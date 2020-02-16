DHA YURT BÜLTENİ-9

Sakarya 'da 4 katlı binada yangın

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Arifiye Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis binada oturanları tahliye ederken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Binada oturan Soner Gülü, "Ben evden dışarı çıktığım zaman çatının alev aldığını gördüm. Çok şükür yaralanan olmadı. Binada yaşayanlar çıkartıldıö dedi.

Çatının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bina yangını detay

Söndürme çalışmaları detay

Soner Gülü röp.

HABER: Ramiz Kaan OKTAR/KAMERA: Güven HASBAŞ/ARİFİYE(Sakarya),

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Kızıyla otomobil çarpan kadın, toprağa verildi

KAYSERİ'de, kızı Fatma İsmailoğulları (38) ile yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Hatice Güneri (70), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda meydana geldi. Ümit İ. (25) yönetimindeki 66 AY 546 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 çocuk annesi Hatice Güneri ile kızı Fatma İsmailoğulları'na çarptı. Ağır yaralanan anne ve kızı, gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Güneri, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kızı Fatma İsmailoğulları ise tedaviye alındı.

Hatice Güneri'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, Melikgazi ilçesi Hunat Camii'ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Güneri'nin cenazesi, İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada, sürücü Ümit İ.'nin emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze namazından görüntü

-Dünkü kaza görüntüleri

-Detay

Olcay DÜZGÜN- Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -

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Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kaza, güvenlik kamerasında (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kazada hayatını kaybeden Orhan Dağ için Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Dağ ailesi, yakınları ve Orhan Dağ'ın daha önce formasını giydiği Hendek Gençlikspor ve Hendek Boğazspor kulüplerinin futbolcuları katıldı. Orhan Dağ'ın cenazesi Çamlıca Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK(Sakarya),

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Şubat ortasında yaz sıcağını görenler sahili doldurdu

ANTALYA'da şubat ayında hava sıcaklığı 21 dereceyi görünce Konyaaltı Sahili tıka basa doldu.

Türkiye'nin birçok bölgesine karlı ve soğuk hava hakimken turizm kenti Antalya 'da hava sıcaklığı yaz mevsimini aratmıyor. Şubat ayında 21 dereceyi gören hava sıcaklığı nedeniyle kentte yaşayan yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, güneşli ve sıcak havanın tadını dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çıkardı. Bazı tatilciler kumsalda güneşlenirken bazıları ise sahil bandındaki çimlere uzanarak keyif sürdü. Güneşli havanın keyfini ise en çok çocuklar çıkardı. Deniz kenarında kıyafetleriyle birlikte suyla oynayan çocuklara, balık tutmak için olta atan balıkçılar eşlik etti.

Sahilde sıcak havanın keyfini süren Filiz ve Abdullah Tetik çifti, bugün bir yakınlarının Sivas'tan geldiğini ve Antalya'daki hava sıcaklığına şaşırdığını söyledi. Antalya'yı çok sevdiklerini ve havanın tadını çıkardıklarını belirten Tetik çifti, bugünü sahilde bitireceklerini ifade etti.

Sahilde yürüyüş yapan Ekrem ve Aytül Öncü çifti de Antalya'da kış mevsiminin olmadığını, her ayın yaz gibi sıcak geçtiğini söyledi.

Bir başka tatilci Nevin Korkmaz ise şubat ayında dahi kentin sıcak hava imkanı sunduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sahilde yürüyenlerden görüntü

Sahil kenarında oturanlar

Röportajlar

Güneşlenenlerden detaylar

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR-Süleyman EKİN/ANTALYA,

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İzmirliler sevdiklerine koştu

İZMİR'de, 'Sevdiğine Koş' adı altında düzenlenen etkinlikte, farklı iki noktadan koşmaya başlayan çiftler, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda buluştu. Yüzlerce İzmirli'nin katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü için düzenlediği 'Sevdiğine Koş' etkinliği düzenlendi. Koşu için kayıt yaptıran yaklaşık 200 çift, saat 13.00'te Konak Vapur İskelesi ve Üçkuyular Vapur İskelesi'nden bitiş noktası olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda doğru koşmaya başladı. Koşuda, Üçkuyular'dan başlayanlar 3.5 km, Konak'tan başlayanlar ise 2.5 kilometre mesafe kat ederken, meydana ulaşan koşucular, karşı yönden koşmaya başlayan partnerini bekledi. Partneri gelen çiftler, bitiş noktasını el ele geçti. Etkinliğe katılanlardan bazıları çocuklarıyla koşarken; evli, sevgili, kardeş, arkadaş, anne-kız, baba-oğuldan oluşan çiftlerin koşusundan ortaya renkli görüntüler çıktı.

Koşuya katılan Elif-Serhat Acar çifti, organizasyonun her sene yapılmasını istedi. Elif Acar (33), "İlk kez bu kadar hızlı koştum. Koşudan önce eşimle planlama yapmıştık ve ona göre hareket ettik" derken eşi Serhat Acar ise, " Çok güzel bir organizasyon. İlk kez bu kadar hızlı koştum. Çocuklarımızdan dolayı geç geldik ama çok keyifliydi. Her sene yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Koşuya kızıyla birlikte katılan Basri Şen (42) ise, "Bu tarz bir organizasyon yaptıkları için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Kızımla koştuğum için büyük keyif aldım" dedi. Kızı Nehir Şen (12) de babasıyla koştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Etkinliğin önemine dikkat çeken Ahmet Kaplan (42) ise "Güzel bir koşuydu. Sevdiğimize koştuk. Spor dışında birlikte bir şey yapabilme duygusu çok önemliydi" derken, Dilek Gürler ise (42), "Etkinliğe beraber katılmış olmak çok keyifliydi. Varış noktasına ilk ben geldim. O yüzden beklemek biraz stresliydi. 'Neden geç kaldın' diye sordum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Koşuculardan görüntü

-Çiftlerden görüntü

-Bitiş noktasından görüntü

-Koşucular ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,