DHA YURT BÜLTENİ - 9

FIRTINA NEDENİYLE GELİBOLU FERİBOTU KARAYA OTURDU

ÇANAKKALE Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bir feribot iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra, deniz içerisinde oluşan ve 'topuk' diye tabir edilen gizli kum birikintisinin bulunduğu yerde karaya oturdu.

Özel bir şirkete ait olan ve yolcu ile araç taşımacılığı yapan 'Aydın Kaptan-2' isimli feribot, Gelibolu 'ya gitmek üzere saat 12.00'de Çardak iskelesinden hareket etti. Bölgede lodosun şiddetli esmesi nedeniyle feribot sürüklenip iskelenin yaklaşık 10 metre açığında bulunan ve deniz içerisinde 'topuk' diye tabir edilen kum birikintisinin oluştuğu bölgede karaya oturdu.

İçerisinde araçlar ve yolcuların bulunduğu feribotun yanına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Hızlı Tahlisiye Botu sevk edildi.

AK Parti'li Yılmaz: Sınır kapıları tekrar açılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Koronavirüsten dolayı geçici olarak kapılar kapandı. Ama bu belli bir noktadan sonra sona erecek inşallah. Tekrar bu kapılar açılacak. İran'dan ne kadar çok turist geldiğini biliyoruz. Bunun, Van'ın ticari hayatına etkilerini biliyoruz" dedi.

AK Parti'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nca düzenlenen 'Yerel Kalkınma Stratejisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ile odaya üye esnaf katıldı. Toplantıda konuşan ve koronavirüs nedeniyle kapatılan sınır kapılarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti'li Yılmaz, şunları söyledi:

"Kapıköy biliyorsunuz geçmişte açıldı. Ben bakan olduğum dönemde 'İran'la ticaret' konulu toplantıyı da Van'da yapmıştık. İranlı yetkililerle o dönemde yaptığımız toplantıda Kapıköy Gümrük Kapısı'nın hafif araç trafiğine açılması kararını Van'daki bu toplantıda aldık ve açıldı o kapı çok şükür. Şimdi hafif araçlar gidip geliyor. Bunun etkilerini turizmde, esnafta hep birlikte görüyoruz. Ağır araçlar için de yol şartlarının iyi olması lazım. Yoksa buna açılmaması için de bir sebep yok. TIR'lar biliyorsunuz belli standartlarla gelip gidiyor. İran tarafından çon engebeli dağlık bir arazi var. Oradaki yolun iyileştirilmesi için de bunu her fırsatta İranlı muhataplarımıza iletiyoruz. Bizim yolumuz güzel. Kapıköy'e kadar yolu yaptık. Bu yol TIR trafiğine de müsait. Ama maalesef İran tarafında 30 kilometre bir yol ağı var. O alanı iyileştirebilirsek, İranlı muhataplarımız bunu yaparlarsa o zaman karşılıklı ticaret, bu TIR trafiği de artmış olacak ve Van'ın hakikaten çok önemli bir yere geleceğini hep birlikte görmüş olacağız. İran'la ticaret bugün maalesef virüsten dolayı geçici olarak tabi ki kapılar kapandı; ama bu belli bir noktadan sonra sona erecek inşallah. Tekrar bu kapılar açılacak. İran'dan ne kadar çok turist geldiğini biliyoruz. Bunun Van'ın ticari hayatına etkilerini biliyoruz. Her iki ülkenin de bundan büyük faydası var."

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9'luk depremin Van'ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede büyük yıkıntılara ve can kayıplarına neden olduğunu anlatan AK Parti'li Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir tarafında da komşu ülke İran'da ölümlere neden olan koronavirüs sıkıntılara neden oldu. Sınırda bulunan kapıların geçici süre kapatılması da belli sıkıntılar oluşturdu. Bütün bunlardan dolayı Van'a ve Vanlılara geçmiş olsun diyoruz. İnşallah tüm bunları aşacağız. Devletimiz, hükümetimizin yetkilileri hem yaşanan çığ felaketinde hem depremde sürekli Van'daydı. Ben huzurunuzda sayın bakanlarımıza ve kurumlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Hükümetlerimiz dönemlerinde yönetmenliklere göre yapılan yapılar hiçbir zarar görmediler. Ama daha eskiden yapılan konutlar maalesef depremin etkilerini çok daha ağır şekilde hissetmiş oldular. Dolayısıyla bir afet olduğunda bütün tartışmaları bir tarafa bırakıp öncelikle acil müdahaleler yapmak gerekiyor. Acil müdahalelerde gerçekten Türkiye dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi. Bunu yaşadığımız son depremlerde de daha net bir şekilde görüyoruz. Dünyada herhalde Türkiye ile yarışacak çok az ülke vardır."

-Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve katılımcılar

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın konuşması

-Detaylar

VAN

Bakan Yardımcısı Turagay'dan koronavirüs açıklaması

Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay koronavirüsünün Türkiye sınırlarına dayandığını ve Habur Sınır Kapısı'nda her türlü önlemin alındığını söyledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda incelmelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Yardımcısı Turagay'a Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ) Başkanı Arif Parmaksız, GTİ Genel Müdürü Ömür Cebeş ve GTİ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Gürlek eşlik etti.

Valilik girişinde Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ tarafından karşılanan Turagay daha sonra Valilik makamına geçti.

'HER TÜRLÜ TEDBİR ALINIYOR'

Çıkışta ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Turagay, Habur Sınır Kapısı'nda çalışanlar ve vatandaşlar için koronavirüs tehdidine karşı her türlü önlemin alındığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsüne karşı her türlü önlemi aldığını belirten Bakan Yardımcısı Turagay, "Türkiye için çok önemli olan Habur Sınır Kapısı'na bir teknik ziyarette bulunuyoruz. Sağlık konusunda, koronavirüsü konusunda zaten Sağlık Bakanlığı her türlü girişimde bulunuyor. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak her türlü desteği veriyoruz. Burada çalışan elemanlarımızın her türlü tehdide karşı korunması için dezenfeksiyon başta olmak üzere her türlü tedbiri aldık. Koronavirüsü tüm dünya için önemli bir tehdit oluşturuyor. Türkiye'nin de sınırlarına dayanmış durumda ama bununla ilgili olarak riskin miniminize edilmesi için Türkiye'de her türlü tedbir alınıyor. Her şey Sağlık Bakanlığı'nca yerine getiriliyor. Biz de ilgili kuruluşlar olarak İçişleri Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı olarak elimizden gelen tedbirleri almak için gayret gösteriyoruz. Başta çalışanlarımız olmak üzere, tüm milletimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın gelişi

Valilik önünde karşılanması

Şeref Defterini İmzalaması

Valilik Makam Odasından görüntü

Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 413 MB

BM'den İdlib'e 20 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 20 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından İdlib'e hareket eden BM yardım konvoyunda bulunan insani yardım malzemeleri, bölgedeki sivillere dağıtılacak.

-BM tırları

-Cilvegözü'ne gelirken

-gümrük sahasına girerken

-detayları

SÜRE: 03'16" BOYUT: 365MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

Beyşehir Gölünde balık avlamak için kaçak tekne ve elektroşok cihazı ele geçirildi

KONYA ve Isparta sınırları içinde yer alan Beyşehir Gölü'nde jandarma ve beraberindeki ekiplerin yaptığı baskında sazlıklar arasında kaçak olarak balık almada kullanılacak olan tekne ile elektroşokta kullanılan mazlemeler ele geçirildi.

Beyşehir İlçe Jandarma Komunatlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü'nen Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Kıyakdede Mahallesi'ndeki sazlık alanda kaçak av yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine tekneyle ihbar edilen adrese giden ekipler sazlık arasında balık almada kullanılacak olan tekne ile elektroşokta kullanılan mazlemeler ele geçirdi. Ekipler, malzemelere el koyarken, kim tarafından bırakıldığını tespit etmek içinde çalışma başlattı.

Ekiplerin tekni ve elektroşok cihazlarını bulmaları

Drone havadan detay

Haber: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA))

Mardin'de atıl durumdaki hükümlü koğuşu spor salonuna çevrildi

MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle Mardin Cezaevi'nde eskiden hükümlü koğuşu olarak kullanılan alan çok amaçlı spor salonu haline getirildi.

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde düzenlenen programla eski hükümlü koğuşu olan ve uzun bir süredir atıl durumda olan alan hükümlülerin faydalanabilmesi için çok amaçlı spor salonu olarak düzenlendi. Açılış törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin Başsavcısı Ahmet Bektaş ve çok sayıda davetli katıldı. Salonda hükümlülerin masa tenisi, dart, satranç oynayabileceği alanlar da oluşturuldu.

Açılıştan sonra hükümlülere konferans salonunda sertifikaları verildi. Burada bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, "İnfaz kurumları hem çalışan için hem de cezasını infaz eden tutuklular için zor alandır. Modern toplumlarda artık ceza infaz kurumları burada kalan kişilere eziyet etmek, kişileri bir yere kapatmak, bazı şeylerden mahrum bırakmak amacı gütmüyor. Artık temel amaç kişiyi topluma nasıl kazandırırız, burada kişiye ne katarız gibi çalışmalar yapılıyor. Biz de Mardin Ceza İnfaz Kurumu içerisinde bakanlıktan aldığımız izinlerle bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Tutuklularımızın varsa bazı yeteneklerini açığa çıkarmak ya da onları belli bir mesleğe yönlendirmek, buradan çıktıkları zaman dışarıdaki hayata daha kısa sürede adaptasyon sağlamaları için bir takım çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar kapsamında da infaz kurumumuzda daha önceden hükümlü koğuşu olarak kullanılan ve bir süredir atıl durumda olan bir alanı hem olumlu zaman geçirmeleri hem de eğlenirken bir şeyler öğrenmeleri anlamında bazı çalışmalar yaptık. GAP idaresi ve ÇATOM'un çok katkısı oldu. O salon bugün hizmete girdi. Hükümlülere sırayla, herkese adil olacak şekilde açacağız. Günün belirli saatlerinde orada etkinliklerde bulunacaksınız" dedi.

Cezaevinden detay

Hükümlü koğuşundan detay

Salondaki oyun alanlarından detay

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Protokolün oyun alanlarını kullanması

Genel ve detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB

MARDİN

"Örümcek Adam" depremzede çocukları eğlendirdi

ELAZIĞ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardında Antalya'dan gelen Burak Soylu (27), "Örümcek Adam" kostümüyle yaptığı gösterilerle depremzede çocukları eğlendiriyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için Elazığ Belediyesi'nin desteği ile kente gelen Burak Soylu, depremzede çocuklarla buluştu. "Örümcek Adam" kostümü giyen Soylu, çadır kent, okullar ve konteyner kenti gezerek çocuklara çeşitli gösteriler düzenliyor. Televizyondan tanıdıkları süper kahramanı canlandıran Soylu'yu karşılarında gören Tevfik Yaramanoğlu İlkokulu öğrencileri, düzenlenen gösteri ile doyasıya eğlendi. Okulun öğrencilerinden Ayşe Bircan Çetin, "Ben Örümcek Adam'ı çok seviyorum, hep televizyonda izlemiştim onu ama bugün okulumuza geldi onu ilk defa canlı olarak gördüm çok mutluyum" dedi.

Öğrencilerden Eslem Naz Tunç ise çok eğlendiğini ifade ederek, "Örümcek Adam'ı hep televizyonlarda görmüştüm. Teşekkür ederim geldiği için. Beraber oyunlar oynadık" diye konuştu

Örümcek Adam'ın çocuklarla oynaması

Öğrencilerin konuşması

Burak Soylu'nun konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Elazığ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 560 MB