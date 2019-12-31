DHA YURT BÜLTENİ - 9

PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı-2 (GÖRÜNTÜ EKİYLER YENİDEN)

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi HDP İl Genel Meclisi eski üyesi Bozan Karayılan gözaltına alınıp, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 gün öce düzenlenen operasyonla bölücü terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan gözaltına alındı. Kardeş Karayılan, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. HDP İl Genel Meclisi eski üyesi olan Bozan Karayılan, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Bozan Karayılan katıldığı taziyeden görüntü

Bozan Karayılan evinde televizyon izlemesi

Şanlıurfa Adliyesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -

===================================

Müteahhitlerin silahlı kavgası korkuttu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, alacak meselesinden çıkan tartışmada, 2 müteahhitten 1'i tabancasını ateşleyince, vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası kavgaya karışan Emrah G. ve Hasan O. gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Adalet Mahallesi'nde yapımı süren adliye ek binasının şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak meselesi bulunan müteahhitler Emrah G. ile Hasan O., şantiye girişinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobilindeki tabancayı alan Emrah G., ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken silah sesleri adliyede ve çevresinde korku yarattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu kişilere ilk müdahaleyi ise, adliyede bulunan özel harekat polisleri yaptı. 4 el ateş eden Emrah G.'nin elindeki tabanca alındı. Daha sonra kavgaya karışan Emrah G. ve Hasan O. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Polis ekiplerinden detaylar

Kavgaya karışan şahıslardan görüntüler

Özel Harekat Polislerinden detaylar

Boş mermi kovanlarından görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

===================================

Kampüste traktör çarpmasıyla ölen Sezen'in annesi: Kızım bilim insanı olacaktı

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'ı (23) traktörle çarparak ölümüne neden olmak suçlamasıyla yargılanan sürücü Vehbi B. (46) hakim karşısına çıktı. Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan Sezen'in annesi Kevser Zambak, "Benin kızım bilim insanı olacaktı. Bu ülke için güzel şeyler yapacaktı" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Vehbi B. için yapılan tutuklama talebini reddederken, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaza, 16 Eylül'de, Bornova'daki Ege Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zambak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiği kazanın, görüntülerini izleyen ve kazanın yaşandığı yerde inceleme yapan ekipler, kaza tespit tutanağı hazırladı. Tutanakta traktör sürücüsü, 'sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek' maddesini ihlal ettiği için asli ve tam kusurlu bulundu.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ HAKİM ÖNÜNDE

Sezen Zambak'ın hayatını kaybetmesine sebep olan kazanın ilk duruşması, İzmir 47'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya, tutuksuz sanık Vehbi B. ile Sezen'in babası Metin ve annesi Kevser Zambak'ın yanı sıra tarafların avukatları katıldı. 'Taksirle öldürme' suçundan hakim karşısına çıkan Vehbi B., Sezen'i karşıdan karşıya geçtiği sırada gördüğünü söyledi. Vehbi B, "Traktörün arkasında su tankeri olduğu için işim gereği ara sıra arkayı kontrol etmem gerekiyor. Kafamı çevirdiğimde Sezen'i gördüm. Ancak geçmeyeceğini düşündüm. Arkadaşlarımın uyarısıyla frene bassam da traktörü durduramadım. Yanımdaki arkadaşlarımla beraber hemen ambulansa haber verdik. Güvenlik noktasından çıktığım için hızım 7 ile 10 kilometre arasındaydı. Çok üzgünüm" dedi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sezen'in babası Metin Zambak, sanık Vehbi B.'nin söylemleriyle kamera görüntüleri arasında çelişki olduğunu söyleyerek, "Şahıs, bilinçli bir şekilde arkadaşlarıyla sohbet edip yola bakmıyor. Kızımın yolu tamamlamasına yalnızca bir adım kalmıştı. Kendisi, tercihini muhabbet etmekten yana kullanmıştır" dedi. Söz alan Sezen'in annesi Kevser Zambak, gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı anne, "Sezen benim bir tanemdi. Bilim insanı olacak ve bu ülkeye faydalı işler yapacaktı. Kanser hastaları için yoğurt yapıyordu. Sonuna kadar şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Turan Aras, Vehbi B.'nin tutuklanmasını talep ederken, mahkeme heyeti bu isteği reddetti. Heyet, kazanın meydana geldiği yerde 3 uzman tarafından yapılacak olan bilirkişi raporunun istenmesi ve tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Heyet ayrıca, Vehbi B.'nin, 'konut terk etmeme' adli kontrol şartını, haftanın 3 günü karakola giderek imza atması şeklinde değiştirdi.

AİLE KARARA TEPKİLİ

Duruşmanın ardından Zambak ailesinin yanı sıra Avukat Turan Aras ve Sezen'in arkadaşlarından oluşan topluluk, Bayraklı Adliyesi önünde toplanarak sanığın tutuklanmamasına tepki gösterdi. Mahkemenin verdiği kararın ailenin üzüntüsünü artırdığını söyleyen Avukat Aras, "Sanığın, bir nevi ev hapsi olan cezası değiştirilerek durum sanık lehine çevrilmiştir. Yurt dışı çıkış yasağı kaldırılmış ve haftada sadece 3 gün imzaya dönüştürülmüştür. Bu doğru değildir, acılı ailenin acısını bir nebze daha artırmaktadır. Bu arada ısrarla tutuklama kararı verilmemesini ve adli kontrol tedbirlerinin sanık lehine değiştirilmesini ailesiyle birlikte değerlendireceğiz. Gerekirse de reddi hakim talebinde bulunacağız. Daha önce mahkemenin keşif yapmadan, delilleri tam toplamadan dosyayı Adli Tıp Kurumu'na göndermiş olması bugün hatalı bir sonuçla rapor gelmesine yol açmıştır. Bundan sonra da durum değişeceğine yine inanıyoruz. Adalet mutlaka tecelli edecektir" dedi. Baba Metin Zambak da, verilen kararın yanlış olduğunu ve sonuna kadar haklarını arayacaklarını dile getirdi. Açıklamaların ardından, toplanan grup kararı alkışlarla protesto ederek dağıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Avukat Turan Aras konuşma görüntüsü

Metin Zambak konuşma görüntüsü

Adliyeden genel ve detay görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

==============================

Kartalkaya'da yılbaşı yoğunluğu

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kar kalınlığı, 120 santimetreyi bulurken, otellerde yılbaşı rezervasyonlarıyla yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'ya, yılbaşı dolayısıyla tatilciler akın etti. Kar kalınlığının 120 santimetre olduğu Kartalkaya'da, otellerde yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı. Tatilciler, gün boyu pistlerde kayak ve snowboard yaptı. Yılbaşı etkinlikleriyle ilgili bilgiler veren, Kartalkaya'daki otelin genel müdürü Emir Aras, "Akşama kadar son 15 odamız da biter, diye düşünüyorum. Çeşitli eğlencelerimiz olacak. Gala yemeğimiz var. Orada sanatçı ekibi var. Dışarıda havai fişek gösterisi olacak. DJ eşliğinde ateş yakılacak. Güzel, eğlenceli olacak. Otelin içinde eğlencemiz sabaha kadar devam edecek. Dışarıdaki etkinliklere genellikle otel müşterileri katılıyor. Dışarıdan, Bolu şehir merkezinden çok fazla katılım olmuyor; çünkü Bolu merkezden burası 35- 40 kilometre. Bu karlı havada çok gelen olmuyor. Merak edenler, kar görmek isteyenler yine de geliyor. Hala kar yağıyor. Sezon sonuna kadar bu kar, yeter zaten" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kayak yapanlar

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

==================================

Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler

İzmit'te, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çeken 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte 100 gram metamfetamin, 150 gram esrar ve 322 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu satıcıları E.K. ve O.K.'nin bulunduğu otomobil takibe alınarak, durduruldu. Şüphelilerin otomobili ile evlerinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin, 150 gram esrar, 322 ecstasy hap, 1 hassas terazi ve uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan poşetler ele geçirildi. Sorguya alınan şüpheliler, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çektiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Yapılan aramalardan görüntü

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden görüntü

HABER: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

==================================

Mobil PTT şubesindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Karaman'ın Ermenek ilçesi Güneyyurt Beldesi'nde Mobil PTT Şubesi'ne giren üzerinde çuval ve poşet giyen bir kişi kasadaki yaklaşık 150 lira madeni parayı alıp kaçtı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, 29 Aralık günü saat 02.40 sıralarında Güneyyurt Beldesi'ndeki meydanında, Mobil PTT Şube'nde meydana geldi. Kimliğinin belirlenmesi için alt kısmına poşet, üstüne ve başına çuval giyen bir kişi, mobil şubenin gişe olarak kullanılan bölümün kapağını zorla açtı. Ardından önce dışardan eliyle uzanarak, kasayı açıp parayı almak istedi. Bunda başarılı olamayan ve sürekli yüzünü gezmeye çalışan şüpheli, daha sonra tırmanıp içeri girerek kasadaki yaklaşık 150 lira madeni parayı alıp kaçtı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Güvenlik kamerası hırsızlık anı

Haber: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN-

========================================

Restorandan içki hırsızlığı kamerada

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir restorandan gerçekleşen rakı ve bira hırsızlığı, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olayla ilgili Abdurrahman Ç. (21) ve Ahmet Oktay S. (20), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Zafer Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Kapalı olan restorandan 6 şişe rakı ve 1 kasa birasının çalındığını öğrenen polis ekipleri, harekete geçti. İş yerinin güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen ekipler, zanlıların Abdurrahman Ç. (21) ve Ahmet Oktay S. (20) olduğunu tespit etti. İki zanlı, çarşı içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinden çalınan malzemeler de bulundu. Yakalanan 2 zanlı, işlemleri tamamlanınca adliye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Güvenlik kamerası görüntüleri

Adliyeye sevk edilen zanlılardan fotoğraf

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ SULTANHİSAR (Aydın),