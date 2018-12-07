07 Aralık 2018, 16:59
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Dha Yurt - Çukurova Belediyesi'nde Silahlı Saldırı (3-Ek)

Dha Yurt - Çukurova Belediyesi

ZABITA MÜDÜRÜ ÖLDÜ, SALDIRGAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİÇukurova Belediyesindeki saldırıda yaralanan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu hayatını kaybetti.

ZABITA MÜDÜRÜ ÖLDÜ, SALDIRGAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çukurova Belediyesindeki saldırıda yaralanan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu hayatını kaybetti. Saldırgan etkisiz hale getirildi. Güvenlik önlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saldırganın belediye bahçesinde bankta kafasına silah dayaması

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Saldırganın polis otosuyla götürülmesi

Belediye binasından genel

Polisten genel detaylar

SÜRE: 1: 59 BOYUT: 12mb

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR/ADANA, Cengiz Aydoğdu,Zabıta,Çukurova
07 Aralık 2018 Cuma 16:59