DHA YURT BÜLTENİ-9

Öldürülen arkeolog, katilinden, annesi hasta olduğu için şikayetçi olmamış

Antalya 'da Olympos Antik Kenti'ndeki kazı ekibinde başkan yardımcısı olan Sinan Sertel'i (32) ağaç kesme tartışması sırasında bıçaklayarak öldüren Sadık Poyraz'ın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Mert A., "Sinan bana, Sadık'ın sosyal medyada kendisi hakkında hakaret içeren ifadelerde bulunduğunu, annesinin hasta olduğunu öğrenince şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini söyledi" dedi.

Olay, 19 Mayıs'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve Olimpos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, kazı ekibi başkan yardımcısı olarak görev yapan Sinan Sertel ile Sadık Poyraz arasında, kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Poyraz, Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibince ağır yaralı halde hastaneye götürülen Sinan Sertel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince yakalanan Poyraz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamanın üçüncü duruşması yapıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Mert A., "Olaydan önce Sinan bana sahilde bir grup gencin kendilerine 'Ağaç katliamı yapıyorsunuz' diyerek, tepki gösterdiğini söylemişti. Hatta grup içerisinde bulunan Sadık'ın bağırarak konuştuğunu, daha sonra da sosyal medyada kendisi hakkında hakaret içeren ifadelerde bulunduğunu, bu şahıs hakkında şikayetçi olacağını ancak annesinin hasta olduğunu öğrenince şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini anlatmıştı" dedi.

Tanık Filiz U. da Olimpos Antik Kenti'nde bir pansiyonda barmen olarak çalıştığını belirterek, "Olay gününden bir gün önce Sadık çalıştığım mekana geldi. Bana doğru yaklaşarak, 'Sinan buraya geldi mi?' diye sordu. Ben de 'Hayır, gelmedi' dedim. Sinan'ın mekana gelip gelmediğini kontrol etmek için gelmiş. Arkadaşımdan da aynı gün yani öldürme olayından bir gün önce Sinan ile Sadık'ın başka bir ortamda tartıştıklarını öğrendim. Ama Sadık'a bunlardan haberim yokmuş gibi davrandım. Öldürme olayından bir gün önce zaten aralarında bir tartışma gerçekleşmiş. Bu nedenle aralarında husumet bulunuyordu. Sadık, benim mekana geldiğinde hareketleri çok agresif ve sinirli olduğu için endişelendim. Zafer isimli arkadaşımı aradım. Zafer, Sadık'ı aramış. Sadık'ı sakinleştirmek için evine gitmişler. Sadık da sakin olduğunu söylemiş. Ertesi gün öldürme olayı gerçekleşmiş" diye konuştu. Duruşma ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olaya ilişkin görüntülerle

HABER: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Sit alanlarıyla ilgili karar, Van'daki turizmcileri sevindirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanım Koşullarına İlişkin İlke Kararı, Van'da turizimcileri sevindirdi. TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe bu kararı desteklediklerini belirterek, "Bu karar bizleri mutlu etti. Biliyorsunuz sit alanlarında çivi çakmak bile yasaktı. Van Akdamar Adası'nda da artık çadır ve bungalovlara müsaade edilecek" dedi. Van Çevre Derneği (ÇEVDER) Başkanı Ali Kalçık ise "Bu karar bizi üzmüştür. Umarım bu yanlış karardan bir an önce dönerler" diye konuştu.

Bakanlık, 5 Ocak 2017 tarihli Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanım Koşullarına ilişkin İlke Kararı'nı, 16 Ekim 2019 tarihli yeni ilke kararıyla kaldırdı. Eski kararda sadece doğal sit alanları düzenleniyordu. Yeni kararla, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan alanların kullanımı da düzenlendi. Kararla Kelebekler Vadisi, Akdamar Adası, Erzurum Narman Peribacaları gibi sit alanlarında artık bungalovlar ve çadır kampları yapılabileceği belirtilirken, turizmciler kararın Van için sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe de kararı desteklediklerini belirterek, "Bu karar bizleri haliyle mutlu etti. Biliyorsunuz sit alanlarında çivi çakmak bile yasaktı. Van Akdamar Adası'nda da artık çadır ve bungalovlara müsaade edilecek. Tabii ki gönül ister, bu sektörden anlayan işin ehli insanların eliyle olsun. Akdamar Adası 70 bin metrekare alandır. Düşünün Akdamar Adası'nda bir bungalov evinde gece konaklama yapıyorsunuz. Çok güzel olur" diye konuştu.

'BİZİM TARİHİMİZ'

Van Çevre Derneği (ÇEVDER) Başkanı Ali Kalçık ise "1100 yıllık Akdamar Kilisesi bizim tarihimizdir, kültürümüzdür, geçmişimizdir ve güzelliğimizdir. Övündüğümüz temel yerlerimizden biridir. Bazı şeylerin fiyatı biçilemez. Örneğin bugün bungalovlar veya çadırlar veya ticari işletmelerin bugün gelip Akdamar Adası'nı işletmeye alması kabul edilebilecek bir durum değil. Van denince akla gelen bu adayla ilgili böyle bir karar biz Vanlıları, çevrecileri cidden üzmüştür. Umarım bu yanlış karardan bir an önce dönerler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Akdamar adasından drone ile genel görüntüler

-Ada ve kiliseden detaylar

-Drone ile detaylar

-Muhabir anonsu

-Drone ile detaylar

-Çevre Derneği Başkanı Ali Kalçık ile röportaj

-Akdamar Adasını ziyatere gelen ziyaretçi ile röportaj

-Detaylar

-TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

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Van'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi

Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan 'şırınga çikolata'nın neden olduğu ölümler sonrası, Van'da zabıta ekipleri, okul kantinleri ve çevredeki bakalları denetledi.

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentte bulunan okullara giderek, öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinleri denetledi. Kantinlere giren ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmadığını tek tek kontrol etti. Kantinlerde 'şırınga çikolata'ya rastlanmadı. Denetimlerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu gibi konularda da denetim yapıldı. Zabıta ekipleri, çocukların sağlığı konusunda kantin ve bakkal işletmecilerini de uyardı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Behçet DALMAZ/VAN,

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Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yol kenarında ağır yaralı olarak bulunan R.A.'yı (16) silahla vurduğu belirlenen H.İ.S. (20) jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde 14 Aralık gece yarısı, silahla ateş edildiği ihbarı yapıldı. Hemen bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında silahla başından ve karnından vurulmuş halde bir kız buldu. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan yaralı kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan R.A. olduğu tespit edildi.

Durumu ağır olan R.A., Manavgat'taki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. R.A.'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, saldırganı belirlemek için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı araştırma başlattı.

Görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin H.İ.S. olduğunu belirledi. Takibe alınan H.İ.S.'yi dün akşam Manavgat'ın Eskihisar Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri süren H.İ.S.'nin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden görüntü

Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Baba Muharrem A.'nın polisle konuşması

Muharrem A.'nın açıklaması

Adliyeden detay

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),