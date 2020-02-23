DHA YURT BÜLTENİ - 9

Rejim uçakları, El Barah kasabasını bombaladı

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında bulunan El Barah kasabası, rejim uçakları tarafından bombalandı. Sivillerin boşalttığı bölgede ılımlı muhaliflerin cepheleri bulunuyor. Rejime ait insansız hava aAraçları da bölgede uzun uçuşlar gerçekleştiriyor.

İdlib'e bağlı El Barah kasabası gün boyu rejim uçakları tarafından bombalandı. Rejimin saldırıları nedeniyle daha önce sivillerin boşalttığı köylerde, ılımlı muhalif grupları ile rejim askerleri arasında çatışmalar da yaşanıyor. Rejime ait insansız hava araçları da uzun uçuşlar gerçekleştiriyor. Rejim uçakları gün boyunca ılımlı muhaliflerin cephelerinin bulunduğu El Barah ve Ariha bölgesini bombaladı. Uçakların bombalamasının yanı sıra rejim askerleri, sık sık top atışları da gerçekleştiriyor.

Görüntü dökümü

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-Bombardımandan görüntüler

-Gökyüzünde İnsansız Hava Aracı görüntüsü

-El Barah kasabası bombalanması

-Ariha kasabası bombalanması

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AK Parti'li Yılmaz: Çök önemli demokratik reformlara öncülük ettik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partilerinin iktidarları döneminde önemli değişim ve dönüşümlerin yaşandığına dikkat çekerek, "Sosyal hayattan, gelir dağılımını düzeltmede çok büyük gelişmeler sağlandı. Demokrasi alanında çok köklü dönüşümler yapıldı. Çok önemli demokratik reformlara öncülük ettik" dedi.

Diyarbakır'da, AK Parti Siyaset Akademisi Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve çok sayıda partilinin katılı katılımıyla düzenlendi. Öğretmenevinde yapılan toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Son 18 yılda ekonomiden sosyal hayata, demokrasiden dış ilişkilere kadar önemli değişim ve dönüşümlerin yaşandığını anlatan Yılmaz, AK Parti'nin uzun süren iktidarında çok ciddi başarılara imza atıldığını söyledi. Yılmaz, "Sosyal hayattan, gelir dağılımını düzeltmede çok büyük gelişmeler sağlandı. Demokrasi alanında çok köklü dönüşümler yapıldı. Çok önemli demokratik reformlara öncülük edildi. Bunlarla beraber Türkiye 'nin dış politikadaki etkinliğinde de değişim oldu. Birçok coğrafyada önemli bir değişim dönüşüm süreci yaşanıyor. Eskisinden daha fazla rekabet çatışma olduğunu görüyoruz. İslam coğrafyası ve Orta Doğu çatışma alanı oldu. Türkiye ise farklı bir yerde yer aldı. Büyük mesafe kat eden bir ülke oldu. AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve bölge için büyük bir şans oldu. Orta Doğu'nun şimdiki döneminde Türkiye'de güçlü bir parti ve yönetici olmasaydı Türkiye'nin durumu farklı olurdu. Terör örgütleri Türkiye'nin istikrarını kırmak istediler. Bu yapılara dış güçler destek verdiler ama çok şükür Türkiye dimdik ayakta kaldı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Toplantıya katılanlar

Yılmaz'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Küfürlü mesaj cinayetinde dayı ve yeğeni tutuklandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, telefondan küfürlü mesaj attığı iddiasıyla tartıştığı Hüsnü Balmumcu'yu (54) sokak ortasında darp edip, tabancayla öldüren Mustafa Demir (65) ile olaya karıştığı ileri süren yeğeni Döne Çakır (35), sevk edildikleri adliye tutuklandı.

Çevresinde çok sık müzikhole gitmesi nedeniyle 'Pavyon Hüsnü' olarak tanınan ve oto-alım satım işleriyle uğraştığı öğrenilen Hüsnü Balmumcu, iddiaya göre Sarıbey Mahallesi'nin eski muhtarı, çiftçi Mustafa Demir'e, geçen 21 Şubat Cuma günü telefondan küfürlü mesaj yolladı. Demir ile yeğeni Döne Çakır, dün saat 16.30 sıralarında çarşıda Keçeciler Sokak'ta karşılaştıkları Balmumcu'yla ile attığı mesaj nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir ve Çakır, Balmumcu'yu darp etti. Bu sırada Demir belinden çıkardığı ruhsatlı tabancasıyla Balmumcu'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Balmumcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Balmumcu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından polis Demir ve yeğeni Çakır'ı gözaltına aldı. Olay anının saniye saniye yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Mustafa Demir'in kavgada, yerde yatan Hüsnü Balmumcu'ya tabancasıyla ateş edip, yüzüne tekme attıktan sonra yeğeniyle birlikte otomobile binip olay yerinden ayrılmaya çalıştığı, bu sırada gelen ve kendisine müdahale etmek isteyen sivil polislere bir el ateş etmesi görüntülerde yer aldı. Görüntülerde dayı-yeğeninin gözaltına alınma anlarının da kameralar tarafından kaydedildiği görüldü.

Eski muhtar Mustafa Demir ve yeğeni Döne Çakır, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Dayı - yeğen, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan olayda yaşamını yitiren Hüsnü Balmumcu'nun cenazesi bugün öğlen Selvilimescit Camisi'nde kılınan namazın ardından Turgutlu İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dün geçilen görüntüler arşivden kullanılabilir

Haber: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Bakan Turhan: 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri, haziranda tamamlanacak (2)

AK PARTİ ECEABAT İLÇE KONGRESİNE KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1915 Köprüsü inşaatında incelemelerde bulunmak üzere köprünün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki şantiyesine gitti. Bakan Turhan'a buradaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü Lapseki Hizmet Binası'nda brifing aldı, tekneyle denize açılarak, kule inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Turhan, ardından Eceabat'ta AK Parti 7'nci ilçe kongresine katıldı. Bakan Turhan'a kongrede, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ve çok sayıda partili eşlik etti.

Bakan Cahit Turhan, Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen AK Parti Eceabat 7'nci ilçe kongresi'nde yaptığı konuşmada, Çanakkale'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset sahnesine girmesinden itibaren Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını belirten Bakan Turhan, "Hizmet siyaseti, vatandaşın beklentisi, ülkenin geleceği, büyümesi, gelişmesi ve dünyada lider bir ülke olması için azim ve gayretle çalışan bir lider ve onun ekibi bunu başardı. Sayın Cumhurbaşkanımız hepinizin bildiği gibi siyaset sahnesine girdiğinden beri Türkiye'de hizmet siyaseti vatandaşın beklentisi, ülkemizin geleceği, büyümesi, değişmesi ve dünyada lider bir ülke olması için azimle, gayretle çalışan bir lider ve onun ekibi. Değerli dava arkadaşlarımız Türkiye AK Parti iktidarıyla tanıştığından beri 18 yıl geçti. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini hepiniz müşade ediyorsunuz. Milletimizin beklentilerini ülkemizin gelişmesi, kalkınması için yapılacak olan tüm hizmetleri bir plan program dahilinde yaptık, yapıyoruz, yapacağız inşallah. Demokrasinin olmazsa olmazı kongrelerdir, ortak akıldır. Herkesin fikri alınır, dinlenir. Çok seslilikle ancak tek başlılıkla bu işler yürür. Yoksa kaos olur. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu dava, bunun siyasi hareketi kurulduğu günden bugüne kadar birçok milletvekillerimiz gelmiş geçmiştir. İlçe başkanlarımız teşkilatlarımızdaki aktif görev alanlar gelmiş, geçmiş, değişmiştir. Bunlar normaldir. Amacımız tabii ki ülkemize, milletimize, davamıza, kültürümüze, medeniyetimize hizmet etmektir" dedi.

'HEDEFE YÜRÜYECEĞİZ'

Türkiye'nin her geçen gün gelişerek güçlenen bir ülke olmaya devam ettiğini belirten Bakan Turhan, "Bugün kural koyan, sahada ayak izi olan, sahada çok görülen bir Türkiye var. Kendi güvenliği için, kendi istikbali ve istiklali için tehditlere yurt içinde ve dışında müdahale edebilen güçlü bir Türkiye var, daha da güçlenecek. Dünyayı yeniden şekillendirmek isteyenlerin masasında ağırlıklı olarak oturan bir Türkiye var. Geçmişte başbakanlarımız, devlet adamlarımız, uluslararası bir toplantıya gittiğinde kenarda köşede kalıp aldıkları talimatı uygulamak zorunda kalıyorlardı ama bugün öyle bir Türkiye yok. Bugün öyle bir Türkiye özlemi içinde olan maalesef bir ana muhalefet var. Başkalarının aklıyla hareket eden, başkalarının verdiği talimatlara göre Türkiye'de siyasete yön vermeye çalışan bir muhalefet. Böyle olmayacağız. Bulunduğumuz coğrafyada büyük ülke olacağız, lider ülke olacağız. Dünya mazlumlarına da gereken yardımı yapan bir Türkiye olacağız. Bunun için önce birlik, beraberlik, kardeşlik, saygı, sadakat, sevgi, samimiyet, sebat, sabır ve kararlılıkla hedefe yürüyeceğiz, önümüzdeki liderimizle birlikte inşallah" diye konuştu.

Bakan Turhan, Türkiye'nin hizmet aşkıyla yanan bir liderinin olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü bu milletin derdiyle dertlenen, bu millete hizmet aşkıyla yanan bir liderimiz var. Allah başımızdan eksik etmesin. Bu, Rabbimizin bize bir ikramıdır, ülkenin bir şansıdır. Böyle liderler asırlarda bir gelir. Biz 21'inci asrın başında liderimizi bulduk, ona inandık, güvendik, onun koyduğu hedefe emin adımlarla hep birlikte yürüyeceğiz. Bu yürüyüşe kimse engel olamayacak. Terör saldırılarıyla, ekonomik saldırılarla önümüzü kesmek için kurdukları tuzakları bir bir aşacağız. Nasıl aştık? Sizlerle beraber aştık. Bugüne kadar girdiğimiz seçimlerin hepsinden galip ayrıldık. Milletimizin desteğiyle."

'ASIL HEDEF TÜRKİYE'

Türkiye'nin üzerinde çok büyük oyunlar oynandığını belirterek, gençlerin hedef alındığını anlatan Bakan Turhan, "Sosyal medya aracılığıyla gençlerimizi uyaralım. Onları çakallara, sırtlanlara feda etmeyelim. Bu bedeli en çok ülkemizin güneydoğusunda yaşayan insanlarımız ödedi, biliyorsunuz, ödüyor. Şu anda dağda 500 kişi falan kaldı. Sabah İçişleri Bakanımız açıkladı. İnlerinden çıkamıyorlar. Artık kendi silahını yapan, kendi savunma silahlarını yapan, başkasına mahkum olmayan bir Türkiye var. Allah'ın izniyle bugün sınır ötesi operasyonları yapabiliyorsak bu, başkalarından aldığımız silahlarla değil, eğer başkalarının yaptıkları silahlara mahkum olsaydık bugün ne Libya'da, ne Doğu Akdeniz'de, ne Irak'ta, ne Suriye'de harekat yapamazdık. Bugün yaptığımız bu harekatları yapmasaydık bunun bedelini çok daha ağır ödemek zorunda kalacaktık çünkü aslında hedef Suriye ya da Irak değil. Bu bölgeyi dizayn etmek isteyen güçlerin asıl hedefi Türkiye'dir. Bunu hepimiz biliyoruz. Buna göre vaziyet almamız lazım. Buna göre hareket etmemiz lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kongreden genel detay görüntü.

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN-Cihan BAYRALI/ECEABAT(Çanakkale),

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Saman balyaları altında kalan muhtar hayatını kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Hamidiye Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin (55), kendisine ait hayvan damında üzerine devrilen saman balyalarının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Hamidiye Mahallesi'nin 3 dönemdir muhtarlığını yapan Özkan Ergin, saat 12.30 sıralarında, büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için gittiği hayvan damında yakınları tarafından saman balyaları altında hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ve 112 ekibi, evli, 3 çocuk babası Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Devrilen saman balyalarının altında kaldığı belirlenen Ergin'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, Ergin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ölen muhtar Özkan Ergin'in fotoğrafı

-Olayın meydana geldiği hayvan damından ve devrilen saman baylayarından görüntü

-Jandarmanın incememesinden görüntü

-Ölen Muhtar Özkan Ergin'in yakınlarından ve meraklı kalabalıktan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Babasını baltayla öldürüp, polise teslim oldu

Bursa'da Eyüp Y. (37), tartıştığı babası Mehmet Y.'yi (57) baltayla başı ile sırtına vurarak, öldürdükten sonra polise gidip, teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi Ören Sokak'ta meydana geldi. Eyüp Y. ile evine gittiği babası Mehmet Y. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Eyüp Y., depodan aldığı baltayla babasını başı ile sırtına vurarak, öldürdü. Eyüp Y., olay sonrası Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giderek, babasını öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, Mehmet Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Mehmet Yı.'nin evinden görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Detaylar

Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,