DHA YURT BÜLTENİ-9

Bakan Kurum, Şanlıurfa'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler için geldiği Şanlıurfa'da belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. GAP Havalimanı'nda, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abdin Beyazgül ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, daha sonra GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'ne geçti. Burada da AK Parti milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılanan Murat Kurum, ardından kentin sorunlarının konuşulacağı toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıdan sonra Bakan Kurum'un kent merkezinde incelemede bulunup, gençlerle bir araya geleceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Kurum'un protokol üyeleri tarafından karşılanması

Bakanın belediye başkanlarıyla toplantıya katılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

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'Ruhsatsız fırında üretilen ekmek, fünyesi çekilmiş el bombası'

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, günde 1 milyon 200 bin civarında ekmek üreten kentteki 270 fırının 105'inin ruhsatsız olduğuna dikkat çekerek, bu fırınlarda üretilen ekmeğin fünyesi çekilmiş bir el bombası olduğunu belirtti.

Oda Başkanı İnce, kentte günde 1 milyon 200 bin ekmek üreten 270 fırından 105'inin ruhsatsız olduğunu açıklayarak, son 5-6 yıldır konuyla ilgili girişimlerde bulunmalarına karşın sonuç alamadıklarını söyledi. Unlu mamuller ve ekmek üretimi için gereken ruhsatın farklı olduğunu belirten İnce, "Unlu mamullerin olduğu yerde ekmek ve ekmek çeşitleri çıkarılamaz. Ruhsat almak için metrekare kriteri, fiziki konum ve şartlar var. Ekmek üretiminde 250 metrekare şartı varken unlu mamullerde ise 80-90 metrekare şartı bulunuyor. Ruhsatsız fırınlar unlu mamuller ruhsatıyla denetimsiz ekmek üretiyor" diye konuştu.

UCUZ DİYE YEMLİK BUĞDAY KULLANILIYOR

Ekmek yapımında kullanılan unun 50 kiloluk çuvalının 115 lira olduğuna dikkat çeken İnce, ruhsatsız fırınlarda üretilen ekmeğin çoğunlukla 'yemlik' olarak tanımlanan kırık buğdaydan yapılan undan üretildiğini kaydederek şöyle dedi: "Bu un diğerine göre 17 lira daha ucuz. Tabi bu undan ekmek üretebilmek için de katkı maddesi ilave ediliyor. Bir nevi doping yapılıyor yemlik buğdaydan yapılan una."

6 SAATTE YENİLEMEZ HALE GELİYOR

Normal undan yapılan ekmeğin 16 ile 18 saat içinde bayatladığına dikkat çeken İnce, katkı maddesi olan ekmeğin ise 3 saat içinde bayatladığını, 6 saat içinde yenilemez hale geldiğini anlattı. İnce, ekmek çeşitlerinin dış görünüşü parlak ve güzel olsun diye hamuruna renklendirici bile katıldığını söyleyerek, "Öyle olunca ekmeğin görüntüsünde sorun olmuyor. Vatandaş kesinlikle ayırt edemiyor. Ama bu ekmeğin içi normalinkinden çok farklı. Normal bir ekmeği bastırdığınız zaman içinin yapışmaması gerekir. Katkı maddeli ekmeğin içi ise hamur olur. Bastırdığınızda yapışır kalır. Çünkü ekmeğin içinde olması gereken gözenek yoktur" diye konuştu. Ekmeğe katkı maddesi konulmasının kesinlikle yasak olduğunu hatırlatan İnce, "Ancak internet ortamında her şeyi bulmak mümkün" dedi.

RUHSATSIZ FIRINLAR EN ÇOK KEPEZ'DE

Kentte üretilen 1 milyon 200 bin ekmeğin 700 bininin Kepez ilçesinde tüketildiğine dikkati çeken Mustafa İnce, "Bunun nedeni ilçenin gelir seviyesi düşük olduğu için ekmeğin çok tüketilmesi. Dolayısıyla ekmeğin çok tüketildiği yerlerde de çok sayıda ruhsatsız fırın oluyor. Antalya merkez ilçelerindeki 105 ruhsatsız fırının 75'i Kepez'de" diye konuştu. Oda olarak bu konuda girişimleri olduğunu belirten İnce, "Biz bu fırınları Tarım İl Müdürlüğü'ne bildiriyoruz. Yetkimiz buraya kadar. Sadece bildiriyoruz" dedi. Ruhsatsız fırın sorununun sadece Antalya'da olmadığını kaydeden İnce, "Ruhsatsız fırın sorunu büyükşehirlerde var. Mesela İstanbul'da 4 bin 200 fırın var. Orada da 1000'e yakın ruhsatsız fırın var" diye konuştu.

HALK NE YEDİĞİNİ BİLİYOR MU?

Ruhsatsız fırınlarda üretilen ekmekteki riskin insan sağlığı açısından çok büyük olduğunu vurgulayan İnce, "Hangi birini anlatayım? Fünyesi çekilmiş el bombası ruhsatsız fırınlar ve buralarda üretilen ekmekler. Halk ne yediğini biliyor mu bilmiyor mu? Bunu düşünmek lazım" ifadelerini kullandı. Antalya'daki tüm fırınların şartlarını iyi bildiklerini kaydeden İnce, denetim altına alınması için önerilerde de bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü fırın denetimi yaparken Fırıncılar Odası'ndan bir görevlinin de denetime katılmasının doğru olacağını anlatan Mustafa İnce, "Eğer bu yapılırsa 6 ayda katedilecek yolu bizimle 6 günde kat ederler. Ama bu kanunlara aykırıymış. Olmuyormuş" dedi. Oda olarak bir diğer önerilerinin ise ruhsatlı fırınların girişine belge konulması olduğunu belirten İnce, bu konuda da bir dönüş olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fırından görüntü

Ekmeklerin tezgahta görüntüsü

Ekmek satışı yapılırken görüntü

Hamur karılırken görüntü

RÖP : Mustafa İnce ( Antalya Fırıncılar Odası Başkanı)

Fırından ekmek alan vatandaşlarla röportajlar

Detaylar

HABER: Selma KUNAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu

Gaziantep'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda 9 bin 300 paket kaçak sigara ve 5 kilogram kaçak çay ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara bulunduğu belirlenen Güvenevler Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi. Depoda ve içindeki bir araçta yapılan aramada, 9 bin 300 paket kaçak sigara ile 5 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Kaçak sigara ve çaya el koyan polis, depodaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin depoya düzenlediği baskın

Depoda ele geçirilen sigaralar

Otomobilde ele geçirilen sigaralar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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Kapadokya'da balon turlarına yoğun ilgi

Dünyanın en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu turları, balona binmeye korkanlar tarafından da ilgi ile takip ediliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren balon turlarının yapılacağı alanları dolduran turistler, gökyüzünü süsleyen balonları arkalarına alarak fotoğraf çektirmek için yarışıyor.

Kapadokya'da sıcak hava balonları, bölgede turizm sektöründe önemli bir konuma geldi. Günde ortalama 150'ye yakın sıcak hava balonunun uçuş yaptığı Kapadokya bölgesi, dünyanın bu alanda uçuşların sağlıklı bir şekilde yapılabildiği birkaç önemli merkezden biri durumunda. Bu yıl sonuna kadar 75 milyon dolarlık bir ekonomik getiri sağlaması beklenen sıcak hava balon turları, dünyanın değişik ülkelerinden gelen turistlerin vazgeçilmezi oldu. Turistler, sabahın erken saatlerinden itibaren konakladıkları otellerden çıkarak, Göreme ve Çavuşin'de peribacalarıyla kaplı alanlarda balon turuna katılıyor. Turistler, uçuş hazırlıklarını ilgiyle izledikleri balonlarla daha sonra havalanarak, Kapadokya'yı gökyüzünden izliyor. Balona binmeye çekinenler de balon turlarını ilgiyle takip ediyor. Turistler, gökyüzünü süsleyen balonları arkalarına alarak Kapadokya manzarası eşliğinde fotoğraf çektirmek için yarışıyor.

Görüntü Dökümü:

-Sıcak Hava Balonunun hazırlanışını izleyen turistlerden genel görüntü

-Balona binen turistlerden genel ve detay görüntü

-Gökyüzündeki Balonların önünde fotoğraf çektiren turistlerden genel görüntü

-Balonu seyir tepelerinden izleyen yerli ve yabancı turistlerden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

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Yankesicilik şüphelileri yakalandı

Gaziantep'te, 2 yankesicilik olayına karışan ve güvenlik kameralarından kimliği saptanan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ve 27 Kasım tarihlerinde yankesiciliğe maruz kalan mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Evlerine yapılan baskında yakalanan şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okul önündeki yankesicilik

Hastanedeki yankesicilik

Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)