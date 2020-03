DHA YURT BÜLTENİ - 9

Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşun arama çalışmalarında 3'üncü gün

TUNCELİ'de, Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları 3'üncü günde de sürdürüldü.

Munzur Nehri'nin Anafatma Mevkisi'nde arama kurtarma eğitim yapan, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin kullandığı bot önceki gün devrildi. Devrilen botta bulunan 4 askerden 3'ü kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp kayboldu. Güneş'in akıntıya kapılmasının ardından bölgeye Ankara, Diyarbakır ve Van jandarma komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Şanlıurfa ve Elazığ emniyet müdürlüklerinde görevli su altı arama- kurtarma polislerinin yanı sıra Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Güneş'in suya kapıldığı Anafatma Mevkisi'nden Tunceli'ye kadar olan 7 kilometrelik alanda başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları 3'üncü günde de sürdürüldü. JAK timleri güçlü akıntıya rağmen nehrinin her iki yakasında suya girerek arama çalışmasını sürdürüyor. Bugünkü arama çalışmalarında Güneş'e ait bir ize rastlanamadı.

GÜLİSTAN DOKU'NUN ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞTI

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinde görev yapan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in 5 Ocak günden beri kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

AİLESİ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP EDİYOR

Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ile diğer yakınları arama çalışmalarını yerinde takip ediyor. Vali Tuncay Sonel, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Fahrettin Şen ve Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile birlikte Güneş'in ailesine çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kesik kol vahşetinde göl kenarında arama çalışmasına devam edildi

MANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü'nde bulunan ve 11 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nde kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu değerlendirilen kesik kola ait cesedi arama çalışmalarında bulunan kesik baş, ayak, bacak ve baldır parçalarının bulunduğu bölgede arama çalışmaları bugün de devam etti.

Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında, geçen 14 Mart'ta öğleden sonra, çevredeki vatandaşlar tarafından, omuzdan kesik insan kolu olduğu fark edildi. Durum hemen güvenlik güçlerine bildirildi. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen kesik kol muhafaza altına alınıp, DNA incelemesi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güvenlik güçleri kolun 11 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği şüphesi üzerine yoğunlaştı. Jandarma ve polis ekipleri, ilçedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden bekar olan Eren'in en son ilçe çıkışında, ilçede veteriner kliniği işleten Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde olduğunu belirledi. Yine görüntülerden Tahta'nın ilçeye dönüşünde yalnız olduğu tespit edildi. Ayrıca Tahta'nın cep telefonu ile en son görüşmelerinin de Sevişler Baraj Gölü çevresinden yapıldığı belirlendi. Güvenlik güçleri, kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği bilgisine de ulaştı. Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı evinde yakaladı. Çelişkili ifadeleri üzerine Tahta, gözaltına alındı. Tahta, jandarmadaki ifadesinde, Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf etti ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Tahta, tutuklandı.

Kesik kola ait cesedin bulunması için Sevişler Baraj Gölü'nde 17 Mart günü yapılan ve 3 saat süren arama çalışmaları kapsamında, kesik baş ve ayak ve bacak parçaları, dün yapılan arama çalışmalarında ise gölün kenarında baldır parçası bulundu. Kesik kolun bulunduğu yere yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki baraj gölü kıyısındaki kayalıklar arasında bulunan parçalar büyük bir titizlikle toplanarak DNA testleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bugün İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekip, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliğinden 50 personel, AFAD ve polis ekiplerinin de katılımıyla saat 10.00'dan itibaren arama çalışmasına devam edildi. Şuana kadar herhangi iz ve emareye rastlanmadığı bildirilirken, arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı

EDİRNE'de, belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi ile parklarda bulunan bankları kaldırdı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında Edirne Belediyesi ekipleri, kentin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi'ni özel solüsyonlarla dezenfekte etti. İnsanların bir arada bulunmasının önüne geçilmesi amacıyla caddedeki ve parklardaki banklar, geçici bir süreliğine ekipler tarafından kaldırıldı. Ayrıca kent merkezinde bulunan bebek bakım ve emzirme kabinleri de geçici süre kullanıma kapatıldı.

Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Her şey halkımızın sağlığı için. Yapılan tüm dezenfektan çalışmaları 3 hafta sonrasında tekrarlayacağız. Edirne Halkı için biz dışarıdayız, çalışıyoruz. Halkımızdan isteğimiz evlerinde kalmaları ve ellerini sık sık yıkamaları. Hep birlikte bir mücadele içerisindeyiz. Biz Edirne halkı için çalışıyoruz. Halkımız da bizim için evlerinde kalsınlar. Edirne Belediyesi, olarak önemli işler yapıyoruz. Önlemimizi çok önceden aldığımız için eldiven, maske ve dezenfektan sıkıntısı yaşamıyoruz. Sevgili Edirneliler, hem kendimizin, hem şehrimizin hem de Türkiye'nin sağlığı açısından ve bu salgından ülkemizin en az hasarla çıkabilmesi için lütfen evde kalın. Lütfen evden çıkmayın. Zaman öyle bir zaman. Bunu el birliğiyle yenmemiz lazım. Esnafımıza da şunu söyleyeceğim, 10 litre suya 1 litre çamaşır suyu karıştırarak, halkın çok dokunduğu noktaları bu şekilde dezenfekte edebilirlerö dedi.

Van'da cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi

VAN'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında ilçenin caddelerini köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Tuşba Belediyesi, kent merkezinde temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, mahalledeki caddeleri tankerlerden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte etti. Ekipler, kamu kurum ve kuruluşları, taziye evleri ile vatandaşların yoğun kullandığı toplu yaşam alanlarını köpüklü suyla yıkayıp dezenfekte ediyor.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirterek, "Koronavirüsten dolayı alınan tedbirler doğrultusunda tüm yollarımızı sabunlu suyla dezenfekte ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızı, taziye evleri, camiler ve toplu yaşam alanlarını hepsini dezenfekte ediyor ve etmeye de devam ediyoruz" dedi.

Meslek lisesinde yıkanabilir cerrahi maske ürettiler

MANİSA İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde koronavirüs salgınına karşı hijyenik ortamda yıkanabilir cerrahi maske üretimine başlandı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan, Türkiye'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, tanı konulan hasta sayısının ise arttığı koronavirüs salgını sonrası başta maske olmak üzere kolonya ve dezenfekte ürünlere talep arttı. Bu durum maske ve dezenfektan stokların azalmasına neden oldu. Manisa İsmet İnönü Kız Teknik ve Anadolu Lisesi'nde Giyim üretim Teknolojileri Bölümü öğretmenleri gelen talepler doğrultusunda harekete geçerek maske üretimine başladı. Okul yönetimi, öğretmenler ve personeller tarafından gönüllülük esasına göre üretilen maskeleri, görevlerine devam etmek zorunda olan kurumların acil maske ihtiyacına çözüm olması hedefleniyor. Öğrencilerin ürettiği tamamen hijyenik ortamda üretilen, tek kullanımlık maskelere nazaran pamuktan yapıldığı için yıkanıp, tekrar kullanılabilen maskeler için Türkiye'nin farklı noktalarından siparişler yağıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN TEBRİK

Mili Eğitim Bakanlığı, bünyelerinde Türkiye'de ilk defa üretilen maskeler için sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla projede emeği geçenleri kutladı. Meslek liselerinde ilk maskelerin üretilmeye başladığını duyuran Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "İlk sevindirici haber Manisa'dan geldi. Manisa'da İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde günde bin hijyen cerrahi maske üretimi başladı. Bir günde 10 bin ilave maske siparişi aldılar. İl müdürümüzü, okul yöneticilerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

'TOPLAM 10 KİŞİYİZ'

Ürettikleri maskeler hakkında bilgi veren Lise Müdürü Aynur Özdemir, "Bu çalışmaya okulda bulunan arkadaşlarımızla hem bir faydamız dokunsun, hem fırsatçılara meydanı bırakmamak amacıyla başladık. Hep birlikte okuldaki atölyemizi düzene koyup, temizliğimizi yaparak, hijyenik bir ortam ayarladıktan sonra üretime başladık. Şu an personel olarak okulumuzun müdür yardımcıları, aşçımız, memurumuz, çalışanlarımız ve öğretmenlerimiz olmak üzere toplam 10 kişiyiz. Günde bin tane maske üretmeye çalışıyoruz. Siparişler çok fazla geliyor. Yetişmeye çalışıyoruz. Şu an hepimiz canla başla, gönüllü olarak çalışıyoruz. Hiçbir şekilde gelir elde edilmiyor. Malzeme parasını karşılayabilmek için 1 lira gibi bir fiyattan satıyoruz. Şu an bizim sayemizde bütün okullar, kız meslek liseleri ve halk eğitim merkezleri de bu işi yapmaya başlayacak. Biz bu çalışmayla örnek olduk" dedi.

'GÜN BİRLİK GÜNÜ'

Kamu kurum ve kuruluşlarına maskelerin 1 TL'den verildiğini söyleyen Özdemir, "Kamu kuruluşlarına 1 TL dedik. Ancak, dışarıdan arkadaşlar bizden alıp kar koyarak sattıklarından onların da ihtiyaçlarını karşılayabilmek için onlara 2 TL fiyat veriyoruz. Gaziantep, Hatay, Balıkesir, Ankara, İzmir, İstanbul gibi illere de maske gönderdik. Gün birlik günü, herkesin dayanışmasına ihtiyacımız var. Birlikte çalışıp birlikte üreteceğiz" diye konuştu.

Özdemir, maske üretimi aşamalarını ise şöyle özetledi:

"Öncelikle bir kalıp hazırladık. İlk önce çizimlerini yapıyoruz. Sonra kesime gidiyor malzeme. Ardından ovarlok makinesinde dikime giriyor. Dikimden sonra ütüye, sonrasında ise lastikleme işlemi yapılıyor. Son olarak bir kez daha ütülenip, ardından ambalajlanıyor."

