DHA YURT BÜLTENİ - 9

Ormanda vurularak öldürülen 5 köpek bulundu

SAMSUN'un Canik ilçesinde ormanlık alanda silahla vurularak telef edilmiş, 5 köpek ölüsü bulundu.

Canik ilçesi Yılanlıdere mevkisinde ormanlık alanda sokak köpeklerini besleyen hayvanseverler, 5 köpek ölüsü olduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri ve veterinerler, köpeklerin vücudunda kurşun izlerine rastladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, köpeklerin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor. Hayvanseverler telef edilen köpekleri ormanlık alana gömdü.

'BU VAHŞİLER ARAMIZDA DOLAŞIYOR'

Sokak hayvanlarını besleyen emekli öğretmen Fevzi Uyar, "İnsanı asıl üzen mesele, böyle ıssız bir derenin kenarında masum hayvanlara bu vahşeti yapan kişilerin şu an aramızda dolaşıyor olmasıdır. Kafası kızıp bir insanı öldürebilir, veya başka bir canlıya zarar verebilir. Böyle insanları nasıl eğitmek gerekir, tabi bunu ben bilemiyorum. 15 gün önce bir köpeğimizi daha vurdular, o da şu an veterinerde ve tedavisi devam ediyor. Kurşunlar büyük olduğu için hayvanda büyük hasara ve ölüme neden oluyor. Bu hayvanımızda da gördüğümüz kadarıyla 2 kurşun isabeti var ve kurşunlar 50 santim aşağıdan da tekrar çıkmış. Bu vahşi insan bulunarak en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Toplumda kötülüğün, kadın cinayetlerinin sonlanması için cezaların ağırlaştırılması gerekiyor. Yaptığının yanına kar kalmamasını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Muhabir Tayfur Kara'nın anonsu

Telef edilen köpekten detaylar

Köpeğin hayvanseverler tarafından gömülmesi

Hayvanseverlerin köpeklerin bakımlarını yapması

Köpeklerden detaylar

Hayvansever Fevzi Uyar röportajı

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN,

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Evinde tütün sarma makinesi ile yakalandı

ANTALYA'da, şüpheli İ.D.'nin evine yapılan baskında kaçak sigara doldurma (tütün sarma) makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri geçen yılın son gününde Antalya Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek üst araması yaptıkları S.Ç.'nin üzerinde 2,2 gram esrar ve geçen ayın 5'inde Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde durumundan şüphe edilen G.Ö.'nün üst aramasında ise 3, 5 gram esrar maddesi ele geçirdi. Haklarında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakılan S.Ç. ve G.Ö.'nün ifadesinde, uyuşturucu maddeyi İ.D.'den aldıklarını belirtmeleri üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırma sonucunda önceki gün İ.D.'nin iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli İ.D.'nin evinde yapılan aramada ise sigara doldurma (tütün sarma) makinesi, kompresör, 2 bin 600 gram kıyılmış tütün, 2 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan İ.D. '4733 sayılı Kanun'a muhalefet', '5607 sayılı Kanun'a muhalefet', 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sigara sarma ünitesinin bulunduğu evden görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelde restoran müdürü olarak çalışan Halit Y.'nin (48), otomobilinde av tüfeğiyle başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 07 DHC 94 plakalı otomobilden silah sesi geldiğini duyanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Ekipler, aracın sürücü koltuğunda, ayakları dışarıda, bacaklarının arasında av tüfeği olan, başından vurulmuş erkek cesediyle karşılaştı. Cansız bedenin, Halit Y.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halit Y.'nin cesedi, otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Halit Y.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, soruşturma başlattı.

5 yıldızlı otelde restoran müdürü olarak çalışan Halit Y.'nin evli ve 1'i kız olmak üzere 2 çocuğu bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden genel görüntü

Halit Yılmaz'ın bacaklarının arasındaki tüfeğin görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Tüfeğin emanete alınması

Cenazenin araca konması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Yozgat'ta yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu minibüsünün aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana geldi. Yozgat'tan Boğazlıyan'a giden A.E. yönetimindeki 66 NH 323 plakalı yolcu minibüsü, ilçe girişinde buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada minibüste bulunan Şamil Yürekli (59) ve Lisan Kahraman (66) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza anı (güvenlik kamerası)

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Diyaliz hastasını belediye başkanının makam aracıyla hastaneye götürdüler

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine bağlı Sislice Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası İsmet Oytun (70), kardan kapanan yol nedeniyle belediye başkanının arazi tipi makam aracı ile hastaneye ulaştırıldı.

İlçede 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeni ile yaklaşık 250 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapanan mahalle yollarında belediye ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Sislice Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası İsmet Oytun, hastaneye gidemeyince belediyeden yardım istedi. Oytun, ekiplerin iş makinesi ile yolu açması üzerine Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'a ait arazi tipi makam aracına alınarak, hastaneye götürüldü.

İsmet Oytun'un akrabası Ramazan Yeşiltaş, "Amcam sabah hastaneye gidecekti, yollar kapalı olduğu için ilçeye götüremedik. Siverek Belediye ekiplerinden yardım istedik. Sağ olsun ekipler yolu açtı ve başkanımızda kendi makam aracını verdi. Hastamızı hastaneye götürüyorlar, herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yol açma çalışmaları

Mahalle yolunu açan iş makinesi

Diyaliz hastasının evine ulaşılması

Makam aracına alınan yaşlı adam

Diyaliz hastasının konuşması

Yakınlarının konuşması

Mahalleden çıkış

Acil servis tabelası

Hastane önü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK-ŞANLIURFA-DHA

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Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurucu üyesi uyuşturucu alırken yakalandı

KONYA'da polis tarafından durdurulan ve üzerinden uyuşturucu hap çıkan Latif I. (39), Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Derneği'nin kurucu üyesi çıktı. Dernek üyesi olduğundan uyuşturucu alışverişini merak ettiği için hap satın aldığını öne süren Latif I., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde 'uyuşturucuyla mücadele' kapsamında 1 Şubat Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında çalışma yürüttüğü sırada bir kişinin uyuşturucu satın aldığını fark etti. Takibin ardından şüphelinin içinde bulunduğu aracı durduran ekiplerce sürücü Latif I.'nın yapılan üst aramasında 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Latif I. kendisinin yaklaşık 5 ay önce kurulan Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Derneği'nin kurucu üyesi olduğunu belirtip, uyuşturucuyu Hasan G. ile Kemal D.' den aldığını söyledi. Bunun üzerine Hasan G. ve Kemal D. de gözaltına alındı. Latif I., polise verdiği ifadede uyuşturucu alışverişinin nasıl olduğunu merak ettiği için satın aldığını öne sürerek, "Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Derneği'nin üyesiyim. Mahalleden geçerken bir kişi ıslık çaldı. Ben de aracımı durdurdum. Islık çalan kişi bana, 'hap satıyorum' deyince, ben de derneğin üyesi olduğum için bu işlerin nasıl olduğunu düşünerek, o kişiye, 'tamam' dedim. O ve yanındaki kişi aracıma bindi, mahallede onların tarif ettiği bir sokağa gittik. Orada bana 50 lira karşılığında 1 adet hap verdiler. Sonra onlar aracımdan indi. Ben de oradan uzaklaştım. Hapı ben kendim kullanmak için almadım. 'Uyuşturucu alışverişi nasıl oluyor' diye merak ettiğim için aldım. Ben herhangi bir uyuşturucu da kullanmıyorum" dedi.

'Uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan gözaltına alınan Latif I., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hasan G. ve Kemal D. de 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Narkotik şube müdürlüğünden detay

Haber: KONYA DHA

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Bakan Yardımcısı Turagay: Kapıkule'deki çileyi sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz

TİCARET Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kapıkule'de bu çilemizi bir şekilde sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunmak üzere geldiği Edirne'de Vali Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti. Kapıkule gümrük sahasında devam eden modernizasyon çalışmalarının bu yıl içerisinde bitirilerek bekleyiş çilesini sonlandırmak istediklerini belirten Turagay, "Kapıkule'de bu çilemizi bir şekilde sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Kapıkule'deki çileyi sona erdirmek için Bulgar heyetle sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Turagay, "Biliyorsunuz biz Bulgar heyetle çok sık bir araya geliyoruz. Bugün de Bulgar Ekonomi Bakanı ve Bulgar Gümrük İdaresi Başkanı ile bir araya geleceğiz. Kapıkule'de bu çilemizi bir şekilde sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'BULGAR TARAFINDAN GENİŞLETMEYE GİTMELERİNİ İSTEDİK'

Gümrük sahasının, tüm yolcu ve araç trafiğini kaldırabileck bir yapıya kavuşması için modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Turagay, "Sahanın bütün o TIR, yolcu ve araba trafiğini kaldırabilecek bir yapıya kavuşması için Kapıkule'yi modernize ediyoruz biliyorsunuz, inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu sene içerisinde de açacağız. Bulgar tarafından da bir takım isteklerimiz oldu. Onlarda da bir takım genişletmelere gitmelerini istiyoruz. Bu konuda bugünkü toplantıda da somut adımlar atacağız. Sayın valimizle, bölge müdürlüğümüzdeki arkadaşlarla birlikte bu konu üzerinde çok duruyoruz. Bizim için Edirne'de, Kapıkule'de, TIR şoförlerimiz de önemli" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Yardımcısı Turagay'ın karşılanması

Turagay'ın Valilik makamına girişi

Turagay'ın Valilik makamından çıkışı

Turagay'ın açıklaması

Turagay'ın valilikten aracıyla ayrılması

Valilik genel detay

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Palu Ailesi davasında, son savunmalar alınıyor

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu Ailesi'nden 6 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, son savunmalar alınıyor. Ailenin damadı Tuncer Ustael cinayetle bir ilgisi olmadığını savunarak, "Ben hepsinden şikayetçiyim. Herkes Allah'ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Kamuoyunda 'Palu Ailesi' olarak da bilinen davanın 6'ncı duruşması, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael ile Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve avukatları katıldı. Sanık aile üyeleri, güvenlik önlemleri eşliğinde, adliye binasına, arka kapıdan alındı.

'MERYEM SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN ÖLMÜŞ OLABİLİR'

Mahkemenin son savunmaları aldığı duruşmada tutuklu sanık Tuncer Ustael, Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal'ın kaybolması olayıyla bir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Ben Palu Ailesi'nden davacı ve şikayetçiyim. Herkes Allah'ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

Havva, İsa, Ayşe ve Fatih Palu'nun avukatı ise Meryem Tanhal'ın ölüm nedeninin darp ya da işkence değil gömüldükten sonra yaşadığı solunum yetmezliği olabileceğini iddia ederek, "Meryem'in cesedi üzerinde otopsi yapılamadı, cesedin atıldığı söylenen yerde de herhangi bir coğrafi değişim yaşanmamıştı. Meryem Tanhal'ın ölüm nedeni henüz belirlenemedi, beyanlar hukuki anlamda tespit ve teşhis ifade etmez. Meryem, Tuncer'den şiddet gördüğü sırada ölmeyip, bayılmış olabilir. Bayıldı sanılarak gömüldüğü için solunum yetmezliğinden ölmüş olabilir. Ölüm nedeni Tuncer'in yapmış olduğu eylemlerden değil, toprak altında solunum yetmezliğinden olmuş olabilir. Bu da sanıkların iştirak etmediğini gösterir. Tuncer'in Meryem'i gömme eylemini İsa'ya zorla yaptırdığı düşünüldüğünde, bu durumun suça iştirak olarak değerlendirilmemesi gerekir. Benim müvekkillerimin idaresi cin, büyü ve benzeri şeylerle korkutularak sakatlanmıştır" dedi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP ETMİŞTİ

Davanın bir önceki duruşmasında, Cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael hakkında Meryem Tanhal'ı 'nitelikli öldürme' ve 'tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 5 yıl, 'Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan 6 yıl hapis cezası istemişti. Savcı diğer sanıklar Hava Palu, İsa Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve Fatih Palu hakkında ise 'Meryem Tanhal'a yönelik öldürme suçuna yardım etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından üst sınırdan ceza verilmesini istemiş, İsa Palu'nun 'Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan da cezalandırılmasını talep etmişti.

Duruşma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliye binasında görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Selimiye Camii'nin kapılarına zarar verilmesine soruşturma

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Selimiye Camii'nin kadınlar mahfilinde, pencere kapılarına yazılar ve çeşitli karalamalar yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Edirne'de geçtiğimiz gün Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii'nin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kapılarının üzerine, bazı vatandaşlar tarafından yazılar yazıldığı tespit edildi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve her gün yüzlerce ziyaretçinin gezdiği camide, tarihi dokuya yapılan zararı tespit eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, pencere kapılarını onarmak üzere atölyeye götürüp, çalışma başlattı.

Yaşanan olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarihi dokuya zarar verenlerin bulunması için çalışma başlattı. Pencere kapılarında görülen yazılar kazınarak yazılan isimlerin yanında, kalp içine yazılan büyük baş harflerle aşk ilanlarıyla tarihi yapıya büyük zarar verildiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zarar verilen kapılar

Kapılar üzerindeki yazılar

Kadınlar mahfili

Yazılardan detaylar

Selimeyi Camii

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, -

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