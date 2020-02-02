DHA YURT BÜLTENİ-9

Suriye sınırına obüs sevkiyatı

Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden Suriye sınırına sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lar, İslahiye'ye ulaştı. Obüslerden oluşan konvoy, çevre yolundan Hatay yönüne doğru gitti. Askeri araçların, Hatay'da bulunan sınır kapısından geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İslahiye Çevre yolu

Obüsleri taşıyan Tır'lar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

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Aksaray'da yıldırımla Türkiye haritası oluştu

Aksaray'da fotoğraf tutkunu Doktor Oğuz Yıldırım, yağmurlu bir havada yıldırım sırasında çektiği fotoğrafta, yıldırımın çizgilerinden adeta Türkiye haritası oluştu. Yıldırım, "Yıldırımlar o gün yatay şekilde bir hayli yoğundu. Çektiğim bir yıldırım fotoğrafında net bir şekilde Türkiye haritasının belirdiğini fark ettik. Bu hemen yakınlarımla paylaştım. Çok güzel tepkiler aldım" dedi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli uzman doktor Oğuz Yıldırım, fotoğraf tutkunu olduğu için boş zamanlarında fotoğraf çekiyor. Yıldırım'ın, yaklaşık 6 ay önce evinin balkonundan çektiği yıldırım fotoğrafı ise görenleri hayrete düşürdü. Fotoğrafta yıldırımın çizgilerinden adeta Türkiye haritası oluştu. Çektiği fotoğrafı görünce kendisinin de şaşırdığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"4 yıldır Aksaray'da yaşıyorum ve amatör olarak da fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Özellikle yıldırım fotoğrafları çekmeyi çok seviyorum. Yaklaşık 6 önce evimin balkonunda 4'üncü katta tripod ile yine akşamüstü yıldırım fotoğrafı çekiyordum. 60- 70 kare fotoğraf çektim. Yıldırımlar o gün yatay şekilde bir hayli yoğundu. Çektiğim bir yıldırım fotoğrafında net bir şekilde Türkiye haritasının belirdiğini fark ettik. Bu hemen yakınlarımla paylaştım. Çok güzel tepkiler aldım. Gerçekten Türkiye haritasına yıldırım şekli bire bir uyuyor. Yakın zamanda bir aile dostumla görüştüğümde bunu geniş kitlelerle paylaşmam gerektiğini söyledi "

Fotoğrafları kendi sosyal medya grubunda gören arkadaşlarının çok şaşırdığını belirten Yıldırım, "Başta inanmayanlar oldu. Gerçek olamaz, dediler. Sonuçta tek kare 15 saniyede çekilmiş bir fotoğraftı. Bu 15 saniye içinde oluşan bir yıldırımın fotoğrafıydı. Şu anda en sevdiğim fotoğrafım ve bu fotoğrafı ömrüm boyunca saklayacağım. Burada oluşan şekil Türkiye haritası bizi en mutlu eden kare çıktı buna çok sevindik. Tamamen tesadüfen oluşan bir olay. O gün 70 kare fotoğraf için 2 saat ayırmıştım. "diye konuştu.

Görünü Dökümü

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Çektiği fotoğraf

_ Dr. Yıldırım detay ve röp.

_ Çektiği fotoğrafı göstermesi

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Uludağ yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatilinin son günü ziyaretçi akınına uğradı. Günübirlikçiler ile yabancı turistler, Uludağ yolunda yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

Bursa'nın gözde kayak merkezi Uludağ'a, sömestr tatilinin son gününde ziyaretçi akını oldu. Günübirlikçiler ile yabancı turistler, Uludağ yolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Uludağ'a çıkmak isteyenler, trafik yüzünden araçlarında beklerken, yanlarında getirdikleri termostan çay ve kahve içti. Trafik nedeniyle Uludağ Oteller Bölgesi'ne çıkamayan bazı günübirlikçiler, yol üzerindeki Süleymaniye köyündeki eğimli arazileri piste çevirdi. Çocuklar, aileleriyle birlikte kartopu oynayıp, poşetlerle kaydı.

Trafik yüzünden Uludağ'a çıkamadıklarını belirten Sercan Keskin, "Çocukların karla oynaması için Uludağ'a çıkalım, dedik. Ama trafikte çocuklar huzursuzlanınca burada durduk. Burada karın keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Trafikten görüntüler

-Yol kenarında karın keyfini çıkaran vatandaşlardan görüntüler

-Röportaj

-Huzeyfe Özdemir Anons

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

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Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi (2)

EVLERİN BAHÇELERİNE DE GİRDİLER

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yüksek kesimlerdeki kar nedeniyle yiyecek bulamayıp, mahalleye inen domuzlar, marketten sonra bazı evlerin bahçelerine de girdi. İhbar üzerine, mahalleye itfaiye ekipleri, sevk edildi. İlçede bir evin bahçesine giren domuz, mahalle sakinlerince yakalanıp, ayağından bağlandı. İtfaiyeciler ise, yakalanan domuzları ormanlık alana götürüp saldı.

Görüntü Dökümü:

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-Markete giren domuzların güvenlik kameraları görüntüleri

-Sokakta koşan domuzlardan görüntüler

-Mahalle sakinlerinin domuzlara yakalamasından görüntüler

-Sokakta koşan domuzlardan güvenlik kamerası görüntüleri

-Domuzların gören mahalle sakininden röportaj

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

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Caddede sahibinin arkasında yürüyen ördek ilgi odağı oldu

İSTANBUL'dan Bolu'ya kızlarını ziyarete gelen ay ailesi 6 ay önce sahiplediği ördeği de yanlarında getirdi. Ördeğin kentin en işlek caddesinde ailenin arkasındaki yürüyüşü ilgi çekti.

İstanbul Zeytinburnu'dan Bolu'da üniversitede öğrenim gören kızlarının yanına gelen Ay ailesi, 6 ay önce yavruyken sahiplendikleri ördeği de getirdi. Baba Şenol Ay, kızı, eşi ve 10 yaşındaki oğlu Eren Ay ile birlikte İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. Ailenin yürüyüşü sırasında onlara ördekleri de eşlik etti. Boynuna kırmızı fular takılmış olan beyaz ördek kentin en işlek caddesinde Ay ailesiyle birlikte yürüdü. Ailenin en küçük bireyi Eren Ay'ın peşinden bir an olsun ayrılmayan ördek ilgi odağı oldu. Çok sayıda vatandaş aileye ricada bulunup ördeği sevdi. Sevimli ördek de vatandaşların kendisi sevmesine izin verdi. Ördeğin aile ile birlikte yürüyüşü ilginç görüntüler oluşturdu.

NEREYE GİDERSEK BİZİMLE BERABER GELİYOR

Şenol Ay, ördeklerinin artık ailenin bir bireyi olduğunu ve her seyahatte kendilerine eşlik ettiğini anlatarak, "O sürekli bizimle beraber gezer. Nereye gidersek bizimle beraber geliyor. Yaklaşık 6 aydır bizimle birlikte. Çok ufaktı biz onu aldığımızda civcivdi. Büyüttük. Evin içinde odada büyüttük. Şu anda bizim peşimizden ayrılmıyor. Her yere geliyor. Oğluma daha fazla gidiyor. Hayvanlarla bayağı bir ilgiliyiz. Çocuğumun da hayvanlarla ilgili olması beni çok mutlu ediyor. Sık sık geliriz Bolu'ya. Ördek de ikinci kez bizimle geliyor. Görenler bayağı bir şaşırıyor. Çünkü çok normal bir durum değil. Ördeğin insanlarla gezmesi. Ama bu alıştı bize. Biz de onu bırakamıyoruz. O da bizi bırakmıyor. Böyle dolaşıyoruz onunla."

HAYVANLARA SEVGİM ÇOK

Eren Ay ise, "Onu çok seviyorum. Alıştım ona. Gün içinde besliyorum. Oyun oynuyorum. Dışarı çıktığımızda gezdiriyorum. O da beni galiba seviyor. Hayvanlara sevgim çok. Başka kuşum ve 2 tane de tavuğum var." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Minik ördeğin ailenin arkasından yürümesi

-Eren Ay'ı sevmesi

-Ördeği vatandaşların sevmesi

-Caddedeki ilginç görüntüler

-Baba ve çocuk ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Edremit, EMITT'te yoğun ilgi gördü

İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yoğun ilgi gören Edremit standında, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte zeytin fidanı dağıttı.

24'üncüsü düzenlenen EMITT fuarında, Edremit standı yoğun ilgi gördü. Zeytin ve zeytinyağı, zeytin sabunu, zeytin çayı ve 3 bin zeytin fidanının dağıtıldığı stantta dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler, zeytin işçisi performansı sergileyen soğuk heykellerle fotoğraf çektirdi. Fuarın üçüncü gününde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Edremit standını ziyaret etti. Ziyarette İmamoğlu, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile birlikte Edremit'te yetişen zeytin fidanlarını vatandaşlara dağıttı.

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Böylesi büyük organizasyonlarda tüm dünyaya Edremit'i tanıtma fırsatını yakalıyoruz. Kentimizin turizm değerini daha da yukarı taşıyabilmek adına ilgili kurum, firma ve ajanslarla görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Edremit'e ve Edremitlilere ilgi ve sevgisini her zaman gösteren sevgili başkanımız Ekrem İmamoğlu'na da ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ekrem İmamoğlu ve Selman Hasan Arslan zeytin fidanı dağıtımı

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınaları yaşanabilir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bugün sabah saatlerinde yaşanan depremlerin İzmir- Balıkesir fay zonunda gerçekleştiğini, bu fayın diğer fayları da tetikleyerek deprem fırtınalarına neden olabileceğini söyledi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 03.23'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 5.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kırkağaç ilçesinde saat 06.25'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde, saat 09.26'da yine yerin 7 kilometre derinliğinde bu kez 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremi üreten fayı haritalandırmak için bölgede bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 23 Ocak'ta yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı şok sayısının 1800'leri aştığını belirterek, şöyle dedi:

"Bunların içinde ana şoku oluşturan Soma- Kırkağaç fayının yanı sıra hemen yakınındaki KD- uzanımlı Gelembe fayı ve KB uzanımlı Akhisar fayında da kırılmaların başladığı anlaşılıyor. Bu fayları tetikleyerek yeni depremler oluşturabilir. Bu depremler bizim 2003 yılında bulduğumuz ve İzmir Doğanbey burnundan Balıkesir'e kadar uzanan ve 'İzmir- Balıkesir fay zonu' olarak isimlendirdiğimiz fay zonunun orta bölümünde gelişiyor. Bu nedenle bu zon üzerindeki normal faylar ile doğrultu atımlı faylar birlikte çalışarak yeni deprem fırtınalarına neden olabilir. Bu zon üzerindeki yapı stoğu ile fay ve zemin özellikleri karşılaştırılmalı ve ilgili kurumlar gerekli önlemleri almalı."

Elif DEMİRCİ/İZMİR,

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Depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Elazığ Müftülüğü tarafından 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 41 kişi için Elazığ Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Öğle namazının ardından İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Neşet Bodur, Elazığ İl Müfütüsü Yusuf Sarıkaya ve çok sayıda kişi katıldı.

İzzetpaşa Camisi müezzini Cabir Karataş tarafından okunan Kur'an-ı Kerim sonrası Mevlid-i Şerif okunmasının ardından anma programı son buldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Erkan BAY/ELAZIĞ,