Dha Yurt - Gebze'de Fabrika Yangını (2)

ALEVLER FABRİKANIN HER YERİNİ SARDI Gebze
'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangında alevler fabrikanın her yanını sardı. Fabrikanın çevresinde bulunan birçok araç da yangında alev alarak yandı. Gebze, Darıca
, Çayırova
ve Dilovası
'ndan gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Fabrikanın çevresinde bulunan fabrikalara sıçramaması için çaba harcanırken, fabrikanın önünden geçen yol ulaşıma kapatıldı. D-100 Karayolu İstanbul
istikametinde ise ulaşım önlem amacıyla tek şeritten ulaşıma verildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------- İtfaiye
ekiplerinin gelmesi
Yangın söndürme çalışmaları
Alevlerin yükselmesi
Dumanın gökyüzünü kaplaması
Dumanın feribottan görüntüsü
Havadan görüntüler
Detaylar
Haber-Kamera: Dinçer AKBİR- Alişan
KOYUNCU-Erol POLAT-Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli
),
İtfaiye, Gebze, Güncel
Kaynak: DHA