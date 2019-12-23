DHA YURT BÜLTENİ-9

Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde sazlık alanların bulunduğu noktada yangın çıktı. Karadan müdahale edilemeyen yangın etkisini azaltarak, sürüyor.

Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinin ortasında bulunan Eber Gölü'nde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Sazlıkların bulunduğu alanda çıktığı için araçların giremediği ve karadan müdahale edilemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın nedeniyle gökyüzünü duman kaplarken, duman ve alevler çevreden de görüldü.

Birçok balık ve kuş türüne ev sahipliği yapan Eber Gölü'nde bölge halkının geçim kaynağı olan sazlıklardaki yangın endişe yarattı. Bölge halkı sık sık benzer yangınların çıktığını belirtirken, rüzgarın şiddetini yitirmeye başlamasıyla alevlerin de etkisini azaltarak sürdüğü kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-------------

Yangından görüntü (vatandaş cep telefonu)

HABER: Muzaffer NAL- KAMERA: ÇAY (Afyonkarahisar),

========================

HDP önündeki oturma eyleminde 112'nci gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 61 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 112'nci günde de sürdürdü. Ağrı Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisiyken 2014 yılında terör örgütü tarafından kaçırılan kızı Çiğdem (21) için oturma eylemini sürdüren Yasin Kaya, "Kızım Türkçe öğretmeni olacaktı, çocukları eğitecekti, hayalini yıktılar" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. 61 aile, HDP il binası önünde 112'nci günde de eylemini sürdürüyor.

'KIZIMIN EN BÜYÜK HAYALİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ OLMAKTI'

Ağrı Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın Ağrı Anadolu Lisesi 2'inci sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek 15 Ekim günü oturma eylemine katıldı. Kızının en büyük hayalinin Türkçe öğretmeni olmak olduğunu anlatan Kaya, kızını çok özlediğini ve bir an önce evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Kaya, "112 gündür HDP önünde bekliyoruz. Hatice Ceylan'ın oğlu geldi, bu bize umut oldu. İnşallah bizim çocuklarda bir gün gelecekler. Kızıma da sesleniyorum, kızım eğer fırsat bulursan kaç gel. Türkiye Cumhuriyeti devletine sığın. HDP'nin zulmü nereye kadar acaba? Bize o kadar zulüm yapmışlar ki. Kızım gittiğinden beri hiç gülmedim. Kızımla hiçbir irtibata girmedim. Kızım var mı yok mu, ölümü sağ mı bilmiyorum. Kızım HDP ve PKK tarafından zorla dağa kaçırılmışlar. Kızım Anadolu Lisesi'nde okuyordu. Türkçe öğretmeni olmak istiyordu. Hep diyordu, 'Baba inşallah Türkçe öğretmeni olacağım, çocukları okutacağım.' Kızımın bu hayalini de yıktılar" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-HDP il binasından görüntü

-Oturma eylemindeki aileler

-Yasin Kaya'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

========================

Sehi bölgesinde içinde havuz olan 6 odalı mağara bulundu

Bitlis'te geçen hafta başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda, içinde 2 metre derinliği olan bir havuzun da bulunduğu 6 odalı ve tek girişli bir mağara bulundu. Mağarada yapılan aramalarda ise mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van Jandarma Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen, jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelle yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruluyor. Bölgede yapılan arazi aramalarında ise 6 odası bulunan bir doğal mağara tespit edildi. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Operasyon kapsamında; 22.12.2019 günü icra edilen faaliyette; 1 adet doğal mağara (Tek girişli, 6 odalı, 1 adet 7x7, 4 adet küçük oda ve 6x6 ebadında yaklaşık 2 metre derinliğinde su havuzu), 8 battaniye, 6 halıfleks (1,5x 3 ebadında), 1 katalitik soba, 2 adet 5 litrelik bidon içerisinde kadın iç çamaşırı, 2 polar mont, 2 çift ayakkabı, 1 puşi, 1 adet 30 metrekare branda, 1 çatı sacı, 1 kazma, 8 adet 8'li pil bloğu, 1 bomba atar mühimmatı, 2 adet 81'lik havan mühimmatı, 1 adet 105'lik obüs mühimmatı ele geçirilmiştir. "

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara savcı talimatı ile el konulduğu belirtilirken, diğerlerinin ise yerinde imha edildiği ve bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

========================

Elektrikte kayıt dışı tüketim yüzde 54.9'a düştü

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), hizmet bölgesi olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kayıt dışı elektrik tüketim oranının yüzde 54,9'a düştüğünü açıkladı.

Dicle Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013 yılında dağıtım bölgesindeki kayıt dışı tüketim oranının yüzde 80'lerde olduğu bildirildi. Bu oranın düşürülmesi amacıyla devir sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun politikaları doğrultusunda 2 milyar 622 milyon liralık yatırım yapıldığı belirtilen açıklamada, "Gerek yatırımlarla enerji altyapısının güçlendirilmesi, gerekse sahada sürdürülen kaçakla mücadele çalışmaları sayesinde 2018 sonu itibariyle dağıtım bölgemizdeki kayıt dışı tüketim oranı yüzde 54,9'a düşürülmüştür. Devam eden yatırım ve saha çalışmaları sayesinde gerçekleşen bu düşüşün, artarak devam edeceği görülmektedir" denildi.

'SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Açıklamada, kayıt dışı tüketimde yaşanan iyileşmeye rağmen tahsilat konusunda sorunların devam ettiği, bu sebeple sorunların aşılması için borçlu abonelerin icraya sevk işlemlerine başlandığı belirtildi. Dicle Elektrik sorumluluk bölgesini teşkil eden 6 ildeki kayıt dışı tüketimle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımların ise gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

5 MİLYAR KİLOWATT SAAT ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI

Bölgede kayıt dışı tüketim oranının 2019 yılında daha da düşeceğine yer verilen açıklamada, bir önceki yıla göre abone sayısının yüzde 6 büyüdüğü, buna karşılık enerji çekişinde ise 200 milyon kilowatt saat düşüş yaşandığına dikkat çekildi. Bu çalışmaların sonucunun 2013 yılı şirket özelleştirmesi ile karşılaştırıldığında, 5 milyar kilowatt saat üzerinde ilave bir enerjinin kayıt altına alındığına da yer verilen açıklamada, önemli miktarda enerji verimliliği sağlandığı ayrıca enerji tasarrufunda bulunulduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-DEDAŞ ekiplerin gelişi

-DEDAŞ ekiplinin mahallede çalışma yapması

-Pano kontrol etmeleri

-Panonun kilidi değiştirmeleri

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,