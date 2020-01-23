DHA YURT BÜLTENİ-9

Yoğun kar yağışı yaşanan Gerede- Karabük karayolu, zincirleme kaza sonrası kapandı (1)

Bolu'nun Gerede ilçesi ile Karabük arasında karayolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç çarpıştı. Gerede istikametinde yaşanan kazalar nedeniyle yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol yaklaşık bir saat ulaşıma kapanırken, kaza yapan araçların yolun kenarına alınması ve yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tek şeritten sağlandı.

Bu arada, Bolu ile Zonguldak arasında yolda da kar yağışı etkili oluyor. TIR ve kamyonların yola zincirsiz çıkmasına izin verilmedi. Zaman zaman araçların kayması nedeniyle yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

HABER: MURAT KÜÇÜK/ BOLU

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FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci ve Akif Sarı adliyede (3)

AKİF SARI DA TUTUKLANDI

İzmir'de polisin çalışmasıyla yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından diğer şüpheli Akif Sarı da sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İZMİR,

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Gaziantep'te 710 polisle uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 710 polisin katılımıyla düzenlenen ve 24 saat süren operasyonda, 31 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik, 710 polisin katılımıyla Yetipede Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzeledi. Helikopter, drone ve dedektör köpekler ile yapılan ve 24 saat süren operasyonda, ablukaya alınan mahalledeki tüm sokak girişleri kapatıldı. Polis ekipleri, şüpheli buldukları kişi ve sürücüleri durdurup, arama yaptı, bazı adreslere ise özel harekat polisleri baskın düzenledi. 40 ev, 62 umuma açık yer ile 820 araç ve 3 bin 465 kişinin arandığı operasyonda; 4 işletmeye kimlik bildirmedikleri için, 6 kişiye ise fuhuş suçundan işlem yapıldı.

Polisin arama yaptığı adreslerde; 3 kilo 500 gram eroin, 1 kilo 100 gram esrar, 900 gram metamfetamin, 230 gram bonzai, 150 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 6 tabanca ve 4 pompalı tüfek ele geçirildi, 31 kişi ise gözaltına alındı. Emniyette sorgulanmalarına başlanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Özel harekatçıların baskını

Kapısı kırılan evler

Eğitimli köpeğin araması

Ele geçirilen uyuşturucu

Havadan çekilen görüntüler

Polislerin araç ve vatandaşları araması

Gözaltına alınan şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ GAZİANTEP

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Antalya'da grevdeki işçiler ısınmak için ateş yakıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde grev yapan işçilerin ısınmak için yaktığı ateşin yönetim tarafından engellenmek istendiği iddia edildi. İşçiler, ısınmak için ateş yakmaktan vazgeçmeyeceklerini belirterek, kovada ateş yakmayı sürdürdü.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmadığı iddiasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi önündeki grevini sürdürüyor. 182 gündür grevde olan işçilerin, soğuk havalarda ısınmak için kovada ateş yakmalarına, belediye yönetiminin izin vermediği ileri sürüldü. Grev sözcüsü Yener Gürer, hava soğuk olduğu geçen hafta hiçbir yere zarar vermeden ateş yaktıkları sırada, belediye güvenlik görevlilerinin söndürmelerine yönelik uyarıda bulunduğunu kaydetti. Gürer, "Benzin ve lastik yakmamız söz konusu değil. Bu ateş aynı zamanda grev ateşidir. Ateş yakmamızı yasaklıyor ama nasıl ısınacağımız konusunda bir çözüm üretmiyorlar. Isınmadığımız zaman hastalanıyoruz. Belediye yönetimi grev pankartından rahatsız olmuyor ama ateşten rahatsız olmalarına anlam veremiyoruz. Biz yakmaya devam edeceğiz. Diğer belediye önlerindeki işçilere örnek teşkil etsin" dedi.

'8 BİN İŞÇİ ADINA GREVDEYİZ'

HAK-İŞ Antalya İl Başkanı Muhammed Talha Kandil ise grevi 8 bin işçi adına sürdürdüklerini söyledi. 26 Temmuz 2019'dan bu yana grevde olduklarını aktaran Kandil, belediye yönetiminden ücretlerin artırılması konusunda beklentileri olduğunu vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde en düşük ücretin 2 bin 500 lira olduğuna yönelik açıklamasını eleştiren Kandil, son yasayla bütün kamu kurumlarında çalışan işçilerin 2 bin 500 liranın üstünde maaş aldığını kaydetti. Kandil, "Kılıçdaroğlu, rakamını güncellemeli. Antalya'da 2 bin 500 liraya yaşamak beceri işi. Kılıçdaroğlu yeni teklif vermeli" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Belediye önü grev masasının görüntüsü

Grevdeki işçilerin görüntüsü

Ateş yakılan kovanın görüntüsü

Kovaya tahta parçaları koyup yakmaları

Yakılan ateşte ısınmalarından görüntü

RÖP 1: Yener Gürer

RÖP 2: Muhammed Talha Kandil

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Üniversiteli Gülistan, 750 bin metrekarelik alanda 19 gündür aranıyor

TUNCELİ'de, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 750 bin metrekarelik alanda 160 kişilik ekiple 19 gündür sürüyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurtta 5 Ocak günü sabah saatlerinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Gülistan'ın Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda üniversiteli genç kızın cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı. İlerleyen günlerde Gülistan Doku'nun, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Gülistan'ın 'Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştüğü ihtimali üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Van ve Diyarbakır'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Elazığ ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır, Manisa, Kahramanmaraş belediyeleri bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor.

ARAMALAR 750 BİN METREKARELİK ALANDAKİ 13 AYRI SAHADA SÜRÜYOR

Gülistan'ın bulunması için ekiplerin yaptığı ortak arama çalışmaları 750 bin metrekarelik alandaki baraj gölü ve karadan oluşturulan 13 ayrı arama sahasında devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri uzaktan kumandalı su altı tespit cihazı (ROV) ile çalışmalarını su altında sürdürürken, AFAD ekipleri botlarla, dalgıç polisleri su altında, özel harekat polisleri iz takip köpekleriyle karadan, helikopter ve drone'la havada arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, arama çalışmalarını yerinden takip edip, Gülistan'ın ailesini çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Su üstünde botların arama yapması

Ekiplerin olay bölgesinde bulunması

Dalgıçların karada hazırlıklarını yapması

Botlara binen ekipler

Drone görüntüleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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Kırklareli'ye uyuşturucu atan planör, Bulgaristan'dan havalanmış

Kırklareli'de ağaçlık alana çantalar içinde atılan uyuşturucuları taşıyan planörün Bulgaristan'dan havalandığı belirlendi. Uyuşturucuları almaya gelen ve köylüleri görünce Bulgar plakalı araçla kaçan sürücüyü arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. Aracın bir süre önce Edirne'de, Bulgar plakalı başka araçlarla yan yana geldiği görüntülerden tespit edildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na, önceki gün saat 16.00 sıralarında, Dolhan köyündeki ağaçlık alana planörden çantalar atıldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, Koru mevkisindeki ağaçlık alanda yaptıkları aramada 6 çanta buldu. Yapılan incelemede, çantalarda uyuşturucu skunk maddesi olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından uyuşturucu, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İfadesine başvurulan görgü tanığı çoban, bölgede hayvan otlattığı sırada havadan planörle ağaçlık alana çantalar atıldığını gördüğünü, çantaları almaya gelen kişinin kendisini fark edince siyah bir araçla kaçtığını anlattı.

Güvenlik birimleri yaptıkları çalışmada planörün Bulgaristan'dan havalandığını, uyuşturucuyu sınıra 30 kilometre mesafedeki Dolhan köyünün ağaçlık alanına attığını belirledi.

BULGAR UYUŞTURUCU ÇETESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturmada planör ile havadan atılan uyuşturucunun sahibinin Bulgaristan uyuşturucu çetesinin olduğu üzerinde duruluyor. Kaçan Bulgar plakalı aracın, olaydan birkaç gün önce Edirne'de bir alışveriş merkezinin güvenlik kameralarında farklı Bulgar plakalı araçlarla yan yana geldiği tespit edildi. Bunun üzerine çalışmalar Kırklareli'nin ardından Edirne'de derinleştirildi.

Güvenlik ekipleri her yerde siyah plakalı araç ve uyuşturucuyla bağlantılı olduğu düşünülen, diğer araç sahiplerini arıyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,

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Şüpheli bavuldan elbise ve ayakkabı çıktı

Kütahya'da karayolu üzerinde unutulan ve görenlerin 'bomba' şüphelisiyle polise bildirdiği davul fünye ile patlatılırken, içinden elbise ve ayakkabı çıktı.

Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Hazardinari Kültür Merkezi mevkiindeki yolda davul görenler 'bomba' olduğu şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Karayolunu trafiğe kapatan polis ekipleri, çevre güvenliği aldı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan bavul içerisinden elbise ve ayakkabı çıktı. Yol yeniden trafiğe açılırken, bavul polis ekiplerince incelemeye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayı yerinden görüntü

-Bombacının çalışması

-Patlama anı

-Detay görüntü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,