DHA YURT BÜLTENİ-9

Elazığ 'daki depremde 22 kişi öldü, 40 kişi enkaz altından kurtarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ'da 18, Malatya 'da ise 4 kişi olmak üzere toplam 22 kişi yaşamını yitirdi, 1103 kişi de yaralandı. Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarla, enkaz altında kalan 40 kişi kurtarıldı. Elazığ'da yıkılan 3 binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede, 14'ü 4.0 büyüklüğünün üzerinde çok sayıda artçı deprem oldu.

Elazığ'da, dün saat 20.55'te meydana gelen, Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerinde hissedildi. Deprem, Elazığ merkez ile Sivrice ve Maden ilçelerinin yanı sıra Malatya'da hasara yol açtı. Bazı evler yıkıldı, çok sayıda evde ise çatlaklar ve yarıklar oluştu.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, şu ana kadar 18'i Elazığ, 4'ü ise Malatya olmak üzere, 22 kişi yaşamını yitirdi. Elazığ'da 655, Malatya'da ise 226 kişi, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Kahramanmaraş'ta ise 152 kişi olmak üzere toplam bin 103 kişi de hastanelere başvurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bunlardan 382'sinin yaralı olduğunu açıkladı. Hastanelerde şu an 128 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

TÜRKİYE SEFERBER OLDU

Depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. 39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, UMKE ve itfaiye ekiplerinden oluşan bin 167 arama kurtarma personeli ve 235 araç, 18 arama kurtarma köpeği depremin ardından bölgeye sevk edildi. Depremzedelere destek olmak için Türkiye'nin çeşitli illerindeki çok sayıda sivil toplum kuruluşu da Elazığ ve Malatya'ya giderek, desteklerini illeti.

40 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Yıkılan binaların enkazlarından 40 kişi sağ olarak kurtarıldı. Elazığ'da halen çöken 3 binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

3 BAKAN ELAZIĞ'DA

Dün akşam depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'a gelerek incelemede bulundu. Bakanların akşam saatlerinde başlayan incelemeleri gün içerisinde de aralıksız sürdü.

KAMU KURUMLARI MİSAFİRHANELERİNİ AÇTI

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da evlerine girmekte tereddüt eden birçok vatandaş, tahsis edilen araçlarla çevre illerde bulunan yakınlarının evlerine götürüldü. Bölgede bulunan ve sıfırın altında 2 ile 17 derece arasında değişen sıcaklıkta geceyi geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için ise okulların yanı sıra kamu kurumlarının misafirhaneleri de hizmete açıldı. Ayrıca Kızılay'dan da bölgeye çok sayıda battaniye ve uyku tulumu gönderildi. Yemek sorunu için de kurulan mobil mutfaklar depremzedelere hizmet verecek.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Bu arada bölge, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu depremin ardından bugün saat 15.00'e kadar, 14'ü 4 ve üzeri olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Mücahit YOLCU-Ferit DEMİR-Emrah KIZIL-Eser PAZARBAŞI-Erkan BAY/ELAZIĞ, -

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Kezzap bidonu patladı: 2 yaralı -ÖZEL

Kahramanmaraş'ta kuyumcuya getirilen kezzap dolu bidon patladı. Bidonu taşıyan 2 kargo görevlisi yaralandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'nde bir kuyumcu atölyesi tarafından sahte altını ayırt etmekte kullanılmak üzere sipariş edilen kezzap, sabah saatlerinde nakliye firması tarafından getirildi. Nakliye firmasında görevli Arif A. (39) ve Kudret A.'nın (23) taşıdığı bidonlardan biri patladı ve içerisindeki kezzap etrafa saçıldı. Vücutlarına gelen kezzapla yaralanan Arif A. ile Kudret A. ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SOKAK, YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Öte yandan kezzaptan başkalarının zarar görmemesi için olayın meydana geldiği sokak da araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından sokak, itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yola dökülen kezzap

Patlayan kezzap bidonu

Olay yerindeki ekipler

Ekiplerin inceleme yapması

Patlayan bidonun incelenmesi

Hastane önü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Ereğli'de depremzedeler için yardım kampanyası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyon esnafı, depremzedeler için Elazığ'a göndermek üzere yardım kampanyası başlattı.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Ereğli'de yardım kampanyası başlatıldı. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Erbirlik Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi tarafından başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar büyük destek verdi. Vatandaşlar, TIR'a kıyafet, battaniye, çocuk bezi, çocuk maması ve gıda ürünleri getirdi. TIR'ı gören yaşlı bir vatandaş da marketten aldığı gıda ürünlerini görevlilere teslim etti. TIR, yardımların toplanmasının ardından ürünleri götürmek üzere Elazığ'a gidecek.

Kooperatif Başkanı Seçkin Turhan, deprem nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara destek olmak istediklerini söyleyerek, "Öncelikle Elazığ'da ki vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun diliyorum. Türkiye'mize geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyorum. Bizde kooperatif olarak bir nebze de olsun yardımımız dokunsun amacıyla TIR'ımızı buraya çektik. Halkımızdan ihtiyaçları karşılayacak malzemeler ile ilgili yardımları bekliyoruz. Duyarlı vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. İhtiyaç olması halinde lojistik desteği vermeye hazırız." dedi.

Görüntü DÖKÜMÜ

-Yardım TIR'ı

-Vatandaşların malzeme getirmesi

-Gelen malzemelerin TIR'a yerleştirilmesi

-Marketten malzeme alan yaşlı amcanın malzemeleri teslim etmesi

-Kooperatif Başkanı Seçkin Turhan ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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İncirliova'dan depremzedeler için yardım

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Elazığ'daki deprem sonrası depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan yardımların, bir kamyonetle deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.

AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı üyeleri, Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve sokakta kalan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede başta battaniye olmak üzere yorgan, bebek bezi, kışlık giyecek ve gıda maddesi toplandı. Toplanan yardımlar, bir kamyonetle deprem bölgesine gönderilecek. AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, "Bu tür zamanlarda birlik ve beraberliğimizi bir kez daha ispatlamış olduk. Bu işin siyaseti olmaz. Allah bu tür felaketlerden ülkemizi korusun. Yaralılara acil şifalar diliyor, hayatını kaybedenlere de rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vatandaşlar tarafından getirilen battaniye, giyecek ve gıda maddelerinden görüntü

AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek röp.

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,