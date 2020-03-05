DHA YURT BÜLTENİ-9

Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın naaşı baba ocağına getirildi

SURİYE'nin İdlib şehrinde Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın cenazesi Denizli 'deki baba evine getirilerek helallik alındı. Şehidin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, Anne Gülseren Akman, "Ağlamayın. Oğlum ağlayanları sevmez. Rüyalarıma gel oğlum" diyerek, ağıt yaktı.

Bekar olan Şehit Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, eskort eşliğinde askeri cenaze aracıyla Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi, 2390 Sokak'taki baba evine getirildi. Cenaze, evin önünde bekleyen Akman'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş tarafından tekbir ve dualarla karşılandı. Burada dua okunmasının ardından Akman için helallik alındı. Akman'ın tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. İşçi emeklisi olan baba Suat ve ev kadını anne Gülseren Akman güçlükle ayakta durabildi. Oğlunu şehit vermenin acısını yaşayan iki çocuk annesi Gülseren Akman, "Ağlamayın. Oğlum ağlayanları sevmez. Rüyalarıma gel oğlum" diyerek, ağıt yaktı.

Şehit Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın cenazesi daha sonra Pamukkale Üniversitesi yerleşkesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın fotoğrafı

-Dua edilmesinden görüntü

-Tabutun taşınması

Haber : Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Malkoç: Silahla mağdurları öldürüyorlar, uluslararası hukukta suç

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin 9 yıldan bu yana göçmenlere gönlünü açarak, misafir ettiğini, sınır kapıları açılınca Avrupa'ya geçişler nedeniyle Yunanistan'ın uluslararası hukuka göre suç işlediğini söyledi. Malkoç, "2-3 gün bile dayanamadılar. Yunanlar sınırdaki köylülere silah veriyor, 'Gelenlere ateş edin' diye. Bunlar uluslararası hukukta suç. Silahla mağdur insanları öldürüyorlar" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, beraberindeki heyetle programları kapsamında geldiği Mersin'de Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. Malkoç, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçti. Burada konuşan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yapısı ve görevleri hakkında bilgi vererek, Ombudsman Halkla Buluşuyor Programı kapsamında kentte geldiklerini söyledi.

Malkoç, daha sonra gazetecilerin, göçmenlerin sınır kapısında yaşadığı sorunlarla ilgili sorduğu soruyu yanıtladı. Malkoç, "Biz Kamu Denetçiliği Kurumu olarak arkadaşlarımızla beraber Yunanistan'a geçiş konusunda yaşanan zorluklar, sıkıntılar, Yunanların yaptığı yanlışları ve işlediği suçları yerinde görmek üzere önceki gün Edirne'ye gittik. Yunanistan ile bizim 104 kilometre sınırımız var. Yoğunlaşılan, göçmenlerin kapıdan geçmek için baskı kurdukları yer Pazarkule mevkisi. Orada yığılma var. Maalesef Yunanlar, silah kullanarak 3 kişiyi öldürdüler. Bizim tespit ettiğimiz oradan 20'nin üzerinde yaralı var. Çocukları yaralıyorlar. Çocukların biberonlarını alıyorlar. Telefonlarını, paralarını, giysilerini gasbedip iç çamaşırları ile onları Türkiye'ye gönderiyorlar. Bunların hepsi tutanak altına alınıyor. Bunlar uluslararası hukuka göre suçtur. Silahla mağdur insanları öldürüyorlar" diye konuştu.

'BU SORUMLULUĞU HERKES YERİNE GETİRECEK'

Türkiye'nin 9 yıldan bu yana göçmenlere gönlünü açarak, misafir ettiğini, sınır kapıları açılınca Avrupa'ya geçişler nedeniyle Yunanistan'ın uluslararası hukuka göre suç işlediğini belirten Malkoç, şunları kaydetti:

"Bizim insanımız merhamet sahibidir. Devletimiz şefkatlidir ama onlar 2-3 gün bile dayanamadılar. Yunanlar sınırdaki köylülere silah veriyor, 'Gelenlere ateş edin' diye. Bunlar uluslararası hukukta suçtur. Oradaki kamu görevlileri bu anlamda hepsini tutanak altına alıyorlar. Bununla ilgili adli tutanak tutuyorlar. Başsavcılığını çok güzel çalışması var. Baro bu konuda komisyon kurmuş. Türkiye insanlık adına insanın haysiyeti, onuru adına 10 yıldan beri milletiyle devletiyle bu mağdur, mazlum insanlara gereken yardımı yapmıştır. Bu yükü Türkiye'nin tek başına kaldırabilmesi mümkün değildir. Burada Avrupa'ya da Amerika'ya da sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu herkes yerine getirecek."

'AB, BÖYLE DEVAM EDERSE YUNANİSTAN'IN SUÇ ORTAĞI OLACAK'

Sorumluların er ya da geç hesap vereceğini kaydeden Malkoç, "Yunanlar bugün cinayet işliyorlar ama zannetmesinler hesabı verilmeyecek. Hepsinin hesabını verecekler. AB, bugün Yunanistan'ın suçlarına göz yumuyor ama böyle devam ederse Yunanistan'ın suç ortağı olacaklar. Bunların hesabını uluslararası toplum, uluslararası hukuk daha doğrusu dünyadaki vicdan sahibi olanlar sonuna kadar takip edecekler. Avrupa, Amerika ve Rusya'nın yanlış davranışları bizi üzüyor. Türkiye, millet olarak çok güçlü, devlet olarak son 200 yılın en iyi dönemindedir. Bunların hepsinin hukuki sonuçları olacaktır. Edirne'de de gördüğümüz Ankara'da da gördüğümüz bu coğrafyada bin yıldan beri olan bu millet, bu devlet tecrübesi ile gerekeni yapıyor. Gerekli hukuki çalışmalar yapılıyor. Göreceksiniz Yunanlar yargılanacak. Onların suç ortağı niteliğinde olanlar da önümüzdeki yıllarda yargılanacak. Bunların takipçisi olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, araçtan inerken

-Malkoç ve beraberindekiler Vali Ali İhsan Su tarafından karşılanırken

-Malkoç ve Vali Su yürürken

-Malkoç, defter imzalarken

-Malkoç ve beraberindekiler toplu fotoğraf çektirirken

-Malkoç ve beraberindekiler otururken

-Malkoç konuşurken

-Genel ve detay

(BOYUT: 647 MB) (SÜRE: 5,46 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Antalya'da denizde tarihi top mermileri bulundu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kaleiçi'nden akademik araştırma amaçlı bir dalışta, tesadüfen denizde falezlerin altında 5 tarihi top mermisi buldu.

Gülle şeklindeki top mermilerinin Selçuklu veya Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülüyor.

Su altında hem biyolojik hem de dünyanın en eski gemi batığından birçok tarihi döneme ait batıkların ortaya çıkarıldığı Antalya'nın Akdeniz kıyılarında, bu kez de deniz altında top mermileri bulundu. AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kaleiçi'nden geçen hafta cumartesi günü yosunların dağılımıyla ilgili bir akademik çalışma kapsamında dalış yaptığını belirterek, "Yosun dağılımını takip ediyorduk ve o sırada birkaç tane top mermisiyle karşılaştık" dedi.

Gülle şeklindeki top mermilerinin muhtemelen Selçuklu veya Osmanlı dönemine ait olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Metal gülle şeklinde. Daha önce de daha küçük kurşun bir gülle aynı bölgede, muhtemelen top güllesi bulmuştuk. 5 tane görüntüledim, tesadüf eseri oldu. 25- 30 metrelik bir alanda 5 tane var. İlginçtir, aynı yere atılmış mermiler, uzaktan bir yerden şehre atılan top mermileri. Su altından çıkarılmasına son derece karşıyım, çıktığı anda çünkü dışı hemen oksitleniyor ve dağılıyor. Çıkarıldığında ise iyi bir şekilde muhafaza edilmesi lazım, ancak çıkarılmaması olduğu yerde kalması daha iyi" diye konuştu.

Gülleleri görüntülediği bölgede İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Saint Didier batığının bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, ancak bu güllelerin ondan atıldığını düşünmediğini, daha çok Osmanlı dönemine ait olabileceğini dile getirdi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Antalya kıyıları bizi şaşırtmaya devam ediyor. Zaman zaman bu tür şeylerle kıyılarımızda karşılaşıyoruz. Bir bakıyorsunuz doğal olarak biyolojik çeşitlilikle ilgili yeni canlılarla karşılaşıyoruz, bir bakıyorsunuz tarih ve arkeolojiyle karşılaşıyorsunuz. Antalya güzel bir kent. iyi korunması, değerlerine sahip çıkılması gerekiyor" dedi.

Falezlerin altında görüntülediği top güllelerini sosyal medya hesabından da paylaşan Prof. Dr. Gökoğlu, güllelerin kayalarla bütünleştiğini belirterek, "Tarihin sonsuzluğunu beklemektedir. Muhtemelen ecdadın attığı top gülleleri. Tıpkı Suriye'de bugünün teknolojisiyle atılan top mermileri gibi. Bu vatanın uğruna toprağa düşen askerlerimizin anısına, onların aziz ruhları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Su ürünleri fakülte dış plan

Mermilerin bulunduğu bölgeden görüntü

mermilerin su altında çekilen resimleri

Prof Dr. Mehmet Gökoğlu resimleri incelerken görüntüsü

RÖP: Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu

386 MB -- 03.29

HABER: Mehmet ÇINAR -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, -

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Mağaza önünden etek hırsızlığı kamerada

ADIYAMAN'da, kıyafet mağazası önünde, kaldırımda bulunan etek, kimliği belirsiz kadın tarafından çalındı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, müşteri gibi Mustafa Albayrak'a ait kıyafet mağazası önüne gelip, içeri bakmaya başladı. Kadın, daha sonra mağaza önündeki eteklerden birini çalıp, çantasına koyarak, uzaklaştı. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, polise haber verdi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi kadının yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Güvenlik kamerası

Hırsızların dükkanın önüne gelişi

Hırsızların dükkan önünde bulunan eteği çantaya koyması

-Hırsızın olay yerinden uzaklaşması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Mahir ALAN - Kamera: ADIYAMAN DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95 MB

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8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 95 gözaltı

BATMAN merkezli 8 ilde, 700 polisin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda, 95 kişi gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis oynattıkları, oynanmasına aracılık ettikleri, yasa dışı bahisten sağlanan parayı aktarmak için banka hesaplarını kullandırdıkları öne sürülen 95 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi öncülüğünde kent merkezli Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Karabük, Bitlis ve Ardahan'da belirlenen adreslere 700 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 95 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız 3 tabanca, ruhsatsız 2 av tüfeği, 2 kurusıkı ve mermiler ile yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 47 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin operasyona hazırlanışı

Düzenlenen operasyon

Şüphelilerin görüntüleri

Ele geçirilenler

Haber: Reşat YİĞİZ- Kamera: BATMAN,

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Kavşakta TIR devrildi, otoyol geçiş kapandı

DÜZCE'de, TEM Otoyolu Düzce gişeleri kavşağında TIR devrildi. TIR sürücüsü yaralanırken, otoyol girişinin İstanbul istikameti yaklaşık 3 saat kapalı kaldı.

Kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Düzce gişeleri kavşağında meydana geldi. İstanbul istikametine girmekte olan Mahmut Şahin Yılmaz idaresindeki 16 AAR 42 plakalı TIR kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen TIR nedeniyle gişelerin İstanbul istikametine geçişi trafiğe kapatıldı. Yaralanan TIR sürücüsü Mahmut Şahin Yılmaz, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen TIR'ın kaldırılmasının ardından İstanbul istikameti yaklaşık 3 saat sonra ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Devrilen TIR'dan görüntü

TIR'ın kaldırılırken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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