DHA YURT BÜLTENİ - 9

Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, 3 öğrencisinin vücuduna sıcak soba maşası değdirdiği belirlenen ilkokul öğretmeni A.K., açığa alındı.

Olay, 13 Ocak'ta, Şirvan ilçesine bağlı Demirkaya köyündeki ilkokulda meydana geldi. Sınıf öğretmeni A.K., iddiaya göre, öğrencileri B.Ç. (7), Ç.G. (9) ve M.Ç.'nin (9) vücuduna sobanın sıcak maşasını değdirdi. Aileler, çocuklarının vücutlarındaki izleri fark edince öğretmenden şüphelenip, suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonucu sınıf öğretmeni A.K. açığa alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü

Milli Eğitim Binası Levhası

Şirvan Kaymakamlığı

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

=============================

Şehit töreninde askerlere montlarını vermişlerdi... "Onlar üşürken bizim sıcakta durmayı vicdanımız götürmez"

KONYA'da şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın (22) cenaze töreninde tören mangasındaki askerler üşemesin diye çevredekiler montlarını askerlerin omuzlarına örtmüştü. Şehidin amcası ve aynı zaman da mahalle muhtarı Ercan Altınayak, "Onlar üşürken bizim sıcakta durmayı vicdanımız götürmez. Burada neyimiz var neyimiz yok malımızda canımızda askerime, polisimize feda olsun" dedi.

Geçen cuma günü Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehit Altınayak'ın cenazesi memleketi Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'nde cumartesi günü düzenlenen dini ve askeri törenin ardından toprağa verildi. Bu sırada tören mangasında görevli 8 askerin üşüdüğünü fark eden mahalle sakinleri montlarını çıkartıp, askerlerin omuzuna örttü. Cenazeyi katılanları duygulandıran o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

'ASKERİMİZE, POLİSİMİZE HER ŞEYİMİZ FEDA OLSUN'

Dığrak Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda şehidin amcası Ercan Altınayak, görüntülerin kendilerini de duygulandırdığını belirtti. Altınayak, şunları söyledi:

"Bizim evlatlarımız da, biz de, vatan için her zaman ölmeye hazırız. Bizim için vatan kıymetlidir. Onlar üşürken bizim sıcakta durmayı vicdanımız götürmez. Burada neyimiz var, neyimiz yok malımızda canımızda askerime, polisimize feda olsun. Bir tek Fevzi Altınayak değil, bütün askerler bizim evladımız. Vatan toprağına bir yeğen verdik, bu saatten sonra bütün hepsi benim yeğenim. Hepsi Fevzi Altınayak'tır. Bizim isteğimiz vatan sağ olsun. Görüntüleri izleyince ülkemiz için ülkemizin çocukları için bir Ilgınlı olarak bir Yörük köyü olan Dığraklı olarak hepsiyle gurur duyduk, şeref duyduk."

EVLENMEYİ PLANLIYORDU

Şehit Fevzi Altınayak'ın askerliği çok sevdiğini ifade eden Altınayak, "Yeğenim Fevzi seve seve isteyerek bu mesleğe girdi. İki ay önce izine gelmişti. Evlilik planları vardı; ama kısmet olmadı." dedi.

'KENDİLERİ ÜŞÜDÜ; AMA İNSANLARIN İÇİ ISINDI'

Şehidin akrabası Ali Galip Küçük ise, " Yandık, yıkıldık ama bu öteden beri var. Demek ki sırası gelmiş, boynumuz kıldan ince. Biz Anadolu insanıyız. Gençlerimiz görmüş üşüdüklerine dayanamamışlar. Belki onlara derman olmamıştır ama içlerinden gelip askerlerimizin üzerine montlarını örtmüşler. Kendileri üşüdü ama insanların içi ısındı. Allah onlardan da razı olsun." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Şehit Altınayak'ın mezarından detay

Mezarlıktan detay

Amcası ve akrabasının dua etmesi

Amcası ve akrabası röp.

Haber- kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ KONYA

=================================

Mersin'den İdlib'e yardım eli uzandı

MERSİN'de, Suriye'nin İdlib kentinde ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 15 TIR dualarla uğurlandı.

Mersin Valiliği himayesinde, İl ve İlçe Müftülükleri, Dinayet Vakfı İl ve ilçe şubeleri tarafından organize edilen 'Yolun İyilik Olsun" adlı yardım kampanyası çerçevesinde hayırsever vatandaşların bağışları ile yüklenen TIR'lar yola çıkmadan önce tören düzenlendi. Törene, Vali Ali İhsan Su, İl Müftüsü Şaban Kondi, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe müftüleri ve kurum amirleri katıldı. Müftü Şaban Kondi, "Diyanet İşleri Başkanlığı tüm Türkiye çapında bir yardım kampanyası başlatıldı. Biz de 13 ilçe müftülüğümüz ve ilçe diyanet vakfı şubelerimiz ile 15 gün önce kampanya çerçevesinde yardım toplamaya başladık. Şu ana kadar 3 TIR gönderdik. Burada 15 TIR'ımız var. Tarsus'tan 2 TIR'ımız var. Cuma günü de 5 TIR daha İdlib'e yardım TIR'ı göndereceğiz. Yardımlarda gıda, yatak, battaniye, sergi, giysi, bot, soba, çadır var. Ben yardımlarını eksik etmeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

VALİ SU'DAN YARDIM KAPMANYASINA ÇAĞRI

Tüm vatandaşları yardım kampanyasına katılmaya çağıran Vali Su ise, "Devlet olarak bütün mazlumlara yardım elini uzatmaya çalışıyoruz. Bugün Mersin'den de 300 bin insanın göç ettiği İdlib'e yardım TIR'ı gönderiyoruz. Ben yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür ediyorum, tüm vatandaşlarımızı da yardım yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

İl Müftüsü Kondi'nin okuduğu duanın ardından yola çıkan TIR'larda 80 ton gıda malzemesi, 10 bin adet gıda kolisi, 10 ton temizlik malzemesi, 10 ton odun ve kömür, 10 bin battaniye, 7 bin 500 adet bot ve ayakkabı, 4 bin hasır, bin halı, 2 bin 500 adet çocuk mont ve elbise, 2 bin 500 çocuk bezi, bin 500 yatak, 100 adet soba ve 5 çadır yer alıyor. Mersin'den yola çıkan TIR'lar önce Hatay'ın Cilvegözü ile Kilis'in Öncüpınar sınır kapılarından geçerek İdlib'e ulaşacak. Malzemeler buradaki çadırlardan koordineli bir şekilde dağıtılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Hazırlanan yardım TIR'ları

-TIR'a malzeme konulurken

-Kur-an okunurken

-İl Müftüsü Şaban Kondi'nin konuşması

-Vali Ali İhsan Su'nun konuşması

-TIR'lar yola çıkarken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

================================

Bingöl'de 100 köy yolu kardan kapandı

BİNGÖL'DE etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 100 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, kent merkezi ve ilçelere bağlı 100 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

TAZİYE DÖNÜŞÜ MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Bingöl merkeze bağlı Çevrimpınar köyündeki taziyeden dün akşam saatlerinde dönenler, kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kaldı. İhbarla olay yerine gelen karla mücadele ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından mahsur kalanları kurtardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Araçların geçişi ve kar yağışı

Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

=================================

Abant'a yarı yıl tatilinde ziyaretçi akını

BOLU'nun doğa harikalarından Abant Tabiat Parkı, yarı yıl tatilinde, tatilcilerin akınına uğradı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde yüzü bulurken, günü birlik tatilciler de karla kaplı tepelerden şambrellerle kaymanın heyecanını yaşadı.

Abant Tabiat Parkı sömestr tatilinde tatilcilerin gözdesi oldu. Tabiat parkı ile çevresinde bulunan otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Günübirlik gelen ziyaretçilerle birlikte Abant dolup taştı. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan Abant'a akın eden tatilciler, karla kaplı büyüleyici doğada yürüyüp, faytonlarla gezdi. Tatilcilerin bazıları da karlı kaplı tepelerden kaymanın heyecanını yaşadı. Tatilciler, köylüler tarafından hazırlanan pistte şambrellerle kaydı. Bir hayli dik ve kıvrımlı pistte hızla kayan tatilciler büyük keyif yaşadı. Özellikle şehir dışından gelen tatilciler Abant'a hayran kaldıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Abant manzaraları

-Ata binenler

-Fotoğraf çekilenler

-Şambrelle kayanlar

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

===============================

Erciyes'e hafta sonu 100 bin ziyaretçi

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'ni, sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte hafta sonu yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

Kayseri'de 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu sömestir yoğunluğu yaşandı. 1200 yatak kapasiteli Erciyes'te, otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Kayak merkezinde teleferiklere binmek isteyen vatandaşlar ise, uzun kuyruklar oluşturdu. Aşırı yoğunluğun yaşandığı merkezde kayak severler yürümekte zorluk çekti. Erciyes A.Ş. yetkilileri, hafta sonu Erciyes Kayak Merkezi'ni yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Erciyes'ten genel görüntü

Haber-Kamera: KAYSERİ/DHA

==============================

Sivas'ta 'Hobbit Evleri'nde kış güzelliği

SİVAS'ta dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezi yakınlarındaki Hobbit Köyü'de güzel bir manzara oluşturdu.

Dünden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas'ta aralıklarla devam ediyor. Karla birlikte kentin bir çok yerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda bulunan ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerinden esinlenilerek inşa edilen Yamaç Evleri, güzel görüntüsüyle vatandaşların uğrak yeri oldu. Güzel manzarayı fırsat bilenler Paşabahçe'de, Hobbit evlerinin bulunduğu bölgede bol bol fotoğraf çektirdi. Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği mesire alanında araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kahramanmaraş'tan gezmek için ailesiyle birlikte Sivas'a gelen Rıdvan Peköz, "Sivas'ın Hobbit evlerini duymuştuk. Merak edip onun için geldik. Kaldık ve çok hoşumuza gitti. Kar yağışıyla daha güzel bir görüntü oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Paşabahçe'den görüntüler

-Hobbit evlerinin görüntüsü

-Gezmeye gelenler

-Röportaj

-Kentten görnütüler

-Hobbit evlerinin drone görüntüsü

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Uğur YİĞİT/SİVAS,

==============================

Heyelan korkusuyla taş ocağı eylemi yaptılar

GİRESUN Bulancak'a bağlı Kovanlık beldesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle tedirgin olduklarını söyleyen ilçe sakinleri, toprak kaymasının taş ocağından kaynaklandığını öne sürdü. Düz Mahallesi'nin muhtarı Atanur Bektaş, "Mahallemiz tehdit altında. Bu tehlikeli olan taş ocağının çalışmasını istemiyoruz" dedi.

Bulancaklılar, 1993 yılından bu yana Kovanlık beldesine bağlı Düz Mahallesi'nde 6 heyelan meydana geldiğini ve 11 evin yıkıldığını belirterek, toprak kaymasının taş ocağından kaynaklandığını ileri sürdü. Son heyelanın, 2 Ocak'ta taş ocağı ile üst tarafında olduğunu ve toprak kayması yüzünden belde yolunun 15 günde açılabildiğini belirten Bulancaklılar, mahalle yolunda da derin yarıklar oluştuğunu söyledi.

Heyelan riskinin devam ettiğini ve tedirgin olduklarını belirten ilçe sakini Mahmut Küçük, "Yolda ve etrafında çatlaklar oluştu. Her gün can tehlikesiyle öğrenciler, okula gidip geliyor. Bu taş ocağı için defalarca eylem yaptık, gerekli yerlere başvurduk. İnceleme yapıldı ama sorun teşkil etmediği kanaatine vardılar. Bu taş ocağı çalıştığı sürece can tehlikesiyle yaşamaya devam edeceğiz. Buradan gitme şansımız ve başka yerde yaşama şansımız yok" diye konuştu.

Çocuklarını her gün okula gönderirken, korku içinde olduklarını anlatan Pınar Küçük de "Bizler bu tehlikeli yolda çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Ama elimiz yüreğimizde, 'Acaba yol uçacak mı, acaba çocuklar eve gelebilecek mi?' diye korku içindeyiz. Her patlamada korku içinde oluyoruz. Taş ocağının şiddeti artmaya başladı. Korku ve panik içindeyiz" dedi.

'TEHLİKELİ OCAĞIN ÇALIŞMASINI İSTEMİYORUZ'

Düz Mahallesi'nin muhtarı Atanur Bektaş ise taş ocağının kapatılmasını istediklerini belirterek, "Mahallemiz tehdit altında. 2017 yılından önce çok başvuruda bulunduk; ama bize sahip çıkan olmadı. Heyelan olan yolumuzu 14 köy kullanıyor ama buna rağmen yolumuz 15 günde açılabildi. Çünkü heyelan olan yerin üst tarafındaki yolda çatlaklar ve yarıklar oluştu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Heyelan alanlarından drone görüntüsü

-Taş ocağında çalışma

-Bölgeden detaylar

-Röportajlar

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/BULANCAK (Giresun),

==============================