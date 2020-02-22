DHA YURT BÜLTENİ - 9

Albay Ejder Kanter memleketi Erciş'te toprağa verildi

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi'nin (FYDT) ardından fenalaşıp, kalp krizi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 52'nci Bakım Merkezi'nin komutan Albay Ejder Kanter (46), memleketi Van'ın Erciş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kayapınar ilçesinin Yolboyu Mahallesi'nde konuşlu bulunan Milli Savunma Bakanlığı 52'nci Bakım Merkezi'nin komutanı Albay Ejder Kanter, önceki gün yapılan FYDT'nin ardından aniden fenalaştı. Kalp krizi şüphesiyle ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Bakım Albay Kanter, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası Albay Kanter'in cenazesi, memleketi Van'ın Erciş ilçesine getirildi. Albay Ejder Kanter için bugün Erciş'te tören düzenlendi. Kara Yusuf Paşa Camii'nde düzenlenen törene, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Yardımcısı Tuğgeneral Sinan Eren, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilak, 108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu ile polis ve askeri yetkililer katıldı.

Özgeçmişi okunan Albay Kanter, kılınan cenaze namazının ardından ailesinin gözyaşları arasında bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracıyla götürüldüğü Halim Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenaze töreni

-Ejder Kanter'in yakınlarının göz yaşları

-Törene katılanlar

-Detaylar

-2 Dakika 57 saniye -156 MB

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), -

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Atıl durumdaki evde erkek cesedi bulundu

** ANTALYA'da madde bağımlıları tarafından kullanılan atıl durumdaki gecekonduda erkek cesedi bulundu.

** Polisin yaptığı araştırmada cesedin Metehan Turhan'a (25) ait olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere mahallesi 1170 sokakta madde bağımlıları tarafından kullanılan atıl durumdaki bir gecekonduda meydana geldi. Evin odasında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde Metehan Turhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Turhan'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polislerin inceleme yapması

Olay yeri ekiplerinden çalışma yapması

Evin dış plan görüntüsü

Cenazenin alınması

Detaylar

'107 MB//1 DK'

HABER -KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,-

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BAHADIR BARAJI'NDA SU TAHLİYE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR, KÖY SAKİNLERİ EVLERİNE DÖNDÜ

UŞAK'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle geçen perşembe günü başlanan, içindeki suyun Sıracevizler Barajı'na boşaltılma işlemi sürdürülüyor. Pompalar yardımıyla tonlarca su barajdan boşaltılırken, tahliye edilen köy sakinlerinin evlerine geri döndüğü görüldü.

Banaz ilçesindeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı'nın gövde dolgusundan, geçen perşembe günü sabah saatlerinde su sızmaya başladı. Durumu fark eden Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, baraj suyunu tahliye etmek için çalışma başlattı. Kapasitesi yaklaşık 2 milyon metreküp olan, 1 milyon metreküplük doluluk oranına sahip barajda zirai amaçlı kullanılan suyun tehlike yaratmaması için gerçekleştirilen tahliye çalışması bugün de sürdü. Toplam 7 pompanın çalıştığı barajdaki suyun seviyesi 1 milyondan 870 bin 880 bin metreküpe kadar düştü. Ayrıca dağlardan yağmur sonrası baraja gelen suyun ise önünün kesilerek, farklı yolla çevredeki derelere dağıtılması sayesinde çalışmaların kolaylaştığı belirtildi. Bölgeye 8 pompanın daha getirileceği, çalışmalarla suyun çatlak seviyesinin altına düşürüldüğü kaydedildi.

Barajın gövde dolgusunda gedik açılıp suların kontrolsüz akması tehlikesine karşı boşaltılan Bahadır ve Hatipler köyleri sakinleri de, bölgenin normale dönmeye başlamasıyla evlerine döndü. Uyarıya rağmen bazı vatandaşlar ise evlerinde kaldı. Bahadır Köyünden Ethem Kılıç, "Çalışmalar ağır gidiyor. Ben bir yere gitmedim. Banaz'da otel tutuyorlar. Banaz'a ben nasıl gideyim, hayvanlarımı bırakıp" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Baraj su tahliyesi genel detay

Baraj tahliye çalışmaları genel detay

Barajdan su sızıntısı genel ve yakın detaylar

Baraj tahliye makineleri genel detay

Köy meydanı, köy halkı genel detaylar

İneklerine şu içiren köylü genel detay

Keçilerini götüren köylü genel detay

Ethem kılıç ropörtaj yakın detay

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU/UŞAK,

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Sinema aşkını evliliğe tercih etti

ADANA'da yaşayan gönüllü makinist Sabri Şenevi (62), kendi adını verdiği müzede, yıllardır biriktirdiği film ve afişleri sergiliyor. Sinema tutkusu nedeniyle hiç evlenmediğini belirten Şenevi, makinistlik yaptığı dönemden kalma makinesi ile eski dönem filmleri ücretsiz olarak seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor.

Adana'da, 4 yaşındayken babası ile birlikte izlediği 'Tarzan' filmiyle sinemayla tanışan Şenevi, çocukluk yıllarında makinistlerin kestikleri film parçalarını çöpten toplayarak başladığı sinema koleksiyonculuğunu, evliliğe tercih etti. Gündüzleri baba mesleği olan tenekecilik, akşamları gönüllü makinistlik yaptığını vurgulayan Şenevi, sinema aşkından kopmamak için hiç evlenmediğini belirterek, "Hiç evlenmedim çünkü arkadaşlarımda gördüğüm üzere onların biriktirdiği afişleri eşleri sobada yakmış. Kasetleri eskiciye satmışlar. Bunları görünce aynı şey benim de başıma gelir diye evlenmedim. Benim sinema tutkum evliliğin önüne geçmiş oldu. Zaten evli olsam bana bu koleksiyonculuğu yaptırmazlardı. Sinema müzemi de belki de odunluk, kömürlük yaparlardı. Belki de benim bu birikimimi yakarlardı. Ben tüm bunları biriktirip bir müze haline getirdim" diye konuştu.

Kendi adını verdiği Sabri Şenevi Sinema Müzesi'ni 60 yıldır biriktirdiği koleksiyonla açtığını kaydeden Şenevi, burada 10 bin afiş, 260 film, 13 makinesi olduğunu söyledi. Şenevi, gençlik yıllarında makinistlik yaptığı dönemden kalma makinesi ile eski dönem filmleri ücretsiz olarak seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor.

Görüntü dökümü

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Sabri Şenevi'nin makarayı makineye takması

Sabri Şenevi ile röp.

Sabri Şenevi'nin sinema makinesini çalıştırması

Filmden görüntü

Müzedeki film, afiş ve makenelerden görüntüler

Genel ve detaylar

SÜRE: 06'11" BOYUT: 691 MB

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: ADANA,

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