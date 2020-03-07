DHA YURT BÜLTENİ - 9

Özel harekat polisleri Meriç Nehri'nde zodyak botla devriyede

EDİRNE'den geçtikleri Yunanistan 'ın, şiddet uygulayıp geri gönderdiği göçmenler için görevlendirilen ve dün göreve başlayan tam donanımlı bin özel harekat polisleri, bugün sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriye gezdi.

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da göçmenlerin şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye, sınır boyunda bin özel harekat polisi görevlendirdi. Yunanlıların şiddet uyguladığı göçmenleri geri itmelerini engellemek için dün görevlerine başlayan özel harekat polisleri bugün Meriç Nehri üzerinde devriye görevine devam etti. Nehir üzerinde zodyak botlarla devriye gezen özel harekatçılar, gün boyu görevlerini sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Meriç Nehri'de zodyak botla gezen özel harekatçılar

-Nehirde devriyeden detaylar

-Yunan güvenlik güçleriyle polis özel harekat botunun karşı karşıya gelmesi

-Polislerden detaylar

-Sınırdan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

==============================

Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Çağdaş İş Adamları Platformu'nca otelde düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla buluştu. Toplantı, basına kapalı gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün Kayseri'de iş dünyasındaki insanların sorunlarını dinlemek üzere Genel Başkanımızla buraya geldik. Kayseri, iş dünyasının önemli merkezlerinden birisidir. Burada dinleyeceğimiz konular bize Türkiye'nin genelindeki sorunlara ışık tutacaktır" dedi.

'GENEL BAŞKANIMIZIN KEŞKE DEDİĞİ BİR ŞEY YOK'

Öztrak, soru üzerine Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle özür dilemesini istediğine ilişkin haberlerle ilgili de "Genel başkanımızla alakalı aslı olmayan konuşmalar yapıldığını fark ettik. Bu sözlerin hiçbir aslı ve astarı yoktur. Dün grup başkanvekilimiz de açık açık ifade etmiştir. Genel başkanımızın, grup başkanvekilimizin söylediği sözlerle ilgili 'keşke' dediği hiçbir şey yoktur. Dün söylenen ve bugün sosyal medyada giderek köpürtülmeye çalışılan sözlerin hiçbir aslı ve astarı yoktur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Muhammed KISIR/KAYSERİ,

===========================

Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı (2)

KAPKAÇÇI TUTUKLANDI

Antalya'da yolda yürürken T.Ş. adlı kadının cep telefonunu alıp kaçan ve polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen T.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANTALYA

===============================

Genç kızın telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı (2)

GASPÇI TUTUKLANDI

Antalya'da, yanında iki kuzeniyle yürüyüşe çıkan B.K.'nin elindeki telefonunu alıp kaçan M.Ö, 'gasp, yağma' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ANTALYA

===============================

Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Malkara'ya ulaştı

ÇANAKKALE Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı.

Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına 6 gün önce İstanbul'un Bağcılar İlçesinden elinde büyük bir Türk bayrağı ile yola çıkan ve eski dönem askeri kıyafet giyen Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karşılandı.

17 gün sürecek yaklaşık 400 kilometrelik yürüyüşün sonunda Çanakkale'ye ulaşacak olan Gümüş, "Bugün itibariyle şehitlerimiz için 263 bin 533 adım attım. 213 kilometre yol yürüdüm. Şehitlerimiz için yaklaşık 400 kilometre yol yürüyeceğim" dedi.

'ŞEHİTLER YOLUNDA ÖMRÜM VAR OLDUĞU SÜRECE YÜRÜYECEĞİM'

İstanbul'dan Çanakkale'ye yürümek için yola çıktığını söyleyen Saffet Gümüş, "Tokat 15'liler Derneği Başkanı olarak torundan dedeye vefa yürüyüşünde Malkara ilçesinde mola verdik. Tokat 15'li torunları dernek başkanıyım. Bu yıl yürüyüşümüzün 2 ncisini düzenliyorum. Yürüyüşümüzün amacı bayrak için yürüyorum. Yürüyüşümüzü İstanbul bağcılardan başlattık. Bugün yürüyüşümüzün 6. Günündeyiz. Çanakkale'ye yürüyüşümüz devam ediyor. Bugün Tekirdağ'ın Malkara ilçesine geldik. 6 günde 263 bin 533 adım attım. 213 kilometre yol yürüdüm. Daha yolumuz uzun. Şehitler yolunda ömrüm var olduğu sürece yürüyeceğim" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZA TAKDİM EDECEĞİM'

Saffet Gümüş, şehitleri anmak için yürüdüğünü ifade ederek, "Çanakkale zaferinin 105 nci yıldönümü dedelerimiz orda vatan için bayrak için şehit oldular. Diyorum ki onlara siz rahat uyuyun. Torunlarınız sizlerin yolunda. Bayrağımıza, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkıyoruz. Çanakkale doğru yürüyüşümüz devam ediyor. 18 Mart'ta Çanakkale' de olacağız. Bağcılar Belediye başkanı lokman Çağrıcı'dan almış olduğum bayrağı 18 Mart'ta Çanakkale'de Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğim. Bu arada ben gazi torunuyum. Dedem, Çanakkale savaşında hey 15'lilerden. Gazi torunu olmak tabi daha farkındalık. Dedemin savaşmış olduğu cephede görev almış olduğu yerleri görmek aynı onun yolunda gitmek bana huzur veriyor. Şehitlerimize yürüyoruz. Yolumuz şehitlerimizin yolu. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin diyor, yaralı gazilerimize şifalar diliyorum. Bizim başka gidecek vatanımız yok. Toplam yaklaşık 400 kilometre yol yürüyeceğim" diye konuştu.

Geceyi Malkara ilçesinde geçirecek olan Saffet Gümüş sabah erkenden Malkara ilçesinden yola çıkarak Çanakkale yürüyüşüne kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Saffet Gümüş'ün Malkara ilçesine gelişi

-Malkara ilçe girişi tabelasından detay

-Saffet gümüş'ün konuşması

-yolda yürümesinden detay ve türk bayrağını sallaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),

===============================

Öğrencilerden Komando Marşı

BURDUR'da üniversite öğrencileri Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki askerlere destek olmak için Komando Marşını okudu.

Türkiye Diyanet Vakfı Burdur Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri Burdur Gölü kenarında Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için Komando Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Öğrenciler marşı okuduktan sonra asker selamı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Öğrencilerin Komando marşını okuması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

==============================

İlkokul öğrencileri şehitler için 200 metrelik bayrakla yürüdü

BOLU'nun Göynük ilçesinde yüzlerce ilkokul öğrencisi, İdlib şehitlerini anmak için 200 metrelik dev bayrakla yürüyüş yaptı. Çok sayıda vatandaş da öğrencilerin yürüyüşüne destek verdi.

Göynük ilçesinde bulunan Ali Ericek İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, İdlib'de şehit olan askerleri anmak için etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında bir araya gelen yüzlerce öğrenci, 200 metrelik bayrakla ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. Miniklerin yürüyüşüne vatandaşlar da destek verdi. İlçenin en işlek caddelerinde gerçekleştirilen yürüyüş sonunda tören alanına gelindi. İdlib'te şehit olan askerlerin isimleri tek tek okunurken, hepbir ağızdan 'Burada' diye cevap verildi. Tören, şehitler için dua okunmasının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Yürüyüşten görüntüler

-Törenden görüntüler

-Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK(Bolu),

==============================

UEDAŞ trafoları kadınlar için boyadı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında farkındalık oluşturmak isteyen UEDAŞ, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ile iş birliği yaparak kentin en işlek yerlerinden birinde bulunan trafoya grafiti sanatıyla kadına şiddete dikkat çekti.

2017 yılından itibaren yürüttüğü 'Trafolar Konuşuyor' projesi kapsamında UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.), kadın ve çocuk hakları alanında birçok etkinlik ve faaliyetler gerçekleştiren Mor Salkım Dayanışma Derneği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında iş birliği sağladı. Ortak proje kapsamında Nilüfer İlçesi Özlüce Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki trafoda grafiti sanatıyla kadına şiddete dikkat çekildi. Yapılan grafiti sanatıyla 'Şiddete sessiz kalmayın' yazısının yanı sıra şiddete yönelik ihbar numarası trafoya işlendi.

Etkinlik hakkında konuşan Mor Salkım Kadın Dayanışması Derneği Kurucu Başkanı Dilek Üzümcüler "Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlu olmasını istiyoruz. UEDAŞ'ın kadına yönelik şiddetle mücadelemizde bizlere destek vermesi bizleri çok mutlu etti. Buradan geçen birçok kadın ve erkek için farkındalık sağlayabiliriz. Biliyorsunuz 6284 sayılı yasa hem kadını hem de erkeği koruyan bir yasa. Şiddet gören kadın da erkek de bizim dayanışma hattımızı arıyor. Bu hattı ve hizmetlerimizi yaygınlaştırmak amacıyla bugün buraya geldik ve trafo boyadık. İnşallah bu etkinliğimiz ile şiddetin azalmasına bir nebze de olsa aracı oluruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Kadınlar trafoyu boyarken

-Kadınlardan detaylar

-Trafodan görüntüler

-Dilek Üzümcüler Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,