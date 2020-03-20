DHA YURT BÜLTENİ - 9

Şehit Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentindeki Muhandal bölgesinde radikal grupların roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib'de radikal gruplarının roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi dün gece askeri kargo uçağıyla memleketi Sivas'a getirildi. Kayseri'de görev yaparken geçici görevle İdlib'e giden Hüseyin ve Fadime Nayir'in 5 çocuğundan biri olan uzman onbaşı için Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, şehidin yakınları ve askeri erkan katıldı.

MASKE VE ELDİVENLİ ÖNLEM

Cenaze öncesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs nedeniyle cenaze törenine katılanlara maske ve eldiven dağıtıldı. Dağıtılan maske ve eldivenlerin cenaze süresince takılması yönünde katılanlara uyarılarda bulunuldu. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardında cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi daha sonra dualar ve tekbirler eşliğinde Garnizon Şehitliğinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. 2 yıl önce göreve başlayan şehidin iki ağabeyinin de daha önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenazeye katılanlara eldiven ve maske dağıtımı

-Cenaze töreninden görüntüler

-Katılanların görüntüsü

-Yakınlarının üzüntüsü

-Özgeçmişin okunması ve cenaze namazı kılınması

-Cenazenin uğurlanışı

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Ağrı, şehidini son yolculuğuna uğurladı

İdlib bölgesinde kalp krizi geçirerek şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey (30) memlemeti Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey, Suriye'nin İdlib bölgesinde 18 Mart'ta Suriye'nin İdlib kentinde pusu, keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirerek şehit oldu. Evli olan Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey, Ağrı'nın Tutak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yüksel-Zakir çiftinin 5 çocuğundan ikincisi olan Atabey'in cenazesini İl Müftüsü Tandoğan Topçu kıldırdı. Şehidin cenaze törenine Aile Çalışma ve Sosyal Hızmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, 12'inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, -

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'Gençlerin koronavirüs korkusu, yaşlılardan fazla'

RUH Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Şaban Karayağız, dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle insanlarda korku ve kaygı düzeyinin arttığını belirterek, "Gençlerdeki kaygı ve korku düzeyi yaşlılardan daha fazla" dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Şaban Karayağız, koronavirüs salgınının insan psikolojisine etkileriyle ilgili açıklama yaptı. Medyada çıkan haberlerin ve fazla enformasyonun toplumda kaygı ve korkuyu artırdığını dile getiren Karayağız, söz konusu korkudan en fazla çocukların, altta yatan ruhsal bir hastalığı bulunanların ve sağlık çalışanlarının etkilendiğini ifade etti.

'GENÇLERDEKİ KORKU YAŞLILARDAN FAZLA'

Yaş ortalaması bakımından değerlendirildiğinde ise gençlerdeki kaygı ve korku düzeyinin yaşlılara oranla daha yüksek olduğunun altını çizen Karayağız, "Gençlerdeki kaygı ve korku düzeyi yaşlılardan daha fazla. Yaşlı kesim, görece sosyal anlamda bir statüye ulaşmış, istediklerini elde etmiş ve hedeflerine ulaşmış mutlu kişilerden oluşuyor. Bu nedenle gençlere göre psikolojik olarak sağlam durmalarının, gerekli ve geçerli bir nedeni bulunuyor. Gençlerin ise hayata dair yapacağı çok şey var, korku ve kaygı düzeylerinin fazla olmasının nedeni de bu" dedi.

'BAŞKALARININ HAYATINI RİSKE ATMAK DOĞRU DEĞİL'

Bu düşünceyle hareket eden yaşlıların, salgın sürecindeki kurallara daha az dikkat ettiği için başkalarının hayatlarını tehlikeye atabileceğini kaydeden Karayağız, "Yaşlılarımız şunu unutmasınlar, elbette ki daha güçlü ve daha iyiler ama dokunulmaz değiller. Bu hastalıkta elbette ki panik yapmayalım ama gerekli tedbirleri de alalım. Bir kişinin kendi canını hiçe sayması bir nokta bir de kendi çevresindeki insanların canını hiçe sayması ve onlara zarar vermesi ayrı bir nokta. İyi olduklarını, hayata dair çoğu şeyi halletmiş olduklarını, dini bakımdan tamamlandıklarını düşünmeleri ve yaş itibariyle gelecek kaygılarının olmadığını düşünmeleri güzel ama bu tutumlarıyla başkalarının hayatlarını riske atmak doğru değil" diye konuştu.

Uzman Doktor Karayağız, bu süreçte denge sağlamaya çalışmanın da çok önemli olduğunu belirterek, "Aşırı abartılı davranmayacağız ama çok rahat da olmayacağız. 'Bana bir şey olmaz' diyor. Niye sen süpermen misin? Sende hepimiz gibi insansın. Bu süreçte bilgi alacağımız yerlere dikkat etmek de çok önemli. Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu bilgileri baz alıp onların söylediği tedbirlere uymaya özen göstermeliyiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Vatandaşlarla röportaj

-Şaban Karayağız ile röportaj

-Muhabir Selma Kara'nın anonsu

-Diğer detaylar

Süre: 7,00 Boyut: 830 MB

Haber: Selma KARA Kamera: Muhammed KISIR/ KAYSERİ

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Trabzon'da cadde ve sokaklarda koronavirüs temizliği

TRABZON'da belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu bölgelerdeki cadde ve sokakları, tazyikli ve deterjanlı suyla yıkıyor.

Kentte, Büyükşehir ve Ortahisar Belediyesi ekiplerince, cadde ve sokaklar yıkanıp, dezenfekte ediliyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, koronavirüse karşı toplum sağlığını korumak için vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Atatürk Alanı ve Meydan bölgesinin yanı sıra şehir genelindeki cadde ve sokaklarda yoğun temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokak ve caddeleri koronavirüse karşı temizleyici özel karışımla yıkıyor. Ekipler; çamaşır suyu, ilaç ve köpük karışımından hazırlanan solüsyonla, işlek cadde ve sokaklarda temizlik çalışması sürdürüyor.

'HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN'

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, koronavirüse karşı dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütüldüğünü söyleyerek, "Vatandaşlarımızın da bireysel olarak bu konuda uygulayacağı pek çok tedbir var. Özellikle koronavirüsten korunmak için Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korunma tedbirleri hiçbir şekilde ihmal edilmeden uygulanmalı. Devlet-vatandaş birlikteliği ve iş birliği ile bu salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Yeter ki, herkes üzerine düşeni yapsın" dedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması kararının ardından, insan yoğunluğunun azaldığı kente yaşayanlar ise, bu tür çalışmaların artarak sürmesini isteyip, belediye ekiplerine de teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dezenfekte çalışmaları

-Cadde ve sokakların yıkanması

-Detaylar

BOYUT: 575 MB.

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON, -

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Koronavirüse karşı esnafa kelle paça çorbası dağıttı

TOKAT'ta bir lokanta, koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesi için esnafa kelle paça çorbası dağıttı.

Kent merkezindeki eski meydanda lokanta işleten Hakan Kutlay, ülkede etkisini gösteren koronavirüse karşı esnafa kemik suyuyla yapılan kelle paça çorbası yaparak dağıttı. Lokantasının mutfağında hazırlanan 250 kişilik kelle paça çorbası, lokanta çalışanları tarafından esnafa dağıtıldı.

Dünyanın ve Türkiye'nin geçirdiği zor süreçte kendilerince bir katkı yapmak istediklerini belirten Hakan Kutlay, "Bu zor şartlarda çalışan esnafımıza bağışıklık sisteminin güçlendirsin diye kemik suyundan yapılan kelle paça çorbası dağıtmaya karar verdik. Esnafımızdan gelen tepkiler de olumluydu. Esnafımız bunu güzel bir şekilde karşıladı. İnşallah bir dahaki sefere daha güzel şeyler yapabiliriz. Koronavirüse karşı alınacak en büyük önlem kelle paça çorbası. Kemik suyu var onun içerisinde. 24 saat boyunca kaynayan kemikteki o bütün vitamin suyun içerisine geçiyor. O su da bir şifadır" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Lokantadan görüntü

-Kelle paça çorbasının paketlenmesi

-Elemanların esnaflara dağıtması

-İşletme sahibinin konuşması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Eşinden boşanmasını konvoy yapıp göbek atarak kutladı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Rıdvan Eren (27), bir yıl önce evlendiği, düğünün ertesi günü takıları alıp annesinin evine gittiğini öne sürdüğü eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı.

Otomotiv işiyle uğraşan Rıdvan Eren, yaklaşık bir yıl önce, evlendi. İddiasına göre severek evlendiği eşi, düğünün ertesi günü takıları alıp, annesinin evine gitti. Yapılan masraflar için çekilen kredi dahil 500 bin TL zarara uğradığını öne süren Eren, boşanma davası açtı.

KONVOYLA KUTLADI

Mahkemenin verdiği boşanma kararını Rıdvan Eren, balayında kullandıkları otomobili, 'Boşandım çok mutluyum' yazılarıyla süsleyip, arkadaşlarıyla yaptığı konvoy ile Damlataş sahilinde tur atarak kutladı. Eren, mutluluğunu göbek atarak, gösterdi.

'BOŞANDIM MUTLUYUM'

Çok mutlu olduğu için kutlama yaptığını anlatan Eren, "Boşandım, çok mutluyum. Plan üzerine kurulmuş bir evliliğe denk geldim. Tabi bunu sonradan anladık. Başımdan çok kötü şeyler geçti, kolay değil. Yaklaşık 500 bin TL'den oldum. Sorun yok, ayaktayım çok şükür. Boşandım mutluyum" dedi. Eren, düğünde takılan 200 bin TL değerindeki takıları geri alamadığını da söyledi.

AYRILMAK İÇİN 10 BİN TL ÖDEDİ

Başından kötü bir evlilik geçmesine rağmen yeniden evlenebileceğini ifade eden Eren, gençlere de "Kendilerini, ne yapacaklarını bilsinler yeter. Çirkefliğe gerek yok. Herkes kendi vicdanıyla evlensin. Bir insan gidişinde, elvedasında belli olur. Gidiyorsa da anlaşmalı bir şekilde gitsin. Ben ayrılmak için imza parası 10 bin lira para verdim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Boşanma konvoyundan genel ve detay görüntüler

Rıdvan Eren göbek atarken detay görüntüler

RÖP: Rıdvan Eren ile röportaj

HABER: Burcu MUTLU- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA,

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Kaynak: DHA