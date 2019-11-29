DHA YURT BÜLTENİ-9

Dipsiz Göl'e savcılık soruşturması

GÜMÜŞHANE Cumhuriyet Başsavcılığı, merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısında, Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün yok olmasıyla ilgili sorumlular hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Bakanlık ve valiliğin başlattığı idari soruşturmalarda 2 müdür, 1 memur açığa alınmıştı.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Bölgede, 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Dipsiz Göl'de, 4 gündür sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı. Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanı taş ve toprak yığını haline döndü.

2 MÜDÜR, 1 MEMUR AÇIĞA ALINDI

Tepki çeken kazıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında; Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü çalışanı Yunus Ağa açığa alındı. Gümüşhane Valiliği'nce de kazı izni raporunun özensiz hazırlandığı açıklandı. Gölün eski haline dönüştürülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan 4 maddelik Eylem Planı kapsamında çalışma başlatıldı.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı Dipsiz Göl'ün yok olmasıyla ilgili sorumlular hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılığın açığa alınan 2 müdür ve 1 memur ile diğer ilgililerin ifadelerine başvuracağı öğrenildi.

Öte yandan bakanlık ve valiliğin başlattığı idari soruşturma kapsamında ise müfettişler çalışma yürütüyor. Dipsiz Göl'de yapılan kazı ile ilgili verilen idari izinler ve süreçlerle ilgili yazışmaları toplayan müfettişler, ilgililerin ifadelerine başvuruyor.

DEFİNE ARAMA YÖNETMENLİĞİNE UYULMAMIŞ

Müfettişlerin sürdürdüğü soruşturmada Dipsiz Göl'de yasal izinle yapılan kazıya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Başvuru üzerine alanın tarihi, arkeolojik ve doğal sit dışında olması nedeniyle arkeolog ve uzman tarafından yapılan tespit sonucu Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere Define Arama Ruhsatı verildiği, ancak Define Arama Yönetmeliğinin 9'uncu maddesi çerçevesinde tespit yapan ve bu tespiti uygun bularak define arama ruhsatı düzenleyenlerin mevzuat kriterlerine uygun olmadığı belirlendi. Yönetmenliğe göre aralarında üniversitelerden ilgili kişiler ile jeologlarında yer alacağı alanında uzman en az 3 kişiden görüş alınması gerekirken buna uyulmadığı, kazının yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair düzenlenen raporun özensiz hazırlandığı tespit edildi.

VALİYE BİLGİ VERİLMEMİŞ

Müfettişler, Müze Müdürü Elif Öktem'in kazıya ilişkin verdiği onaydan valiyi de bilgilendirmediğini saptadı. Öktem'in valiliğe sadece kazı yapılacak sahada jandarma görevlilerince önlem alınması için ada-pafta bilgileri üzerinden yazı yazarak görevlendirme emri istediği öğrenildi. Kazıda, 100 parsel alanda yapılacağı belirtilen kazının ise 400 parsel alanı kapsadığı da ortaya çıktı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

GÜMÜŞHANE

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Gerçek müzik aletlerine kavuştular

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Güvenli Ortaokulu'nda öğrenim gören 7'nci sınıf öğrencileri, kendi imkanlarıyla tahta, odun ve plastik kovaları enstrüman gibi kullanıp, şarkı söyledikleri videoyu sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri izleyen Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Müdürü Kenan Canan ve müzik öğretmeni Ceylan Açat, öğrenciler için, içinde gerçek müzik aletlerinin bulunduğu müzik sınıfı oluşturdu.

İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki Güvenli Ortaokulu'nda eğitim gören 7'nci sınıf öğrencileri Bulut Altekin, Uygar Safalı, Cesur Aslan, Cevdet Baran, Enes Cindal ve Eşref Ölmez müzik grubu kurdu. Tahta, odun, plastik kova ve kasaları, org, mikrofon, darbuka ve gitar gibi kullanarak şarkı söyleyen öğrenciler, çektikleri videoyu ise sosyal medyada paylaştı. Videoyu izleyen Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan, görüntüleri, okulun müzik öğretmeni Ceylan Açat ile paylaştı.

Okul Müdürü Kenan Canan, Ceylan Açat ile birlikte Güvenli Ortaokulu'na gidip, burada müziğe ilgi duyan öğrenciler ile görüştü. Öğretmen Açat, daha sonra, farklı illerde tanıdığı müzik evleri ile görüşmeler yapıp, okula malzeme isteğinde bulundu. Bu talebine de olumlu geri dönüş alan Açat, bir ay gibi kısa bir sürede birçok farklı müzik aletini bir araya getirdi. Daha sonra Güvenli Ortaokulu'na gidip müzik aletlerini teslim eden Canan ve Açat, öğrenciler için içinde gitar, davul, org ney, kaval, darbuka, bağlama, def, zilli, flüt, melodika, nota sehpası ve mikrofonun bulunduğu 'Müzik Manzara' adlı sınıf oluşturdu.

Sınıfın açılışına Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Ak Parti Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan, Müzik öğretmeni Ceylan Açat, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Osman Doğramacı, hayırlı olması dileklerinde bulundu. Kaymakam Doğramacı, geri dönüşüm malzemelerinden müzik aletleri yapan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Durumu sosyal medyadan gördüğünü belirten Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan, "Müzik öğretmenimiz Ceylan Açat, farklı illerde tanıdığı müzik evleri ile görüşmeler yapıp okula malzeme isteğinde bulundu. Bu talebine de olumlu geri dönüşler aldı ve öğretmenimiz bir ay gibi kısa bir sürede, bu kadar farklı müzik aletini bir araya getirdi ve onlara hayatları boyunca unutamayacakları bir hediye sundu. Şu anda hem biz mutluyuz, hem de öğrenciler çok mutlu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sınıfın açılış kurdelasının kesilmesi

-Kaymakam ve beraberindekilen sınıfı dolaşması

-Müzik öğretmeninden bili alması

-Öğrencilerle görüşen Kaymakam

-Öğrencilerin şarkı söylemesi

-Yeni müzik aletlerinden genel ve detaylar

-Kaymakam ve beraberindekilern sınıfları dolaşması

-Genel ve detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -

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Finike'de minikler için trafik eğitim seferberliği

Finike Emniyet Müdürlüğü, anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine temel trafik eğitimi vermek amacıyla 1600 boyama kitabı bastırarak dağıtmaya başladı.

Finike Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarının önlenmesine yönelik uyguladığı projeleri desteklemek amacıyla minikler için trafik eğitim seferberliği başlattı. Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş ve trafik ekipleriyle birlikte okulları ziyaret eden Finike İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, temel trafik eğitiminin anlatıldığı 1600 boyama kitabını anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine hediye etti. Sınıf ziyaretlerinde çocuklarla birlikte boyama yapan Müdür Arıcı, temel trafik eğitimi konusunda da bilgi aktardı.

'Trafik ışıkları', 'Trafikte öncelik yayaların', 'Oyun alanları dışına çıkmak kazalara sebebiyet verir', 'Emniyet kemeri hayata bağlar', 'Aşırı hız felakettir', 'Kask hayat kurtarır', 'Telefonu bırak, yola bak' konu başlıklarının yer aldığı kitapta ayrıca, 'Sigara içmek öldürür', 'Aşırı televizyon izlemek sağlığa zararlı', 'Asitli içeceklerden uzak duralım', 'Sağlığımız için süt içelim' uyarıları yapılarak hem trafik hem de sağlıklı yaşama dikkat çekildi.

Çocukların okul öncesi döneminde edindikleri alışkanlıkları yaşam boyu uyguladıklarını belirten İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, proje kapsamında trafik kurallarıyla ilgili dağıtılan boyama kitaplarının da olumlu davranış edinmeleri noktasında önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Bakanlığın, trafik kazalarını önlemeye yönelik başlattığı projeleri önemsediklerini kaydeden Arıcı, "Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmadan dolayı hazırladığımız boyama kitaplarını çocuklarımızın belleklerine şimdiden işlemek, trafik kurallarına uymalarını sağlamak için 1600 kitap yaptırdık. İlçemizdeki tüm anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimize dağıtıp birlikte boyama yaptık. Çocuklarımıza sorduğumuzda, trafik kuralarına uyacaklarını, kurallara uymayan anne babalarını uyaracaklarını söylediler. Bunlar da bizi mutlu etti tabii. İnşallah amacımıza ulaşmış oluruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Müdür Arıcı ve trafik ekipleri kitap dağıtırken

Boyama yapılırken

Müdür Arıcı ropörtaj

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE,

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Ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 98 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Babakale köyü sahilinde gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 98 kaçak göçmeni yakaladı. Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Rengini pancardan alan kırmızı zeytin ilgi görüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde pancar ile buluşturulup doğal şekilde renklendirilen kırmızı zeytin, lezzet tutukunlarının ilgisini çekiyor. Turşu tadındaki kırmızı zeytin, pancar ile renklendiriliyor ve sarımsak ile çeşnilendirilerek satışa sunuluyor.

Türkiye'nin zeytin çeşitliliği bakımından en zengin bölgelerinden biri olan Edremit ilçesinde siyah, yeşil, çizik, ızgara, küllü, biberli zeytinlerin ardından kırmızı zeytin de sofralarda yerini aldı. Pancar ile renklendirilen kırmızı zeytin, sarımsak ile çeşnilendirilerek satışa sunuluyor.

Zeytinin salamura yapıldığı esnada içine konulan pancardan rengini aldığını söyleyen üretici Mehmethan Soykara, "Pancarla zeytini buluşturduğumuz yeni ürünümüz ile gündemdeyiz.

Pancarlı zeytin, pancar ve zeytinin birleşmesinden ortaya çıkan butik bir ürün. Öncelikle pancar suyu ile beraber zeytin suyunun harmanlanmasından oluşan salamura suyuna pancar taneleri ve zeytin tanelerini beraber ekliyoruz. Sarımsaklı sosumuzla beraber bu buluşun son adımı hazırlanmış oluyor. Tabii ki sıradışı değişik bir ürün. Belli bir süre bekleyip, aromasını saldıktan sonra tüketime tamamen hazır oluyor. İlk tadına bakanlar için farklı bir tat oluyor" dedi.

TADANLAR TAVSİYE EDİYOR

Kırmızı zeytinin rengi gibi tadının da farklı olduğunu söyleyen Cafer Özer, "Yeşil ve siyah zeytini biliyoruz ama kırmızı zeytini ilk defa görüyorum, içinde pancar da var. İlk defa gördüm ve tattım. Gerçektende çok leziz, herkese tavsiye ederim" dedi. Kırmızı zeytinle ilk kez tanışan Fatma Semerci de, "Ömrümde ilk defa kırmızı zeytin yemiş oldum. Lezzeti çok güzel. Pancardan yapıldığını söylediler. Gerçekten de lezzetli. Tavsiye ederim herkese" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kırmızı, siyah ve yeşil zeytinlerden görüntü.

Üretici Mehmethan Soykara ile röp.

Müşteriler ile röp.

Müşterilerin, kırmızı zeytini tatmasından görüntü.

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA

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- Diyarbakırlı çocukların kırsal mahallede ses yarışması

Diyarbakır'ın kırsal Yemişalan Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasını yaşadıkları ortama uyarlayarak, video çekti. Çocukların saç fırçasını mikrofon, enstrüman olarak ise kürek kullandığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Merkez Bağlar ilçesinin kırsal Yemişalan Mahallesi'ndeki çocuklar, televizyonda izledikleri ses yarışmasını çok beğenerek, yaşadıkları ortama uyarlayıp, video çekti. Sosyal medyada paylaşılan video üzerine yapımcı Acun Ilıcalı'nın davetiyle geçen yıl İstanbul'a gidip, yarışmasını izleyen çocuklar, ilk kez uçağa bindi. Hayatlarında ilk kez deniz gören çocuklar, 2 günlük İstanbul gezisinin ardından döndükleri memleketleri Diyarbakır'da bu yıl da yeni video çekti. Mahalledeki 52 çocuğun bir araya gelerek, çektikleri ikinci video da ilgi gördü. Çocuklar videoda domatesi buton, saç fırçasını mikrofon, kürekleri ve tenekeleri de enstrüman olarak kullandı. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce kez beğenilip, tekrar paylaşıldı.

'ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU'

Acun Ilıcalı'yı ve yarışma programını sevdikleri için yine video çektiklerini anlatan İsmail Ceylan "Biz orayı çok seviyoruz, çocuklar da çok seviyor. İstanbul'a ilk defa gittiler, uçağa ilk defa bindiler. Kamera karşısına ilk defa geçtik. Televizyona ilk defa çıktık. Çok mutlu olmuştuk. Çocuklar çok mutlu oldu. Biz de mahallede hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Çocukları teker teker çağırıyorum; 'Gelin, tekrar o ses videosu çekeceğiz' diye. Kuzenlerim ve kardeşim var içinde. Çocuklar durumdan çok memnun sadece hava soğuk" dedi.

Videoda Acun Ilıcalı'nın rolünü üstlenen İsmail Ceylan, film çekmeyi hayal ettiğini belirterek, "Karşı köylerden 'Sesimiz çok güzel, bizi de çağırın, biz de söyleyelim' diyorlar. Bazı neneleri de getirdik buraya. Onlar da burada bizi izlediler. Onlar da 'Yapın, devam edin' diyorlar. Biz de devam ediyoruz. Mesela bir film yapmayı çok istiyoruz. İmkanlar kısıtlı olduğu için yapamıyoruz. Görüntüleri telefonda montajlayıp, düzeltiyorum, kanalıma yüklüyorum" diye konuştu.

Videodaki tavırlarıyla dikkat çeken Jiyan Ceylan (4) ise "Hadise'yi çok seviyorum. Doktor olmak istiyorum" dedi.

'İNŞALLAH ACUN AĞABEY TEKRAR ÇAĞIRIR'

Çocuklardan Nurullah Ceylan (15), "'O Ses Türkiye'yi çok seviyoruz. Heyecanla gelmek istiyoruz. Okuldan gelince imkanlar el verdikçe gelmeye çalışıyoruz. Ben de hem sandalyeyi döndürüyorum hem de arkadaşlarıma yardım ediyorum. Şarkı da söylüyorum. Sesime güveniyorum, sanatçı olmak istiyorum. İnşallah olurum ileride" diye konuştu.

Videoda Hadise'yi canlandıran Ebru Ceylan (14) ise "Bizim hayalimizdi. İsmail ağabey ile birlikte köyde 'O Ses'i çekiyorduk. Acun ağabey bizi davet etti. Çok heyecanlıydık. Orası çok güzeldi. İlk defa İstanbul'a gittik ve burada çekimlerimizi çekiyoruz. Çok güzel çekimler yapıyoruz. Çok heyecanlandık. İnşallah o atmosferi yeniden yaşarız" dedi.

Videoda şarkıcı Murat Boz'u taklit eden Emin Ceylan (13) da "Acun ağabeye teşekkür ediyorum. Burada 'O Ses Türkiye'yi canlandırdık. İsmail ağabeye de çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel şeyler yaptık, çok mutluyuz. İnşallah Acun ağabey bizi tekrar çağırır. O atmosferi bir daha yaşarız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Muhabir Rihan Alp anonsu

Çocukların ses yarışması

Jiyan'ın mikrofon yerine saç fırçasıyla şarkı söylemesi

Juri üyelerinin buton yerine domatese basması

Juri üyelerinin sandalyelerinin kaldırıp döndürülmesi

Jurinin yarışmacıyı kapma kapışması

Acun'u oynayan oyuncu ile diyaloglar

Küçük yarışmacı Jiyan Ceylan'ın şarkı seslendirmesi

Yarışmacının seçimi

Jiyan Ceylan'ın röportajı

İsmail Ceylan'nın röportajı

Nurullah Ceylan'ın röportajı

Ebru Ceylan'ın röportajı

Emin Ceylan'ın röportajı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Rihan ALP/DİYARBAKIR,

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Balıkçı barınağında yangın çıktı, 2 çardak ve 3 tekne yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde sabaha karşı balıkçı barınağında çıkan yangında 2 çardak ve 3 tekne yandı. Yangın nedeniyle oluşan zarar yaklaşık 400 bin lirayı buldu.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki Köprüçay Irmağı'nın denize bağlandığı noktada bulunan balıkçı barınağında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın büyüyerek Mehmet Günal ve Seyit Yavuz'a ait çardaklarla 3 tekneye sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Uzun uğraş sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak Günal ve Yavuz'a ait 2 çardak, 1 sürat teknesiyle, 2 fiber balıkçı teknesi tamamen yandı. Yangın nedeniyle oluşan zararın 400 bin lira civarında olduğu belirtildi.

Boğazkent Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Özkan Uysal, "Sabaha karşı Serik itfaiyesi beni arayarak, yangın başladığını söyledi. Ben de mal sahiplerini aradım, durumu bildirdim. Olay yerine geldiğimizde 2 çardak ile 3 sürat teknesinin yandığını gördük. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Elektrik kontağı ya da kundaklama mı bilmiyoruz. Biz balıkçı barınağı yapılmasını istiyoruz. Tüm balıkçı teknelerinin bir arada, güvenli bulunabileceği. Balıkçıların korunmasını istiyoruz" dedi.

Çardak ve büyük sürat teknesi yanan Mehmet Günal, "Saat 04.00 sıralarında aradılar. Balıkçı barınağının içerisinde yaz ve kış sürekli oturmak için çardak yapmıştım. Bir de sürat teknem var. Her ikisi de tamamen yandı. Nasıl çıktığını bilmiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangın sırasında çekilen cep telefonu görüntüsü

Yanan çardaklardan görüntü

Kooperatif Başkanı Özkan Uysal röportaj

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),