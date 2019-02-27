Dha Yurt - Bursa'da Otomobil Babasultan Barajına Düştü: 2 Ölü, 3 Yaralı (2) - Yeniden

BURSA'nın İnegöl
ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Babasultan Barajına düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.
Olay saat 21.30 sıralarında İnegöl'ün Kozluören Mevkinde meydana geldi. İnegöl'den Kestel
istikametine giden Burak Çakır
yönetimdeki otomobil, kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Babasultan Barajına yuvarlandı. Suya gömülen otomobili fark eden diğer sürücüler jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl Belediyesi İtfaiye
ekipleri ile AFAD
ekipleri, suya gömülen otomobilden fiziksel engelli Bilge Çakır ile Burak Çakır'ın (26) cesedini çıkarırken, 3 kişiyi ise yaralı kurtardı.
Yaralılar Başak Çakır (18), Hüseyin Çakır
(54) ve Sevim Çakır (51), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi
'ne sevk edilerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Gölün içine kadar giren itfaiye aracı
Otomobilden çıkarılan yaralılar
Yaralı kadının sedye ile taşınması
Yaralı gencin kurtarma çalışmasına katılan bir kişi tarafından sırtta taşınması
Suyun içindeki kurtarma çalışmalarından detay
Çevrede toplanan ve yardım eden vatandaşlar
İş makinesi
Sağlık ve jandarma ekipleri
Genel ve detay
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa
),
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Kaynak: DHA