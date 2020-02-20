DHA YURT BÜLTENİ - 9

Yasa dışı bahis dolandırıcıları, engellinin de parasını almış

ADANA'da yasa dışı bahis yalanıyla 95 kişiyi 2 milyon 165 bin lira dolandırıp, lüks villalarda yaşayan çetenin, Engelliler Günü'nde engelli eşine ev alarak sürpriz yapmak isteyen engelliyi de dolandırdıkları ortaya çıktı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis oynatmak vaadiyle vatandaşları dolandırılan çetenin peşine düştü. Bir ay süren teknik ve fiziki takip sonunda deşifre edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. Adana ile Mersin ve Bartın'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında, çete lideri Mahsun Ş. ile 19 adamı yakalandı. Şüphelilerin bahis oynayacak kişileri, "Senin adına 300 liralık bahis oynayacağız, bu kupon tutarsa 50 ila 150 bin lira arasında para kazacaksın" diyerek ikna edip, ardından da "Oynadığımız kupon tuttu. Ancak havale parasını ödemen gerekiyor" diyerek dolandırdıkları belirlendi. Aynı yöntemle 95 kişiden 2 milyon 165 bin liralık vurgun yapan çete üyelerinin 5 lüks aracına el konuldu. Çete lideri Mahsun Ş. ile Onur D. ve Taha G.'nin dolandırıcılıktan kazandıkları paralarla gece kulüplerinde eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı. Yakalanmamak için şehir şehir gezerek, lüks villalar kiralayan şüphelilerin yüklü miktarda paralarla çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da tespit edildi.

Şüphelilerden çete lideri Mahsun Ş., Onur D. ve Önder A. tutuklandı. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ENGELLİ EŞİNE SÜPRİZ YAPACAKTI, DOLANDIRILDI

Çetenin mağdurlarından birinin de engelli G.T. (31) olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, G.T., kendisi gibi engelli olan eşi R.T.'ye 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ev alarak, sürpriz yapmak için para biriktirdi. Ancak, sosyal medyada 300 liraya 60 bin lira para kazandırıldığı videosunu izleyip, şüphelilere 300 lira gönderdi. 'Kazandınız' videosuyla yanıt alan G.T., 60 bin lirayı alabilmesi için istenilen 2 bin lirayı da şüphelilere gönderdi. İkinci kez 2 bin lira istenen G.T.'yi eşi, uyardı. G.T. parayı yatırmayınca, dolandırıcılar bu kez bir avukatın ismini kullanıp, kimlik fotoğrafını sms olarak göndererek, icra takibi başlatılacağı tehdidinde bulundu. G.T. ise polise şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların emniyet binasından çıkarılması

Emniyet müdürlüğü tabelası

Teknik takipte ele geçirilen videolar

Videodaki şahıslar ve paralar (MOZAİKLENECEK)

Haber-Kamera: ADANA,

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Atık su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

KONYA'da, kontrolden çıkıp, atık su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Mehmet Çelebi (56) hayatını kaybetti.

Kaza, Konya- Aksaray yolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Karayolları ekipleri, güzergahta giderken, DSİ'ye ait atık su kanalının korkuluk demirinin koptuğunu fark etti. Demiri almak için araçlarından inen ekipler, kanal içinde 46 DR 626 plakalı otomobilin olduğunu görüp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ile dalgıç ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiyeden oluşan dalgıç ekip, kanala girerek, araçta kimsenin olup olmadığını inceledi. Yapılan inceleme sonucu sürücü olduğu belirtilen Mehmet Çelebi'nin cansız bedeni araçtan çıkarıldı. Ekipler, araçta başka birinin daha olma ihtimaline karşı suda bir süre daha arama yaptı. Yapılan kamera kayıt incelemesinde Mehmet Çelebi'nin saat 02.30 sıralarında Aksaray'dan Konya yönüne gittiğini tespit etti. Otomobil, vinçle sudan çıkarılırken, Çelebi'nin cansız bedeni, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilin, sürücü Mehmet Çelebi'nin kontrolünden çıkıp, su kanalına düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dalgıçların atık su kanalında arama yapması

Aracın vinçle çıkartılması

Cenazeden detay

Kazayı bulan karayolları ekipleri röp.

Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

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İzmit'te çuval içerisinde 2 tane uzun namlulu silah bulundu

İZMİT'te metruk bir bina içerisinde çuval içerisine konulmuş 2 adet uzun namlulu silah bulundu. Binada olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri tüfekleri incelemek üzere emniyete götürdü.

Gültepe Mahallesi Koçal Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada çuval içerisine konulmuş silah olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, bina içerisinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Çuval içerisinde 2 adet uzun namlulu silah olduğunu tespit eden ekipler, tüfekleri bulundukları yerden alarak incelenmek üzere emniyete götürdü. Çevrede araştırma yapan ekipler, silahların sahibi olabileceği değerlendirilen Ş.K. isimli bir kişiyi de ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin metruk binada inceleme yapması

-Çuval içersinde bulunan silahlar

-Polisin çuvalları ekip otosuna götürmesi

Haber-Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN-Kamera-Dinçer AKBİR-İZMİT

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Gaziantep'te 670 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 mahallede 670 polisin katılımıyla düzenlenen ve 12 saat süren operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik, 670 polisin katılımıyla Hoşgör ve Savcılı mahallelerinde operasyon düzenledi. Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyonda, ablukaya alınan 2 mahalledeki tüm sokak girişleri kapatıldı. Polis ekipleri, şüpheli buldukları kişi ve sürücüleri durdurarak ararken, bazı adreslere ise özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. 36 ikamet, 46 umuma açık yer ile bin 150 araç ve 2 bin 920 kişinin arandığı operasyonda; 1 kilo 700 gram metamfetamin, 1 kilo 200 gram eroin, 800 gram esrar, 260 gram bonzai, bin 466 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 6 tabanca, 2 kalaşnikof tüfek ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi, 29 kişi ise gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanmalarına başlanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin operasyona çıkışı

Özel harekatçıların ev baskını

Eğitimli köpekle yapılan arama

Ele geçirilen uyuşturucular

Ele geçirilen silahlar

Drone ile çekilen görüntüler

Polislerin durdurduğu araçları araması

Gözaltına alınan şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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Kar maskeli gasp çetesi üyesi oldukları ileri sürülen 4 Suriyeli tutuklandı

DENİZLİ'de, kar maskesi takıp, pompalı tüfekle gasp yaptıkları ileri sürülen bir çetenin, polis tarafından gözaltına alınan Suriyeli 4 üyesi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 hafta içinde çok sayıda Suriyeli ailenin evinden kar maskesi kişiler tarafından pompalı tüfekle gasp yapılması üzerine harekete geçti. Gasp yaşanan evler ve çevresinde çalışma yapap, mağdurlar, görgü tanıkları ile görüşüp, çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini incelemeye alan polis, Suriye uyruklu 4 şüpheliyi tespit etti. Tespitin ardından dün şüphelilere yönelik Anafartalar, Yenimahalle ve İlbade Mahalleleri'ndeki 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çete üyesi oldukları ileri sürülen

Suriye uyruklu Abdulfeed A., Obeıd E., Abdurrezzak U. ve Yazan A. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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'Koruma' kararından sonra Küdür Yarımadası'nda ilk işletme yıkıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Küdür Yarımadası'nın Doğal SİT Alanı'nın 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesini ardından bölgenin eski haline dönüştürülmesi adına başlatılan çalışmalar kapsamında1 işletmede yıkım ve söküm işlemi gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi, Resmi Gazete'de, Küdür Yarımadası'nın Doğal SİT Alanı'nın 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesini ardından harekete geçti. Bodrum'un doğasına sahip çıkılması için Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla, ilgili birimler bölgedeki işletmelerin tahliye işlemleri için yasal sürecin başlatılması için çalışma yaptı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Küdür Yarımadası sahilinde faaliyet gösteren iki işletmenin yetkililerine tahliye için tebligat yaptı. Yasal süreci tamamlanan işletmelerden biri, dün Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde, kendi imkanlarıyla yıkım ve söküm işlemlerini başlatarak tesisini kaldırdı. Bölgedeki diğer işletme için yasal sürecin ise sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Belediyenin yıkım çalışması

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla), DHA)

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Antalya Rota Geliştirme Forumu başladı

FRAPORT TAV Antalya Terminal İşletmeciliği AŞ tarafından düzenlenen Connect 2020 - Antalya Rota Geliştirme Forumu başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen programın açılışına Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Fraport TAV Antalya Havalimanı genel müdürleri Deniz Varol ve Bilgihan Yılmaz ile organizasyonun düzenlendiği otelin Genel Müdürü Çağlar Bayrakçı ve davetliler katıldı.

Forumla ilgili gazetecilere açıklama yapan Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, forumda dünyanın dört bir yanından 70'in üzerinde havayolu, 200'ün üzerinde havalimanını Antalya'da misafir ettiklerini söyledi. Kış mevsiminde Antalya'nın tatil olarak değerlendirilebilecek bir yer olduğunu göstermek ve 12 ay boyunca ziyaret edilebilen bir şehir haline getirebilmeyi hedeflediklerini aktaran Deniz Varol, kente gelen grupları tarihi yerlere götürüp, gezdiklerini ve Antalya'nın sadece yazın değil kışın da Avrupa'nın en güzel destinasyonlarından biri olduğunu anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ve STK'larla ciddi bir işbirliği içerisinde olduklarını belirten Varol, misafirlerin buradan güzel anılarla dönmelerini, Antalya denildiğinde akıllarında güzel şeyler kalması gerektiğini vurguladı. Başlangıçta 70'in üzerinde havayolu şirketinin foruma geldiğini ancak bunlardan yarıdan fazlasının Antalya'ya hiç uçmadığını aktaran Deniz Varol, bunlardan en az birini Antalya'ya getirebilmek için yola çıktıklarını söyledi. Varol, "Antalya onlar için ciddi kar getirebilecek, yeni bir oluşum olabilecek ciddi bir ışık. Onları görmüş oldular. Biz bir tane değil daha fazlasını görmek istiyoruz. Bugün 2-3 tane ciddi firma neredeyse 'buyurun oturalım bu işin ciddi pazarlığını yapalım' seviyesine geldi" dedi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz da forumu ilk defa Antalya'ya getirmeyi başardıklarını, bu organizasyonun havacılığın yanında turizm fuarı olduğuna da dikkati çekti.

Connect 2020- Antalya Rota Geliştirme Forumu, 55 ülkeden yaklaşık 80 havayolu, 200 havalimanı, tur operatörleri ve turizm otoritelerinden 600'ün üzerinde delegenin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Açılış programının ardından 'Havayolları- 2020'deki büyük zorluklar', 'Antalya büyük fırsatları olan iddialı bir şehir', 'Havacılık çevresel taahhütlerini nasıl yerine getirecek?', '150'nin altındaki koltuk pazarı- Avrupa'ya daha iyi hizmet mi getiriyor?' konulu paneller ve ikili görüşmelere geçildi. Forum yarın sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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RÖP 1: Deniz Varol (Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü)

RÖP 2: Bilgihan Yılmaz (Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü)

Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),