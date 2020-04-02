DHA YURT BÜLTENİ- 9

Yenilenen evine sokağa çıkma yasağından sonra yerleşecek

*- Antalya 'da Konyaaltı Belediyesi, alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın (83) 32 metrekarelik eski evini yıkarak modern ev haline getirdi.

*- Pandemi nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kızının evinde yaşayan Yıldırım, salgının sonra ermesinin ardından yeni evine yerleşecek.

*- Belediye Başkanı Esen, "Elif teyzeciğim evin tamam, hazır ama sen şu an kızının evinde kal. Bu salgın günleri bittiğinde tertemiz yeni evin seni bekliyor" dedi.

Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde 32 metrekarelik gecekonduda tek başına oturan Elif Yıldırım, alzheimer hastalığına yakalandı. Yaşlı kadının yaşadığı tek katlı evin durumunun Demirören Haber Ajansı tarafından gündeme getirilmesiyle Konyaaltı Belediyesi devreye girdi. Tuvalet ve mutfağın dışarıda olduğu evde yağmur sonrası akıtan çatı nedeniyle Yıldırım, güçlükle yaşamını sürdürüyordu. Hastalığının ardından Yıldırım'ın bekar kızı Gülenay Yıldırım, kendi evinden ayrılıp annesinin yanına taşındı. Anne- kız, ekonomik güçlerinin yerinde olmadığını belirtince Konyaaltı Belediye Başkanı Semin Esen yaşlı kadını evinde ziyaret etti. Yaşlı kadına destek sözü veren Esen, Yıldırım'ı kızının evine taşıdı.

EV, ENGELLİ ELİF TEYZEYE GÖRE ŞEKİLLENDİRİLDİ

Elif Yıldırım kızının evine taşındıktan sonra belediye evi tamamen yıktı. 1,5 ay içinde belediye ekipleri yaşlı kadının evini yeniledi. Evin kullanabilir olan 32 metrekarelik alanını büyüten belediye, 65 metrekare kullanılabilir alan oluşturdu. Ekipler, Yıldırım tekerlekli sandalye ile hareket ettiği için, evi engelli bireye göre düzenledi. Evin girişine engelli rampası eklenirken, banyo ve tuvalet de engellilere göre düzenlendi. Belediye, evin eşyalarının önemli bir bölümünü de temin etti.

'EV SAĞLIKLI YAŞAMA UYGUN DEĞİLDİ'

Yenilenen evin kontrolünü Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen yaptı. Yaklaşık 2,5 ay önce Elif Yıldırım'ın çok kötü koşullarda yaşadığını öğrendiklerini belirten Başkan Esen, haberi alır almaz arkadaşlarıyla incelemelerde bulunduklarını kaydetti. Başkan Esen, "İncelemelerimizde buranın çok kötü olduğunu gördük. Evin eski hali hem sağlığa, hem de her yönden kötüydü. Hasta yaşlı bir kadının yaşayabileceği bir ortam yoktu. Onun üzerine biz Elif teyzemizin hemen yakında çalışan kızının evine naklettik ve Elif teyzemize evinin en kısa zamanda yapılarak kendisine teslim edileceğini söyledik" dedi.

BAŞKANDAN ELİF TEYZEYE EVDE KAL ÇAĞRISI

Başkan Esen, "Evi bitirdik, fakat maalesef ülkemizi ve dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını günlerine denk geldiği için gönlümüzden geçeni şu an yapamıyoruz. Elif teyzeciğim evin tamam, hazır ama sen şu an kızının evinde kal. Bu salgın günleri bittiğinde tertemiz yeni evinde inşallah huzurlu bir şekilde, sağlıklı bir yaşam seni bekliyor. Teyzemize, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güle güle otursun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yeni ev dış plan detayı

Yeni evin içinden detaylar

engelli rampası detay

Yeni evin yukarından detayı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in evde incelemesi detay

Başkan Esen'in engelli rampasında yürümesi

Başkan Semih Esen röp

arşiv görüntüleri

Genel detaylar

575 MB/// 05.08"

HABER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Adapazarı'nda bir sokak karantinaya alındı

ADAPAZARI'nda, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar sonrasında bir sokak karantina altına alındı. Sokakta, sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı öğrenildi.

Sakarya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Adapazarı Ozanlar Mahallesi'nde bulunan Mete Sokak, karantina altına alındı. Karar doğrultusunda sokağa giriş ve çıkışlar yasaklandı. Polis ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede önlem aldı. Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya çalışmaları takip etti. Sokakta sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekiplerin sokağın girişini kapatması

Polis ekiplerinin giyinme detayı

Vatandaşlar detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

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Başsavcı Bölükbaşı: Koronavirüse karşı cezaevleri en güvenilir yer

ERZURUM Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, cezaevlerinin koronavirüs salgınına karşı karşı en güvenilir yer olduğunu söyledi. Tutulu ve hükümlülerin Covid-19 şüphesi bulunmadığına dair rapor doğrultusunda cezaevine kabul işlemlerinin yapıldığını belirten Bölükbaşı, "Cezaevlerinde bir şüpheli bile yok" dedi.

Erzurum Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, personel, hükümlü ve tutuklular için koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler, basınla paylaşıldı. Cezaevi müdürleri ve savcısı ile birlikte cezaevlerinde alınan önlemleri basın mensuplarına yerinde gösteren Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, öncelikle ceza infaz kurumlarına girişte sosyal mesafe korunarak maske ve eldiven takıldığı, girecek kişinin, ateşinin ölçülüp, el ve ayakkabı dezenfeksiyonu yaptırılarak içeri alındığını söyledi. Erzurum Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün tamamı, lojmanlar, Ceza İnfaz Kurumu Bölük Komutanlığı yerleşkesi ve müştemilatların her hafta periyodik bir şekilde profesyonel ekipler tarafından dezenfekte edildiğini kaydeden Başsavcı Bölükbaşı, ayrıca kurumların kendi imkanları doğrultusunda dezenfekte işlemlerine hafta boyunca devam ettiğini kaydetti. Başsavcı Bölükbaşı, kapalı ve açık ceza infaz kurumlarının ring ve servis araçlarının da her kullanımdan önce ve sonrasında dezenfekte edildiğini söyledi.

İSİMSİZ KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda alınan önlemlerin had safhada olduğunu belirten Bölükbaşı, personel sayısının en az 5 katı kadar eldiven ve maskenin hazır bulunduğunu, hükümlü ve tutukluların barındırıldığı odaların sürekli yüzey temizleyicisi, dezenfeksiyon malzemeleri ve deterjanla temizlenmesinin sağlandığını söyledi. Cezaevlerinde olası bir hastalığın mevcudiyeti durumunda 3 bin takım tulum, sıhhi maske, sıhhi eldiven, tıbbi gözlük, galoş, bone ile sıhhi önlüğün alınarak uygun görülecek yerlerde depolandığını ifade eden Bölükbaşı, "Tutuklu ve hükümlülerin kuruma ilk kabullerinde, Covid-19 şüpheli bulunmadığına dair rapor doğrultusunda kuruma kabul işlemleri yapılmaktadır. Kuruma ilk kabullerinde hükümlü ve tutukluların yakın zamanda yurt dışı ziyareti yapıp, yapmadıklarının kolluk marifetiyle tespit edilmesi sağlanmaktadır. Cezaevine ilk kez gelen tutuklu ve hükümlülerin ayrı bir bölümdü 14 gün süreyle barındırılarak, yemekleri tek kullanımlık tabak, çatal gibi ürünlerle sağlanmaktadır. Hükümlü ve tutukluların avukat ve noterler ile görüşme kapsamında koronavirüsten korunmaları amacıyla kuruma gelen avukat ve noterlerle yapacakları görüşmeler bilim kurulunun önerisi doğrultusunda ertelenmesi, zorunlu ve acil durumlarda ise maske, eldiven kullanılarak fiziki temasların önlendiği kapalı görüş alanlarında yaptırılması sağlanmıştır. Kapalı ceza infaz kurumlarından açık hakkı kazanarak acık ceza infaz kurumlarına geçecek olan hükümlülerin açığa ayrılma işlemleri bu süreçte ertelenmiştir. Açık ve Cezaevi Kurumu personeli tedbirler kapsamında Ceza İnfaz Kurumları Eğitim Merkezi'nde sosyal izolasyona tabi tutulmaktadır. Bu yönüyle ailelerinden uzakta kalan, sosyal hayatı engellenen, fedakar bir şekilde çalışan isimsiz kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

OLUMSUZ ÇIKAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN

Cezaevlerinde barındırılan bütün hükümlü ve tutukluların devletin güvencesi altında bulunduğunu ifade eden Başsavcı Bölükbaşı, şöyle konuştu:

"Pandemi haline gelen Covid-19 virüsüne karşı sivil hayattaki belki de alamayacakları önlemleri, devletimiz ceza infaz kurumlarında almaktadır. Bu nedenle sosyal medyada bu yönüyle çıkan olumsuz haberlerin asılsız olduğunu, toplumda infial yaratma amaçlı, kötü niyetli kişilerce yapılmakta olduğu bilinerek kurumlarımızın resmi kanalları dışında açıklanan hiçbir bilgiye itibar edilmemesi gerekmektedir. Erzurum'da 4 cezaevinde bulunan 1948 tutuklu ve hükümlüden 587'si yasalaşması öngörülen infaz yasasından faydalanacak. Ayrıca muhtemel yasa çıkması durumunda açık ceza infaz kurumlarında barındırılan bütün hükümlülerin 2 ay süre ile özel izne ayrılması öngörülmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başsavcı Burhan Bölükbaşı ve gazetecilerin cezaevine girişinden detay

-Başsavcı Burhan Bölükbaşı cezaevi ilk girişinde açıklama yapması

-Turgay İpek'in anonsu

-Erzurum H Tipi Cezaevi tabelası

-Cezaevi girişinde eldiven maske takılması ve ateş ölçülmesi

-Başsavcı Burhan Bölükbaşı'nın ziyaretçi bölümündeki alınan tedbirleri anlatması

-Kapalı ve açık ziyaret görüş yerinden detay

-İnfaz koruma memrularından detay

-Dezenfektan ekibinden detay

-E tipi kapalı Cezaevi tabelası ve gazetecilerin buraya girişinden detay

-Cezaevi girişi alınan önlemlerden detay

-Sağlık görevlisinin alınan önlemler hakkında bilgi vermesi

-Başsavcı Burhan Bölükbaşı ile röp

-Turgay İpek'in cezaevi girişi alınan sağlık önlemleri anlatması

Haber: Turgay İPEK- Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Delinen doğalgaz borusu alev aldı

TOKAT'ta tarihi sokakta belediye ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi sonucu yangın çıktı. Yangın ekiplerinin gaz hattını kapatmasıyla söndürüldü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kabe-i Mescid Mahallesi'nde tarihi evlerin bulunduğu Halit Sokak'ta yaşandı. Tokat Belediyesi ekipleri iş makinesiyle alt yapı çalışması yaptığı sırada önce elektrik kablosunu kopardı. İş makinesinin daha sonra doğalgaz hattını delmesiyle birlikte borudan çıkan gaz alev aldı. Olay yerine itfaiye ve doğalgaz ekipleri çağrıldı. Bu sırada civardakiler kısa süreli panik yaşadı. Ekiplerin hatta giden gazı kesmesiyle yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, gerekli önlemlerin alınmasıyla altyapı çalışmalarına devam edildi.

Görüntü Dökümü:

-Alev alan hattın görüntüsü (Amater kamera)

-Olay yerinden görnütüler

-Çalışma yapılan bölge

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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İstanbul'dan Konya'ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı

İSTANBUL'dan yolcu otobüsüyle, Konya'nın Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete gelen 64 yaşındaki kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Kadın, henüz sonuçları çıkmayan eşiyle birlikte tedaviye alınırken, temasa geçtiği kişiler de takip edilecek. Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yolcu otobüsündeki diğer 50 yolcuya ulaşmak için çalışma başlattı.

İstanbul'da oturan çift, 21 Mart Salı günü Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete geldi. Bir süre sonra kadında yüksek ateş şikayeti başladı. Bunun üzerine çift, koronavirüs şüphesiyle Ereğli Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Yapılan 'Covid-19' testinde kadının sonuçları pozitif çıktı. Yapılan ilk tedavisinin ardından kadın Konya'ya sevk edildi. Henüz test sonuçları çıkmayan eşi de tedaviye alınırken, temasa geçtiği oğlu ve ailesi başta olmak üzere sağlık çalışanları da takibe alındı.

Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, çiftin yolculuk yaptığı otobüsteki 50 yolcuya ulaşmaya çalışıyor. Yetkililer, tedbir amaçlı diğer yolculara ulaşıp, sağlık taraması yapılacağını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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Ereğli Devlet Hastanesi dışından detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

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- Şanlıurfa'da selin izleri siliniyor

ŞANLIURFA'da, sağanak yağmurun ardından yaşanan selin oluşturduğu hasarın izleri siliniyor. Su baskını sonrası evlerinin içi çamur olan vatandaşlar temizlik çalışması yaparken, arazileri zarar gören çiftçiler de yardım istedi.

Şanlıurfa, dün etkili olan şiddetli yağış kırsal bölgelerde sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi sonucu evleri su dolan Hamurkesen Mahallesinde mahsur kalan 12 kişi, itfaiye ekiplerince botla kurtarıldı. Aşırı yağışlardan dolayı ekili araziler ile fıstık ağaçları da zarar gördü. Tıkanan tahliye borularının açılmasıyla birlikte suların çekilmesiyle bölgedeki evler ise çamur altında kaldı. Mahalle sakinleri evdeki eşyalarını dışarı çıkarıp temizlik yaptı. 6 çocuğuyla birlikte yağışlarda mahsur kaldığını belirten Bekir Badıllı, "Burada her yağış sonrasında küçük olan tahliye borularının tıkanması sonucu evimiz ve tarlamız sular altında kalıyor. Defalarca bu sorunu yetkililere bildirmemize rağmen bir türlü çözüm bulunmadı. Evimdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Traktörüm sular altında kalınca çalışmıyor. Fıstık ağaçlarım zarar gördü. Evde kullanacağımız bir şey kalmayınca çocukları akrabalarımın evine gönderdimö dedi.

Yağış sonrasında evlerinde sel temizliği yaptığını ifade eden Sabri Ağaç, tarım arazilerinin zarar görmesiyle çiftçilerin mağdur olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evlerini temizleyen vatandaşlar

Sular altında kalan Fıstık ağaçları

Mahalle sainleriyle yapılan röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 554MB

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Tekirdağ'da sağanak ve poyraz etkili oluyor

TEKİRDAĞ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli poyraz hayatı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz nedeniyle dev dalgalar oluşurken, feribot seferleride yapılamıyor. Poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahili açığına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tankerin bekleyişi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Açıkta demirleyen tanker ve şilepler

-Kıyıya vuran dev dalgalar

-Limanda bekleyen feribotlar

-Süleymanpaşa kıyılarında oluşan dalgalar

-Kıyılardan genel görüntü

-Yağmurda şemsiyeyle yürüyenler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Kaza görüntüleri ortaya çıktı; sürücü olmadığını savunan şüpheli tutuklandı

OSMANİYE'de, ışık ihlali sonucu meydana gelen, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanıp, tedavi sonrası gözaltına alınan C.K., ışık ihlali yapılan otomobili kendisinin kullanmadığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 23 Mart günü saat 23.30 sıralarında, Güney çevre yolu Dereobası köyü köprülü kavşağında meydana geldi. Karacalar Köprüsü yönünden Musa Şahin Bulvarı'na giden ve sürücüsü bilinmeyen 06 KIY 05 plakalı otomobil, ışık ihlali sonucu çevre yoluna çıkmak isteyen Orhan Korkmaz'ın kullandığı 80 ED 566 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan araçlar hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araçtaki sürücü Orhan Korkmaz ve yanındaki Mustafa Ok ile otomobilde bulunan Mehmet Han Çınkır yaşamını yitirdi. Yaralılar Y.G., M.G. ve C.K. ise kaldırıldığı hastanede tedavi edildi.

YARALI HALDE POLİSTEN KAÇMIŞ

C.K.'nin, kaza sonrası yaralı halde kaçıp, polis ekiplerince ara sokaklarda yakalanarak, hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Polise verdiği ifadede, kaza sırasında 06 KIY 05 plakalı otomobilde olduğunu; ancak kendisinin kullanmadığını öne süren C.K., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuklandı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anının, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün, ışıklı kavşağa geldiğinde, kendisi için yanan kırmızı ışıkta geçtiği ve 5502 Sokak'ta yeşil ışıkta geçen sürücüsünün, çevre yoluna çıkmak istediği hafif ticari araca hızla çarptığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kavşağa giren araçlardan detay

-Yeşil ışığın yansıması

-Yeşil ışıkta geçen hafif ticari araç

-Kaza anı, araçların çarpışması, savrulması

-Olay yerine gelen ambulans

-Olay yerine gelen kurtarma aracı ve polis ekipleri

-Kaza yerine koşan çevredeki vatandaşlar

SÜRE: 03'23" BOYUT: 104 MB

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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Dedelerine yazdıkları mektubu jandarma ulaştırdı

BOLU'da, iki kız kardeş, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle görüşemedikleri dedelerine yazdıkları mektubu jandarmayla ulaştırdı.

Kuruçay Mahallesi'nde oturan Gülizar(10) ve Medine Özcan(6) kardeşler, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelemedikleri dedelerini özledi. Kardeşler, dedelerine olan özlemlerini dile getirdikleri bir mektup yazdı. Dedelerinin risk grubunda olduğunun farkında olan kız kardeşler, onunla görüşmemenin daha iyi olduğuna karar verdi. 2 kız kardeş, yazdıkları mektubu jandarma aracılığıyla dedelerine iletmeye karar verdi. Gülizar ve Medine kardeşler, evlerinin yakınında bulunan Bolu Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma ekiplerine durumu anlattı, mektubu dedelerine göndermek istediklerini söyledi. Mektubu yerine ulaştıracaklarına söz veren jandarma ekipleri, iki kardeşe çikolata ile jandarmanın faaliyetlerini anlatan dergiler hediye etti. Ekipler ayrıca, küçük kızlara koronavirüsten korunma konusunda tavsiyelerde bulundu. Dodurga Mahallesi'nde oturan Dursun Dikmen'in evine giden jandarma ekibi, torunlarının yazdığı mektubu teslim etti.

Dursun Dikmen, mektubun kendisine ulaştırılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "Devletimiz milletimiz var olsun. Telefonda görüştük. 'Dede, seni çok özledik.' dediler. 'Koronavirüs nedeniyle gelemiyorum.' dedim. 'Ne yapmamız gerekiyor?' dediler. 'Mektup yazın, jandarmanın karşısındasınız, onlara verin onlar bana ulaştırır.' dedim." diye konuştu.

Jandarma ekipleri, 65 yaşın üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan Dursun Dikmen'e bir ihtiyacı olduğunda kendileriyle irtibata geçmesini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çocukların mektubu jandarmaya vermesi

-Jandarmanın hediye vermesi

-Diyaloglar

-Dedeye mektubun verilmesi

-Dedenin konuşması

-Jandarmanın dedeye uyarıları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Kaynak: DHA