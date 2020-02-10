DHA YURT BÜLTENİ-9

14 yaşındaki anne ve ablası yurda yerleştirildi, bebeğin tedavisi sürüyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çanta içerisinde çöp konteynerine bırakılan yeni doğan kız bebeğin 14 yaşındaki annesi A.A. ile doğumda yanında bulunan 16 yaşındaki ablası M.A., devlet korumasına alınarak, yurda yerleştirildi. Henüz isim konulmayan bebek ise bir süre daha tedbir amaçlı hastanede tutulacak.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Yormaz Sokak'taki bir evde yaşayan Nebahat Gümüş, geçen perşembe akşamı, pencereden baktığı sırada bir kişinin elindeki sarı renkli çantayı, çöp konteynerine bıraktığını gördü. Bir süre sonra çöp konteynerinden bebek ağlama sesi geldiğini fark eden Gümüş, çantayı kontrol ettiğinde yeni doğmuş kız bebeği buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bebeği bırakan kişinin, çöp konteynerine yaklaşık 100 metre mesafedeki apartmanda yaşayan A.A. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi. Eve giden polis A.A.'nın evde doğum yaptığını belirledi. A.A. da ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde bulunan abla M.A. da polis ekiplerince emniyete götürüldü.

A.A., polise verdiği ilk ifadesinde, geçen yıl Tekirdağ'da kaldığı yetiştirme yurdundan kaçtığını, sığındığı metruk evde tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını iddia etti. Daha sonra, Keşan'da yaşayan anne ve ablasının yanına geldiğini kaydetti.

Keşan Devlet Hastanesi kadın doğum servisindeki tedavisi tamamlanan A.A. ile ablası M.A., bugün taburcu edildi. 2 kardeş, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerince, koruma altına alınarak, yurda yerleştirildi.

Henüz isim konulmayan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı bir süre daha Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Hastane önü dış gece gör.

-Ambulans ve polis araçları

-Keşan Devlet Hastanesi binası dış gündüz gör.

-Hastane tabelası

-Kızın doğum yaptığı ev

-Bebeğin atıldığı çöp konteyneri

-Çevre sokaklar ve yoldan geçenler

-Bebeği bulan Nebahat Gümüş röp.

-Bebeğin fotoğrafı

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Artvin'de yaylada horonlu off-road heyecanı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde karla kaplı Tekkale köyüne bağlı Selant Yaylası'nda off-road heyecanı yaşandı.

Yusufeli Off-Road Kulübü üyeleri, denizden 2000 bin metre yükseklikteki Selant Yaylası'na çıkarak off-road etkinliği düzenledi. Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı arazide off-road yapan sürücüler karla kaplı yollarda araçlarını test etti. Kara saplanan araçlar ise konvoydaki diğer araçlara bağlanan iple çekilerek çıkartıldı. Etkinlikte büyük heyecan yaşayan sürücüler, mola verdikleri alanda ateş yakıp, yemek yedi. Müzik eşliğinde horon da oynayan sürücüler, karla kaplı yaylada muhteşem manzaranın keyfini çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araçların karda ilerlemesi

-Off road üyelerinden görüntüler

-Yolda kalan araçlar

-Horondan görüntüler

HABER KAMERA: Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin),

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İmranlı'da köylülerin kar esareti

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, köylülere zor anlar yaşattı. Karapınar köyünde ise vatandaşlar kar ve tipi nedeni ile evlerinden güçlükle dışarı çıkabildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Karapınar köyünde kar yağışı hayatı etkiledi. Ağır kış şartlarının hakim olduğu bölgede son bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı, köylüleri esir aldı. Sivas'a 128, İmranlı ilçe merkezine ise 22 kilometre uzaklıkta bulunan Karapınar köyünde bir metreyi aşan kar kalınlığı, köylüleri zor durumda bıraktı. 10 evin çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Birçok ev ise tipi nedeni ile oluşan kar birikintisinde kayboldu. Evlerde bulunanlar, kapılarından dam boyuna ulaşan kar birikintilerini açarak dışarı çıkabildi.

Bu yıl kar yağışının yoğun olduğunu söyleyen Karapınar köyü muhtarı Sebahattin Alp, "Kar yağışı bir haftadır aralıksız sürüyor. Bir metreyi bulan kar adeta evlerimizi kar altında bıraktı. Bizler de çaresiz evlerimizden çıkabilmek için böyle kar tünelleri oluşturduk. 10 evimizin çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Özel idare ekipleri yollarımızı açtı ama tekrar kapandı. Bizler de kendi imkanlarımız ile traktörlerimizle yollarımızı açmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köyden görüntüler (Amatör kamera)

-Kar altında kalan evler

-Oluşan kar birikintileri

-Muhtarın konuşması

Haber: Yasin KIRAS/İMRANLI/SİVAS,

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Çin'den gelen öğrenci hastalanınca gözlem altına alındı

MERSİN'e Çin'den gelen E.K. (22) yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurunca 'koronovavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı.

Çin'de öğrenim gören E.K., önceki gün yüksel ateş ve baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. 30 Ocak'ta öğrenim gördüğü Çin'den geldiği öğrenilen E.K., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Özel bir odaya alınan öğrenci için viral enfeksiyon tanısı konulduğu öğrenildi. Genel sağlık durumu iyi olan E.K.'nin tetkik sonuçlarının Ankara'ya gönderildiği, kesin tanı için sonuçların beklendiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tıp Fakültesi görüntüsü

-İl sağlık müdürlüğü görüntüsü

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 37 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Ahmetçe açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler Afganistan uyruklu 18'i çocuk, 10'u kadın ve 9'u erkek toplam 37 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botuyla, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),

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Tayfur Sökmen'in torunu yazar Mehmet Mursaloğlu: Onun gibi olmak onurdur

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen ile ilgili sözlerine, torunu eğitimci ve yazar Mehmet Mursaloğlu tepki gösterdi. Mursaloğlu, "Tayfur Sökmen gibi olmak, onurdur" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine verdiği mülakatta yaptığı açıklamaya tepkiler, sürüyor. Akıncı'nın, Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen ile ilgili sözlerine, torunu eğitimci ve yazar Mehmet Mursaloğlu tepki geldi. Açıklamanın hem kendilerini hem de Hataylıları üzdüğünü belirten Mursaloğlu, şunları söyledi:

"Bugün Atatürk'ün en güvendiği isimlerden Tayfur Sökmen'in devlet geleneklerine olan bağlılığı göz önüne alındığında Tayfur Sökmen gibi olmak şüphesiz ki bir onurdur. O öncelikle milli bir kahramandır, Atatürk'ün en güvendiği isimlerden biridir, yürekli bir devlet adamıdır. Fransızlara karşı verdiği bağımsızlık mücadelesiyle takdire şayan bir liderdir. En önemlisi de Tayfur Sökmen, Hatay Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı iken sürekli olarak Atatürk ile irtibatta kalmış, Ulu Önder'in talimatlarını birer birer yerine getirmiş böylelikle Hatay'ın anavatana katılması noktasında oldukça önemli bir görevi onurla ifa etmiştir. Bildiğim kadarıyla bu durum KKTC Cumhurbaşkanı için ilk değildir. Daha önce de ülkemizin sınır ötesi operasyonlarıyla ilgili eleştiri dozunu aşıcı söylemlerde bulunmuştur. Ne tesadüftür ki Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bu açıklamaları yaptığı tarihten hemen hemen iki ay sonra yani 26 Nisan tarihinde KKTC'de seçimler gerçekleştirilecektir. Çeyrek asırdan fazla bir süredir KKTC'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması hususunda büyük mücadeleler veren, uluslararası platformlarda şiddetle bu akdi savunan Türkiye'ye ve Türkiye'nin yetiştirdiği bir asil evladına dil uzatmak, karşı çıkmak ya da belli bir amaç için ifade biçimselliği bulunmayan sözler sarf etmek elbette ki yakışık almamıştır. Bahse konu olan vatandır, vatan toprağıdır. Bu yüzden büyük bir onur ve gurur ile söylüyorum ki bir değil bin yüz bin Tayfur Sökmen'iz. İyi biline ki Hatay devleti 19 yıl süren esaretten sonra hürriyetine kavuşmuş bir devlettir. Akıncı, Hataylılardan, Türkiye Cumhuriyeti'nden ve Tayfur Sökmen ahfadından özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eğitimci yazar Mehmet Mursaloğlu ile röp.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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