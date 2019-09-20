Dha yurt bültyeni-11

Tren kazasında ölen makinistlere hüzünlü tören

Bilecik'te Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını kontrole çıktıkları kılavuz trenin raydan çıkıp tünel duvarına çarptığı kazada hayatını kaybeden makinistler Recep Tunaboylu (37) ve Sedat Yurtsever (39) için Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi (TÜLOMSAŞ) Eskişehir fabrikası önünde tören düzenlendi. Yakınları ve meslektaşlarının gözyaşı döktüğü törende, çocuklarının "Baba" diyerek ağlaması yürekleri burktu.

Eskişehir ile Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Ali Fuat Paşa Tren İstasyonu arasında YHT hattını kontrol etmek için yola çıkan makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu'nun kullandığı kılavuz tren, dönüş yolunda Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Ahmetpınar köyü yakınında tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Kazada, makinistler evli ve 2 çocuk babası Sedat Yurtsever ile evli ve 1 çocuk babası Recep Tunaboylu hayatını kaybetti.

İki makinist için memleketleri Eskişehir'de uğurlama töreni düzenlendi. TÜLOMSAŞ fabrikası önündeki törene CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Erol Arıkan, makinistlerin yakınları ve meslektaşlarıyla fabrika çalışanları katıldı.

BABASININ INA DOKUNARAK AĞLADI

Cenaze aracıyla getirilen iki makinistin tabutlarına Türk bayrakları sarıldı. Devlet Demir Yolları'nda 2012 yılından bu yana makinist olarak görev yapan Recep Tunaboylu'nun eşi Melek ile 5 yaşındaki kızı Ece, tabuta ve fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Küçük kızın "Babaö diyerek ağlaması ise yürekleri burktu. Tunaboylu'nun ailesi uzun süre tabutun başından ayrılamadı. Makinist Sedat Yurtsever'in eşi Nilgün ve çocuklarından Egemen (9) de tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törende, helallik alınmasının ardından iki makinistin özgeçmişleri okundu. Edilen duaların ardından Sedat Yurtsever'in cenazesi Batıkent Mahallesi'ndeki, Recep Tunaboylu ise Yeşiltepe Mahallesi'ndeki camilere götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Cenazelerin fabrika önüne getirilmesi

-Türk bayrağı sarılması

-Ailelerin tabura sarılarak ağlaması

-Recep Tunaboylu'nun kızının ağlaması

-Fotoğrafını öpmesi

-Yakınlarının tabuta sarılması

-Sedat Yurtsever'in yakınları

-Eşi ve çocuğunun ağlaması

-Dua edilmesi

-Cenaze araçlarına tabutların taşınması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTN/ESKİŞEHİR,-

============================

Ekşi sirkeye alternatif tatlı karpuz ve kavun sirkesi

Afyonkarahisar'da girişimci Soner Çakır'ın (34), karpuz ve kavundan sirke yaptı. Üzüm ve elma sirkesinin aksine tatlı olan kavun ve karpuz sirkesi yoğun ilgi gördü.

Afyonkarahisar'da daha önce çeşitli meyvelerden sirke yapan girişimci Soner Çakır, kavun ve karpuz sirkesi yaptı. Karpuz ve kavunu kabuğuyla 6 ay bekleterek sirke elde eden Çakır, yeni ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kavun ve karpuzun şeker oranı oldukça yüksek meyveler olduğunu belirten Soner Çakır, bu meyvelerden elde edilen sirkelerin de tatlı olduğu söyledi. Sirke yaparken birinci önceliğin şeker oranı yüksek meyveler tercih etmek olduğunu anlatan Çakır, "Kavun oldukça lezzetli, aroması yüksek gıdalar arasında. İnanılmaz derecede sirkeye aroma veriyor. Genelde insanlar sirkeleri ekşi ekşi yiyor ama tatlı sirkeler de var. Kavun ve karpuz buna örnek" dedi.

Bunun yanında karpuzu kabuğuyla bekleterek sirke ürettiğini, kanser tedavisinde karpuz kabuğunun oldukça faydalı olduğunu bildiklerini belirten Soner Çakır, "Onun dışında yine kavun vücuttaki ödemi atmak için kullanılıyor. Potasyum bakımından oldukça zengin bir ürün. Bu tarz meyveler kısa zamanda sirke oluyor ama üretim sürecimiz yaklaşık 6 ay sürüyor. Elimizdeki stok tükendi. Yeni ürünümüz 6 ay sonra piyasaya çıkacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

İmalathaneden detay

Kavun ve karpuzdan detay

İmalathanede çalışanlardan detay

Genel detaylar

Soner Çakır ile röp

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -

=================================

Şanlıurfa'da Kuveytlilerin yaptırdığı iki okulun açılışı yapıldı



Şanlıurfa'da Kuveytli hayırseverlerin desteği ile inşa edilen 16 derslikli iki okul düzenlenen törenle açıldı. Törende Suriye'de yaşanan savaşın insanlığın yüzkarası bir faaliyet olduğunu dile getiren Vali Abdullah Erin, Kentte 25 okulun yapılmasını planladıklarını şimdiye kadar inşaatı devam edenlerle birlikte 10 okulun yapıldığını söyledi.

Türk ve Suriyeli çocukların birlikte eğitim gördüğü Eyyübiye Abdulaziz Yusuf El Adsani İlkokulu ile Türk-Kuveyt Kardeşlik Kız Ortaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Eyyübiye ilçesinde yapımı tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulan Abdulaziz Yusuf El Adsani İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran tilaveti ile devam etti. Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, uzun bir planlama sonucu Kuveytli hayırseverlerin destekleriyle yapılan okulların, aşevleri ve fırınların, desteğe ihtiyacı olanlara yönelik yapılan çalışmaların meyvelerini görmekten çok büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Yeni açılan okulların hayırlı uğurlu olmasını dileyen Vali Erin, 25 okulun yapılmasını planladıklarını şimdiye kadar inşaatı devam edenlerle birlikte 10 okulun yapıldığını belirtti. Hayırlı işlerde acele edilmesi gerektiğini dile getiren Vali Erin, planlanan okulların yapımına başlanması için Said Yardım Derneği, Necat Derneği ve ATAA Derneği yöneticilerine çağrıda bulundu.

Yapılan her hayırlı işte Kuveytli hayırseverlerin yanlarında olduklarını belirten Vali Erin, destek ve katkılarından dolayı tüm Kuveytliler adına Kuveyt Büyükelçisi Khassan Al Zawawi'ye teşekkür etti. Büyükelçi Zawawi'nin bir yıl içinde ikinci kez Şanlıurfa'ya geldiğini ve kendisini misafir etmekten büyük onur duyduklarını dile getirerek hem Büyükelçi Zawawi'ye hem de Şanlıurfa'da bulunan Kuveytli misafirlere teşekkür etti.

SURİYE SAVAŞI İNSANLIĞIN YÜZKARASIDIR

Konuşmasında, Suriye'de yaşanan savaşın insanlığın yüzkarası bir faaliyet olduğunu müşahede ettiklerini dile getiren Vali Erin, "Emperyalizm ve siyonizmin kirli elleri kutsal toprakların üzerinde. Onların kirli elleri, temiz pak kadınlarımızın, çoluk çocuğumuzun üzerinde. Hemen yanıbaşımızda tüm İslam aleminin ve insanlığın gözü önünde bir milyonun üzerinde insanın hayatını kaybettiği ve tüm insanlığın, medeniyim diye geçinen Amerika'nın, Rusya'nın ve diğer batılı ülkelerin seyrettiği büyük bir trajedi ve dramla karşı karşıyayız. Emperyalist ülkelerin ve onların temsilcisi ülkelerin suskunluğu bizim zorumuza gitmiyor. Paramparça olmuş Müslüman ülkelerin ve Müslüman kardeşlerimizin suskunluğu bizim zorumuza gidiyor. Bu kirli eller sadece Suriye'nin topraklarını kirletmediler. Libya'da, Somali'de, Afganistan'da, Irak'ta, Yemen'de ve aklımıza gelmeyen Müslüman ülkelerin hepsinde aynı tuzaklarla Müslüman Müslümana kırdırılıyor" diye konuştu.

MÜSLÜMANLAR AYNI TUZAĞA DÜŞÜYOR

Kuveyt Büyükelçisi Khassan Al Zawawi ile akşam yaptıkları sohbette, Müslümanların defalarca aynı tuzağa düştüklerini konuştuklarını, oysa Müslüman olan birinin feraset sahibi olması hasebiyle tekrar bu tuzaklara düşmemesi gerektiğini istişare ettiklerini anımsatan Vali Erin, "Kürtler, Araplar, Müslüman kardeşlerimiz aynı tuzağa düşüyorlar. Musluman feraset sahibi olan kişidir. Feraset sahibi olan kişi kısa süreler içinde aynı tuzağa defalarca düşmez. Demek ki bizim İslam inancımızda, Allah'a ve Peygambere olan sadakatimizde problem ve ciddi sorun var. Kendi nefsimize ve kendimize çekidüzen vermeden bunların karşısında durmanın mümkün olmadığına inanmamız lazım" dedi.

Suriye'de 11 milyona yakın insanın yerinden yurdundan olduğunu hatırlatarak şu anda İdlib'de yaşanan büyük insanlık dramına dikkat çeken Vali Erin, "Onların bu dramından rahatsız olmayan imanından şüphe etsin" diyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan riyasetinde Suriye meselesinde ilk gün söylediği sözün arkasında olduğunu, Irak'ta da, Libya'da da Filistin'de de aynı sözü söylediklerini ve bunu tekrar ettiklerini ifade etti.

11 milyondan fazla Suriyeli'nin yaklaşık yüzde 50'sinin Türkiye topraklarında olduğunu, burayı emin belde saydıklarını kaydeden Vali Erin, 500 bin civarında Suriyeli'nin Şanlıurfa'da kardeşlik içerisinde yaşadığını, Şanlıurfalıların da ensarlık vazifesini hakkıyla yerine getirdiğini söyledi. Türkiye'nin Suriyeli muhacirlere yönelik yaptığı destek ve katkıları hatırlatan Vali Erin, bu hayır işinde Türkiye'nin yanında olduğunu gösteren hayırseverlere teşekkür etti.

SURİYELİLERE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ

Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik Şanlıurfalıların gerekli her türlü desteği gösterdiğini, yardım derneklerinin ve aşevlerinin seferber olduğunu kaydeden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise "Şanlıurfalılar, Suriyeli kardeşlerinin yeme, içme barınma ihtiyaçlarını biliyor. Ancak Suriye sorunu sadece Urfalıların sorunu değil, tüm insanlığın sorunu. Esas olan orada barışın sağlanması ve bu kardeşlerimizin kendi vatanlarında yaşamasıdır" dedi.

Törende birer konuşma yapan Said Yardım Derneği Genel Müdürü Mahmud El Aouis, Necat Derneği Temsilcisi İbrahim El Bedr ile okul yapımına maddi destek veren Kuveytli hayırsever Faisal Al Zamir de yaptıkları hayır hizmetlerinde yanlarında duran Şanlıurfalılara teşekkür etti. Konuşmaların ardından Türk ve Suriyeli çocukların birlikte seslendirdiği müziklerin ardından okulun açılış kurdelesi okunan dualarla kesildi. Açılış sonrası sınıfları ziyaret eden ve öğrencilerle sohbet eden Vali Erin ve beraberindekiler, öğrencilere çanta ve çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye ettikten sonra, yine Eyyübiye ilçesinde yapımı tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulan Türk-Kuveyt Kardeşlik Kız Ortaokulu'nun açılış törenini gerçekleştirerek öğrencileri sınıflarında ziyaret etti.

Açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuveyt Büyükelçisi Khassan Al Zawawi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Said Yardım Derneği Genel Müdürü Mahmud Al Aouis, Necat Derneği Temsilcisi İbrahim El Bedr, ATAA Derneği Temsilcisi Usame El Şeydun ile Kuveyt'ten Şanlıurfa'ya gelen çok sayıda hayırsever katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Okul açılışına katılan protokol

Açılışta yapılan konuşmalar

Sınıfların gezilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

==============================

Yolcu otobüsünde 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 8 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden temin edilen gümrük kaçağı sigaraların kente girişiyle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, İncirlik Park Alanı'ndaki uygulama noktasında 01 ALB 025 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcu otobüsünde yapılan aramada arka sağ tekerleğin yanındaki motor kısmında zula içinde 2 bin paket, arka 5'li yolcu koltuğu ile arka cam arasında bulunan zula içinde 6 bin 950 paket olmak üzere toplam 8 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Otobüsün gizli bölmelerinden çıkarılan kaçak sigaralar

Ele geçirilen sigaraların toplu fotoğrafı

Haber-Kamera: ADANA,

==============================

Kayıp yaşlı adam 12 saat sonra ormanda bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde evinden çıktıktan sonra ortadan kaybolan Sadık Elmacı (75), ormanlık alanda çıplak ayakla gezerken bulundu. Geceyi ormanda geçiren Elmacı, tedaviye alındı.

İskilip ilçesine bağlı Kurusaray köyünde dün sabah saat 10.00 sıralarında evden çıkan Sadık Elmacı, geri dönmedi. Ailesi haber alamadığı Sadık Elmacı için jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgeye gelerek arama-kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 12 saatlik arama çalışmaları sonucu yaşlı adam, evinin çevresindeki ormanlık alanda ayakları çıplak halde bulundu. Sadık Elmacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elmacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

- Kayıp adamın ambulansa bindirilmesi

-Köyden içinden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

==============================

Atatürk Caddesi 3 gün süreyle trafiğe kapanıyor

Hatay'ın en işlek caddelerinden biri olan ve kent merkezinin önemli ulaşım noktalarından biri olan Atatürk Caddesi, asfalt serim ve trafik düzenlemesi çalışmaları dolaysıyla 3 günlüğüne trafiğe kapatılıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Atatürk Caddesi'nin 20 Eylül Cuma günü saat 19.00'dan 23 Eylül pazartesi saat 06.00'a kadar trafiğe kapalı olacağı duyuruldu. Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca yürütülecek çalışmalarda Atatürk Caddesi Vali Ürgen Alanı'ndan Kavaslı Katlı Kavşağı'na kadar olan güzergah trafiğe kapalı olacak; ayrıca çalışma boyunca Yavus Sultan Selim Caddesi'nden ve 4'üncü sokaktan Atatürk Caddesi'ne araç girişine kapalı olacak.

Ulaşımın aksamaması adına Atatürk Caddesi'nden gelen araçların Selim Çelenk Sokağı'nı kullanarak Kanatlı Caddesi'ne, devamındaki Türkmenbaşı Caddesi'ne ve Bekir Karabacak Köprüsü'ne kadar tek yön, Bekir Karabacak Köprüsü'nden sonra da çift yön olarak trafik akışının sağlanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Trafiğe kapatılacak bölgenin girişinden genel ve detay görüntüler

-Çalışma süresince kullanılacak güzergahtan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

==============================

Osmaniyeli genç, 7 bin 500 TL'ye aldığı aracı karavana dönüştürdü

Osmaniyeli üniversite öğrencisi Ozan Avşar (21), kendi el emeği ürünleri yapıp satarak para biriktirip 7 bin 500 liraya araç aldı. Avşar, 500 lira daha harcayıp karavana dönüştürdüğü aracının güneş paneli ile iç aydınlatmasını, tahtalardan ranzasını ve su deposunu da yaparak tüm ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin bulunan aracına "Küp şeker" ismini verdi. Bisiklet sporcusu, doğasever ve kampçı Avşar, aracıyla kısa sürede 10 bin kilometre yol kat ederek, bir çok yer gezdiğini söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Avşar, "Hayatımda en çok yapmak istediğim şey doğayla iç içe olmak. Bunu daha çok kamplarla değerlendiriyorum. Böyle bir araç yaptım ve bununla en son Karadeniz'e gittim. Aracı kendi çabalarımla aldım. Yeri geldi bileklik sattım, nar, mısır, pekmez satarak para biriktirdim. Aldığım bu aracı yine kendi çabamla karavana dönüştürdüm. Daha çok doğada iç içe bulunmak amacım." dedi.

Aracı 7 bin 500 liraya ve iç donanımına ise 500 lira harcadığını belirten Avşar, "El işçiliği olarak her şey bana ait. Sadece tahta ve mdf aldım. Başka bir masrafım olmadı. Bu aracımızla 4 bin kilometredeydi ve şuanda 14 bin kilometrede ve 4-5 ay gibi bir sürede yaklaşık 10 bin kilometre yol kat etmişim. Aracın herhangi bir sıkıntısı olmadı ve şuanda konfor olarak ta gayet memnunum ve gezilerimiz daha eğlenceli hale getirdim" diye konuştu.

Kendi parasını yine ürettiği el işi bilekliklerden kazandığını söyleyen Avşar, "Kampçılar için acil durumlarda kullanılabilen bilekliklerden yapıp sanıyorum. Onun haricinde mısır sattım, para nerden geliyorsa araba için kendimi oraya yönelttim."

Kamp hayatını çok sevdiğini söyleyen Ozan Avşar, okullar açılınca da arabada yaşamayı sürdüreceğini belirterek şöyle devam etti: "Okul zamanında da kullanabilmek için konforunu daha iyi hale getirdim. Araca bir çok şey yaptım, ders çalışmak için masa yemek için tüp aldım bir çok şey aldım. Okullar açılınca yine aracımda kalacağım. Yurtta yok ev de yok sıfır masraf. Duş imkanını da spor salonu yada arkadaşlarda halledeceğim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

Araç içinden detay görüntüler

Araçtaki su deposu

Aracı çalıştırması

Aracın genel ve detay görüntüsü

Ozan Avşar'ın yaptığı el işi bileklikler

Bilekliklerdeki çakmaklık

Araç içindeki tahta ranzadan detay

Aracın arazide ilerlemesi

Ozan Avşar ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

==============================

Roma tarihi, Kütahya'da yeniden canlanıyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Aizonai antik kenti kazılarında Roma döneminden kalma duvarların üzerindeki toprak tabakanın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, "antik çağda biri ahşap olmak üzere tam 5 tane köprü yapılmış. Taş köprülerin ikisi sağlam halde, geldiğimiz andan itibaren restorasyon adına ve turizmi canlandırma anlamında çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Çavdarhisar ilçesinde Roma döneminden kalma kalıntıların bulunduğu Aizonai antik kentinde kazı çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 2 bin yıllık tarihi bulunan katıntıların ortaya çıkarılması için 9'ncu yılına giren kazı çalışmalarında Roma döneminde yapılan biri ahşap diğerleri taş olan 5 köpründen 3'ünün daha gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor. Kazı Başkanı Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Elif Özer, 2011 yılından itibaren Aizonai antik kentinde bakanlar kurulu kararı ile Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji bölümü adına çalışmaların sürdürdüğünü ifade etti.

Bu yıl 9'ncu kazı sezonuna devam ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Özer, "Aizonai antik kenti bizim için çok özel bir kent buraya geldiğimiz andan itibaren burası bize bir hediye gibi geldi. Roma köprüsü 2 bin yıl önce yapılan bir köprü. Çay üzerinde antik çağda biri ahşap olmak üzere tam 5 tane köprü yapılmış. Taş köprülerin 2'si sağlam halde. Geldiğimiz andan itibaren restorasyon adına ve turizmi canlandırma adına çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğini aldık. Kütahya Valiliğine, belediyesine, Özel İdaresi'ne, Çavdarhisar Kaymakamlığına ve belediyesine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bu yıl proje 1 milyon lira destek alındığını kaydeden Prof. Dr. Özer şunları söyledi:

"Kütahya Valiliği ve Özel İdaresi tarafından da 500 bin lira destek geldi. Proje bittiğinde çayın her iki tarafından kalan koruma duvarlarının restorasyonları tamamlanmış olacak. Sergi alanları olacak. Buraya eski kayıklar konularak yöredeki küçük çocukların isimleri verilecek. Bir gezinti yeri olacak. Hedef turist yerimiz Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Ankara ve İstanbul. Aizonai antik kenti sadece antik kent olması ile önemli değil. Buranın üzerinde yerleşim yeri var. Çavdarhisar'ın eski tarafı var. Burada sivil mimari örnekleri var. Halk hala yaşamaya devam ediyor. Bizim istediğimiz bu evlerinde restorasyonun yapılması ve halkın burada yaşaması. Kütahya'daki çini sanatçılarının, Eskişehir'de ki sanatçıların buraya gelmesini istiyoruz. Aizonai bu açıdan çok özel bir yer. Dünya'daki birçok ilkler burada bulunuyor. Dünyanın ilk borsa olarak tanımlanan 'Makelyum' adını Aizonai de tespit edildi. Şuan bilinen tüm yazıtların olduğu yer burasıö

Görüntü Dökümü:

-Aizonai antik kentin görüntü

-Çay üzerindeki köprüler

-Kazı başkanı Elif Özer ile röp.

-Drone ile davadan antik kent

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

==============================

Kestane toplarken arı soktu, ekipler seferber oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kestane toplamak için ormanlık alana giden Emine Yiğit(50), arı sokması sonucu fenalaşarak bayıldı. Yaklaşık 1 kilometre yürüyerek bölgeye ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri, Emine Yiğit'i sedyeyle ambulansa taşıdı.

Ereğli Aktaş Mahallesi'nde sabah saatlerinde eşi ve komşularıyla kestane toplamaya giden 3 çocuk annesi Emine Yiğit'i arı soktu. Alerjisi olan Emine Yiğit, rahatsızlandı. Yürürken bir anda yere düşerek baygınlık geçiren Emine Yiğit için eşi Metin Yiğit sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, mahallelinin gösterdiği ormanlık ve patika yolda 1 kilometre yürüdükten sonra Emine Yiğit'e ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Kadının ambulansa taşınması için Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekibinin gelmesiyle sedyeye alınan Emine Yiğit, dik yamaçtan zorlu çalışma sonrasında ambulansa ulaştırıldı. Emine Yiğit, özel hastanede tedavi altına alındı. Emine Yiğit'in nefes darlığı yaşadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-İtfaiye ekiplerinin dağlık alandan olay yerine gidişi

-Sağlık ekiplerinin Emine Yiğit'e müdahale etmesi

-Emine Yiğit'in sedyeye alınması, ambulansa taşınması

-Emine Yiğit'in hastaneye getirilmesi

-Metin Yiğit'in gazeteciye tepkisi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),