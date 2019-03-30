Dha Yurt - Gebze'de Kapı ve Palet İmalathanesinde Yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Gebze
Balçık Mahallesi Atatürk Caddesi
üzerinde bulunan palet ve kapı imalathanesinin depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Kocaeli
'nin 5 ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında depolama alanında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye
ekipleri yangının nedenini belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yangından ek alevli görüntüler
-İtfaiyenin çalışmaları
-Yanan bölgenin görüntüsü
-Detay
Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan
KOYUNCU/ GEBZE(Kocaeli),
Atatürk Caddesi, Gebze, İtfaiye, Güncel
Kaynak: DHA