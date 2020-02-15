DHA YURT BÜLTENİ - 9

Bursa 'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Acar (35) yönetimindeki 16 AEU 981 plakalı otomobil ile karşı yönden gelip, sokağa girmek için manevra yapan Murat Ceylan (28) yönetimindeki 16 Y 0889 plakalı otomobil, çarpıştı. Savrulan otomobiller, kaldırıma çıkıp, ağaca çarparak durabildi. Kazada, sürücü Murat Ceylan ve yanındaki arkadaşı Ferdi Gündüz (24) ile diğer araçtaki yolcular Sena Acar (2) ve Elif Acar (31) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı

ORDU'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen heyelanda, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yolu ulaşıma kapatırken, istasyon çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi.

İlçeye bağlı Örmeli Mahallesi'ndeki yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunu çevreleyen istinat duvarı, meydana gelen heyelan sonucu çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası riske karşı istasyondaki yakıtı başka tankerlere nakletme çalışması başlattı, yol ise iş makinesiyle ulaşıma kapatıldı. Çalışmaların sürdüğü akaryakıt istasyonu çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis ekiplerinin, çevrede güvenlik önlemi aldığı bölgeye, AFAD ekiplerinin de gelmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Nedim KOVAN/ÇAMAŞ (Ordu),

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Liseli Didem'i dalgıçlar Karasu Nehri'nde aradı

ERZURUM, -ERZURUM'un Aşkale ilçesinde ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan lise öğrencisi Didem Turan'ı (17), dalgıçlar Karasu Nehri'nde aradı. Nehir ve HES göletine bakan dalgıçlar Didem'den bir iz bulamadı.

Aşkale'nin Meydan Mahallesinde yaşayan Nermin-Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Aşkale Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Didem Turan, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 12.30'da annesi ve üvey babası ile tartışıp evden ayrıldı. Geri dönmeyen Didem'in bulunması için ailesi Aşkale İlçe Polis Merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Genç kızı bulmak için polis ve jandarmanın başlattığı aramalar devam ediyor.

AFAD DALGIÇLARI NEHİRDE ARADI

Kaybolduktan beri bir iz bulunamayan Didem için Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü dalgıçları da aramalara katıldı. Aşkale-Erzincan karayolu istikametine gittiği görülen genç kızı AFAD dalgıçları Karasu Nehri'nde aradı. Nehir yatağını gezen, bazı yerlerde suya girerek arama yapan ekipler, HES göletini de kontrol etti. Dalgıçlar, gün boyu yaptıkları aramalarda genç kızdan bir iz bulamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Nehir yatağında arama yapan ekipler

-Kenarı karla kaplı nehirde çalışmalar

-Bir dalgıcın suyun içinde yürümüsi

-Dalgıçların nehir kıyısında arama yapması

Haber-Kamera: ERZURUM,

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Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı

MERSİN'in Anamur ilçesinde Muhammet K. (42), Sevgililer Günü'nde gönderdiği çiçeği ve barışma teklifini ayrı yaşadığı eşi geri çevirince sitenin çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Polisin, bir anlık dalgınlığından yararlanıp etkisiz hale getirdiği Muhammet K. hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Anamur ilçesi Saray Mahallesi Tahsin Soylu Caddesi Memurlar Sitesi'nde meydana geldi. Bir çocuk babası Muhammet K., bir yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi N.K.'ye, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek gönderip, barışma teklifinde bulundu. Ancak N.K., uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin hem çiçeğini hem de barışma teklifini geri çevirdi. Bunun üzerine Muhammet K., intihar etmek için sitenin çatısına çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sitenin çatısında bir boruya tutunarak aşağı sarkan Muhammet K.'yi ikna edebilmek için ekipler, yoğun çaba gösterdi. 1,5 saatlik çalışmanın ardından polis ekipleri, bir anlık dalgınlığından yararlandığı Muhammet K.'yi yakalayıp, etkisiz hale getirdi.

Aşağı indirilen Muhammet K. Anamur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muhammet K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden genel ve detaylar

-Muhammet K.'nın çatıdaki görüntüsü

-Kurtarılma anı

-Ambulansa götürülmesi

-Görgü tanığı ve kardeşi ile röp.

-Muhammet K.'nın önceden çekilmiş bir video görüntüsü

Haber-Kamera: Mithat Ünal/ANAMUR,(Mersin),

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Bitlis'te yolu kapalı olan 70 köy için çalışmalar sürüyor

BİTLİS'te yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olan 70 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sürüyor.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte 178 santim olarak ölçülen kar kalınlığının yüksek kesimlerde 4 metreye ulaştığı belirtildi. Bitlis Belediyesi, mahalle yollarında genişletme, temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri tarafından toplanan karlar, kamyonlara yüklenerek il dışına çıkarılıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerinin, kar yağışı nedeniyle halen kapalı olan 70 köy yolunun açılması için 9 ayrı şantiyede bulunan 90 personel ve 70 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta başından itibaren aralıklarla devam edeceğini belirterek, aşırı soğuklar nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı uyarılarda bulundu. Ayrıca, eğimi fazla olan bölgelerde çığ riski bulunduğuna da dikkati çeken yetkililer, bu tür bölgelerde vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evinin önündeki çardağı temzileyen vatandaşlardan detay

-Mahalle yollarında çalışan iş makinelerinden detay

-Vatandaşlarla röportaj

-Değişik mahallerden detaylar

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Çay paketinden uyuşturucu çıktı

KIRIKKALE'de ihbar üzerine durdurulan otomobilde çay paketleri içine gizlenmiş 392 gram esrar, 9 gram kokain, 39 gram skunk gele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.K.'nin yurt dışından kente uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, E.K.'nin kullandığı otomobili Yahşihan ilçesinde durdurdu. Araçta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada E.K.'ye ait çantada bulunan çay paketleri içine gizlenmiş 392 gram esrar, 9 gram kokain, 39 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca araçta 2 hassas terazi bulundu. Sürücü E.K. ile yanındaki O.K, A.K. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk yaşandı.

Kayseri'deki 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'ne hafta sonu yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Toplam 1200 yatak kapasiteli kayak merkezinde otellerde doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Çevre il ve ilçelerden günübirlik gelenlerle birlikte pistlerdeki yoğunluk da üst seviyeye çıktı. Ziyaretçilerin kimisi kayak yaparken kimisi snowboard yaptı kimisi de kızaklarla kaydı.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes hafta içi ve hafta sonu olmak üzere büyük bir yoğunluk yaşıyor. Haftanın her günü pistlerimiz dolup taşıyor. Direkt uçuş seferleri ile de yurtdışından gelen yoğun bir misafir akımı olunca yoğunluk artıyor. Komşu illerimizden çok yoğun bir misafir akını gerçekleşiyor. Hafta sonu bu karın berraklığında günübirlik veya yatılı bir şekilde Erciyes'i tercih ediyorlar. Hafta sonumuz yoğun geçiyor. Pistlerimizin yoğun olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Erciyes'te kayak yapanlardan detaylar

-Kızakla kayak yapanlardan detaylar

-Genel görüntü

-Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi'nden yeni liman açıklaması

ÇEVRE Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Gökhan Tilki, İzmit'te yapılması planlanan yeni limanla ilgili olarak, "İç deniz olan Marmara'nın en dar ucunda kalan İzmit Körfezi'nde bu kadar limanın varlığı ve yönetiminin sağlıklı olması mümkün değildir. Tesislerin işletme hırsını bir kenara bırakıp, kent ve insan için ne yapabileceklerini düşünmeleri gerekir" dedi.

İzmit Yenimahalle'deki sahil bandında, liman yapılması amacıyla geçen ocak ayında Kocaeli Valiliği'ne başvuruldu. Kimyasal ve petro-kimya ürünleri için gemi yanaşma platformu ile deniz üstü boru hattı yapılması amacıyla yapılan başvuruda, bin 350 DWT ve üzeri ağırlığındaki deniz araçlarının yanaşabileceği liman, iskele, rıhtım ve dolfenler yapılmasının planlandığı belirtildi. Kocaeli Valiliği de başvuruyla ilgili ÇED süreci başlattı.

Çevre Mühendisleri Odası bugün basın açıklaması yaptı. Yeni limanın Marmara Denizi'ne zarar vereceğini savunan Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Gökhan Tilki, "Deniz kıyı dolguları ve dip tarama faaliyetleri başta deniz canlıları olmak üzere, tüm ekosisteme zarar vermektedir. Bu tür inşaat işlemleri sonrasında oluşan habitat kaybı, oluşan bulanıklık ve kirlilikle beraber çıkan olumsuz tablo deniz canlılarını yok etmekle beraber, deniz kirliliğine de neden olmaktadır. İzmit Körfezi yarı kapalı bir sistem olup, deniz suyunun dolaşımı ve yenilenmesi körfezin jeomorfolojik yapısı ile yakından ilintilidir. Deniz kıyı inşaat işlemleri akıntı rejimini etkileyerek, körfez sularının kendini yenileme mekanizmasına olumsuz yönde etki edecektir. ÇED raporu incelendiğinde genel olarak limanların yoğun olduğu bölge olmasına rağmen istatistiki veriler içeriyor. Ancak olumsuz durumlarda izlenecek yollardan bahsedilmiyor" dedi.

Tehlikelere dikkat çeken Başkan Tilki, şöyle konuştu:

"Kıyı şeridinin doğal yapısının bozulması, canlı popülasyonundaki azalma, dip yaşamına olumsuz etkilerin yanı sıra rekreasyon alanlarının şehirlerde yetersiz olması ve sızıntı, çevre kazaları gibi liman güvenliği yönetiminin sürdürülebilirliği, acil müdahale planlarının kağıt üzerinde kalması gibi unsurların da göz önünde bulundurulması gerekir. Bir iç deniz olan Marmara'nın en ucunda kalan İzmit Körfezi'nde bu kadar limanın varlığı ve yönetiminin sağlıklı olması mümkün değildir. Tesislerin işletme hırsını bir kenara bırakıp, kent ve insan için neler yapabileceklerini düşünmeleri gerekir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Tilki açıklaması

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),