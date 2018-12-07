Dha Yurt - Çukurova Belediyesi'nde Silahlı Saldırı (3-Ek)

ZABITA MÜDÜRÜ ÖLDÜ, SALDIRGAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Çukurova
Belediyesindeki saldırıda yaralanan Zabıta
Müdürü Cengiz Aydoğdu
hayatını kaybetti. Saldırgan etkisiz hale getirildi. Güvenlik önlemleri sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Saldırganın belediye bahçesinde bankta kafasına silah dayaması
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Saldırganın polis otosuyla götürülmesi
Belediye binasından genel
Polisten genel detaylar
SÜRE: 1: 59 BOYUT: 12mb
Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR/ADANA,
Cengiz Aydoğdu,Zabıta,Çukurova
07 Aralık 2018 Cuma 16:59