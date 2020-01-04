DHA YURT BÜLTENİ - 9

Fethiye'deki kaçak göçmen faciasında kayıplar aranıyor

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 8 göçmenin öldüğü faciada denizde kaybolan 7 kişinin bulunması için arama- kurtarma çalışması bugün de sürdü.

Kızılada açıklarında, geçen perşembe günü saat 01.30 sıralarında, içinde 15 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun batmak üzere olduğu, Sahil Güvenlik'e ihbar edildi. Bunun üzerine bölgeye dalış timi; 3 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri ile sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Lastik botun battığı belirlenirken, Fethiye'nin 5.5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesetler, Sahil Güvenlik Botuyla, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. 8 kaçak göçmenin cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, uyruk ve kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendirilen lastik bot ise, Sahil Güvenlik uçağı tarafından belirlenerek denizden çıkarıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kayıp olduğu değerlendirilen 7 kaçak göçmeni arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 3 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik helikopteri, Sahil Güvenlik uçağı ve dalış timi çalışmalara katılıyor. Denize düşen göçmenlerin akıntıyla sürüklenme ihtimaline karşı, arama-kurtarma çalışmaları daha geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin, deniz yüzeyinde ve su altında geniş kapsamlı arama yaptığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Arama çalışması

Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk yaşandı.

2200 rakımlı, toplam 1200 yatak kapasiteli Erciyes Kayak Merkezi'ne hafta sonunda tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Yabancı turistlerin yanında çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu. Erciyes'te otellerin tamamı doldu. Tatilciler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Kayak antrenörü Veysel Değirmenci, hafta sonu olması nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirterek, "Erciyes, Türkiye'nin yüksek rakımlı dağlarından birisidir. Çok çeşitli pistlerimizin olduğu Erciyes'te kayak tutkunları burayı tercih ediyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde taleplerin yoğun olduğunu görüyoruz. Yurtdışından da turistlerin buraya yoğun talep ettiğini görüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kayak merkezinden görüntü

-Kayak yapanlarla röportaj

-Drone görüntüsü

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Tatilciler hafta sonu Uludağ'a akın etti, pistler doldu

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 78 santimetreye ulaşmasıyla birlikte pistler dolup taşarken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı.

Uludağ'da, yılbaşından önce kar yağması, tatilcileri sevindirdi. Uludağ'a çıkmak isteyenler, teleferik önünde uzun kuyruklar oluştururken, manzara seyretmek isteyenler de telesiyejlerde bekledi. Oteller bölgesinde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynadı.

KAR KALINLIĞI 78 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dağda en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10, en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak belirlendi. Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı 78 santimetreye ulaşırken, önümüzdeki günlerde Uludağ'da tekrar kar yağışı bekleniyor.

OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Karın yağmasıyla birlikte otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını belirten bir otel yöneticisi Harbi Türk, "2020 yılına karla girdik. En büyük sevindirici olay bu. Yılbaşının öncesinde kar yağması bütün Uludağ'ı sevindirdi. Yılbaşı sonrasında 45-50 gün doluluğumuz var. Hafta sonları ve sömestre tatilinde doluyuz. Pistlerde kar durumu da yüksek. Bu kar kalınlığı Ocak ve Şubat ayını çıkarır. Herkes gelip Uludağ'da kar keyfini çıkarabilir" dedi.

'BİZLER İÇİN İYİ BİR FIRSAT'

Uludağ'da vakit geçirmenin kendisi için iyi bir fırsat olduğunu belirten Barış Eroğlu, "Uludağ güzel. Geçen hafta da gelmiştim. O zaman hava biraz daha soğuktu. Şu an iyi. Hafta sonu tatilini değerlendirmek için güzel bir fırsat. Uludağ çok kalabalık. Bu sene ikinci gelişim. Değişik bir duygu. Herkes denemeli" dedi. Eşiyle birlikte ilk kez Uludağ'a çıktıklarını dile getiren Emrah Akgün, "20 yıldır Bursa'da yaşıyorum. Gelmek bu güne nasipmiş. Eşimi de alıp Uludağ'a geldim. İnsanlar işe ara verip, monoton hayattan çıkıp kendine de değer vermeli. Herkesi Bursa'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Kayak yapmayı öğrendikten sonra daha sık Uludağ'a geleceklerini belirten Mihriban Akgün ise, "Burası merkezden daha güzel ve daha sıcak. Herkes Uludağ'a gelmeli. Şu an tek amacımız kayak yapmayı öğrenmek. Kayak yapmayı öğrenirsek daha sık geleceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone görüntüleri

-Pistlerden detaylar

-Otellerin lobilerinden detaylar

-Kayak yapan tatilcilerden detaylar

-Otel yöneticisi Harbi Türk röportajı

-Tatilcilerin röportajları

-Anons

-Genel detaylar

Haber: Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

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Fare zehri içerek intihar etti, eşini sorumlu tuttu (EK GÖRÜNTÜYLE)

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde futbol saha komiseri Muzaffer P. (66), sosyal medya hesabında kimyasal madde kullanarak intihar edeceğine dair paylaşımda bulunduktan sonra yaşamına son verdi. Yapılan incelemede, ölümünden ayrı yaşadığı eşi Z.P.'yi (41) sorumlu tutan Muzaffer P.'nin fare zehri içerek yaşamına son verdiği belirlendi.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın giriş katından oturan futbol saha komiseri Muzaffer P., dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kimyasal madde kullanarak intihar edeceğini belirtti. Geçen yıl temmuz ayında ikinci evliliğini yaptığı eşi Z.P.'den bir süredir ayrı yaşayan Muzaffer P.'nin yaptığı paylaşımı gören arkadaşları ve yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sabah saatlerinde Muzaffer P.'nin evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kimyasala madde şüphesi üzerine de bina tahliye edildi. Apartman sakinleri evlerinden çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

SPİRAL MAKİNESİYLE DEMİRLERİ KESİP KAPIYI AÇTILAR

Dairenin ziline basan ekipler, içerden ses gelmemesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri dairenin balkon kapısını, demirlerini spiral makinesiyle keserek açtı. Sağlık ve AFAD ekipleri özel kıyafetler giyerek girdikleri dairede Muzaffer P.'yi salondaki kanepede yatarken buldu. Yapılan incelemede Muzaffer P.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KİMYASAL MADDE İZİNE RASTLANMADI

AFAD ekiplerinin evde yaptığı incelemede kimyasal madde izine rastlanmadı. Muzaffer P.'nin fare zehri içerek intihar ettiği tespit edildi. Muzaffer P.'nin cesedinin yanında da bir miktar fare zehri bulundu.

Muzaffer P.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

'ÖLÜMÜMDEN BİRİNCİ DERECE MESUL VE SORUMLU EŞİMDİR' PAYLAŞIMI

Muzaffer P.'nin, 25 Aralık 2019 günü saat 01.24'te 'Sevgili eşim kıymetli karıcığım. Değerli hayat arkadaşım' başlığıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Eşi Z.P. ile evlendikleri gün başından geçenleri anlatan ve dert yanan Muzaffer P., nikah gecesini bir otel odasında tek başına geçirdiğini kaydetti. Evlilik macerasının bir otel odasında başlayıp, yine bir otel odasında sona erdiğini aktaran Muzaffer P., mektubun devamında, şu ifadelere yer verdi:

"Aldatılan ve dolandırılan ve elinde avucunda ne varsa sahte duygularla dolandırılan bir gerçek nikah hikayesi. Ölümümden birinci derece mesul ve sorumlu biricik eşim, kıymetli karım, hayat arkadaşım Z.P.'dir. Kendisine Allah ve kul hakkı olmak üzere hiçbir hakkımı helal etmiyorum. Ölümümden birinci derece mesul ve sorumlu eşim Z.P.'dir."

'SANA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Muzaffer P., sosyal medyadaki kişisel hebasından 3 Ocak saat 07.12 sıralarında ise 'Veda, elveda, Allahaısmarladık' başlığıyla 18 maddelik bir veda mektubu paylaştı. Dostları, arkadaşları ve sevdiklerine veda zamanı geldiğini belirten Muzaffer P., eşi Z.P. hakkında, "Sevgili eşim, biricik karım, hayat arkadaşım, sana da veda etme zamanı geldi. Gerçi bana bir gün bile karılık, bir eş, bir hayat arkadaşı olamadın. Senin en yakın arkadaşların viski, soda, buz ve sözüm ona sahte dost ve arkadaşların oldu. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sana isteyerek elveda biricik karım, eşim, hayat arkadaşım Sayın Z.P. Allahaısmarladık" sözlerine yer verdi.

TEK TEK VEDA ETTİ

Adana'da oturan kayınvalidesi ve kayınpederiyle onların çocuklarına da veda mektubunda yer veren Muzaffer P., "Elveda Antalya'da oturan anadan babadan şansız oğlum K.B.P. Sana da veda etme zamanı geldi. Sana iyi bir babalık yapamadım, ama maddi ve manevi desteklerim oldu. Sana da Allahaısmarladık güzel oğlum K.B.P. Elveda Adana'da oturan anadan babadan şansız oğlum Z.C.G. Sana da veda etme zamanı geldi. Sana maddi ve manevi desteklerim oldu. Seni çok sevdim, fakat annenin kronik olarak içki sigara hastalığı, tüm bu güzellikleri yok etti, gitti. Sana istemeyerek de olsa veda etme zamanı geldi. Sana da Allahaısmarladık güzel oğlum Z.C.G. Elveda eski eşim S.A. Bana 17 sene baktın. Hem annelik, hem ablalık, hem de değerli bir dost, arkadaş gibi beni sahiplendin. En kötü günümde bana bir dost, bana bir arkadaş, bana bir kardeş oldun. Çok çalıştın, çok didindin. Senin bana hakkın geçmiştir. Önce haklarını helal et, ben senin haklarını ödeyemem. Sana da veda etme zamanı geldi. Sana da Allahaısmarladık hoşça kal" ifadelerini kullandı.

'BİR KARŞILIKSIZ KARA SEVDA'

Muzaffer P.'nin, dün saat 05.39'da yaptığı başka bir paylaşımında ise "Bir karşılıksız kara sevda ve aşk uğruna canını, malını, evini, işini, eşini, sağlığını, arabasını, tüm dost ve arkadaşlarını kaybeden kimsesizin kimsesi olan Muzaffer P." ifadelerine yer verdiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÖMÜ

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Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüleri

Cesetin evden çıkarılışı

Cenaze aracına konması

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA

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Sobadan zehirlenen anne-oğul, toprağa verildi

ÇORUM'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Güleser Gökgöz (77) ve oğlu Murat Gökgöz (46), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi Zafer 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Güleser ile oğlu Murat Gökgöz'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Güleser ve oğlu Murat Gökgöz'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne ve oğlu, Hacı Bektaşi Veli Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından merkeze bağlı Palabıyık köyünde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anne ve oğlu fotoğraf

-Anne ve oğlunun öldüğü ev

-Komşuları röp.

-Cem evinde tören

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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