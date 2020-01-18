DHA YURT BÜLTENİ - 9

Şehit Sözleşmeli Er'i 3 bin kişi uğurladı

IRAK kuzeyi Hakurk 'ta, teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak (22), memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda görev yapan 1 yıllık Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, dün nöbet sırasında teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit olan Altınayak için bugün Van'da tören düzenlendi. Törenin ardından cenaze, askeri uçakla Konya'ya gönderildi. Oradan da karayoluyla Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'ne götürüldü. Şehit Altınayak'ın cenazesi, baba evinde alınan helalliğin ardından da dini ve askeri törenin yapılacağı mahalle meydanına getirildi.

Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgenerel Fidan Yüksel, milletvekilleri, askeri erkan, şehit babası Mehmet Altınayak, ailesi, yakınları ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Törende baba Mehmet Altınayak, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Altınayak'ın cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazenin eve getirilmesi

-Tören alanına getirilmesi

-Ailesi ve yakınlarından detay

-Törenden detay

-Genel ve detay

Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA

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Oğlunu öldürüp intihar eden anaokulu öğretmeni eşine 'eve geç gel' demiş

TOKAT'ta dün cinnet geçirerek oğlu Kayra'yı (10) bıçaklayıp öldürdükten sonra kendisini asarak yaşamına son veren ana okulu öğretmeni Tuğba Uzun'un (37) dün takdir belgesi alan oğlunun karne törenine katıldıktan sonra eşi Mustafa Uzun'u telefonla arayarak 'evde temizlik yapacağım saat 21.00'dan sonra gel' dediği öğrenildi.

Olay, dün Beybağı Mahallesi Fatih Camisi karşısında bulunan lojmanındaki evine geldi. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan Mustafa Uzun, saat 21.30 sıralarında evine geldi. Uzun, evinin ziline bastı ancak açan olmadı. Telefonla da eşine ulaşamayınca telaşlanarak çilingir çağırdı. Çilingirin kapısını açtığı eve giren Mustafa Uzun, eşini mutfakta doğal gaz borusunu asılı vaziyette, özel bir okulda 4'üncü sınıfta okuyan oğlu Kayra'yı ise yatak odasında hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler anne ve oğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında cesetler Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞİNE 'EVE GEÇ GEL' DEMİŞ

Daha önce kentteki 23 Nisan Ana Okulu'nda öğretmen olarak görev yapan Tuğba Uzun'un, 3 ay önce Tokat Devlet Hastanesi Ana Okulu'na Müdür Yardımcısı Vekili olarak atandığı öğrenildi. Uzun'un anksiyete bozukluğu için ilaç tedavisi gördüğü bildirildi. Dün Tuğba Uzun, karne töreni için özel bir okulda 4'üncü sınıf öğrencisi olan oğlu Kayra'nın okuluna gitti. Burada oğlunu ve karnesini aldıktan sonra okuldan ayrılarak evine geldi. Anne Uzun, ilerleyen saatlerde eşi Mustafa Uzun'u telefonla arayarak 'evde temizlik yapacağım saat 21.00'dan sonra gel' dedi.

12 YERİNDEN BIÇAKLADIKTAN SONRA KENDİNİ ASTI

Anne Tuğba Uzun'un, ekmek bıçağı ile oğlu Kayra'yı 12 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini mutfakta doğal gaz borusuna asarak intihar ettiği saptandı Okulda başarılı bir öğrenci olan Kayra'nın ise dün takdir belgesi aldığı öğrenildi. Tokat Devlet Hastanesinde otopsi işlemleri devam eden anne Tuğba ve oğlu Kayra Uzun'un otopsi işlemlerinin ardından yarın Sivas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın yaşandığı binadan görüntüler

-Hastaneden ve morgdan görüntüler

-Anne ve oğlunun görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Üvey ağabeyini tüfekle öldürdü

ELAZIĞ'da Paşa Saylan (61), psikolojik sorunları olduğu iddia edilen üvey kardeşi Sedat Saylan (39) tarafından tüfekle vurularak, öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Paşa Saylan ile evine gelen üvey kardeşi Sedat Saylan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sedat Saylan, yanında getirdiği tüfek ile üvey ağabeyini ateş ederek öldürdü. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine eve polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Saylan'ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazenin apartmandan çıkartılması

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Anamur'da 2 tekne çalındı

MERSİN'in Anamur ilçesinde 2 tekne ile 2 tekne motoru çalındı. Balıkçılar hırsızların bir an önce bulunmasını istedi.

Anamur Sultan Çayı'nda demirli olan 2 tekne ile 2 tekne motoru henüz kimliği saptanamayan kişi veya kişilerce çalındı. Sabah hırsızlığı fark eden balıkçıların şikayeti üzerine jandarma soruşturma başlattı. Balıkçılar, geçen yıl da aynı bölgede 4 tekne çalındığını, bölgenin ışıklandırılarak güvenlik kamerası yerleştirilmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sultan Çayı taşkın zamanından görüntüler

-Jandarma olay yeri inceleme aracı

-Motorları çalınan tekneler

-Röpler.

-Sultan Çayı genel görüntü

-Teknelerin genel görüntüsü

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR,(Mersin),

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Kartepe'de 'Karfest'te eğlendiler

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Karfestöte vatandaşlar karların üzerinde eğlendi.

Kartepe'nin yamaçlarındaki Sisli Vadi'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi tarafından ortak düzenlenen "Karfestö eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı. DJ performansları, lazer ışık gösterileri, canlı müzik, oyunlar, yarışmalar, yerel sanatçılar, sucuk ekmek partisi ile eşsiz doğanın içerisindeki festivalde vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadı. Karla kaplı tepelerden kızaklarla kayanlar, halat çekme, kartopu savaşı, penguen yürüyüşü gibi yarışmalarda eğlendi. Ayrıca festivale katılanlara yeşil Kocaeli'ye destek vermeleri için 2 bin tane fıstık çam fidanı dağıtıldı.

Yerel sanatçıların ve grupların sahne performanslarına ev sahipliği yapan Karfest'te vatandaşlara ücretsiz sucuk ekmek, çay, çorba ve helva ikram edildi. Etkinlik alanında ise odunları sürekli tazelenen 25 adet varil aracılığıyla festival boyunca vatandaşların ısınması sağlandı. Festival kapsamında akşam İrem Derici konser verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Festival alanından drone görüntüsü

Alandan aktüel görüntü

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),

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Hesarek Dağı, sömestir tatilinde doldu

BİNGÖL'deki Hesarek Kayak Merkezi, sömestir tatilinin başlamasıyla kayakseverlerin akınına uğradı.

Doğu Anadolu'da, kış turizmin en önemli yerlerinden biri olan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, sömestir tatilinin başlamasıyla doldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 2016 yılında, 20 milyon lira maliyetle açılan Hesarek Kayak Merkezi, bölgenin önemli kayak merkezleri arasında yer alıyor. Hesarek Dağı'na yaptırılan Hesarek Kayak Tesisi, yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen yerli turistleri ağırlıyor. 1600 metre uzunluğa sahip pistte ilk adım eğitimini alan öğrenciler, teleski ve telesiyej yardımıyla çıktıkları zirveden kaymanın keyfini yaşadı.

Diyarbakır'dan gelen Eda Ceylan, keyifli anlar geçirdiğini belirterek, "Diyarbakır'dan geldik buraya gerçekten çok beğendik. Normalde ben çok üşürüm ama bayağı güzel güneş var. Güzel eğlendik. Herkese burayı tavsiye ediyorum" dedi.

11'inci sınıf öğrencisi Yusuf Seran Aktaş da ailesiyle birlikte Hesarek Kayak Merkezi'ne geldiğini ifade ederek, "Yarıyıl tatilimizin bir kısmını burada geçireceğiz. Burası gerçekten çok güzel. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kayak merkezinden görüntü

Kayak yapanlar

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Kamera-Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

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Şavşat'ta renkli kış şenliği

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde 7'incisi düzenlenen Yavuzköy Kış Şenlikleri, renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte, kar üstünde horonlar oynandı, vatandaşlar tarafından 150 yıllık tarihi geçmişe sahip 'Tavuk Barı' orta oyunu da sahnelendi.

Kentinin 'sakin şehir' unvanlı Şavşat ilçesinde, 1580 rakımlı Yavuzköy köyüne,, Şavşat Kaymakamlığı, Şavşat Belediyesi, Yavuzköy Muhtarlığı, Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği ve Offroad Dağcılık ve Fotoğrafçılık Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 7'inci 'Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri' düzenlendi. Şenliğe katılanlar bot ve tahta kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı. Şenliklerde yöre köylerinin ortaklaşa hazırladığı yaklaşık 150 yıllık tarihi geçmişe 'Tavuk Barı' ve 'Berobana' orta oyunları da sahnelendi. Oyun, izleyenlerden alkış aldı. Karda at ve kızak yarışmalarının da düzenlendiği şenlikte halat çekme, hızarla odun kesme yarışması ve yöre sakinlerinin kar üstünde atlarla dolaşması da renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar soğuk havaya aldırmadan kar üzerinde saatlerce halay çekip horon oynadı.

'ŞAVŞAT SAKLI CENNET'

Muhtar Elfaz Bulutyapmış, etkiliklerle kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Şavşat yaz ve kışı ayrı güzelliklere sahip saklı cennettir. Dolayısı ile böyle bir ilçede bu tür bir otantik kültürün yoğun bir şekilde yaşanıyor oluşundan kültürümüzün unutulmasını istemeyiz. Köylülerimiz, Şaman Kültüründen etkilenerek Kafkaslardan buraya gelen 'Berobana' 'Tavuk barı' oyununu sergilediler. Etkinliğini modern kültürle kaybetmeye yüz tutmuş ama bizim yaylacılık ve köy kültürümüzde olan bu oyunları yaşatmamız lazım" dedi.

Köy sakini Muhtar Engin Temizci de "Unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizi yaşatmanın ve halkımızı en güzel şekilde eğlendirmenin mutluluğu içerisindeyiz" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenliğe katılanlar ise, şenlik kültürünün, ileriki yıllarda ulusal ve geniş kapsamlı yaşatılması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şenlikten görüntüler

-Şenliğe katılanlar ve röportajlar

-Etkinliklerden detaylar

HABER KAMERA: Nurbay USTA/ŞAVŞAT(Artvin),

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Tokat'tan İdlib'e 25 ton patates

TOKAT'ın Zile ilçesinden İdlib'e 25 ton patates gönderildi. Zile Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Yolunuz İyilik Olsun Projesi" kapsamında 25 ton patates topladı. Zile Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Erden Uzun, İlçe Müftüsü İdris Özarslan ve vatandaşların katılımıyla yardım TIR'ı dualar eşliğinde İdlib'e gönderildi.

Kampanyaya halktan yoğun destek geldiğini dile getiren Kaymakam Akyüz, "İbdil'de yaşanan insanlık dramına bir nebze de olsa son verebilmek adına devletimiz ve milletimiz bir kampanya başlatmıştır. Bir KIR patates buradan gönderiyoruz. Bu yardım kampanyasına destek veren tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum"diye konuştu.

Törenin ardından patates yüklü TIR, İdlib'e ulaştırılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Programdan görüntü

-Kaymakamın konuşması

-TIR'ın gönderilmesi

Haber-Kamera: Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE,(Tokat),