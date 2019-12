DHA YURT BÜLTENİ - 9

Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan baba: İsmini duyunca dünyam yıkıldı

KÜTAHYA'da, oğlu Muhammed Harman'ın öldüğü trafik kazasında temizlik çalışmalarına katılan belediye çalışanı baba Enver Harman, "Cenazenin benim oğlum olduğunu bilmeden orada çalıştım, oğlumun ismini duyunca dünyam yıkıldı" dedi.

Kaza, Çarşamba günü saat 07.30 sıralarında Afyonkarahisar karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa Koç yönetimindeki 43 APP 021 plakalı otomobil, Sporkent Kavşağı'nda kontrolden çıkıp, refüje çıktı. Takla atan otomobil önce ağaca, ardından da aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada Muhammed Harman ve Semih Aslan kaza yerinde, Mustafa Deniz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ölenlerden Muhammed Harman'ın Kütahya Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan babası Enver Harman, oğlunun ölümünden habersiz, kaza yerinde yapılan temizlik çalışmasında görev aldı. Baba Harman, kaza yapan otomobilin çevresindeki ağacı motorlu testere ile keserken, üzerleri örtülü olduğu için görmediği oğlu ve arkadaşı Semih Aslan'ın cansız bedenleri cenaze aracına konuldu. Enver Harman, kestiği ağaç parçalarını kaldırıldığı sırada ölenlerin isimlerini öğrendi. Harman, "Bu benim küçük oğlum" diyerek, feryat etti. Acılı baba iş arkadaşları tarafından, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazanın olduğu gün oğlunu toprağa veren baba Enver Harman, yaşadıklarını analatarak şöyle konuştu:

"Sabah belediyenin servisi ile giderken çavuşa kaza olduğu mesajı geldi. Olay yerinde polisler bana 'fazla yaklaşma' dedi. Ben de, belediye çalışanı olduğumu söyledim. Bir süre kenarda bekledik, ben üzeri örtülü cenazelere baktım. Tabi oğlum olduğunu bilmediğim için ağaçları kestik, attık. Orada içime düştü, komşumun arabası olduğunu plakadan tanıdım. Hemen gelinimi aradım. 'Kaza olmuş, Muhammed evde mi?' dedim. O da evde olmadığını söyledi. Yanımıza sağlık çalışanları geliyordu, ben de onlara cenazeler 'kimmiş' diye sordum. Muhammed Harman dediler. Oğlumun ismini duyunca yıkıldım, dünyam yıkıldı. Polisler bana çok yardımcı oldu. 'Senin oğlan hastaneye gitti, yaralı' dediler. Bir ara cenaze aracının sürücüsü Hüseyin ağabey de, 'Gel Enver, şu cenazelere yardım et arabaya taşıyalım' dedi. Kalbim ağrıyordu gitmedim. Eğer gitseymişim, kendi oğlumun cenazesini poşete koyacakmışım."

BİR HAFTA ÖNCE İŞTEN ÇIKARILMIŞ

Oğlunun bir hafta önce fazla yemek istediği gerekçesiyle işten çıkarıldığını söyleyen baba Enver Harman, "Oğlumu bir hafta önce Tavşanlı'da çalıştığı fabrikadan iki kere üst üste fazla yemek istediği için işten çıkarttılar. Geldi buraya, 'baba beni işten yemek istedim diye çıkarttılar' diye ağladı. Çokta başarılı çocuktu benim oğlum. Belediye başkanımıza çalıştığım Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hepsi yanımda oldu" dedi.

'SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLAR DOĞRU DEĞİL'

Sosyal medyada oğlunun ve arkadaşlarının alkollü olduğu yönünde yapılan yorumlara tepki gösteren Enver Harman, "Haberler çıktıktan sonra sosyal medyada insanlar benim oğlum ve diğerleri için alkollüydü, uyuşturucu almışlar şeklinde yorumlar yaptılar. Emniyet kayıtlarında ve adli raporlarında temiz çıktı. Hiç birinde alkol ve uyuşturucu tespit edilmedi. Bu yorumları yapanlara hakkımı helal etmiyorum. Ölmüş çocukların hakkını nasıl ödeyecekler? Hiç mi günah sevap bilmiyorlar?" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

Baba Enver Harman'ın kaza yerinde çekilen

Enver Harman ile röp

Ölen Muhammed Harman'ın sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-DHA

================

Kayseri'de yangında ölen iki kardeşin cenazesi Hatay'a gönderildi

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, anneleri ekmek almak için markete gittiği sırada elektrikli ısıtıcının devrilip, kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında yaşamını yitiren Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2) kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Hatay'a gönderildi.

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Seydili Mahallesi Seyit Gazi Caddesi'nde Kader (22) ve Ahmet Açıkgöz (26) çiftinin oturduğu 3 katlı binanın giriş katındaki evde meydana geldi. Kader Açıkgöz, özel bir şirkette vinç operatörü olan eşi işte olduğu sırada, kızlarını evde yalnız bırakarak, ekmek almak için mahalledeki markete gitti. Bu sırada Zeynep ve Zehra'nın oyuncaklarıyla oynadığı oturma odasında bulunan elektrikli ısıtıcı, bilinmeye bir nedenle kanepenin üzerine devrildi. Kanepenin tutuşmasıyla evde yangın çıktı.

ODADA GERİYE OYUNCAKLARI KALDI

Eve döndüğünde dumanları gören Kader Açıkgöz, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürerek, sağlık ekipleriyle birlikte içeriye girdi. Yerde hareketsiz bulunan Zeynep ve Zehra'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İki kardeşin cenazeleri, yapılan incelemeden sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yanan odada, Zeynep ve Zehra'dan geriye kalan oyuncaklar yürekleri burktu.

MORG ÖNÜNDE GÖZYAŞI

Zeynep ve Zehra'nın otopsi işlemleri yapılırken morg önünde bekleyen Kader ve Ahmet Açıkgöz çifti, gözyaşlarına boğuldu. Yaklaşık 3 ay önce iş için ailesiyle Hatay'dan Kayseri'ye taşınan Ahmet Açıkgöz, güçlükle ayakta durdu. Çifti, diğer yakınları teskin etmeye çalıştı. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlenen iki kardeşin cenazesi, otopsilerinin ardından aileye teslim edilerek, toprağa verilmek üzere memleketleri Hatay'a götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

-Morg önünde aileden görüntü

-Tabutların araca bindirilmesi

Ölen çocukların fotoğrafları

-Genel detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

KAYSERİ

================

Bolu'da, bir gecede 4 deprem

BOLU'da, dün gece art arda yaşanan 4 deprem vatandaşlar tarafından hissedildi.

İlk deprem saat 01.36'da meydana geldi. 3.6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 01.42'de 2.3 şiddetinde, saat 03.16'da 2.6 ve sabah saat 05.32'de 3 büyüklüğünde olmak üzere 4 deprem meydana geldi. İlk 2 depremin merkez üssü Kızılağıl köyü olarak belirlenirken, son depremin merkez üssü Yumrukaya olarak açıklandı.

Depremin ardından dün gece bazı vatandaşlar sokağa döküldü. Özellikle Bolu dışından gelen üniversite öğrencileri panikle dışarı çıktı. Deprem, Bolulu vatandaşlarda ise çok fazla panik oluşturmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Röportajlar

-Detaylar

Süre: 03.26-Boyut: 385.2 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

===============

Bakan Pekcan, Kasapoğlu ve Turan, Manisa'da

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan Manisa'nın Demirci ilçesini ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan bu sabah havayoluyla Ankara'dan Uşak'a, oradan da Manisa'nın Demirci ilçesine geldi. 3 Bakan protokol üyeleri tarafından Turgut Özal Spor sahasında karşılandı. Bakanlar ilk olarak yapımı süren Demirci- Köprübaşı karayolundaki çalışmaları inceledi. Bakan Turan, burada yapılan çalışmalarla ilgili olarak Karayolları 2. Bölge Müdürü Yakup Dost'tan bilgi aldı. Projenin gelecek yıl içerisinde bitirileceği öğrenen bakanlar, Demirci Hükümet Konağı Toplantı Salonu'na geçerek, Demirci Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından heyet, Demirci Hemşehri Buluşması'na katılmak üzere Akıncılar Düğün Salonu'na geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakan Pekcan, Kasapoğlu ve Turan'ın ilçe girişinde karşılanması

Demirci-Köprübaşı karayolu incelemesi

Demirci Koordinasyon Toplantısı'ndan görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL- Kamil AKYOL/ DEMİRCİ (Manisa)

==========================

Bakan Yardımcısı İnce: İzleme ve değerlendirme sistemi geliştirdik

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Nevşehir Valiliği ziyaretinde, "Biz İçişleri Bakanlığı olarak İzleme ve Değerlendirme Projesi gerçekleştiriyoruz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti. Valilik Fuaye Salonu'nda şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı İnce, basın mensuplarına açıklama yaptı. İnce, bakanlık olarak İzleme ve Değerlendirme Projesini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu proje ile 81 ilimizde İçişleri Bakanlığımızı ilgilendiren başta kamu hizmetleri olmak üzere bunların nasıl yürüdüğünü, vatandaşımızın bu konudaki memnuniyetinin ne olduğunu, eğer aksayan yönler varsa bunları acil müdahale ederek anında yürümesinin sağlanmasını, memnuniyet verici çalışmalar varsa da bunları tespit ederek, diğer illere de bunların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla izleme ve değerlendirme sistemi geliştirdik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği olmak üzere Bakanımız Süleyman Soylu'nun koordinesinde böyle bir projeyi gerçekleştiriyoruz" dedi.

İnce, ziyaretine ilişkin "Güvenlik konuları başta olmak üzere, trafik güvenliği, uyuşturucu ile mücadele, göç hizmetleri, nüfus hizmetleri, kimlik, ehliyet hizmetlerinin nasıl yürüdüğünü yerinde bizzat görerek ve vatandaşlarımızın temsilcileri ile bir araya gelerek böyle bir değerlendirme yapıyoruz. Bu konuları yürüten arkadaşlarla bugün bir araya geleceğiz. Bir değerlendirme yapacağız. Sonrasında STK temsilcileri ile buluşacağız. Nevşehir bizim güzide bir ilimiz. Biz hizmetlerin burada güzel bir şekilde yürütüldüğünü değerlendiriyoruz. Ancak işleyiş esnasında belki ihtiyaçlar ve kaynak sıkıntıları olabilir. Bu anlamda bizlerin de Bakanlık olarak merkezden müdahale etmemiz gereken alanlar olabilir. Bunları da konuşup, değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin basın açıklaması

-Genel görüntü

Süre: 2 Dakika 23 Saniye 268 MB

NEVŞEHİR

=====================

KİLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlandı

Kilis'te kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlandı. Kutlama törenleri, sabah saatlerinde Asri Mezarlık'ta şehitlik ziyareti ile başladı. Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Albay Mehmet Cihanoğlu ile protokol üyeleri İslahiye Caddesi'nde Kilis'e temsili giriş yapacak olan Kilis Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı ile Kuvayi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyelerini çiçeklerle karşıladı. Daha sonra protokol üyeleri önde, Kuvayi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyeleri arkada Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşe geçti.

Cumhuriyet Meydanı'nda protokol üyeleri Atatürk büstüne çelenk sunup, İstiklal Marşı okudu. Törende konuşan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis'in şanlı bir direniş gerçekleştirdiğini belirterek, "Birinci Dünya Savaşı'nda önce İngiliz ardından Fransızlar şehrimizi işgal etmiştir. Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde giriştiği ve gerçek bir vatanseverlik destanı olan Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasında bağımsızlığını, özgürlüğünü ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını tüm dünyaya göstermiş, ilk Kuvayı Milliye olarak nitelenen çetelerimiz Fransızlarla karşı yıldırma harekatına geçmiş ve pek çok şehit verilmiştir. Kilis halkı milli mücadelenin en çetin olaylarına,en zorlu çatışmalarına tanık olmuş İngiliz ve Fransız işgallerine karşı direnişler burada olmuş, direnişe genci yaşlısı kadını ve çocuğuyla tüm halkın katılımı ile aylar süren kurtuluş mücadelesi sonunda 7 Aralık 1921 günü Fransız bayrağını indirip sonsuza kadar dalgalanacak Türk bayrağı göndere çekilmiştir" dedi.

Öğrencilerin şiir okumasından sonra mehter takımının gösteri yaptığı etkinlikler, kentin kurtuluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirilmesi ve resmi geçit töreni ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Milleyenin Girişi ve Karşılama

Cumhuriyet meydanı

Çelenk Sunma ve Kutlama Töreni

Mehter takımının gösterisi

Folklor ekeninin gösterisi

Geçiş merasimi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 493MB

============================

Rus uyruklu Natalia'nın, kedilerini zehirlediler

TEKİRDAĞ'da yaşayan Rus uyruklu Natalia Tsyura'nın, villanın bahçesinde baktığı 20 kediden 10'u yiyeceklerine konulan zehirle öldürülmek istendi. Kedilerden 2'si hayatını kaybederken, Tsyura, "Rahatsızlanan kedim kusma yapınca kedi mamasına ciğer ile zehir karıştırıldığı ortaya çıktı. Ondan sonra gerçekten zehirlendiklerini anladım. Maalesef şu an 2 kedim öldü. Bir kedim de şuan evde durumu çok kötü. Can çekişiyor. Daha sonra karakola gidip bütün olanları anlatıp şikayete bulundum. Bunu yapanlar inşallah bulunacak" dedi.

Rus uyruklu Natalia Tsyura, bir firmada çalışan eşi ile birlikte 6 yıl önce Türkiye'ye gelerek Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkisinde bulunan bir sitede yaşamaya başladı. Tsyura, bu süre içinde yaşadığı villada sokak hayvanlarını besleyip bakmaya başladı. Yaklaşık 20 kedi besleyen Natalia Tsyura'nın kedilerinden 10'u, pazartesi rahatsızlanıp ağızlarından köpükler gelmeye başladı. Tsyura, hastalanan kedilerini veterinere götürerek tedavi ettirdi. Ancak 10 kediden 2'si ölürken, 8'i müdahale ile hayata döndürüldü. Veterinerin yaptığı incelemede kedilerin midesinde ciğerle karıştırılmış zehir bulunduğu tespit edildi.

Natalia Tsyura, 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve hayvanları, kedileri çok sevdiğini belirterek, evinin bahçesinde yaklaşık 20 kedi bulunduğunu ve onları besleyip baktığını söyledi. Zaman zaman gözyaşları döken Tsyura, "Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu. Benim ev kedisi eve geldi. Rahatsızlığı vardı. Boğazında akıntı vardı. Hemen alıp doktora götürdüm. Ama ilk başta ne olduğunu anlamadık. Çünkü kırığı ve yarası hiçbir şeyi yoktu. Serum, antibiyotik yaptıktan sonra biz eve geldik. Eve geldikten sonra komşum bana bir fotoğraf atıp, 'Bakabilir misiniz bu sizin kediniz mi?' dedi. Baktım oda benim kedim aynı şekilde olmuştu. Boğazında akıntı vardı. Ben onu alıp yine doktora gittim. Biz o an işte zehirlendiklerini anladık. Ama ne zehri anlamadım. Yine eve geldiğimizde bahçede benim başka bir kedide aynı akıntı. Rahatsızlanan kedim kusma yapınca kedi mamasına ciğer ile zehir karıştırıldığı ortaya çıktı. Ondan sonra gerçekten zehirlendiklerini anladım. Maalesef şu an 2 kedim öldü. Bir kedim de şuan evde durumu çok kötü. Can çekişiyor. Daha sonra karakola gidip bütün olanları anlatıp şikayete bulundum. Bunu yapanlar inşallah bulunacak" dedi.

Tsyura, ölen kedileri için evinin bahçesine mezar yaparak gömdü.

SİTE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Site sakinlerinden Tekirdağ eski Belediye Başkanı Kadir Çebi, daha önce de sitede benzer olaylar yaşandığını belirterek, "Eskiden beri süregelen bir konu. Bu mevsimlerde bu aylarda birileri geliyor. Bu site içerisinde hani derler ya 'seri katil' aynı bu şekilde de 'seri katil' geliyor sağa sola zehir bırakıp telef ediyor hayvanları. Hem kediler, hem köpekler hem de yaban hayatı perişan oluyor. Atıyorsun bunu Allah rızası için bir düşün ya hayvanlar perişan halde. Biz buradan sizlerin aracılığı ile sesleniyoruz. Yetkililere de sesleniyoruz. Gelsinler buraya müdahale etsinler. Neyin nesi ne oluyor. Allah, 'Sevgili kullarım bu dünyayı sadece sizin için mi var ettim' diyor. Şimdi insan olarak gidip de yaban hayatının içerisine yerleşirsek, bunların yaşam alanlarını tahrip edersek nasıl olacak. Hayvanlar bizlerle yaşamayı öğrendi. Ama biz onlarla yaşamayı öğrenemedik" diye konuştu.

Yaz başlarında ailelerin petshop'lardan çocuklarına kedi ve köpek aldığını söyleyen Çebi, "Yani bu kedi ve köpekler yaz bittiğinde sokaklara terk edilen hayvanlar. Sezon bitiyor. Çocuk eğleniyor, büyüyor. Ne yapıyor? Gelip bizim sitenin kenarlarına bırakıyorlar. Kendi imkanlarımızla sahip çıkıyoruz. Kimseden mama falan istediğimiz yok. Adam kendisi bırakıyor sonra 'Bu kedilere nasıl bakıyorsunuz' diye sitem ediyor. Kardeşim ben mi bıraktım sen bıraktın. Alıp sırf bir ay, iki ay eğlensinler diye. Bakamayacağı hayvanı almasın kimse. 'Çocuğum eğlensin' diye alıp bu hayvanları hapsetmeyeceksiniz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Can çekişen zehirlenmiş kediler

-Natalia'nın ölen kedilerine bahçesinde yaptığı mezarlar

-Natali'anın evinin içi dışarıdaki kedileri

-Natalia ile röportaj

-Natalia'nın kedilerin mezarı başında durması

-Kadir Çebi ile röp.

-Kedilerden detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-