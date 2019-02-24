Dha Yurt - Gelibolu'da Mahsur Kalanlara Kumanya Verildi, Konaklama Sağlandı

Kaynak: DHA

Gelibolu ilçesinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve tipi nedeniyle deniz ulaşımda aksama yaşandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait Gelibolu-Lapseki feribot seferleri ile Gelibolu-Çardak özel feribot seferleri de iptal edildi. Gelibolu'dan Lapseki ve Çardak'a geçmek isteyen yüzlerce yolcu mahsur kaldı.Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu Belediyesi, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezi ile otobüs terminalinde beklemek zorunda kalanların mağdur olmaması için 600 kişilik kumanya hazırlattı. Yahya Çavuş Görme Engelliler Kapalı Spor Salonu, Endüstri Meslek Lisesi Yurdu ve Kapalı Spor Salonu, mahsur kalanların konaklaması için hazırlandı. Geceyi ilçede bekleyerek geçirecek olanlar bu konaklama yerlerine yerleştirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Gelibolu'da feribot iskelesindeki araç kuyruklarından görüntü.-İlçede bekleyen vatandaşlardan görüntü.-Mahsur kalan vatandaşlar için çorba hazırlanmasından görüntü.-Spor salonunda konaklayan ve kumanya ile çorba dağıtılan vatandaşlardan görüntü.Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),