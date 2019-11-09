DHA YURT BÜLTENİ-9

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) dönem başkanlığının geçtiği Türkiye adına konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Asya'da yeni bir inisiyatif geliştireceğiz. Asya kıtasında dinamizmi artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın üye olduğu EİT'in 24'üncü Bakanlar Konseyi Toplantısı, Antalya'da Titanic Mardan Palace Otel'de düzenlendi. Türkiye'nin dönem başkanlığını aldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üye ülkelerin yarım milyar nüfuslu bir alanda yaşadığını söyledi. Ekonomik ve ticaretin üye ülkeler arasında öneminin büyük olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Sonuç odaklı projeler yürütülüyor ama maalesef ticaret hacmi 100 milyar doların altında. Daha istekli ve hevesli olmamız lazım" dedi.

'SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI GERÇEKLEŞTİRMEMİZ LAZIM'

Ülkeler arasında enerji ve ticaretin artırılmasına vurgu yapan Çavuşoğlu, "Serbest ticaret anlaşmasını gerçekleştirmemiz lazım. Gümrük prosedürlerini kolaylaştırmamız gerekiyor. Gümrük konuları dahilindeki projelerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ticari anlaşmalar nihayete kavuşturulmalı. Somut mekanizmalar için gayret göstermeliyiz. Bölge içerisinde demiryolu ve karayolu ulaşımlarını kuvvetlendirmemiz, uluslararası pazarlara ulaşımı kolaylaştıracaktır. Bu iddialı hedeflerin yerine getirilmesi için teşkilatı verimli hale getirmeliyiz" diye konuştu.

ASYA'DA YENİ BİR İNİSİYATİF

Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçek bir reform sürecinin başlatılması ve teşkilatın verimliliği için çalışacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Burada odaklanmamız gereken şey, üye ülkelerin temsiliyetini sağlamak olacaktır. Kazakistan'ın sekreteryada daha iyi pozisyonda olacak olması bizim için iyi bir haber. Bölgemiz ekonomik açıdan önemli bir yere sahip. Kıtanın genelinde bu itibarı yükseltmeliyiz. Asya'da yeni bir inisiyatif geliştireceğiz. Asya kıtasında dinamizmi artırmayı amaçlıyoruz. D-8 gibi platformlarla ilişkilerimizi güçlendireceğiz."

EİT GENEL SEKRETERİ İRANLI SOLEİMANPOUR

EİT Genel Sekreteri İranlı Dr. Hadi Soleimanpour ise teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin liderliğinin teşkilata önemli katkıda bulunacağını dile getiren Soleimanpour, "Proje odaklı teşkilat olması için çalıştık. 2025 vizyonumuz onaylanmıştı. Ticaret ulaştırma, enerji, ekonomik büyüme, ve sosyal refah gibi alanlarda öncelikli büyüme öngördük. Teşkilatımızı sonuç odaklı hale getirmeye çalışıyoruz. Yabancı turistlerin bölgeye tek bir vize ile gelmesini amaçlıyoruz. Hayvani ürünlerin sınırlardan geçişi sırasında öncelikleri ele alıyoruz" diye konuştu.

TACİKİSTAN'IN DÖNEM BAŞKANLIĞI SONA ERDİ

Dönem başkanlığı sona eren Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Khusrav Noziri, üye devletler arasında imzalanan anlaşma gereği genel sekretere yolsuzlukla mücadele ve kamu denetçiliği yetkisi verildiğini söyledi. Üye devletlerin geleceğinin daha iyi sağlanabilmesi için ekonomik durumun buna müsaade etmesi gerektiğini belirten Noziri, ülkelerdeki kaynak çeşitliliğinin teşkilatın gücüne katkıda bulunduğunu söyledi.

İran ve Azerbaycan toplantıya bakan düzeyinde katılırken, diğer ülkeler bakan yardımcılarıyla toplantıda yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Katımcı ülke temsilcilerinin görüntüsü

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girişi

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Hadi Soleimanpour'un konuşması

Khusrav Noziri'nin konuşması

HABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Lastiği patlayan otomobil evin duvarına çarptı: 3 yaralı

Adıyaman'da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Şimşek'in yönetimindeki 02 FC 305 plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak duran otomobilde sürücü ile yanında bulunan Miraç ve Fikret Şimşek yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri

Kaza yapan otomobil

Polis ekipleri

Evin duvarından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Atatürk'ün vefatını öğrendiği ve Anıtkabir inşaatında çalıştığı günleri unutmuyor

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşayan Abdurrahman Uzun(89), 8 yaşındayken Atatürk'ün vefatını öğrendiğini, 15 yaşındayken de Anıtkabir inşaatında çalıştığını anlattı. İnşatta 45 gün boyunca el arabasıyla toprak çektiğini anlatan Uzun, o dönem kazandığı 105 lirayla evlerine yatak aldığını söyledi. Uzun, o günleri hiç unutmadığını da belirtti.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşayan Bağ-Kur emeklisi, evli ve 4 çocuk babası Abdurrahman Uzun, 8 yaşındayken 10 Kasım 1938'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybetti. Aradan 7 yıl geçtikten sonra komşuları ile Ankara'ya giden Uzun, orada Anıtkabir inşaatında iş buldu. 45 gün boyunca el arabasıyla inşaata toprak çeken Uzun, toplamda 105 lira para kazandı. Uzun, hastalanınca köyüne döndü. Anıtkabir inşaatından aldığı parayla evine iki yatak alan Uzun, o günleri unutamadığını anlattı.

Atatürk'ün hayatını kaybettiğini köyde arkadaşlarıyla oynadığı sırada öğrendiğini belirten Abdurrahman Uzun, "Komşular duvarların dibine oturmuşlardı. O dönemde televizyon yok, radyo var ama o da her evde yok. Dışarıdan gelen yabancı bir adam yaşlılara selam verdi. 'Komşular başınız sağ olsun Atatürk vefat etti' dedi. Büyükler ayağa kalkıp ağlamaya başladılar. Ceplerindeki mendillerle gözlerini sildiler. Ben o dönemler 8 yaşındayım ve ne olduğunu bilmiyorum. 'Bu kim ki böyle herkes ağlıyor' diye düşünmüştüm. Oyunu bırakarak eve gittim ve anneme 'Atatürk ölmüş' dedim. Annem 'Sus bir daha böyle bir şey söyleme, baban duymasın' dedi. Sonrasında amcamın evine gittim ve yengem de tezgahta yünden pantolon dokuyordu. 'Yenge Atatürk ölmüş' dedim ve o da sus deyip elindekiyle kafama vurdu. 'Sus kimse duymasın, amcan duyarsa seni perişan eder' dedi. Evden çıktım tekrar köylülerin yanına indim. Kadınlar haber veren yabancı adamın yanına birikmişlerdi. Kadınlar ağlaşıyor, yazmalarıyla gözyaşlarını siliyordu" dedi.

'45 GÜN BOYUNCA TOPRAK ÇEKTİM'

Atatürk hayatını kaybettikten 7 yıl sonra Ankara'ya gittiğini belirten Uzun, "15 yaşındayken komşularla Ankara'ya gittik. Anıtkabir'de çalıştırılmak üzere eleman arıyorlardı. Müteahhit çadır kurmuştu, orada işe girdim. Girdik ama kazma kürekle çalışıyoruz. Tepelerden çıkan toprakları el arabasıyla taşıyoruz. 45 gün çalıştım. Toprak çektiğimiz sırada tünelde bir göçükte işçi mahsur kaldı. Buradan tünel çıkacak, dikkat edin tünele düşmeyin dediler. Daha tünelin ne olduğunu bilmiyoruz. O dönemde makine yok, at arabaları toprak çekiyor. O arada tünel delinmiş. İkisinin de uçları süvari alayına doğru güneye kapalı. Tünele bakmaya gittik ama yasakmış, bizi yaklaştırmadılar. Toprak tünel o kadar büyük ki ikisi de yan yanaydı. O tünellerin ne olduğunu bilmiyoruz. Tünele düşen adamlardan birisini çıkarttılar. O tünellerde ben de toprak çektim. Ekmekleri fırınlar vermiyordu. Küçük olduğum için beni askeriyeye gönderiyorlardı, oradan ekmek alıyordum. Askeriyenin içinden artık fasulye, patates ve bulgurları doldurup getiriyordum. O dönemlerde ısıtma sorunu vardı. 45 gün çalıştım ve 105 lira para verdiler. Hasta olduğum için işten çıktım. Köyde beş kişi bir yatakta uyuyorduk. Köye gelince o parayla iki kat yatak aldım" dedi.

'TÜNELLER HİÇ KAYITLARA GİRMEMİŞ'

Anıtkabir'deki tünellerin tarih kitaplarına yazılmadığını söyleyen Uzun, "Köye geldikten iki yıl sonra tekrar Ankara'ya giderek iş buldum. Anıtkabir'i ziyaret ettim. Tepeler hep dolmuş, Atatürk'ün kabristanı yapılmıştı. Tarihçiler 'senin sözlerin doğru ama tünel yok' dediler. 'Seni oraya götürelim' dediler. Ben de yanımda birisi olmadan gidemeyeceğimi söyledim. Biz de o tünelleri gözümüzle gördük. Ama tüneller hiç kayıtlara girmemiş, kayıp" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Abdurrahman Uzun'un görüntüleri

-Caddede yürümesi ve parkta oturması

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/İMRANLI(Sivas),

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Barakada kendini astı

SİVAS'ta ailevi sorunlar nedeni ile bunalıma girdiği iddia edilen İ.A.(40), Kızılırmak kenarındaki bir barakada kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Gültepe Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı yanındaki, Kızılırmak kenarında bulunan bir barakada yaşandı. Kentte kuş ürünleri satan bir iş yeri bulunan İ.A., iddiaya göre yaşadığı ailevi problemler nedeniyle bunalıma girdi. Sabah saatlerinde güvercin beslediği barakaya giden İ.A., kendisini iple tavana asarak intihar etti. Barakaya giden yakınları İ.A.'yı ipte asılı bulunca polise haber verdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yapılan incelemede İ.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Haberi duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından İ.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Cenazenin götürülüşü

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/SİVAS,