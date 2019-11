DHA YURT BÜLTENİ - 9

Siirt'te, kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Siirt'teki Botan Vadisi Milli Parkı içerisinde bulunan 'Kral mezarı' bölgesinde kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye faaliyeti sırasında, Botan Vadisi Milli Parkı alanında bulunan Deliklitaş bölgesinde kaçak kazı yapıldığını tespit edildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Deliktaş bölgesindeki 'Kral mezarı'ı olduğu değerlendirilen alanda 6 kişiyi kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı. 1 metre genişliğinde, 20 metre derinliğinde kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Binlerce İzmirli yağmura aldırmadan yanan ormanlık alanlara fidan dikti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes' isimli proje kapsamında, Türkiye genelinde bugün saat 11.11'de 11 milyon fidan toprakla buluştu. İzmir'de de geçen Ağustos ayında yanan ormanlık alanları yeniden yeşillendirmek isteyen yaklaşık 42 bin kişi, bugün 8 bin fidan dikti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, etkinlikte ağaç dikerek, kampanyaya destek verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes' isimli proje kapsamında 81 ilde saat 11.11'de, 2 bin 23 noktada aynı anda 11 milyon fidan toprakla buluştu. İzmir'deki etkinliğin adresi ise Menderes'e bağlı Orhanlı Mahallesi'ydi. Burada düzenlenen ağaç dikim töreninde İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kurum müdürleri de yer aldı. Geçen Ağustos ayında yanan ormanlık bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için başlatılan kampanyaya, yağmura rağmen binlerce İzmirli katıldı. Proje kapsamında İzmir'de 29 noktada 1 milyon fidan dikileceği açıklandı. Kampanyanın ilk günü 2 kızılçam, bin tane fıstık çam, 2 bin kara selvi, 2 bin mavi selvi, bin adet de defne olmak üzere toplam 8 bin fidanın toprakla buluşturulacağı kaydedildi. Orhanlı Mahallesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'42 BİN KİŞİ İLE BİR MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK'

Daha sonra konuşma yapan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, böylesine güzel bir etkinlikte olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Ayyıldız, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 11 Kasım ağaçlandırma seferberliği tüm yurtta büyük bir coşku ile başlamış bulunmaktadır. Orman varlığını korumak ve geliştirmek, ülkemizin orman sahasını ve orman servetini çoğaltmak, ağaç ile orman sevgisini yaygınlaştırmak, gelecek nesillere yurdumuzu daha sağlıklı, yaşanılabilir bırakmak amacıyla buradayız. İzmir'de 1 milyon 182 bin 170 hektarda ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Yaklaşık 42 bin kişi ile 1 milyon fidan toprakla buluşacak. 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' inancına sahip bir medeniyetin fertleri olarak öncelikle kaybettiğimiz ormanlık araziler olmak üzere yurdumuzun her satında fidan dikimi seferberliğini bu alanda başlatmış bulunuyoruz. Bir yandan yaşanan kayıplarımızı hızla telafi ediyor, diğer tarafta ise ihtiyaç duyulan hemen her yerde ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Etkinlik ile 7'den 70'e toplumun bütün kesimlerini toprakla buluşturuyor, özellikle çocuklarımızın birer doğa dostu olmasını amaçlıyoruz. Bugün hedeflenen sayının çok üzerinde bir fidan sayısına ulaşmış bulunuyoruz."

'11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ İLAN EDİLDİ'

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de, toplumda çevre konusunda farkındalığı arttırmak için öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7'den 77'ye toplumun bütün kesimlerinin katıldığı bir etkinlikle ağaç dikeceklerini söyledi. Zafer Derince, bu yıl dikim mevsimi içerisinde toplam 7 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını açıkladı. Son yıllarda ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, dikkatleri Türkiye'nin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek istediklerini söyleyen Derince, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019/20 sayılı genelgesi ile ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanılabilir kılmak amacıyla, her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi" dedi.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluştu. Vali Ayyıldız ile Tunç Soyer birlikte fidan dikti, daha sonra diktikleri fidanları suladı.

BOSNA HERSEK'TEN DE KATILDILAR

Ağaç dikmek için alana gelen vatandaşlardan Kadriye Geyik, "Ağaç dikme projesi çok hoşumuza gitti. İnşallah böyle projelerin devamı gelir" dedi. Cennet Çangel de, "Biz geleceğe nefes olabilmek, çocuklarımıza yeşil bir dünya bırakabilmek için buradayız" dedi. Ağaç dikme kampanyasına Bosna Hersek'ten de katılanlar vardı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan gelen gruptan Nedim Hasovic, "Orman ve Tarım Lisesi olarak buraya geldik. Ağaç dikme kampanyasına katıldığımız için çok mutluyuz. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Eskişehir'de 160 noktada 290 bin fidan toprakla buluştu

Eskişehir'de, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 160 farklı noktada 290 bin fidan toprakla buluştu. Programa katılan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, "Ülkemiz yeşilleniyor, gençlerimiz bilinçleniyor ve o kadar güzel bir hareket ki, bende bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bundan böyle her yıl ağaç dikme bayramı olacağı içinde çok mutluyum" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Eskişehir-Sarıcakaya karayolu üzerindeki alandaki program düzenlendi. Programa Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Nabi Avcı, Emine Nur Günay, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK) Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Fecir Alptekin, Havva Hümeyra Şahin, Mehmed Özçay ve Prof. Dr. Ümit Meriç'in yanı sıra halk katıldı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kentteki 160 farklı noktada 290 bin fidanın toprakla buluştuğunu ifade ederek, "Bugün Eskişehir'de 160 yerde bütün ilçelerimizde 290 bin fidan dikiyoruz. Bütün alanların toprak işlemesi, fidan çukurlarının açılması, fidanların taşınması Orman Bölge Müdürlüğümüzce yapılmıştır. Bugün aynı anda 290 bin fidan dikilecek, nefes olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı için şehirde bulunan usta oyuncu Hülya Koçyiğit programına katılarak fidan dikti. Eskişehir'de de dikili bir ağacı olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Koçyiğit, "Ne mutlu bana, Eskişehir'de benimde dikili bir ağacım var. Gerçekten olağanüstü güzel bir gün. 11 Kasım saat 11.00'de tüm Türkiye'de herkes elindeki fidanı toprakla buluşturuyor. Geleceğe nefes olsun diye. Ülkemiz yeşilleniyor, gençlerimiz bilinçleniyor ve o kadar güzel bir hareket ki, bende bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bundan böyle her yıl ağaç dikme bayramı olacağı içinde çok mutluyum. Eskişehir'de zaten çok güzel iyi ki gelmişim. Her yıl başka bir şehirde fidan dikerim inşallah" diye konuştu. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel'de dikimi yapılan fidanlarla ilgili bilgiler vererek, törene katılanlardan fidanlarla fotoğraf çekilerek gelecegenefes.com adli internet sitesine gönderilmesini ve bunun Guinness rekor denemesinde kullanılacağını söyledi. Konuşmaların ardından programa katılan yüzlerce öğrencileri, fidanları toprakla buluşturup can sularını verdi.

160 NOKTAYA 290 BİN FİDAN

Eskişehir'de 30 bini yapraklı tür olmak üzere ormanlık alanlara, okul bahçelerine, cami avlularına, sanayi kuruluşlarına, cezaevi bahçelerine, ilçelere ve köylere kadar 160 noktada 290 bin fidan dikildi. Dikilen fidanlar arasında çamın yanı sıra ceviz, badem, muşmula, ıhlamur ve akasya yer alıyor.

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 ton 337 litre etil alkol, 117 litre sahte içki ve 1395 şişe aroma verici ele geçirildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmara Ereğlisi Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretildiği belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ton 337 litre etil alkol, 117 litre sahte içki ve 1395 şişe aroma verici ele geçirildi. Öte yandan sahte içki satışından elde edildiği değerlendirilen 52 bin 765 lira ile 900 Euro nakit paraya el konuldu. Olayla ilgili Ö.G. yakalanarak, gözaltına alındı.

Alaşehir'de 2 bin fidan dikildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' için gerçekleştirilen etkinlikte, 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Alaşehir'de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için Türkiye geneliyle eş zamanlı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Narlıdere Mahallesi mevkisindeki fidan dikim etkinliğine Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bin 500 fıstık çamı ve 500 selvi olmak üzere 2 bin fidan etkinlik kapsamında toprakla buluşturuldu.

