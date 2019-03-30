30 Mart 2019, 02:50
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Dha Yurt - Gebze'de Kapı ve Palet İmalathanesinde Yangın (2)

Dha Yurt - Gebze

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜGebze Balçık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan palet ve kapı imalathanesinin depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Gebze Balçık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan palet ve kapı imalathanesinin depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Kocaeli'nin 5 ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında depolama alanında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının nedenini belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından ek alevli görüntüler

-İtfaiyenin çalışmaları

-Yanan bölgenin görüntüsü

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ GEBZE(Kocaeli), Atatürk Caddesi, Gebze, İtfaiye, Güncel
Kaynak: DHA