29.06.2019 18:22
Haberler » Güncel » Haber

DHA YURT - DATÇA'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN

DHA YURT - DATÇA

MUĞLA'nın Datça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahaleye başlandı.Datça'
nın Palamutbükü Mahallesi'ndeki makilik alanda, bugün saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Etkili olan rüzgar nedeniyle yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına 2 helikopterle havadan, arazöz ve orman işçileriyle ise karadan müdahale ediliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Yangın bölgesinden görüntü
Haber: Mehmet ÇİL/ DATÇA( Muğla ),
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)


Kaynak: DHA
Muğla , Datça , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:34 Datça'da makilik alanda yangın
18:33 İşçileri taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
18:31 39. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali
18:30 Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı
18:30 Trabzon'da aranan kişiler yakalandı
18:27 Çiftçilerin korkulu rüyasıydı
18:27 Türkiye Trial Şampiyonası