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DHA YURT - Diyarbakır'da zırhlı polis aracına EYP'li saldırı

DİYARBAKIR'da devriye görevi yapan polislerin bulunduğu zırhlı araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

24.07.2019 00:31 DHA YURT - Diyarbakır'da zırhlı polis aracına EYP'li saldırı

DİYARBAKIR'da devriye görevi yapan polislerin bulunduğu zırhlı araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Yaralananın olmadığı saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Olay gece, saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Şehitlik Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten polislerin bulunduğu zırhlı aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı. EYP gürültüyle patlarken, şüpheliler kaçtı. Yaralanının olmadığı saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, EYP'li atan kişi ya da kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden detay
Zırhlı araçlar
Güvenlik şeridi çekilmesi
Zırhlı araçtan inen polisler
Olay yerindeki binalardan detay
Genel ve detay
Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Selim KAYA/ DİYARBAKIR,



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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