DHA YURT BÜLTENİ-9

Çarptığı kadının başından ayrılmadı

Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Semran Yılmaz (46), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü Ali Özdemir, yaralı kadının yanından bir an olsun ayrılmadı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Ali Özdemir (37) yönetimindeki 67 AAN 322 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Semran Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Semran Yılmaz, yaralandı. Aracından inen Ali Özdemir, yerdeki yaralı kadının yanından bir an olsun ayrılmadı. Semran Yılmaz gözyaşlarını tutamadı. Ali Özdemir, aracından getirdiği yastığı Yılmaz'ın başının altına koymak istedi. Yılmaz ise boynunun ağrıdığını söyleyerek kabul etmedi.

Sağlık ekipleri, Semran Yılmaz'ı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırdı. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Ali Özdemir ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Sürücü Ali Özdemir'in, Yılmaz'ın boynunun altına yastık koymaya çalışması

-Yaralı Semran Yılmaz'ın yastığı kabul etmemesi, ağlaması

-Sağlık ekiplerinin Semran Yılmaz'a ilk müdahalesi

-Yaralı Semran Yılmaz'ın ambulansa alınması

-Olay yerinden detay

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Polisi yaralanmaktan cep telefonu kurtardı

Eskişehir'de Kudret K. (43) aralarında husumet olduğu belirtilen Hamza Ş.'yi (36) sokak ortasında tabancayla vurarak bacağından ve kalçasından yaraladı. Şüpheli Kudret K., olaya müdahale eden sivil polis ekibine de ateş ederken kurşun, polis memurunun arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp geçti.

Eskişehir'de oturan Kudret K., aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen Hamza Ş.'yi Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'ta görerek belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Hamza Ş. bacağından ve kalçasından yaralandı. Bu sırada sokakta devriye gezen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli polis memurları olaya müdahale etti. Şüpheli Kudret K., kaçarken polis memurlarına ateş açtı. Kurşunlardan biri sivil polis memurunun arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp geçti. Kaçan şüpheli aynı polis ekibince yaklaşık 500 metre ileri de yakalanarak gözaltına alındı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Hamza Ş.'yi ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Gözaltına alınan silahlı saldırgan Kudret K. ise geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Silahlı kavganın yaşandığı sokak

-Polis ekipleri

-Silahlı saldırgan Kudret K.

-Polisin güvenlik şeridi

-Kurşunun sıyırdığı cep telefonu

-Cep telefonu detay

-Olay yeri genel görüntüsü

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Evde 30 kilo esrar ele geçirildi

Mersin'de bir evde yapılan aramada 30 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. İstihbarat çalışması yürütün ekipler, bir kişinin tadilat halindeki evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığı bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 3 parça halinde 30 kilo esrar, bir hassas terazi ve paketleme yapmakta kullanılan malzeme ele geçirildi. Uyuşturucu satışı için hazırlık yapan G.D., yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan şüphelinin daha önce de aynı suçtan sabıkası bulunduğu ortaya çıkarken, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin eve girmesi

-İnşaat halindeki evde yapılan aramadan genel ve detay

-Saklanan esrarın bulunması

-Paketlerin açılmasından genel ve detay

-Bulunan esrarın gösterilmesi

-Bulunan hassas terazi

-Diğer malzemelerin görüntüsü

-Esrarın ve diğer malzemelerin sergilenmesi

-Emniyet Müdürlüğü'nün binası ve tabela görüntüsü

-Adliye bina ve tabela görüntüsü

Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Kaynaşlı'da depremde yaşamını yitirenler dualarla anıldı

12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen depremin merkez üssü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaşamını yitirenler, dualarla anıldı.

Düzce ve Bolu, 12 Kasım 1999'da saat 18.57'de 30 saniye süre süren Richter ölgçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki depremle yıkımı yaşadı. Düzce'de 710, Bolu'da ise 48 kişinin öldüğü depremin 20'nci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Depremin merkez üssü olan Kaynaşlı'da gerçekleştirilen anma törenine Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende depremde yaşamını yitirenler için dualar okundu. Daha sonra vatandaşlara yemek ikram edildi. Ayrıca anma etkinliğinin yapıldığı alanın yanında AFAD ve Düzce İtfaiyesi tarafından deprem konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, "Kaynaşlı ilçemizde 20'nci yılı anıyoruz. Çünkü Kaynaşlı ilçemiz 12 Kasım depremini en ağır yaşayan ilçemiz oldu. 17 Ağustos ve 12 Kasım'da toplam 980 vatandaşımız Düzce ilimizde kayıp verdi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Deprem kuşağında, depremlerle yaşamak durumundayız. Ancak tedbirli olmak durumundayız. Tedbirlerimizi alıyoruz. Halkımız bilinçlendi, devletimiz gerekli hazırlıkları yaptı. Şu anda 20 yıl önce ki gibi değiliz. Bu manada hazırlıklarımız iyi durumda. Ancak deprem öncesi yapılan hazırlıklar ve tedbirler çok daha önemli. Bunun için binalarımızı sağlamlaştırmamız, kentsel dönüşüm dediğimiz eski binalarda bir an önce kurtulmamız, az katlı yatay mimariye önem vermemiz gerekiyor. Düzce olarak bunların üzerinde duruyoruz. İnşallah Düzce olarak bu tip felaketleri bir daha yaşamayız. Ancak tedbirlik olmak durumundayız. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek durumundayız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntüler

-Duaların okunması

-AFAD'ın bilgilendirmesi

-Vali ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/KAYNAŞLI(Düzce),

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İntihar girişimini izleyip, cep telefonlarıyla görüntü çektiler

Bursa'da yaşayan Harun K. (28), köprü korkuluklarına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Polislerin 1 saat süren ikna konuşmasıyla Harun K., köprüden indirildi. Çevredekiler bu anları izlerken, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.

Olay, dün gece, merkez Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas kavşağında meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen Harun K., köprü korkuluklarına çıkıp, atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, Ankara Yolu Caddesi'ni trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de Harun K.'nin atlama ihtimaline karşı köprünün altında hava yastığı açtı. Harun K., polislerin yaklaşık 1 saat süren ikna konuşması sonucu köprüden indirildi. Çevredekiler ise bu anları izlerken, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Harun K., sağlık görevlilerinin olay yerinde sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-İntihar girişiminde bulunan şahsı ikna çalışmaları

-İtfaiye ekipelrinin çalışması

-Sağlık ekiplerinden detay

-Gencin ikna edilerek indirilmesi

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,