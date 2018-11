Dha Yurt - Bursa'da Depo Olarak Kullanılan 2 Katlı Binada Yangın

16 Kasım 2018 Cuma 05:52



BURSA'da Ömer Alkan'a ait depo olarak kullanılan 2 katlı binada yangın çıktı. Bina yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı.Yangın, gece saatlerine Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Has Sokak'ta bulunan Ömer Alkan'a ait depo olarak kullanılan 2 katlı binada meydana geldi. Binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri, yangına 4 araç ve 15 personelle müdahale etti. Yangında, deponun yan kısmında bulunan evdeki 5 çocuk itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edildi. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü, ardından da soğutma çalışması yapıldı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında bina kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerini sürdürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi-İtfaiye tarafından yan evden merdivenli araçla tahliye edilen çocuklar-DetaylarSÜRE: 3.27 - BOYUT: 386 MBHaber-Kamera: Muammer İRTEM/ BURSA,