DHA YURT BÜLTENİ-9

Kadınlar Günü gezisi dönüşü otobüs devrildi: 35 yaralı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen müze gezisinden dönenleri taşıyan otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, çoğu kadın, 35 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli- Karatepe yolu Kaleler mevkiinde meydana geldi. Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Arslantaş Açık Hava Müzesi'ne düzenlediği geziden dönenleri taşıyan Sezgin Açıkalın yönetimindeki 01 AEA 628 plakalı otobüs, girdiği virajda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Büyük çoğunlu kadın olan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

ŞOFÖR, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazanın ardından jandarma, otobüs şoförü Sezgin Açıkalın'ın ifadesine başvurdu. Yaralıların hastaneye taşınmasının ardından otobüsün bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye vinç getirildi. Otobüs kaldırıldığı sırada Sezgin Açıkakalın, gözyaşlarını tutamadı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), -

Yaşlı kadını ezen sürücü: Tencereler devrildi sandım

ANTALYA'da geri manevra yapan Volkan Ü.'nün (30) kullandığı otomobil, Fatmaana Aydın'ı (80) üzerinden geçti. Yaşlı kadın yoğun bakıma alınırken, sürücü Ü. ifadesinde, "Tık sesi duydum. Bagajdaki tenceler devrildi sandım" dedi. Volkan Ü., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaza, 18 Şubat günü saat 11.00 sıralarında, Manavgat ilçesi Taşağıl Mevkii'nde meydana geldi. Volkan Ü., 07 MGU 84 plakalı otomobili ile geri manevra yaparken o sırada evinin bahçesinde dolaşan Fatmaana Aydın'a çarptı. Çevredekilerin seslenmesi üzerine aracı durduran Volkan Ü., otomobilin üzerinden geçtiği yaşlı kadın için 112'yi aradı. Gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatmaana Aydın, hastaneye götürüldü. Vücudunda çok sayıda kırık ve iç organlarında ezikler olduğu tespit edilen Aydın, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Volkan Ü. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Ü., adli kontrolle serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILMAYA İTİRAZ

Fatmaana Aydın'ın tedavisinin halen sürdüğünü ve durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten avukat torunu Mustafa Gökduman, serbest bırakılma kararına itiraz ettiğini söyledi. Volkan Ü.'nün ağır kusurlu olduğunu ve tutuklu yargılanmasını talep ettiğini aktaran Mustafa Gökduman, kaza yerinin trafiğe kapalı alan olduğunu söyledi. Volkan Ü.'nün "geri manevra yaparken arkasına bakmadığını tahmin ettiğini" kaydeden Gökduman, "İki teker göğsünden iki teker de bacak kısmından geçmiş. 700 kg'lık bir araç anneannemin üzerinden geçmiş. Bacaklar kırık, kaburgalar kırık, omuz çıkmış. Kollarda kırık var. Akciğer ezilmiş. Yaşam destek ünitesine bağlı. Savcı ifadesini alıp serbest bırakılması için talepte bulundu. Mahkemede sanık Volkan Ü. 'Arkama baktım normal hızda geri geri gidiyordum. Bir tık sesi duydum. Bagajdaki tencelerin devrildiğini düşündüm' diyor. Burada bir kasıttan söz etmek lazım. Zorlayarak kadının üzerinden geçmiş. Baksaydı görürdü" diye konuştu.

Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü

MALATYA'da, 3 katlı apartmanın teras katında Zeynep Şavur'un (66) sırtını yasladığı duvar çöktü. Duvarla birlikte aşağı düşen Şavur, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Uçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Şavur, yaşadığı 3 katlı Kurtoğlu Apartma'nın terasındayken, sırtını yasladığı duvar çöktü. Şavur, duvarla birlikte aşağı düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zeynep Şavur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan Şavur'un yakınları, olay yerinde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

Yapılan incelemenin ardından Zeynep Şavur'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da erkekler, 'Kadınlar Günü Mitingi'nden çıkarıldı

ADANA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen mitinge destek için gelen erkekler, miting alanından çıkarıldı. Adana Kadın Platformu üyesi Ülkü Gülşen, 8 Mart'ta erkeklerin, kadınlar mitingden dönene kadar ev işi yapmaları gerektiğini söyledi.

Seyhan ilçesi Baraj Caddesi üzerindeki Kasım Gülek Köprüsü'nde buluşan kadınlar, ellerindeki pankartlarla çeşitli sloganlar atarak Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Alana giren kadınlar müzik eşliğinde halay çekerek, eğlendi. Bu sırada mitingin tertip komitesi tarafından yapılan anonsla erkeklerin alandan dışarı çıkması istendi. Konuyla ilgili konuşan Adana Kadın Platformu üyesi Ülkü Gülşen, erkeklerin bugün evde ev işlerini yapması gerektiğini belirterek, "Bugün dünyanın her yanında olduğu gibi kadınlar, erkek egemenliğine ve şiddetine karşı tepkilerini gösterecekler. Bunun için buradaki mitingi kadınlar tek başına organize etti. Birlikte olmanın gücünü ve dayanışmasını gösterecekler. Bugün kadınların günü ve erkekleri evde istiyoruz. Kadınlara destek vermek isteyen erkekler, kadınlara eşit davransınlar. Kadınları özgür bıraksınlar ve gölge etmesinler" diye konuştu.

İnternet ve bilgisayar olmadan kodlama öğrenen Elif'ten köy çocuklarına eğitim

YOZGAT'ta, internet ve bilgisayarın olmadığı köy evinde kağıt kalemle kodlama yöntemini öğrenen yine kendi imkanıyla yazılım geliştiren Elif Eda Güneş (19), köy köy gezip, çocuklara bilim ve teknoloji konusunda eğitim veriyor. Güneş, "İnsanlara dokunup, hayatlarını değiştirip, daha güzel bir dünya için uğraşmak istiyorum" dedi.

Çayıralan ilçesi Curali köyünde okuma yazma bilmeyen Mustafa- Hatice Güneş çiftinin 3 kızından en küçüğü olan Elif Eda, henüz 15 yaşındayken yazılıma merak saldı. Güneş, evde internet ve bilgisayar olmamasına rağmen kağıt ve kalem ile kodlama yöntemini öğrendi. Girdiği sınavda başarılı olarak lise eğitimi için Kayseri'ye gelen Güneş, burada da kendi çabasıyla yeni yazılım hazırladı. Bu proje ile Mars'a gönderilen keşif aracını tasarlayan şirketin yarışmasına katılan Güneş, Ancha Space Uzay Teknolojileri ekibine dahil olmaya hak kazandı.

'KELEBEK ETKİSİ' PROJESİNİ HAZIRLADI

Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite sınavına hazırlanan Elif Eda Güneş, bir yandan da Türk kızlarına rol model olmak amacıyla 'Kelebek Etkisi' adlı projeyi hazırladı. Güneş, proje kapsamında, Yozgat ve Kayseri'deki köyleri tek tek gezerek, kız çocuklarıyla bir araya geliyor, bilim ve teknoloji konusunda eğitimler veriyor.

'MÜCADELEMİN FEDAKARLIĞINI, AİLEMDEN AYRILARAK VERDİM'

Elif Eda Güneş, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, hayallerini gerçekleştirmek için Yozgat'taki köyünden Kayseri'ye geldiği söyledi. Küçüklüğünden bu yana hayal kurduğunu kaydeden Güneş, şöyle konuştu:

"Ben hayallerimi hedefe dönüştüremiyordum. Gerçekleşmesini düşündüm ve ortaokulda çok çalıştım. Kayseri'de bir anadolu lisesi kazandım. Buraya geldikten sonra da mücadelem başladı. 9'uncu sınıfta çeşitli işlere imza attım. Okula bilim ile ilgili etkinlikler getirmeye çalıştım. 60 kişilik bir ekip oluşturarak bilim sohbetleri yaptık. Mücadele için biraz fedakarlık olması gerekiyor. Ben mücadelemin fedakarlığını da ailemden ayrılarak verdim. Ailem kışları yanımda kalıyor ama yazları köye gitmek zorunda kalıyor. Ben de kendimi yalnız idare ediyorum. İnsanların bir şeylerden fedakarlık etmesi gerekiyor. Şu an çok mutluyum. Artık kendimi geliştirebiliyorum. Köyde kalsam bunlar olmayacaktı. Hiçbir insana dokunamayacaktım ve benim hayallerimden birisi buydu. İnsanlara dokunup hayatlarını değiştirip daha güzel bir dünya için uğraşmak istiyorum."

'YAPAMAZSIN, DİYENLER OLDU'

Şu ana kadar 5 proje gerçekleştirdiğini anlatan Elif Eda Güneş, halen 'Kelebek Etkisi' projesini geliştirdiğini, köy köy gezerek, çocukları bilim ve teknoloji ile tanıştırdığını söyledi. Şu an proje olarak sağlık alanına yönelmek istediğini belirten Güneş, "Genellikle insanların cinsiyetimden dolayı tepkisi oluyor. En büyük engellerden biri bu. Yazılım ve mühendis denilince akla ilk gelen erkekler oluyor. Diğer problem ise yaşımın küçük olmasıydı. Şu an mühendislik öğrencileriyle Erciyes Teknopark'ta proje yaptığım insanlar benden çok büyüktü. Ben oraya 16 yaşındayken girmiştim. Ben en küçükleriydim. Genellikle bende bu gibi tepkileri alıyordum. Bana 'yapamazsın' diyenler çok fazla oluyordu. Kadın olduğum içindi. Yapacağıma inanmış gibi gözüküp, inanmadığını o kadar belli eden insanlar beni içten içe üzüyordu. Ben çocuklarla buluştuğumda tekrar enerji toplayıp tekrardan mücadele etmeye başlıyordum. Geleceğimizin umutlarının onlar olduğunu düşünüyorum. Onlar için de asla mücadelemden vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

'KULUÇKA MERKEZLERİ AÇMAK İSTİYORUM'

Elif Eda Güneş, girişimcilik üzerine ilerlemek istediğini kaydederek, "Kuluçka merkezleri açıp gençlere eğitimler verip, kendi şirketlerini açma veya kendi projelerini geliştirme imkanı sağlamak istiyorum. Teknopark'ta iken manevra sistemini geliştirdim ama bir süre sonra durdurdum. Çünkü kış bitti ve bizim testler yapmamız gerekiyordu. Tekrar buzlanmalar başladığında o projeme de başlamayı düşünüyorum" dedi.

Elif Eda Güneş ayrıca üniversitede matematik okumak istediğini belirtti.

Kiyaris Tepesi'ne 2'nci doğa yürüyüşü

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bulunan ve güvenlik gerekçesiyle 30 yıl çıkılamayan Kiyaris Tepesi'ne, bu sene 2'nci kez doğa yürüyüşü düzenlendi.

Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, Çukurca Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Kaymakam Murat Öztürk, Belediye Başkanı Ensar Dündar, 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar ve bölge halkı katıldı. Hükümet Konağı önünde, saat 10.00 sıralarında toplananlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçe merkezinden geçerek, yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Çukurca'nın en hakim tepesi olan ve güvenliği polis özel hareket timleri tarafından sağlanan Kiyaris Tepesi'ne yürüdü. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüşe katılanlara ilçe belediyesi tarafından sucuk ekmek ve içecek ikram edildi.

Kaymakam Öztürk, yürüyüşün birlik ve beraberlik içinde yapıldığını belirterek, "İlçe halkımızla beraber protokol öğrencilerimiz güvenlik kuvvetlerimiz öğrencilerimiz güzel bir yürüyüş düzenlendik. Bu güzel havada güzel bir vakit geçirdik. Bu tür faaliyetler her geçen gün Çukurca'da daha fazla olacak. Kış mevsimi geride kaldı, bir nevi bahara hazırlık yürüyüşü gibi oldu. Yürüyüşe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Dündar ise ikincisini düzenledikleri yürüyüşün anlamlı olduğunu ve bundan sonra ilçenin terörle anılmayacağını belirterek, "Güzel bir gün oldu. Çukurca'nın tarihini ve kültürünü vatandaşlarımızla beraber gezdik, gördük. İlçemiz, artık terörle anılmayacak. Bu arada herkesi de tarihi kültürel değerleri olan ilçemize bekliyoruz. Çukurca, artık kesinlikle terörün cirit attığı bir yer değil, çok güvenli bir yer. Herkesi ilçemize bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari),

TEM'de et yüklü TIR takla attı: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu geçişinde lastiği patlayan et yüklü TIR kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, TIR'da bulunan 2 kişi yaralanırken, etler etrafa saçıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Körfez ilçesi Karayolları 14. Şube Şefliği önünde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Murat Coşkun idaresindeki 42 YJ 487 plakalı et yüklü TIR, çekicisinin arka sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan TIR, takla atarak sulama kanalına düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri TIR içerisinde sıkışan sürücü Murat Coşkun ile yanındaki Mehmet Canmete'yi araçtan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yolun 1 şeridi trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın dorsesinden yola saçılan etler olay yerine gelen başka bir kamyona yüklenerek götürüldü. Takla atarak su kanalına uçan TIR, bölgeye getirilen vinç ile bulunduğu yerden alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Eski eşinin öldürdüğü Ayşe Tuba'nın mezarına babasından Kadınlar Günü'nde ziyaret

ESKİŞEHİR'de boşandığı eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kızının mezarını ziyaret ederek, "Bu ölümlerin durdurulması için caydırıcı önlemler alınması lazım. Bu zihniyet böyle devam ettiği sürece çok ocaklar söner. Yetkililere yalvarıyorum. Artık bu olaylara dur denilmeliö diye gözyaşı döktü.

Eskişehir'deki anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay'ın 11 Ekim'de, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda saldırısına uğradı. Arkasından gelen Özalpay, Ayşe Tuba Arslan'ın başına satırla vurduktan sonra çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Özalpay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eski eşinin satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan ise sağlık görevlilerince ambulansla Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Arslan, 44 gün süren yaşam mücadelesini 24 Kasım sabahı kaybetti. Cenaze töreninde tabutu kadınlar tarafından taşınan Ayşe Tuba Arslan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KIZININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Serdar Arslan, 8 Mart Kadınlar Günü'nde eski eşi tarafından öldürülen kızı Ayşe Tuba Arslan'ın mezarını ziyaret etti. Kızına dualar okuyan baba Arslan, "Rabbim kızımı sana emanet ediyorum" diyerek gözyaşı döktü. Kızını zamansız kaybettiğini anlatan baba Serdar Arslan, her canlının ölümü mutlaka tadacağını ancak kızı için erken bir ölüm olduğunu söyledi. Arslan, "Yavrum zamansız gitti. Her canlı ölümü tadacak ama böyle bir ölüm olmaması lazım. Kızım gün yüzü görmedi. Sonradan öğrendim, evliliği yavrumun acı içinde geçmiş. Son senelerinde ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyordu. O da nasip değilmiş. Ne diyebilirim ki sözün bittiği yerdeyiz. O benim bir tane çiçeğimdi. Bana 'baba biz birbirimize yeteriz' diyordu yavrum. Bir sene boyunca kızımı işe getirip götürdüm. Hastalanıp hastaneye yattım, demek ki o katil fırsat bilmiş. Kızımı sinsice takip etmiş, kızıma pusu kurmuş. Kızım görünce kaçmış ama yakalamış, satırla kafasına vurunca dizlerinin üzerine çökmüş, iki kolunu da açmış aman dilemiş. En vahşi kana susamış yaratık dahi bunu bir insana yapamaz. Yüzü ve elleri kesik, bu nasıl vahşet? Bu nasıl bir kin Yarabbi ? Bunu anlatacak kelimeler bulamıyorum. Savaş halinde dahi insan düşmanına böyle eziyet etmez. Kızım 10 gün mumya gibi sarılıydı hastanede, günde beş dakika görüyordum. Elini tuttum, öptüm, okşadım, 'yavrum baban geldi' dedim. Ona 'babanı bırakıp gitme, dayan yavrum' dedim. 44 gün her gün dua ettim. Allah kızımı bizden daha çok seviyormuş yavrumu. 44 gün sonra 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde kadınların omuzlarında toprağa verdik. Bu nasıl bir acı, bir baba buna nasıl dayanır. Ben acımı içime gömdüm, mezara kadar gider artıkö dedi.

'KADIN CİNAYETLERİNE DUR DENİLMELİ'

Kadınlar Günü'nde kızının mezarını ziyaret etmek ve dua okumak istediğini belirten baba Arslan, kadın cinayetlerine daha caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bugün 8 Mart Kadınlar Ggünü, kızımı 25 Kasım'da toprağa verdim. Her gün kadınlar, kızlar öldürülüyor, ocaklar sönüyor, yuvalar yıkılıyor, yavrular yetim kalıyor. Bu gidişata kim dur diyecek. Buna engel olarak bir merci yok mu? Bu ölümlerin durdurulması için caydırıcı önlemler alınması lazım. Bu zihniyet böyle devam ettiği sürece çok ocaklar söner. Yetkililere yalvarıyorum. Artık bu olaylara 'dur' denilmeli. Kadınlarımız, kızlarımız ölmesin. Onlar bizim desteğimiz, kader birliğimizö diye konuştu.

Kuşadası'nda kadınlar için yürüdüler

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin katılımıyla yapılan yürüyüşe Kuşadalı kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anma programı, Belediye'nin öncülüğünde gerçekleştirilen kortejle başladı. Belediye hizmet binası önünden başlayan yürüyüşe CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, meclis üyeleri ile Kuşadası'nda faaliyet gösteren kadın dernekleri ve siyasi partilerin kadın kolları katıldı. Kortejde yer alan yaklaşık 500 kişilik grup ellerinde, 'Eşitlik Yoksa Aşk Yok', 'İnadına İsyan, İnadına Özgürlük', 'Yaşamak İstiyoruz Özgür ve Korkusuz', 'Yaşasın 8 Mart' yazılı dövizler taşıyarak Kahramanlar Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi ile Atatürk Bulvarı güzergahını takip edip İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na yürüdü. Korteje, çevredk esnaf ve vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Kortejin geçtiği güzergahta evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan Kuşadalılar, alkışlarla tempo tutup yürüyüşe destek verdi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasıyla devam etti. Açıklamayı Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi adına Serap Dalkılıç yaptı. Dalkılıç, kadınların hayatın her alanında çeşitli zorluklarla karşılaştıklarının altını çizip, eşit, özgür ve laik bir yaşam için yasalar çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

DÜNYAYI KADIN DEĞİŞTİRİR

Toplum içindeki her türlü ayrımcılığa son verilmesi gerektiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Üzerinde yaşadığımız dünyayı kadınlarımızla, erkeklerimizle, çocuklarımızla, hayvanlarımızla ve bitkilerimizle birlikte paylaşıyoruz. Bu dünya hepimizin ortak yaşam alanı. Kadın her zaman dünyayı değiştiren varlık olmuştur. Bu nedenle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

