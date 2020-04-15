DHA YURT BÜLTENİ -9

Kırklareli 'de kar yağışı

KIRKLARELİ'nin yüksek kesimlerinde bu sabah başlayan kar yağıyı etkii oldu. Bahar ayının gelmesiyle birlikte çiçek açan ağaçların dalları beyaza büründü.

Baharın gelmesiyle birlikte Türkiye'nin bir çok bölgesinde sıcak hava etkili olurken Kırklareli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı. Hava sıcaklığının 9 derece olduğu bölgede Kofçaz ilçesinin Bulgaristan'a sınır Karayazı köyü beyaza bürüdü. Bölgede baharın gelmesiyle birlikte rengarenk çiçek açan meyve ağaçların dallarına düşen kar taneleri ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Köy halkı kurak geçen kışın ardından yağan karın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Köy sakinlerinden Sabri Ergin, kurak geçen kışın ardından kar yağışını ekili araziler için çok önemli olduğunu belirterek, "Köyümüze 17 Nisan 1997'de 60 santim kalınlığında kar yağmıştı. O zaman yollar kapanmıştı ve Kofçaz ilçesinde yürüyerek köye gelmiştik. Bu yıl bölgemiz istenilen yağışı alamadı. Kurak geçen kış ayının ardından karın yağması bizi çok sevindirdi. Bu kar ekili buğdaya çok iyi gelecek" dedi. Köylülerden Ahmet Pınar, "Köyümüz yüksek kesimde olduğu için her yıl Nisan ayında kar yağışı oluyor. Kar şu an tarlalarımızda ekili olan buğdaya iyi gelecek. Bu da hasatta verime yansıyacak. Bu yıl az yağış oldu bu kar bize çok iyi geldi" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kar yağışından genel

Çiçek açan ağaçlara kar düşmesi

Köyden detay

Araçların üzerinde biriken kar

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Detay görüntü

Köylüler ile röp.

Farklı açılardan kar görüntüleri

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/KOFÇAZ,(Kırklareli)

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Konya caddelerinde, şiveli reklam panolarıyla 'evde kal' çağrısı

KONYA'nın Karatay Belediyesi'nce koronavirüs salgınına karşı evde kalınması çağrılarına dikkat çekmek için şiveli reklam panoları hazırlandı. Yol üzerinde ve duraklarda, 'Sokranıp durma, evden aralaşma', 'Gorona vilan bi şiy itmez dime' yazılı reklam panoları yer aldı.

Karatay Belediyesi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına, şiveli yazıların yer aldığı reklam panolarıyla dikkat çekildi. Kentte yol üzerinde ve duraklardaki 'Sokranıp durma, evden aralaşma', 'Gorona vilan bi şiy itmez dime', 'Ellerinizi gözelce yudunuz mu?', 'Accık öte yanda dur' yazılı reklam panoları, görenleri gülümsetti. Reklam panoları, paylaşıldığı sosyal medyada da ilgi gördü. Yollarda panoların yanından geçenler, uygulamanın başarılı olduğunu belirtip, herkesin koronavirüs tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Görüntü dökümü:

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Vatandaşlar ile yapılan röportajlar

Bilbordlardan detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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HDP önündeki eylemde 226'ncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 226'ncı günde de sürdürdü. Lise öğrencisiyken, 5 yıl önce kaçırılan oğlu Baran (21) için Van'dan gelerek, eylemine devam eden Solmaz Örünç, oğlu gelene kadar gitmeyeceğini söyledi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'SANA KEFEN DEĞİL DAMATLIK GİYDİRMEK İSTİYORUZ'

Lise öğrencisiyken, 5 yıl önce kaçırılan oğlu Baran için Van'dan gelerek, oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç, "HDP oğlumu kandırıp götürdü. 226 gündür buradayım. Bu çadır durdukça ben eylemimi devam ettireceğim. Oğluma seslenmek istiyorum. Oğlum, sesimi duyuyorsan neredeysen gelip adalete teslim ol. Seni, 'Ceza var' diye kandırıyorlar, ceza yok. Ağabeyinin düğününü yapmadım, seni bekledim. Ben ve baban hastayız. Artık biz yaşlandık, ne olur dön, gel. Sana kefen giydirmek istemiyoruz, damatlık giydirmek istiyoruz. Orası senin yerin değil, senin eline yakışan kalemdir. 5 yıldır hasretinle yanıyorum, daha dayanacak gücüm yok, gel artık" diye konuştu.