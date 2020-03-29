DHA YURT BÜLTENİ-9

Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina

GAZİANTEP'te, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan şehirler arası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 46 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. Yolcular cezanın ardından 14 günlük karantinaya alınırken, otobüs ise bağlandı.

Gaziantep kent girişinde uygulama yapan güvenlik güçleri, öğle saatlerinde kente gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün 44 yolcu ve 2 görevliyle İstanbul'dan geldiği öğrenilirken, seyahat izin belgesi olmadığı belirlendi. Bunun üzerine uygulama noktasındaki görevli sağlık ekipleri, yolcuların ateşlerini ölçtü. Bir yolcuda yüksek ateş olduğu saptandı. Ateşi olan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcular ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü pansiyonlarında 14 gün karantinaya alındı. Valilikçe verilmiş 'seyahat izin belgesi' olmaması ve yüzde 50 yolcu kısıtlaması kuralına uyulmaması nedeni ile yolcu başına 3 bin 150 TL para cezası uygulayan polisler, otobüsü ise bağladı.

Yetkililer bundan sonraki süreçte de denetimlerin devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsteki yolcular

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: -GAZİANTEP-DHA)

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Yozgat'ın Yukarıkarahacılı köyündeki karantinada ikinci gün

YOZGAT'ın Çekerek ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün karantina altına alınan 400 nüfuslu Yukarıkarahacılı köyünde sessizlik yaşanıyor.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarıkarahacılı köyü, dün Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından karantinaya alındı. Jandarma ekipleri de karar sonrası köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta ulaşımın sağlandığı yollarda tedbir aldı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, köye çıkan alternatif tali yola ise şerit çekildi. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı köyde sokakların boş olduğu gözlendi. Köyde yaşayan insanlara ilçe kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından erzak yardımında bulunuluyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün karantinaya alınmasının ardından, ilçe kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal ve köy muhtarı Cemal Aktaş'ı telefonla arayarak bilgi aldı. Aktaş, köyde cep telefonları ile haberleşmede sıkıntı yaşandığını ifade etti. Bunun üzerine Oktay'ın, köye mobil baz istasyonu gönderilmesi için talimat verdiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Jandarmadan görüntü

-Köyden görüntü

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/Muhammed KISIR/YOZGAT, -

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Diyarbakır'da gazetecilere virüsten korunmaları için malzeme dağıtıldı

DİYARBAKIR'da, sahada çalışan gazetecilere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) aracılığıyla koronavirüsten korunmaları için koruyucu tulum, gözlük, maske, eldiven ve dezenfektan ürünlerin yer aldığı malzemeler dağıtıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sahada çalışan gazeteciler için koruyucu kit dağıttı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti aracılığıyla dağıtılan kit içerisinde, gazetecileri haber yaparken virüsten korumaları için tek kullanımlık koruyucu tulum, gözlük, maske, eldiven ve dezenfektan ürünleri yer aldı.

'SIKINTILI GÜNLER GEÇİRİYORUZ, DİKKATLİ OLMALIYIZ'

Sahada görev yapan gazeteci Engin Öztürk, büyükşehir belediyesinin bu zor zamanlarda, zor bir mesai yürüten gazetecileri düşünmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Sıkıntılı günler geçiriyoruz, büyükşehir belediyemiz ve valiliğimiz, içerisinde koruyucu gözlük, eldiven, giysi, maske, dezenfektan ve kolonyanın bulunduğu bir paket bize ulaştırdı. Zor bir mesai yürüten meslektaşlarımızı düşünmesi bizi memnun etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yetkililerin bildirdiği sosyal mesafe ve en önemlisi dışarıya çıkılmamasını sağlamamız gerekiyor. Biz gazeteciler çalışmak zorundayız, ama çalışırken de dikkatli olacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Gazeteciler Cemiyeti

Gazetecilere koruyucu kit dağıtımı

Gazeteci Engin Öztürk'ün konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Pazarda 3 metre kuralına denetim

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde kurulan semt pazarlarını denetleyen zabıta ekipleri, pazarcı esnafına 3 metre kuralına uymaları, mutlaka eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yayınladığı genelge gereği, Akdeniz ilçe sınırlarında kurulan semt pazarlarında 3 metre kuralına yönelik denetimlerde bulunuyor. Zabıta ekipleri, alışveriş pazarı dışında kurulan seyyar satış tezgahlarını da kaldırıyor.

Alışveriş pazarlarında oluşacak yoğunluğu önlemek amacıyla, her bir pazar tezgahı arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmesini denetleyen zabıta ekipleri, ayrıca, pazarcı esnafının eldiven ve maske kullanımlarını da denetliyor, eldiven ve maske kullanmayan esnaflara uyarılar yapıyor.

Korona virüs salgının önlenmesi ve kişisel hijyen tedbirlerinin alınması konusunda, pazara gelen vatandaşları da bilgilendiren Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, pazara gelirken eldiven ve maske kullanmalarını, sosyal mesafelerini mutlaka korumaları yönünde ikazlarda bulundu.

Görüntü Dökümü:

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Kurulacak pazar için ölçüm yapılırken

Alandan görünü görüntü

Zabıta ekipleri gelirken

Zabıta Müdürü mesafe için pazarcılarla konuşurken

Pazardan genel ve detay

Uygulama için Zabıta Müdürü esnafa teşekkür ederken

Esnafların teşekkür etmesi

Pazardan genel ve deta

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: DHA