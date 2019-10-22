DHA YURT BÜLTENİ-9

TEL ABYAD'DA EN KRİTİK NOKTA ELE GEÇİRİLDİ, AKÇAKALE'YE SALDIRILAR SON BULDU-

Barış Pınarı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerlerince terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Tel Abyad'da stratejik öneme sahip tepede de kontrol sağlandı. Altına tünel inşa edilen alanda kontrolün sağlanmasıyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini hedef alan roket ve havan saldırıları da sonlandırılmış oldu. Bu arada, Tel Abyad'da teröristlerin kullandığı bir çok depo ve karargah da ele geçirildi.

Akçakale'nin karşısında bulunan Tel Abyad kenti Suriye iç savaşının ardından önce muhaliflerin ardından terör örgütü DEAŞ son olarak da 2015 yılında terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolüne girdi. Teröristler işgal ettikleri kentteki sivilleri göçe zorlarken, zaman zaman Türkiye'ye yönelik saldırılar düzenledi. Türkiye, saldırıları sonlandırmak ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekatın başlamasının ardından paniğe kapılan PKK/YPG'li teröristler, Tel Abyad'ın yüksek noktasında bulunan mevziden Akçakale'yi hedef alan roket ve havanlı saldırılar düzenledi. Akçakale'de paniğe yol açan saldırılarda biri Suriye uyruklu 9 yaşındaki bebek 2 kişi öldü, 50'yi aşkın kişi yaralandı.

Saldırıların ardından teröristlerin Türkiye'yi hedef aldığı mevziler topçu birlikleri tarafından imha edildi. Sınırı geçen kara birlikleri ise ilk olarak Akçakale'yi hedef alan Tel Abyad'ın bir kilometre dışındaki stratejik tepeye operasyon düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen operasyonda PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirilerek stratejik tepede kontrol sağlandı. Stratejik tepede kontrolün sağlanmasıyla Akçakale'yi hedef alan saldırılar sonlandırılmış oldu. SMO askerleri, ele geçirilen tepeye yönelik olabilecek saldırılara karşı bölgede önlem aldı.

Bölgede yapılan aramada teröristlerin tepenin altına tünel inşa ettiği ve bu yöntem ile hem hava hem de topçu ateşinden korunmak için önlem aldığı da belirlendi. Stratejik tepenin yanı sıra Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalında da yine teröristler tarafından mevzi ve karargaha dönüştürülen çok sayıda bina ve stratejik nokta da harekat kapsamında imha edildi.

Görüntü Dökümü

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YPG/PKK terör örgütlerinin mevzileri

Akçakale İlçesinde tepeden görünmesi

Mevzilerde ulaşan tüneller

Kum torbalarıyla oluşan mevziler

Hasan Kırmızıtaş anons

Genel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA

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KAMYONETİNDE ÖLÜ BULUNDU

Siirt'te Ercan Y.'nin (22), taşımacılık yaptığı park halindeki kamyonetinin sürücü koltuğunda cansız bedeni bulundu.

Kent merkezindeki Doğan Mahallesi'nden sabah saatlerinde geçenler, yol kenarında park halindeki 65 NF 559 plakalı kamyonette, sürücünün hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, kamyonetin sürücü koltuğundaki Ercan Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda ateşli silah ya da kesici alet izine rastlanılmayan Ercan Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ercan Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Polisin güvenlik önlemleri

Aracın görüntü

Ailesinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

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BAKAN KURUM, KAHRAMANMARAŞ'TA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Ankara'dan uçakla gelen Çevre ve Şehircili Bakanı Murat Kurum'u Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve milletvekilleri karşıladı. Buradan Kahramanmaraş Valiliği'ne geçen Kurum, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Özkan'ı makamında ziyaret ederek, kent hakkında bilgiler aldı.

Bakan Murat Kurum, ziyaretin ardından valilikte milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleriyle bir değerlendirme toplantısı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan'ın aracının gelişi

Bakan Murat Kurum'un minibüsten inmesi

Kurum'un vali yardımcılarıyla tokalaşması

Valilik defterini imzalaması

Toplantı salonuna geçmesi

Toplantıdan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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BABASINA KARACİĞERİNİ VEREBİLMEK İÇİN 17 KİLO VERDİ

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan, ve 8 yıldır siroz ile mücadele eden Yakup Karagöz'e (63) karaciğer nakli olması gerektiği söylenince devreye oğlu İhsan Karagöz (38) girdi. Ancak babasının sağlığına kavuşması için karaciğerini bağışlamaya gönüllü olan Karagöz'ün önüne 'kilo' engeli çıktı. 101 kilo olan İhsan Karagöz, babası için 3 ayda 17 kilo vererek karaciğerinin yüzde 60'ını bağışladı.

Emekli öğretmen olan, 3 çocuk babası Yakup Karagöz'e doktorlar nakil yapılması gerektiğini söyledi. Cep telefonu tamircisi İhsan Karagöz, 8 yıldır hastalıkla mücadele eden babasına bağış yapmak istedi. 101 kilo ağırlığındaki İhsan Karagöz, doktorların nakil için kilo vermesi gerektiğini söylemesi üzerine 3 ayda 17 kilo verdi. Evli 2 çocuk babası İhsan Karagöz, ardından gerçekleşen operasyon ile karaciğerinin yüzde 60'ını babasına bağışladı. Yakup Karagöz, nakil operasyonunun ardından sağlığına kavuştu.

Babasına karaciğerini bağışlama sürecini anlatan İhsan Karagöz, "Babamın rahatsızlığı 8 yıl önce başladı, siroz tedavisi gördü. Son zamanlarda bu süreç daha çok hızlandığı için karnında sıvı toplamaya başladı. Karnından sürekli sıvı alınıyordu. En son bu süreç günlük olmaya başladı. Sıkıntılar üst üste gelince organ nakil merkezlerine başvuru yaptık. En son İstanbul Başkent Hastanesi'nde 2 ay kadar önce giriş işlemlerimizi başlattık. Kemik iliği, karaciğer biyopsi örnekleri verdik. 20 gün başlangıç sürecimiz oldu. Sonrasında başarılı bir operasyon geçirdik. Çok şükür babam hayata tutundu. Karaciğeri olumlu oldu. Şu anda görevini yapıyor. İkimizin de sağlık durumu iyi" diye konuştu.

'BABAMA KARACİĞERİMİ BAĞIŞLADIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

Babasına karaciğerini bağışlamak için zayıfladığını belirten Karagöz, "Karaciğerimi bağışlamak için kilom fazlaydı. Doktorlar tarttılar ve 101 kilo çıktım. Sonra boyuma ve kilo endeksime göre kilo vermemi söylediler. 3 ay içinde kendi imkanlarımla hiç kimseye başvurmadan 17 kilo verdim. Zayıflayınca gidip karaciğerimi bağışladım. İçimde çok şükür bir soru işareti kalmadı. Babama karaciğerimi bağışladığım için mutluyum. Babamın duacısıyız. Babamın en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-İhsan Karagöz ile röportaj

-İhsan Karagöz'den genel görüntü

-Genel detay

Süre: 372 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

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MAHALLEDE CENAZE YEMEĞİ UYGULAMASI 'MALİYET' NEDENİYLE KALDIRILDI

Kayseri'nin Tomarza ilçesi Kapukaya Mahallesi'nde yıllardır sürdürülen cenazelerden sonra verilen 'taziye yemeği' uygulaması kaldırıldı. Muhtar Yaşar Duman (56), "Cenazelerde taziye yemeği vermek 10 bin lirayı buluyor. Vatandaşlarımız yemek veremediği zaman dedikoduları oluyordu. Bunun önüne geçmek yemeği kaldırdık" dedi.

Tomarza'da 650 nüfusun yaşadığı Kapukaya Mahallesi'nde cenaze yemeği uygulaması, kaldırıldı. Mahalle sakinlerinin ortak aldığı karar ardından, meydandaki binanın duvarına 'Kapukaya Mahallesi'nde cenaze yemeği kaldırılmıştır' yazılı pankart asıldı. Muhtar Yaşar Duman, cenazelerde genelde kıymalı pide dağıtıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Mahallemizde cenaze yemeğini veremeyecek kişiler var. Durumu iyi olmayan kişiler yemek veremediği zaman dedikodu oluyordu. Parası olmayan kişiler arkadaşından, komşusundan borç para bularak bu yemeği vermek durumunda kalıyordu. Bir cenaze vermenin maliyeti 5 ile 10 bin lira arasında değişiyor. Yemek vermeyenler dışlanıyordu. 'Filan yemek veremiyor, vermedi, babasının cenaze yemeğini vermiyor' diye söz oluyordu. Bu olaylara şahit olduk. Bunun önüne geçmek için böyle bir girişimde bulunduk. Şu an aldığımız tepkiler çok güzel."

BELEDİYE BAŞKANI DESTEK VERDİ

?Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de mahalle sakinleriyle bir araya gelerek aldıkları karara destek oldu. Şahin, "Tomarzamızda 54 mahallemiz var. Buna 'dur' diyen Kapukaya Mahallemizin muhtarı başta hocamız ve sakinleri olmak üzere bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu uygulama devamlılık arz eder. Cenazeleri olan aileler cenazelerin üzüntüsünü yaşasınlar. Parası olanı var, olmayanı var. Ceplerinden para harcıyorlar. Buna bir nebze de olsa engel olmuş olurlar. Uygulamayı beğeniyor ve destekliyoruz" diye konuştu.

Mahalle imamı Ercan Ekinci ise, "Bazı cenaze sahipleri bize gelip, 'şu kasaptan şu kadar et aldım, taksit yaptırdım, ödemem seneler sürdü' diye ifadeler kullandı. Cenaze yemeklerinin kaldırılmasına destek veriyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Mahalleliden görüntü

Mahalle muhtarı Yaşar Duman ile röportaj

-Tomazra Belediye Başkanı Davut Şahin ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ,DHA

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BARTIN IRMAĞI'NDA 16 KİLOLUK SAZAN YAKALADI

Bartın'da amatör balıkçı Kemal Kozan (54), ırmakta olta ile 16 kilo 300 gram ağırlığında sazan yakaladı.

Orduyeri Mahallesi'nden geçen Bartın Irmağı'nda bu sabah saatlerinde balık tutan emekli ziraat teknikeri Kemal Kozan'ın oltasına dev bir balık takıldı. 20 dakikalık bir uğraşın ardından Kozan, balığı kıyıya çektiğinde yaklaşık 1 metre boyunda pullu sazanlar karşılaştı. Tartıya konulan balık, 16 kilo 300 gram geldi.

Amatör olarak 10 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Kozan, "İlk kez böyle büyük balık tuttum. Daha önce tuttuğum en büyük balık tam 8 kiloydu. Ama bu benim için ilk oldu. Tam 1 metre boyu var ve tartıda 16 kilo 300 gram olduğunu gördük. Balığı karaya çıkarmak için 20 dakika çaba sarf ettim. Çok yoruldum. Balığı görünce çok şaşırdım. Aslında biz amatör balıkçılar, tuttuğumuz balıkların yüzde 90'ını geri bırakıyoruz. Ama bu balığı bırakmayacağım. Arkadaşlarımla birlikte yiyeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kemal Kozan'ın balığı taşıyamaması

-Balığın iki kişi ile taşınması

-Kemal Kozan'ın balığı kucağına alması

-Balığı inceleyen meraklı vatandaşlar

-Vatandaşlarla röp.

-Kemal Kozan ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,