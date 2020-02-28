DHA YURT BÜLTENİ - 9

Adana 'ya şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) acı haberi, Adana'da yaşayan ailesine verildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın şehadet haberi, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Acı haberi alan şehidin babası Adil ile annesi Hatice Cankara, büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini duyan ailenin yakınları da taziye için eve akın etti. Tek katlı eve gelen zabıtalar, binaya Türk bayrağı astı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit evinin görüntüsü

Şehit evine gelen yakınları

Şehidin babasının telefonla konuşurken görüntüleri

Eve Türk bayrağı asılması

Şehidin sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Hatay'a ikinci şehit ateşi düştü

SURIYE'nin İdlib kenti kırsalında rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askerden Teğmen Mustafa Bayraktar'ın (29) acı haberi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda şehit düşen Teğmen Mustafa Bayraktar'ın acı haberi ailesine ulaştı. Bayraktar'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Edibe Bayraktar ve babası Yusuf Bayraktar'ın şehir dışında olduğu, eve dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Şehit Teğmen Bayraktar, törenle toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit Mustafa Bayraktar'ın baba evinden görüntü

Taziye çadırı önündeki kalabalık

Komşularından görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Eskişehir otogarında 'sığınmacı' yoğunluğu

TÜRKİYE'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağının duyulmasının ardından Eskişehir'de yaşayan sığınmacı ve mülteciler, Edirne'nin yanı sıra diğer sınır illerine sefer düzenleyen firmalarda yoğunluğa neden oldu.

Eskişehir'de mülteci ya da sığınmacı olarak kalanlar, Türkiye'nin sınırlarda denetim yapmayacağını açıklamasının ardından sınır kentlerine gitmek için harekete geçti. Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşanırken, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu sığınmacılar özellikle Edirne ve İzmir'in yanı sıra sınır kentlerine gitmek istediklerini söyledi. Çantaları ve valizleriyle otogara gelen sığınmacılar sefer yapan otobüs firmalarından bilet alarak yola çıktı. Kalabalık aileler ise özel minibüsler kiralayarak sınır kentlerine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eskişehir otogarı

-Çantalarıyla otogara gidenler

-Bilet alan sığınmacılar

-Yazıhanelerden görüntü

-Otobüslerin önünde bekleyenler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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Sıhhi tesisat ustası moloz yığınları arasında ölü bulundu

KAYSERİ'de, sıhhi tesisat ustası Ufuk Akkoyun (32), 13 katlı inşaat halindeki binanın önünde bulunan moloz yığınları arasında ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Avanos Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki binanın önünde meydana geldi. İnşaata gelen işçiler, binanın önünde bulunan moloz yığınları arasında hareketsiz halde yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada ölen kişinin sıhhi tesisat ustası Ufuk Akkoyun olduğu tespit edildi. Ufuk Akkoyun'un cenazesi hastane morguna kaldırılırken, polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA

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Kayıp çiftçi için yapılan kazıda insan kemikleri bulundu

TEKİRDAĞ'da,16 aydır kayıp olan çiftçi Cemalettin Obut'un (60) öldürüldükten sonra gömüldüğü ihbarı üzerine ormanlık alanda yapılan kazıda, insan kemikleri bulundu. Kemiklerin kayıp Obut'a ait olup olmadığı, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeyle kesinlik kazanacak.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, çiftçilik yapan Cemalettin Obut, 18 Ekim 2018 tarihinde ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Obut, tüm aramalara rağmen bulunamadı. 16 ay sonra Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen bir ihbarda ise Obut'un öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma, belirtilen bölgede iş makineleriyle arama başlattı. 4 ayrı noktada yapılan kazıda, insana ait kemik parçaları bulundu.

Kemikler, kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili biri 'hırsızlık' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan 2 şüpheli sorguya alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin ormanlık alanda kazı çalışması yapması

-Ormanlık alandaki çalışma

-Bulunan kemiklerin delil poşetlerine konulması

-Kazılan çukurlardaki inceleme

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

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Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 55'inci gün

TUNCELİ'de, 55 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları bugün de devam etti.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak günü, kaldığı yurttan çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışmasıbaşlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

10 KİLOMETRELİK ALANDA ARANIYOR

Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları 55'inci günde de sürdü. Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısı ile Sarısaltuk Viyadüğü'nde yapılan arama çalışmaları, AFAD görevlileri, Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülüyor.

Arama çalışmalarına bugün Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin bulunduğu kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda devam edildi. Görüş mesafesinin sıfır olması nedeniyle su altında arama yapılamayan çalışmalar kapsamında, ekipler, botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama yaptı. Kayıp Gülistan'nın izine henüz rastlanılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin botlar ile kıyı kesiminde yaptığı aramalar

Genel ve detay görüntüler

Ferit DEMİR/TUNCELİ,

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Sivas'ta şehitler için dua edildi

SİVAS'ta İdlib'de şehit olan askerler için Cuma namazı öncesi tarihi Ulu Cami'de dua edildi. İl protokolü birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 33 Mehmetçik için Cuma namazı öncesi Ulu Cami'de dua edildi. Hutbede birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, il protokolü ve siyasi parti temsilcileriyle Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

Vali Ayhan, "Dün akşam yüreğimiz dağlandı. Bir hain, alçak saldırı sonucu 33 vatan evladı, Mehmetçiğimiz şehit oldu. Tabi dün akşamdan beri gerek ülkemizde, gerek ilimizde herkes teyakkuz altındaydı. Hamdolsun ilimizde de bu manada tüm tedbirleri gözden geçirdik. Tabi bedenimiz burada olsa da ruhumuz, kalbimiz sınır ötesi harekatında memleketimizin istikbali, istiklali, milletimizin istikbali için gece gündüz gözünü kırpmadan fedakarca çarpışan Mehmetçiğimizin yanındaydı. Bugün de son haberlerde 33 vatan evladının şehit olduğu söylendi, ilimizde herhangi bir şehidimiz yok. Duygularımızı, hissiyatımızı, düşüncelerimizi ilimizde güzel bir birliktelik örneğini sergilemek bizim en büyük ilacımız bu. Tüm kurum amirlerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, siyasi parti il başkanlarımızla Ulu Cami'mizde vatandaşlarımızla birlikte cuma namazı kılarak bu duygularımızı, hissiyatımızı paylaşalım ve ilacımız olan birlik ve beraberliği göstermiş olalım ve bunu da göstermiş olduk. Vatandaşlarımızdan sükunetli olmalarını, dirayetli, metanetli olmalarını herhangi bir provakasyona karşı duyarlı olmalarını özellikle istirham ediyoruz. ilimizde de bu konuda güzel bir hassasiyet var, güzel bir anlayış ve güzel bir beraberlik, birliktelik var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Camiden görüntüler

-İl protokolünün görüntüsü

-Valinin açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Şanlıurfa'da İdlib şehitleri için gıyabi namaz kılındı

ŞANLIURFA'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Mehmetçik için cuma namazının ardından Dergah Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit olması dolayısıyla Balıklıgöl platosunda toplanan vatandaşlar, cuma namazının ardından saf tuttu. Vatandaşlar, hep birlikte şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cuma hutbesinde şehitlere rahmet okunurken, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Kadınların gözyaşı döktüğü Dergah Camii'nde yaklaşık 2 bin kişi, şehitler için dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehitler için kılınan gıyabi namaz

Duaların yapılması

Dergah Camiinde yaşanan yogunluk

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA

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Perşembe Yaylası Göleti buz tuttu

ORDU'nun Aybastı ilçesinde, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle, Perşembe Yaylası Göleti buz tuttu. Vatandaşlar, donan gölde yürüyüş yaptı.

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Ordu'nun Aybastı ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Deniz seviyesinden bin 500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'nda yer alan ve yaklaşık 80 bin metrekare alana sahip olan Perşembe Yaylası Göleti de soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Karadeniz'in gözde yaylalarından olan ve dünyaca ünlü mendereslerin kıyısında bulunan göleti görmek isteyen vatandaşlar bölgeye akın etti. Bazı vatandaşlar ise buz tutan göl üzerinde yürüyüş yaptı.

'TÜRKİYE'NİN SAYILI YAYLALARINDAN BİRİ'

Termometrelerin sıfırın altında 15 dereceyi gösterdiğini ifade eden Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, soğuk hava nedeniyle çok sayıda göletin donduğunu belirtti. Geçtan, "Perşembe Yaylası Göleti, genişliği ve derinliği ile merak uyandıran, bölgemizin büyük göllerinden biri. Perşembe Yaylası Göleti'nin yüzeyi genel olarak bu aylarda donuyor ve vatandaşlarımız bu bölgeye akın ediyor. Çevre il ve ilçelerden de gelenler oluyor. Perşembe Yaylası, yaz-kış yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Bu yayla, Türkiye'nin sayılı yaylalarından biridir, bu nedenle bu doğal güzelliği görmeyen herkesi yaylaya devam ediyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone detaylar

-Donan göletten detaylar

Haber-Kamera: Yavuz ŞEN/AYBASTI (Ordu),