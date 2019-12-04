DHA YURT BÜLTENİ - 9

Kaza kurşunu ile şehit olan asker memleketine uğurlandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Fırat Demir (23), düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman 'a uğurlandı.

Çaldıran'da dün, pusu-keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı sırasında silah kazası sonucu yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Fırat Demir için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, askeri erkan ve kurum amirleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Yapılan duaların ardından Şehit Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Adıyaman'a uğurlandı.

HABER: Gülay KUYUCU, VAN

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Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir için öğrencisi olduğu Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi önünde tören düzenlendi. Anne Gülfer Özdemir'in güçlükle ayakta durduğu cenazede, baba Yılmaz Özdemir de Ceren'in ölmeden önceki çığlıklarını duyan büyük kızı Gizem'i sarılarak, teselli etmeye çalıştı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi, balerin Ceren Özdemir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından teslim alınarak, saat 10.00'da eğitim gördüğü fakülte önüne getirildi. Burada düzenlenen törende

Ceren'in tabutunun üzerine Türk bayrağı ile Ordu Üniversitesi flaması serildi.

Törene, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz, annesi Gülfer, ablası Gizem Özdemir'in yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ceren'in arkadaşlarının gözyaşlarına boğulduğu törende, baba Yılmaz Özdemir, Ceren'in ölmeden önceki çığlıklarını duyan büyük kızı Gizem'i sarılarak, teselli etmeye çalıştı. Anne Gülfer Özdemir ise ayakta güçlükle durabildi.

REKTÖR: BU AFFEDİLİR BİR DURUM DEĞİL

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan törende yaptığı konuşmada, olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Bir evladımızın hiçbir suçu günahı olmadan, göz göre göre canına kast etmek affedilebilir bir durum değildir. Allah rahmet eylesin. Devletimiz, milletimiz olarak birbirimize kenetlemeliyiz, birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimize el ele gönül gölüne destek vermeliyiz" dedi.

Helallik alınan ve dualar edilen törenin sonunda, Ceren Özdemir'in tabutu sevenleri tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Vali Yavuz ve Belediye Başkanı Güler de tabuta omuz verdi. Ceren, Ulubey ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Tören detayları

-Rektör konuşması

-Detaylar

-Tabutun taşınması

-Detaylar

Haber-Kmaera: Nedim KOVAN-Mustafa KIRLAK ORDU-DHA

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Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındı

Konya'da polis ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan, 1 yaşlarında çocuğun yanında sigara içen 3 kadından birinin görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattığı videonun ardından harekete geçti. Ekipler, 'çocuğun istismarı' ve 'darp' suçlamasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı.

Konya'da, birisi anne olduğu belirtilen 3 kadın, 1 yaşlarındaki çocukla birlikte çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Kadınlardan biri sigara içerken, diğeri de görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Videonun altında, çocuğun, ailenin elinden kurtarılması gerektiği yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerle ilgili harekete geçti. Ekipler, aileyi ve adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 6 kişi, 'Çocuğun istismarı ve darp' olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Sosyal medyaya konular görüntüler

Haber-Kamera: Tolga YANIK, KONYA-DHA

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Eskişehir beyaza büründü

Eskişehir'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar, oluşan eşsiz manzarayı cep telefonlarına kaydederken, bol bol selfie çekti. İzmir'den Eskişehir'e gezmek için gelen Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Eskişehir'e geldiğimizde kar sürprizi ile karşılaştık. Aslında pek alışık değiliz. Çok güzel oldu" dedi. Kar yağışı nedeniyle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikteki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji verilerine göre sıcaklığın 1 derece olacağı kentte, kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Porsuk Çayı'ndan görüntü,

-Tekne ve gondolların görüntüsü

-Selfie çekenler

-İzmir'den gelen öğrencilerin fotoğraf çektirmeleri

-Öğretmenlerin konuşması

-Tramvayların görüntüsü

-Kar yağışında yürüyenler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Muş'ta kardan kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş'ta önceki gün etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığının 2-3 metreye ulaşması nedeniyle kapanan 30 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta kar yağışı kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Kentte önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolu Çavuştepe mevkisinde yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi Ekipleri, kar kalınlığının yüksek bulduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Ekip Şefi Fehim Karakaya, kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye ulaştığını ifade ederek "24 saat çalışmamız devam ediyor. Gece-gündüz çalışıyoruz. Çok zor oluyor. Çalışmalarda ekip ekip değişiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin yolu açması

-Ekiplerin karla kaplı yolda çalışması

-İş makinesinin kar kalınlığının 2-3 metreye ulaştığı bölgede çalışması

-Detaylar

-Ekip şefi Fehim Karakaya ile röp.

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,

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