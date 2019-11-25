DHA YURT BÜLTENİ-9

Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı, ölü ve yaralılar var

Kilis 'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. İlçe merkezinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Ölü ve yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Azez Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bombalı terör olayını gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Gazipaşa'da kaza: 3 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30'da D-400 karayolundaki Deniz Kızı Kavşağı'nda meydana geldi. Yasin Sarıtaş'ın kullandığı 07 ZY 0476 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 UU 599 plakalı kamyonetle çarpıştı. Hafif ticari araç yan yatarken, kamyonet ise refüjdeki direğe çarpıp durdu. Kamyonette yolcu olarak bulunan Zeki Çeliktaş ve Sami Coşkun araçta sıkıştı. Hafif ticari araç sürücüsü Yasin Sarıtaş ise yaralı şekilde çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan kurtarıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen kamyonet sürücüsü olay yerini terk etti, polis arama çalışması başlattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri bulundukları yerden kısa sürede çıkarttı. Sağlık görevlileri kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen hafif ticari araç sürücüsü Yasin Sarıtaş, kamyonette yolcu olarak bulunan Zeki Çeliktaş ve Sami Coşkun tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle karayolundan kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Vatandaşların kaza yerine yardım için gitmeleri

Araçta sıkışan yaralı yolcularını itfaiye erlerinin çıkartması

Sağlık görevlilerinin yaralılara müdahalesi

Kazaya karışan araçların çekiciyle kaza yerinden kaldırılışı

Araçlardan genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,

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İzmir'de atık deposunda yangın (3)

2,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent semtindeki plastik ambalaj deposunda çıkan yangın, saat 11.30 sıralarında, 20 itfaiye ve acil kurtarma söndürme (AKS) aracı ile çok sayıda görevlinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında küle dönen plastik ambalajlar, iş makinesiyle kaldırıldı. Ekipler, yangının elektrik aksamından çıkmış olma ihtimali üzerinde dururken, kesin çıkış nedeni için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Drone çekimleri

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber: Davut CAN - Kamera Mücahit Bektaş/ İZMİR,

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Ayhan Barut: Narenciyede DFİF destekleri ödensin

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, narenciyede hasat sürerken 2018 yılı Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteklerinin ödenmesini istedi.

Hasadın sürdüğü narenciye bahçelerinde incelemelerde bulunan Ayhan Barut, mağdur üreticilerin sorunlarına dikkat çekti. Üretim maliyetlerindeki fahiş artışa karşın narenciye fiyatlarının geçen yılla aynı seviyede olduğunu vurgulayan Barut, ürün fuyatları ile yüzde 70'e varan rekolte kaybının üreticileri perişan ettiğini dile getirdi. 2019 yılı biterken hala 20018 yılı narenciye Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteklerinin ödenmediğini hatırlatan Barut, "Bakanlık üreticileri desteklemek, borçlarını faizsiz ertelemek için daha ne bekliyor?" dedi.

Çukurova Bölgesi'nin geçmişten bu yana 2 ana ve önemli ürünü bulunduğuna işaret eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi pamuk diğeri narenciyedir. Bölgede narenciye hasadı sürüyor. 2019 yılında da narenciyede büyük sorunlar yaşanıyor. Mart ve Nisan aylarında yaşanan mevsim normallerinin üzerindeki aşırı sıcak ve poyraz nedeniyle narenciyede yüzde 50-70 oranında verim kaybı var. Bazı ağaçlarda hiç meyve yok. Bu verim kaybı ekonomik olarak zarar verdi. Üretim maliyetleri fahiş oranda artarken ürün fiyatları geçen yılla aynı seviyelerde. Narenciyeyi sıcak ve poyraz vurduğunda Tarım Bakanına, 'Afet Bölgesi ilan edilsin' diye çağrı yapmıştık. Kimse dikkate almadı. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borçları duruyor. Çiftçi borçları iki yıl süreyle ve faizsiz ertelenmeli. Hükümetin, bakanlığın üreticileri desteklemesi gerekir ancak hala bu destekleri göremiyoruz."

Görüntü Dökümü

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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un açıklaması

Narenciyeden arşiv görüntüler

Haber-Kamera: ADANA,

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Telefon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayirli tutuklandı

Edirne'de cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saraçlar Caddesi'ndeki çay ocağına giren Cezayirli B.A., o sırada serviste olan işletmecinin cep telefonunu cebine koyduktan sonra hızlıca çıkıp, gitti. İşletmeci döndüğünde cep telefonunu bulamayınca güvenlik kamerasına baktı. Görüntülerde bir kişinin telefonunu aldığını gören işletmeci, polisi aradı. Polisler, görüntülerden, şüphelinin Cezayir uyruklu B.A olduğunu tespit etti. B.A. çarşıda dolaştığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı. B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Telefon ise sahibine iade edildi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Kavurmanın altından esrar çıktı

Elazığ'da, polis tarafından durdurulan takside, kavurma dolu kovalara gizlenmiş 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesi' amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda, Elazığ-Bingöl Karayolu'nda uygulama yaptı. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan takside, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada kavurma dolu kovaların tabanına gizlenmiş 4 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Takside bulunan S.Ü. ve A.B. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Narkotik köpeğinin arabayı aramasından görüntü

-Kavurma kovalarının içinden esrarın çıkması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,