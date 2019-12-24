DHA YURT BÜLTENİ - 9

İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı (2)

KAÇMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Buca ilçesinde, yüzleri maskeli, 1'i kadın 3 soyguncunun, olay sonrasındaki koşarak uzaklaşma anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 1,5 kilo altını beraberinde götüren ve 2 kişiyi tabancayla yaralayan soyguncuların, kuyumcu dükkanının yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan 682/9 sokağa girip koşarak kaçtıkları ve kaçarken de ellerindeki tabancaları bırakmadıkları görülüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (3)

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Adana'da gece boyu eksini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış nedeniyle sokaklar suyla doldu. Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi girişi sular nedeniyle kapandı. Vatandaşlar su içinde kalan araçlarından güçlükle inebildi. Mahallede bulunan vatandaşlar ise evlerinde mahsur kaldı.

HOPARLÖRLE UYARI

İmamoğlu ilçesinde belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, yoğun yağışlar sebebiyle ilçede yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlar bilgilendirildi. Anonslarda, meteorolojinin yaptığı uyarılara da yer verildi.

Görüntü Dökümü

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Su altında kalan yollar

Su altındaki pikap

Pikabın üzerindeki genç

Gencin konuşması

Genel görüntüler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ soruşturmasına, 12 tutuklama

ŞANLIURFA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Suçlarla Şubesi ekiplerince Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü muvazzaf üsteğmen ve 17'si kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 21 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12'si ise tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şubeden çıkarılan şüpheliler

Adliyeye sevk edilen şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA

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Cinayet hükümlüsü, 25 yıl sonra hayvan otlatırken yakalandı

MUŞ'ta 25 yıl önce 11 kişinin öldürüldüğü, 17 kişinin de yaralandığı silahlı kavga nedeniyle 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Toksun, otlattığı koyunlar arasında saklanmaya çalışırken yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 1994'te merkez Sürügüden köyünde 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili aranan Ali Toksun'un yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'kan gütme saikiyle öldürme' suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Toksun'un yeri tespit edildi. Merkeze bağlı Boyuncuk köyünde hayvan otlattığı duyumu alınması üzerine ekipler, bugün saat 09.30'da bölgeye gitti. Ali Toksun, jandarma ekiplerini görünce otlattığı küçükbaş hayvanları arasında saklanmaya çalıştı. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ali Toksun, adliyeye çıkarıldı. Adliyeye getirilirken güldüğü görülen Ali Toksun, tutuklanarak cezaevine kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muş adliyesinden detay

-Ali Toksun'un adliyeye getirilişi

-Zırhlı araç ve detay

Haber-Kamera: MUŞ,

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Bursa'da yağışların az olması, 2 barajın su seviyesini düşürdü (DRONE GÖRÜNTÜLERLE)

Bursa'nın İnegöl ile Kestel ilçelerinde bulunan ve önemli tarım arazilerinin sulanması için kullanılan Babasultan ve Boğazköy barajlarında, mevsimin kurak geçmesi nedeniyle su seviyesi düştü. Yer yer adacıkların oluştuğu barajlar, DHA ekibince drone ile havadan görüntülendi.

Bursa'da, kış mevsiminde gerektiği kadar yağmur yağmaması nedeniyle barajlardaki su seviyesi düştü. İnegöl ilçesinde bulunan ve Yenişehir Ovası'nın sulanması için yaptırılan Boğazköy Barajı ile Kestel ilçesindeki Babasultan Barajı'nda, mevsimin kurak geçmesi nedeniyle su seviyesinde azalma oldu. Geçen yılın Aralık ayında, yüzde 100 doluluk oranının olduğu barajlardaki su seviyesi, bu yıl aynı dönemde yarı yarıya azaldı. Yer yer adacıkların meydana geldiği barajlarda, suların çekilmesiyle atıklar da ortaya çıktı. Barajların son hali, DHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.

'ULUDAĞ'A KAR YAĞMADI'

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, mevsimsel olarak suların en düşük seviyeye indiği zamanlarda olunduğunu söyledi. Çelik, "Uludağ'a kar yağmadı, barajlarımızdaki su seviyemizin düşmesi bundan kaynaklıdır. Önümüzde uzun bir süre var, kışa daha yeni girdik. Barajların dolacağı umudundayım. Boğazköy Barajı ile ilgili şu anda sıkıntı yok. Dereler orayı dolduruyor ama orada elektrik üretildiği için sürekli suyu salıyorlar. Uludağ'ın dibinde olduğu için sıkıntı yaşamayız. Sıkıntı yaşayabileceğimiz göletler var. Barajların yakınında mesire alanları var. Balıkçılar var, pikniğe gidenler var, barajın üzerine meşrubat paketleri atılıyor. Çevremize sahip çıkmamız lazım. Hepimize görev düşüyor, çevre ile ilgili duyarlı olmamız gerekiyor. Nihayetinde barajı kirlettiğiniz zaman barajdan çıkan suyla üretilenleri tüketiyoruz, dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Baraj gölünden detaylar

-Çöplerden detaylar

-Drone görüntüleri

-Anons

Haber-Kamera: Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN/BURSA,

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Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi

Meteoroloji'nin dün sel ve fırtına uyarısı yaptığı Mersin'de gece boyu sağanak etkili oldu. Yağmur sabah etkisini kaybetti.

Mersin'de dün gece etkili olan gök gürültülü sağanak, sel ve fırtına uyarısı nedeniyle tedirginliğe neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece boyunca teyakkuzda olduğu kentte, yolların kayganlaşması nedeniyle ufak çaplı kazalar meydana geldi. Sabah saatlerinde etkisini azaltan yağmurun akşam saatlerinde yeniden etkisini göstermesi bekleniyor.

'OKULLARIMIZ AÇIKTIR'

Vali Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Su,"Sevgili öğrenciler ve veliler, 24.12.2019 Salı günü yağış sebebiyle okulların tatil olduğu haberleri asılsızdır. Okullarımız açıktır, eğitim-öğretim devam ediyor" derken bazıları da okulların tatil olmasını isteyen mesajlar attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye yetkilisi ile röp

-Kriz masasında inceleme yapılırken

-Ekipler taşkın sularına müdahale ederken

Haber-Kamera: MERSİN,

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Otomobil mobilya mağazasına çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobiliyle mobilya mağazasına çarpan üniversite öğrencisi Zeynep K.'nin (19) beraberindeki 2 arkadaşı yaralandı. Yapılan ölçümde sürücünün 0,64 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza dün gece Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu öğrencisi Zeynep K., yönetimindeki 16 ADV 059 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, mobilya mağazasının kapısına çarparak durabildi. Sürücü Zeynep K. yaralanmazken, aynı araçta bulunan okul arkadaşları Ahmet Y. (20) ve Hüseyin C. (19) yaralandı. 2 yaralı 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yapılan ölçümde Zeynep K.'nin 0,64 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Araçtan detaylar

-Kadın sürücüden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Rus 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü, saat 11.20 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörüne boğazdan geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Rus Donanması'na ait 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörünün Çanakkale Boğazı'nı geçişinden genel, detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Siirt bıttımı altınla yarışınca fıstığa dönen üretici pişman oldu -

Siirt'te birçok çiftçinin geçim kaynağı olan bölgeye özgü bıttıma, ABD, Katar, Dubai, Kuveyt, Ürdün ve Irak gibi ülkelerden yoğun talep gelince kilogramı 300 liraya ulaştı. Fıstıktan daha fazla gelir elde edildiği için bıttım ağaçlarını aşılayarak fıstık ağacına dönüştüren üreticiler, bıttım fiyatları altınla yarışınca pişman olarak tekrar bıttıma yöneldi.

Siirt'te üretilen ve birçok çiftçinin geçim kaynağı bıttım, fiyatıyla altınla yarışıyor. Geçen yıl 20 bin ton bıttım üretilen Siirt'te bu yıl 10 bin ton elde edildi. Birçok çiftçinin geçim kaynağı olan bölgeye özgü bıttıma, Amerika, Katar, Dubai, Kuveyt, Ürdün ve Irak gibi ülkelerden yoğun talep gelince kilogramı 300 liraya ulaştı. Bıttımı Siirt'te bulmakta zorlandıklarını anlatan kuyumcu Hikmet Özçelebi, "Geçen yıl bıttım kilosu 150 TL idi. Ancak bu sene 250-300 TL arasında satılıyor. Yani anlayacağız bir kilo bıttımın fiyatına bir gram altın geliyor. Vatandaş bıttım tüketeceğine, bir gram altın alarak yatırım yapıyorlar" dedi.

BITTIM AĞAÇLARI, FISTIK AĞAÇLARINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Siirt bıttımına ilginin artmasıyla birçok kişinin bıttım üretimine başladığını anlatan üreteci Ömer Alkanlı, "20 yıldan beri geçimimizi bıttımla sağlıyoruz. Bağ ve bahçelerimizde bulunan birçok bıttım ağacını fıstığa çevirmek zorunda kaldık. Bunun sebebi ise fıstık daha çok para ediyordu. Ancak şimdi ise fıstığın kilosu 80-90 TL arasında satılırken, bıttımın kilosu 250-300 TL arasında satılmaktadır. Yani tekrar baştan bıttım ağaçları dikmeyi düşünüyoruz. Bu yıl bıttıma özellikle Avrupa ülkelerinden ciddi rağbet vardı ve kendileri bizzat gelerek bıttımları satın aldı. Bundan ötürü de piyasada bıttım kalmadı" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKELERİ SATIN ALDI'

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan ise bıttımın dünyanın birçok ülkesine satıldığını ifade ederek, bıttım üretiminin artırılması için çalışmalar başlattıklarını söyledi. Aslan, "Bıttım, fıstıktan daha değerli olmaya başladı. Daha önce bıttım ağaçları aşılatılarak fıstığa çevrildi. Şimdi ise tam tersine döndü yani fıstık ağaçları, tekrar bıttım ağaçlarına çevriliyor. Siirt piyasasında bıttım bulunmuyor. Bunun sebebi ise bıttımın az olması ve dünyanın zengin ülkelerinin bunu istemesidir. Başta ABD olmak üzere Katar, Dubai, Kuveyt, Suriye, Ürdün, Irak gibi ülkelerin yüksek fiyat ile almasından ötürü bıttım karaborsa oldu. Bu vesile ile Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanlığı, valimiz himayesinde bıttımın üretimini geliştirmek amacı ile proje hazırladık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tezgahlarda bıttım

-Bıttım alan vatandaşlar

-Röportajlar

-Bıttım yakın çekimi

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

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Kartalkaya'ya geç gelen kar, yılbaşı rezervasyonlarını düşürdü

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'daki otellerin yılbaşı rezervasyonları, önceki yıllarda aynı dönemde yüzde 90'ı bulurken, karın geç yağması nedeniyle bu sene yüzde 70'te kaldı. Kartalkaya'daki otellerde, yılbaşına kadar doluluk oranının yüzde 100'ü bulması bekleniyor.

Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da, hafta içi olmasına rağmen doluluk yaşandı. Kayak merkezine gelen tatilciler, 70 santimetrelik kar kalınlığının bulunduğu Kartalkaya'da kayak yaptı. Kayak merkezi çevresindeki otellerde, yılbaşı tatili dolayısıyla rezervasyon alınmaya başlandı. Rezervasyonlar, önceki yıllarda aynı dönemde yüzde 90'ı bulurken, karın geç yağması nedeniyle bu sene yüzde 70'te kaldı. Müşterilere yılbaşını da kapsayan paketlerin sunulduğu otellerdeki doluluk oranının, yılbaşı tatili için yüzde 100 olması bekleniyor. Kartalkaya'da yılbaşını geçirecek tatilciler için otellerde özel programlar hazırlandı. Otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenecek olan tatilciler, yeni yıla, kar üzerinde yakılacak ateşin etrafında dans ederek, girecek. Kartalkaya'da yılbaşına kadar kar kalınlığının 1,5 metreyi bulması bekleniyor.

1 HAFTA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Kartalkaya'da otelin genel müdürü olan Emir Aras, "Normalde kar biraz daha erken geliyordu. Biz geçen hafta çarşamba günü oteli açtık. Maalesef 3 gündür istenilen gibi kayak yapılamıyordu. Dün çok güzel bir kar yağdı. 1 hafta boyunca da kar yağışı gözüküyor. Pistlerimiz açılmış durumda. Bundan sonra rezervasyonlar daha da hızlanacaktır. Bütün kış turizmine hayırlı olsun" dedi.

TÜM PİSTLER AÇIK

Yılbaşı rezervasyonlarının yüzde 70'i bulduğunu anlatan Aras, "Yılbaşı rezervasyonları başladı. Şu anda yüzde 70 durumda. Kar biraz geç geldiği için rezervasyonlar yavaş geçti. Önceki senelerde daha hızlı dolardı. Şimdi tabi bir haftalık bir süreç var. Kar yağışının da etkili olmasıyla rezervasyonların çabuk dolacağını düşünüyorum. Kartalkaya her zaman en çok karın olduğu kayak merkezi olmuştur. Şu anda tahminimce 70 santimetre kalınlığında kar var. 3 günde bunun 1,5 metreye yaklaşacağını düşünüyorum. Bundan önce 25 santimetre vardı. Bu da pistler için yeterli bir seviye değildi. Şimdi ama bugünden sonra pist makineleri her yeri gezdi. Tüm pistler açık şu anda" diye konuştu.

YOLLAR GENİŞLETİLDİ

Emir Aras, Kartalkaya'ya çıkan yolun genişletildiğini ve tatilcilerin daha rahat geleceğini belirterek, "Yollarımız bu sene asfaltlandı. Yol aynı zamanda genişletildi. Özel İdare çok daha iyi açıyor yolları bu sene. Geçen seneki yaşanan trafik sıkışıklığının yaşanmayacağını düşünüyorum bu sene. Tatilciler rahatça gelebilirler. Son 5 kilometrede bir sıkıntı vardı. Oradaki taşlar kırılarak yol genişletildi. Çift şeritten daha geniş bir yol oldu. Bir araç yolda kaldığı taktirde arkasından gelen araçlar yanından rahatça geçebilecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kayak yapanlar

-Pistlerden görüntüler

-Otel Müdürü Emir Aras ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Gaziantep'te şehitler anıldı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü dolayısıyla Şehit Şahinbey Abidesi'nde tören düzenlendi.

Kırkayak Parkı düzenlenen törende, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ve Garnizon komutanlığı tarafından Şehit Şahinbey Abidesi'ne çelenk bırakıldı. Tören saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının ardından kurtuluş konulu şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Programa katılanlar

Anıta çelenk bırakılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-

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