DHA YURT BÜLTENİ - 9

Rize'de, 'koronavirüs' karantinasındaki belde ve 4 köyde hayat durdu

RİZE'de, 'koronavirüs' salgını nedeniyle ölüm vakasının gerçekleşmesi üzerine karantinaya alınan merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınındaki 4 köyde hayat durdu. Cami hoparlörlerinden anosnlarla vatandaşların karantina kurallarına uyması istenirken, sağlık ekipleri de ev ev dolaşarak yüksek ateş ve öksürük gibi semptomları olanları belirlemeye çalışıyor.

Rize'de koronavirüs vakası nedeniyle ölüm olayının gerçekleşmesi üzerine 65 yaş ve üstü nüfusun yoğun olduğu merkeze bağlı Kendirli beldesi ve yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinde karantina uygulaması başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da 'koronavirüs' nedeniyle ölüm olayını duyurduğu beldede alınan karantina kararı uygulanırken, belde ve 4 köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Sokakların tamamen sessizliğe büründüğü beldede jandarma ekipleri beldenin giriş ve çıkış noktalarını kapattı. Beldede denetimlerde bulunan sağlık ekipleri de evlerde ateş, öksürük gibi semptomu bulunan kişileri tespit ediyor. Hastalık belirtisi tespit edilenler, ayrıntılı sağlık kontrolünden geçiriliyor. Belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak, vatandaşlardan karantina kurallarına uyması isteniyor.

BELEDİYE BAŞKANI: SÜRECİ ATLATACAĞIZ

Kendirli Belediye Başkanı Alaeddin Serdar, koronavirüs nedeniyle beldelerinde ölüm vakası gerçekleştiğini belirterek "Ölüm olayı ve beldemizde bir iki hastamızın hastanede yatıyor olması dolayısıyla, Bilim Kurulumuzun talimatlarıyla valiliğimiz titiz çalışma içindedirler. Beldemiz de yoğun yaşanan bir belde olması dolayısıyla, virüsün geliş kaynağının bulunamamış olması doğrultusunda beldemizde böyle bir karar alınmıştır. Bazı vatandaşlarımız tedirgin oluyor. Bu bizim sağlığımız için. Bu vesileyle beldedeki bazı insanların sanki özellikle biz seçilmişiz gibi söylüyorlar. Baktığınız zaman afaki bir durumun mevcut olmadığı ama bir kardeşimizin hayatını kaybetmiş olması ve Rize'de de bunun ilk olması dolayısıyla tedbiren bir karantina uygulaması beldemiz ve etraf köylerimizde alınmıştır. Karantina kurallarına uyarak bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.

Beldede esnaf Sultan Uzun, "Karantina başladı. Bizde sabah dükkanımızı açtık. Sağlık personelleri bize maske ve eldiven takmamız konusunda uyardı. Hijyen konusunda bilgiler verdi. Salgının yayılmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Yakup Gör de "Hijyen konusunda çok dikkatli olmamız konusunda uyardılar. Özellikle çok temas edilen yerleri çamaşır suyu ile bir saat arayla temizlemeyin dediler. Biz bu uygulamaları zaten yapıyorduk. Dükkanı yeni açtım bende temizlik yapıyordum. Eldivenlerimizi yarım saatte bir değiştirmemiz konusunda bizi uyardılar. Biz hijyene dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu virüs fazla yayılmadan kurtarırız inşallah" diye konuştu.

Otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

DÜZCE'de, otomobilin karşı yönden gelen kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Otluoğlu Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Orhan Saraçoğlu idaresindeki 81 AAG 47 plakalı otomobil virajı alamayarak karşı istikametten gelen Yusuf Yıldız idaresindeki 81 FC 504 plakalı kamyona çarptı. Otomobil sürücüsü Orhan Saraçoğlu hasar gören araçta sıkışırken, oğlu Egemen Saraçoğlu ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. İtfaiye ekibi araçta sıkışan Orhan Saraçoğlu'nu kurtardı. Sağlık ekibi yaralanan baba ve oğluna ilk müdahalede bulundu. Yaralanan baba ve oğlu Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri, 226 metreye ulaşıldı

'ÇANAKKALE Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz içerisindeki kulelerine 24'üncü bloklar konuldu. Böylece, toplam yüksekliği 318 metre olacak kuleler, 226 metreye ulaşmış oldu.

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafındandan atıldı. Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede, kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki iki kule kesonu inşa edildi. Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yıl Mayıs ayında batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar ise Ağustos ayında konuldu ve kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı.

318 METRELİK YÜKSEKLİĞİYLE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELİYOR

Toplam 32 bloktan oluşacak köprü ayakları, tamamlandığında 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'nın, sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığı köprüye, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını kazandıracak.

AYAKLAR 226 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Aradan geçen yaklaşık 6 ayda kule kesonları üzerine 24'üncü blokların montajı da yapıldı. Köprü ayaklarının yüksekliği 226 metreye ulaştı. Kesona montajı tamamlanan çalışma platformu üzerinde yükselen vinç ile her bir blok parçalar halinde yukarı çekilirken, burada montajı yapılıyor. 318 metrelik kulelerin Haziran ayında tamamlanması, yaz sonunda ise köprüde kablo örme çalışmalarına başlanması planlanıyor. Köprü inşaatında kullanılacak olan kabloların ağırlığı 33 bin 268 ton, uzunluğu ise 162 bin kilometre olacak. Kablo örme çalışmasıyla birlikte köprünün silueti de ortaya çıkmış olacak.

YAKLAŞIM VİYADÜKLERİNİN AYAKLARI YÜKSELDİ

Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki yakasındaki ankraj bloku imalatı da bitti. Malkara'dan Lapseki'ye kadar uzanan otoyol çalışmaları sürdürülürken, Lapseki yakasında 680, Gelibolu yakasında 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinin ayakları da büyük oranda tamamlandı. Köprü inşaatında 2500 kişi, otoyol projesinde ise 3 bin 600 kişi çalışıyor. Yaklaşım viyadükleriyle birlikte yani kabloların ankrajlanacağı noktalar arasındaki mesafe ise 4 bin 100 metre. Projedeki tabliye genişliği 45 metre. Ayakların yüksekliği 318 metre. Tabliyede kullanılan çeliğin ağırlığı 49 bin ton. Köprünün inşaatında 114 bin ton inşaat çeliği kullanılacak. Ankraj betonları da dahil yaklaşım viyadükleri için de kullanılacak beton miktarı ise 230 bin ton olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.

Bodrum'un Dünyaca ünlü sahilleri bomboş kaldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin dünyaca ünlü sahilleri, koronavirüs salgını sonrası bomboş kaldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de de yayılımının artmasıyla tedbirler sıklaştırıldı. Yeni alınan kararlar kapsamında virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklandı. Yeni kararla birlikte ayrıca sokağa çıkmayın uyarılarının da etkisiyle Bodrum'un dünyaca ünlü sahillerinde sessizlik hakim oldu. Gündoğdu, Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası gibi ünlü yerlerde neredeyse kimse görülmedi. Sahillerin yanı sıra tüm sokak ve caddelerde de az sayıda insan olduğu gözlendi. Restoran, kafe ve barların da kapalı olduğu ilçe, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Samsun'da mesire, park ve sahiller bomboş, pazar yeri hareketli

SAMSUN'da koronavirüse karşı alının tedbirler kapsamında vatandaşlar maske ve eldiven takarak önlem alırken, dışarı çıkanların sayısında da oldukça azalma yaşandı. Caddeler ve sokaklar boşalırken, pazar yerlerinde ise kısmen yoğunluk yaşandı. Öte yandan park, bahçe ve mesire yerlerine vatandaşların girişine de izin verilmedi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan uyarılara hassasiyet gösteren Samsunlular evlerinden dışarı çıkmamayı tercih ediyor. 1 milyon 313 bin nüfuslu Samsun'un, kent merkezindeki en işlek bölgelerden olan, İstiklal Caddesi, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı, Lise Caddesi mevkilerinde bulunan vatandaşların sayısı oldukça azaldı. Böylece sokaklar boş kaldı. Özelikle 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmaması noktasında tedbirler alınırken il genelinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki görevliler tarafından ihtiyaçları evlerine götürülerek karşılanıyor.

Kentte bulunan park, piknik yeri ve mesire alanlarına vatandaşların girişine izin verilmiyor. Atakum ilçesinde her gün binlerce kişinin bulunduğu sahil yolu da boş kaldı.

PAZARDA MASKELİ ELDİVENLİ ÖNLEM

Pazar yerlerinde de kısmen yoğunluk yaşandı. Hem pazarcılar hem vatandaşlar maske ve eldiven takarak koronavirüsten korunmaya çalıştı. Vatandaşların meyve ve sebzeleri seçerek almalarına izin verilmezken, pazarcılar vatandaşlarla yakın temasta bulunmaktan da kaçındı. Ayrıca pazara gelen vatandaşların hızlıca ihtiyaçlarını alıp çok vakit geçirmeden pazar yerinden ayrıldıkları görüldü.

'VATANDAŞ HIZLICA GELİP HIZLICA GİDİYOR'

20 yıldır pazarcılık yapan İbrahim Akkuş, pazara gelen kişi sayısında azalma olduğunu söyleyerek "Bizde vatandaşlarda maske ve eldiven takıyor. Herkes iyice tedirginleşti. Vatandaşlar pazara geliyor ihtiyacını alıp hızlıca gidiyor. Kalabalık yok. Kimse oyalanmıyor. Temastan kaçınıyoruz uzak durmaya çalışıyoruz" dedi.

'SEÇMEYE İZİN VERMİYORUZ'

22 yıldır pazarcılık yapan Yaşar Ermez de, herkesin koronavirüse karşı kendini korumaya çalıştığını belirterek "Hepimiz maske ve eldiven takıyoruz. Tedbir alıyoruz. Temizlik yapıyoruz. İnsanların sebze meyve ihtiyacı var. Gelen de hızlıca gelip hızlıca gidiyor. Meyve ve sebzeyi kimseye seçtirmiyoruz. Zaten böyle talep de çok olmuyor" şeklinde konuştu. 'HIZILA ALIP PAZARDAN AYRILIYORUZ'

Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığını dile getiren Harun Aydın, "Maske ve eldiven takarak pazara geldim. Önlemimizi alıyoruz. Pazarcılar da önlemlerini almışlar kimseye sebze ve meyvelere dokundurtmuyorlar kendileri seçiyorlar. Bizde bir an önce ihtiyaçlarımızı karşılayıp gitmenin peşindeyiz. Pazarda çok fazla vakit geçirmiyoruz. Diğer insanlardan uzak ta durmaya çalışıyoruz. Hem bize bulaşmasın hem bizde varsa başka insanlara bulaşmasın diye" diye konuştu.

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

TOKAT'ın Zile ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, İtfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

Zile İlçesine bağlı Boldacı köyünde, hayvancılık yapan Süleyman Meral'ın keçilerinden 4'ü köy yakınlarında otlarken çıktığı yaklaşık 150 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Meral, 1 gün boyunca bulundukları yerden inemeyen keçileri için Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Halat yardımıyla kayalıklara inen ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla keçileri mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan keçiler, sahibi Süleyman Meral'a teslim edildi.

