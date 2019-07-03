03.07.2019 20:08
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DHA YURT - Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 3 asker yaralı

DHA YURT - Eruh

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında taciz ateşi açan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında taciz ateşi açan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.

Eruh ilçesinin Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde bir grup terörist taciz ateşi açtı. Açılan ilk ateşte 3 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin, ateşe karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon bölgesine takviye güvenlik görevlileri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Siirt Devlet Hastanesi
Acil servis
güvenlik önlemi
Ambulansların gelişi
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turhan KOYUNCU - Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,


Kaynak: DHA
PKK, Güncel

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