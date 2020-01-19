DHA YURT BÜLTENİ-9

Özel harekat polisleri, dualarla Barış Pınarı bölgesine uğurlandı

Antalya 'da görevli özel harekat polisleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesine dualarla uğurlandı.

Antalya'dan Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'na katılacak olan 59 özel harekat polisi için uğurlama töreni düzenlendi. Aksu'daki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Başsavcı Halil İnal katıldı. Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, göreve giden polislerin sağ salim ailelerine kavuşmalarını istediğini söyledi. Karaloğlu, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bin yıldır bu toprakları yurt tutmak için büyük mücadeleler verildi. Önce Türkiye 'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturulmak istendi. Türkiye'yi dostlarından koparmak için büyük bir terör planı yapıldı. Türkiye, Fırat Kalkanı dedi, Zeytin Dalı dedi, en son Barış Pınarı diyerek onların oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu bir barış koridoruna çevirdi. Öncelikle kendi güvenliğimiz için, sonra kardeşlerimizin güvenliği için bunları yaptık. Emniyet güçlerimiz ve ordumuzla onların terör koridorunu başlarına geçirdik. Orada mücadele hala devam ediyor. Göndereceğimiz arkadaşlarımız o bölgede huzurun ve barışın sağlanmasında çok önemli görevler üstlenecek" diye konuştu.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, "Türk milleti hiçbir dönemde esaret altında yaşamadı. Aksine yaşadığı bölgede barışın kaynağı olmuştur. Bu millet sahip olduğu değerlerine ne olursa olsun sahip çıkan bir millettir. Biz millet olarak barışımızı, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan bölücü ve yıkıcı tüm tehditlere karşılığını her zaman verdik. Bugüne kadarki operasyonlarda başarılı olan evlatlarımızı, yine bir destan yazmak, kahraman ordumuza destek olmak, sınır güvenliğimizi sağlamak için uğurluyoruz. Bizler cepheye gidenleri düğüne gider gibi uğurlayan ve karşılayan bir milletiz" diye konuştu.

Bölgeye gidecek özel harekat polislerine, Karaloğlu tarafından Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı verilirken, kurban kesildi, dua edildi. Törene katılan polislerin yakınları gözyaşı döktü. Aileleriyle vedalaşan özel harekat polisleri, otobüslere binerek operasyon bölgesine doğru yola çıktı. Timi taşıyan otobüse motorize polisler, özel harekat polisleri ve vatandaşlar da araçlarıyla bir süre eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Özel harekat polislerinden detay

Vali Münir Karaloğlu konuşması

Emniyet Müdürü Murat Ulucan'ın konuşması

Polislerin aileleriyle vedalaşması

Kuran okunması

Otobüslerin hareket

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

===============================

Karamollaoğlu: Bizim besicimiz, çiftçimiz Türkiye'yi uçurur

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Çiftçimizin bu topraklarda kendi geçimini de ülkenin ihtiyaçlarını da sağlayacak faaliyet gösterebilmesi için çiftçiyi, besiciyi destekleyin. Bizim besicimiz, çiftçimiz Türkiye'yi uçurur. İhtiyacımızın daha üstünde üretim yapar" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Edirne İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye gündemine dair açıklamalarda bulundu. Edirne'de düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede Karamollaoğlu, hükümetin ekonomik politikasını da eleştirerek, üretimin önemine vurgu yaptı.

Hem Türkiye'nin hem dünyanın çok badireli dönemden geçtiğini belirten Karamollaoğlu, "Çalışma çağına gelmiş, üniversiteyi bitirmiş, en az yüzde 25- 30 civarında iş bulamayan insanımız var. İş üretme imkanını hükümetler sağlar. İş üretilemiyorsa bu vebal hükümetlerin omuzlarındadır. Siz Türkiye'de yatırım ortamını darmadağın ederseniz ne devlet ne de kişiler yatırım yapamazsa üretime dönük, geleceğimiz nokta burasıdır. Bunun temel sebebi hükümetlerin yanlış yatırım politikalarıdır" diye konuştu.

Karamollaoğlu, yatırımların zamanında yapılıp, yapılmadığına baktıklarını dile getirerek, "Biz ne yola karşıyız ne köprüye karşıyız ne havaalanına karşıyız ne hızlı trene ne uçak seferlerin artmasına karşıyız. Zamanında yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Türkiye dışarıdan, milyarlarca dolar mal ithal ederken, onların imalatını yapacak yatırımlardan önce yol yapmaya kalkarsanız biz buna karşıyız. Sadece önceliklerle alakalı bizim itirazımız" dedi.

Türkiye'nin öncelikle üretimini artırması gerektiğini söyleyen SP lideri Karamollaoğlu, "Hele ki tarımda, hayvancılıkta zirveye çıkması icap eder. Çiftçimizin bu topraklarda kendi geçimini de sağlayacak, ülkenin ihtiyaçlarını da sağlayacak tarzda faaliyet gösterebilmesi için çiftçiyi, besiciyi destekleyin. Bizim besicimiz, çiftçimiz Türkiye'yi uçurur. İhtiyacımızın daha üstünde bir sürü üretim yapar, ayrıca bu ülkeye döviz kazandırır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Kongre salonundan detaylar

Kongreye katılanlar

Karamollaoğlu'nun konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

========================

Irmakta balık avlarken elektrik akımına kapılarak öldü

Ordu'da balık avladığı ırmakta, oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılan Temel Biçer (58), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için mahalleden geçen Civil Irmağı kenarına giden Temel Biçer, derenin korkuluklarından balık tutmak istedi. Oltasını dereye attığı sırada misinası elektrik kablolarına takılan Biçer, akıma kapıldı. Biçer'in yerde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Biçer'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden detay görüntüler

-Jandarmanın şerit çekmesi

-Olayı izleyen vatandaşların görüntüsü

-Cenazeden görüntüler

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

========================

Kış Yüzme Şenliği'nde buz gibi suya girdiler

Rize'de bu yıl 6.sı yapılan Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar 1100 rakımlı Deremezra Yaylası'nda dondurucu soğuğa aldırmadan göle girdi.

Rize'de 6.sı düzenlenen Kış Yüzme Şenliği Ardeşen'deki 1100 rakımlı Deremezra Yaylasında gerçekleşti. Kaçkar Dağı eteklerindeki yaylada 2 gündür devam eden etkinliklerde katılımcılar bugün buz gibi gölette suya girdi. Suya girmeden önce horon ederek ısınan katılımcılar sonra kıyafetlerini çıkartarak buz gibi suya kendilerini bıraktılar. Yaklaşık 25 kişi suya girmeyi tercih ederken diğer katılımcılar yüzenleri seyretti. Suya girenler arasında 7 yaşındaki Rümeysa Yazıcı'da vardı. Babası ile buz gibi suya giren Rümeysa biraz suda durarak hemen çıktı. Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'te suya girmeyi tercih edenler arasındaydı.

Görüntü Dökümü

-Soğuk gölete girenler

-Babası ile suya giren Rümeysa

-Gençlik spor Müdürünun yüzerken görüntüsü

-Yüzenleri izleyenler

RİZE - DHA

========================

Bitlis'te kanaat önderi Abdulkerim Çevik, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi(2)

10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Şeyh Muhammet Hafit Kuran Kursu'nda Y.Ş.'nin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden bölgenin kanaat önderlerinden Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in (50) cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Güroymak Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Erentepe Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Daha sonra Çevik'in cenazesi, cenaze namazı için omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde Şeyh Masum Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahip Kiler,Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jardarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Camide kılınan cenaze namazının ardından Abdulkerim Çevik'in cenazesi Erentepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar okunarak, gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

-Cenazenin, cezane aracıyla evine getirilmesi

-Helallik alınması

-Cenazenin omuzlarda taşınarak camiye götürülmesi

-Tekbirler getirilirken

-Kaylabalıktan genel görüntüler

-Camide kılınan cenaze naması

-Kalabalık

-Omuzlarda taşınarak mezarlığı götürülmesi

-Cenazenin toprağa verilmesi

(HABER-KAMERA: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS-DHA)