DHA YURT BÜLTENİ-9

Bina görevlisi ve ailesinde koronavirüs tespit edildi, apartman karantinaya alındı

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, bina görevlisi ve ailesinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkması sonucu 14 katlı apartman, karantinaya alındı.

Yenidoğan Mahallesi Ertuğrul Caddesi'ndeki 14 katlı Nakış Apartmanı'nda çalışan ve ismi öğrenilemeyen bina görevlisi, eşi ve kızı ile birlikte yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayser Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedaviye alınan ailenin yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Nakış Apartmanı, dün akşam saatlerinde karantinaya alındı. 14 katlı apartmanın giriş kapısı, polis ekipleri tarafından şerit çekilerek, kapatıldı. Binaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Ekipler, bina çevresinde de güvenlik önlemi aldı. Talas Belediyesi'nde görevli ekipler, bina ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı.