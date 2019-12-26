DHA YURT BÜLTENİ - 9

HDP önündeki ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu

Diyarbakır 'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye (19), Irak'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Yapılan görüşmelerin ardından Türkiye'ye getirilen Kaya'nın teslim olduğu haberi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından aileye telefonla haber verildi. Mekiye'nin teslim olmasıyla birlikte HDP önündeki 3 aile çocuğuna kavuştu.

14 yaşındayken 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için Mekiye için Hüsniye Kaya, 8 Eylül günü HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Anne Kaya'nın oturma eylemi sürerken, kızı Mekiye 21 Aralık'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçlerine teslim oldu. Burada yapılan görüşmelerin ardından Mekiye, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Türkiye'ye getirildi. Mekiye Kaya'nın gündüz saatlerinde ailesiyle buluşturulacağı belirtildi.

HEYECANDAN SABAHA KADAR UYUMADILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüseyin-Hüsniye Kaya çiftini telefonla arayarak Mekiye'nin Türkiye getirildiğini ve gündüz saatlerinde kendilerine teslim edileceğini söylemesi üzerine Kaya çifti kızlarına kavuşacakları için sabaha kadar uyuyamadı. Müjdeli haberle sevince boğulan Hüsniye Kaya, "5 yıldır ne gecemiz var ne gündüzümüz. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Kızım lahmacun seviyor. Evimizde bayram havası var. Kızımı görmek istiyorum. Devletim güçlüdür, Allah razı olsun" dedi.

HDP ÖNÜNDE OTURMAYA DEVAM EDECEK

Kızının haberini aldıktan sonra gözüne uyku girmediğini ifade ederek, HDP'li oturma eylemine devam edeceğini söyleyen anne Kaya, "Süleyman Soylu'dan Allah razı olsun. Allah çocuklarını bağışlasın. Kızımın Silopi'de olduğunu ve teslim olduğunu söyledi. Çok sevindim. Hem ağladım hem güldüm. Sabaha kadar yatmadım. Dua ettim. Yarın görüştüreceklerini söyledi. Allah razı olsun. 5 sene oldu kızım toprağın altındaydı. Onu toprağın altından çıkardılar. Çok sevindim. Çocukları kayıp olan aileler gelsin eyleme katılsın. Gelin, korkmayın devlet güçlüdür. Çocuklar da gelip teslim olsunlar. Devlet iyidir, devlet bizi korur. Devlet olmasa biz yaşayamayız" diye konuştu.

'ANNESİ GİTMESEYDİ, KIZIMIZI GÖREMEYECEKTİK'

Kızının teslim olmasıyla mutlu olduğunu anlatan baba Hüseyin Kaya, "Dün akşam bize haber geldi. Çok mutlu oldum. 5 sene boyunca kızımı aradım bulamadım. Devletimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Devlet bize getirmeseydi biz bulamıyorduk onu. Dün akşam Süleyman Soylu aradı. 'Gözün aydın. Kızınız artık size kavuşacak. Gelecek Diyarbakır'a dedi. Bu analar orada dururken boş durmuyorlar demek ki. Gelip oturma eylemi yapsınlar. Eyleme devam etsinler. Annesi gitmeseydi, kızımızı göremeyecektik. Cumhurbaşkanımız gibi biri daha Türkiye'ye gelmemiş. Kuvvetlidir, anlayışlıdır, herkese yardımcı oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Onu başımızdan eksik etmesin" dedi.

Öte yandan, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden Hacire Akar ile Hatice Ceylan'ın oğulları da güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuşmuştu.

5 YIL SONRA KIZLARINA KAVUŞTULAR

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Kaya ailesinin kızı Mekiye (21), 21 Aralık'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ifade işlemleri tamamlanan Mekiye Kaya, ailesine teslim edilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi. Hüseyin- Hüsniye Kaya çifti, bu sabah Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kızları Mekiye'ye 5 yıl sonra kavuşmanın sevincini yaşadı. Kaya çifti, kızlarına sarılıp, gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu

-Necibe Çiftçi'nin röportajı

-Hüsniye Kaya'nın röportajı

-Hüseyin Kaya'nın röportajı

-HDP il binası

-Ailelerin bekleyişi

-Genel ve detay görüntüler

HABER: Emrah KIZI-Elif KIZIL/DİYARBAKIR,

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Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü (3)- Yeniden

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van gölü açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kurtarılan göçmenlerin verdikleri ifadelerinde teknede yaklaşık 100 kişi olduklarını ve bunun doğru olup olmadığını bilmediklerini belirterek, "Tabii ki olma ihtimali var ve bunun araştırması yapılıyor" dedi.

Ege Denizi ve Akdeniz'de sık sık yaşanan tekne faciası haberi, bu kez Van Gölü'nden geldi. Van Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan kıyıya yakın bir bölgede, saat: 02.30 sıralarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçakların bulunduğu teknedeki 5 kişi ölü bulundu, 66 kişi kurtarıldı. Bazıları yaralı olan kaçak göçmenler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Ancak 2 kişi daha doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

'BÖLGEDE ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR'

Bitlis Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kurtulan 64 kişinin, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan'daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, Jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, tekne faciasında 7 kişinin öldüğünü, 64 kişinin ise kurtarıldığını belirterek, "Sanırım göçmen tacirleri buraya getirip insanları kandırıp, Avrupa'ya geldik diyorlar. Gördüğünüz tekne alabora oluyor. Tekne içindeki 5 kişi olay yerinde, 2 kişi de hastaneye kaldırılınca vefat ediyor. Şu ana kadar 64 kişi kurtarıldı" dedi.

'GÖÇMENLER, YAKLAŞIK 100 KİŞİ OLDUKLARINI SÖYLÜYOR'

Başkan Gürsoy, kurtarılan göçmenlerle yaptıkları görüşmelerde, alabora olan teknede başka kişilerin olabileceğini belirterek, "Göçmenler ifadelerinde tekne içinde de insanların olabileceğini söylüyorlar. Şu anda AFAD ve Jandarma Su Altı Timi dalgıçlarıyla buradalar ve araştırma yapıyor. Kurtarılan göçmenler bize teknede yaklaşık 100 kişinin olduklarını söylüyor. Ama doğru mu bilemiyoruz. Tabii ki olma ihtimali var ve bunun araştırması yapılıyor. Burası sıkıntılı bir yer. Şu anda en büyük endişemiz teknenin içinde kimse var mı acaba ve ekipler onu da araştırıyor şu anda. Van Gölü ve buralar ülkemizin cennet köşesi ama böyle bir elim olaydan dolayı gündeme gelmemiz bizleri de üzüyor. Önemli olan bu insanların binlerce kilometre öteden ülkelerini bırakıp buralara neden gelmek istedikleri. Bunu araştırmak lazım" diye konuştu.

BÖLGEDE ARAŞTIRMA SÜRECEK

Yaralı göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda bölgede ve teknenin içinde araştırmalar devam edecek. Van ve Bitlis'ten gelen Polis Sualtı Dalgıç ekibi ile Jandarma Sualtı Dalgıç ekipleri teknenin battığı yerde tekrar dalış gerçekleştirecek. Bölgede AFAD ve UMKE, 112 Acil Servis ekipleri de hazır bekliyor.

ÇOK SUDA KALDIK

Yaralı göçmenlerin hastanede tedavileri devam ediyor. Ahlat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Afganistan uyruklu yaralı bir göçmen de teknede 100'den fazla kişi olduğunu belirterek, "Biz Afganistan tarafından geldik. Teknede 100'ün üzerindeydik. Bizim bölgede savaş var, orası yaşanacak yer değil. Ordan kaçıp geldik. Tekne battıktan sonra çok suda kaldık. Ama kurtulduk sonunda" diye konuştu.

Bu arada güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Erciş nüfusuna kayıtlığı olduğu belirlenen teknenin sahibine ulaşılmaya çalışılıyor.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR)

HABER: Özcan ÇİRİŞ- Orhan AŞAN- Salih BEŞKARDEŞ- Barbaros KUL/BİTLİS,

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Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3)

MEZARLAR SULAR ALTINDA

Adana'da 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı, sular altında kaldı. Göle dönen mezarlıkta, birçok mezarın sadece taşları görünür hale geldi.

Görüntü Dökümü

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Su altında kalan mezarlıktan genel görüntüler

Su altında kalan mezarlardan detaylar

Mezar taşlarından detaylar

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Aracı perte çıkınca engelli kızını hastaneye götüremiyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 ay önce engelli kızını hastanelere götürmek için aldığı otomobiliyle kazan yapan İlkay Kara'nın (40) aracı, sigorta şirketi tarafından perte çıkarılarak alındı. Aracın değerinin yarısının teklif edildiğini ve haksızlığa uğradığı için yeni otomobil alamadığını belirten Kara, kızını doktora götüremediğini söyledi.

İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde oturan İlkay ve Melek (38) Kara çifti, kızları epilepsi ve serebral palsi hastası olan Berna Kara'yı (15) hastanelere götürebilmek amacıyla 3 yıl önce otomobil satın aldı. Otomobilinin kaskosunu yaptıran İlkay Kara, geçen temmuz ayında kaza geçirdi. Kaza sonrasında pert olan otomobil, kasko şirketi tarafından alındı. Sonrasındaki süreçte baba Kara'ya otomobil değerinin yarısı ölçüsünde para teklif edildi. Bunun üzerine haksızlığa uğradığını savunan Kara, 5 aydır araç alamadığı için kızını da hastaneye götüremediğini söyledi.

'KIZIMI EVE HAPSETTİLER'

Haksızlığının giderilmesi adına İnegöl Adalet Sarayı'na giderek dava açan Kara, "3 sene önce engelli kızımın Uludağ Üniversitesi'ndeki tedavisi için bir araç aldım. 5 ay önce araçla kaza geçirdim. Sigorta şirketi benim aracımı perte çıkardı. Çıkardıktan sonra aracımın piyasa değerinin yarısını vermeyi teklif ettiler. Ben de kabul etmedim. Sonrasında gidip dava açtım. 5 aydır kızımı hastaneye götürüp getiremiyorum. Taksi tutmak zorunda kalıyorum. Asgari ücretle çalışan biriyim, ben bu şekilde nasıl baş edeceğim bilmiyorum. 5 aydır kızımı dışarı çıkaramıyorum. Çocuk yanımda sürekli ağlayıp duruyor. Ben bu konuda yetkililerden destek bekliyorum. Ayrıca kaza anında yanımda bulunan arkadaşımın yaralanması nedeniyle de bana bin 300 lira borç gönderildi. Ben bu borçların altından nasıl kalkacağım. Devletimden destek bekliyorum. Aracımın değerinin yarısının gösterilmesini anlamış değilim. Bu dava bir sene sürer diyorlar, ben bu süreçte ne yapacağım? Kızımı eve hapsettilerö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü;

-Baba ve kızından detaylar

-Açıklama

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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Lodos, antren tamircilerinin işini artırdı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 gün süren lodos nedeniyle uçan veya dönen antenler, tamircilerinin fazla mesai yapmasına neden oldu. Bu durumdan memnun olan çatı tamircileri, "Kar yağdığında veya lodos çıktığında bize ve meslektaşlarımıza iş çıkıyor" dedi.

İnegöl'de anten tamircileri, lodos nedeniyle zarar gören antenleri tamir etmek için mesai yaptı. Anten tamircisi Mustafa Güden, "Doğal bir afet olmasa da yılda 2 sefer oluyor. Kar yağdığında veya lodos çıktığında bize ve meslektaşlarımıza iş çıkıyor. 2 gündür yoğun şekilde anten ayarı yapıyoruz. Aşırı rüzgardan çanak antenler yerinden çıkıyor. Onları tamir ediyoruz. Oldukça yoğunuzö dedi.

ÇATILARDA TEHLİKE

Anten tamirinin oldukça riskli olduğunu ifade eden Güden, "Oldukça zor. Kimseye tavsiye etmiyorum. Kimse çatısına çıkıp anten ayarı yapmasın, çok tehlikeli. Artık anten tamiri özel aletlerle yapılıyor. Çatılarda bu işi yapmak zor oluyor. Yılladır çatılarda olduğumuz için bu konuda tecrübeliyiz. Bunu usta olmayan kişi yapamaz. Riskli bir iş, özellikle yağmurlu havalarda çatılar kaygan oluyor. Her işi bir bilene yaptırmak lazım" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Antren tamirinden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Şanlıurfa'da otobüs duraklarında çorba ikramı

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi, sabah saatlerinde otobüs duraklarında soğukta bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor. Ücretsiz dağıtılan çorbadan almak isteyenler, mobil çorba aracı önünde kuyruk oluşturuyor.

Şanlıurfa'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Haliliye Belediyesi 'Gönül Çorbası' sloganı ile duraklarda çorba ikramına başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların içini ısıtmak için sabah erken saatlerinde mobil çorba aracıyla çorba ve ekmek ikramında bulunuyor. Ücretsiz dağıtılan çorbadan almak isteyenler, dağıtımın yapıldığı araç önünde kuyruk oluşturuyor.

Görüntü Dökümü

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Duraklarda ikram yapılması

Çorba almak için sırada bekleyenler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -

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